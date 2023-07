Acre pede 40 agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária

O governador do Acre em exercício, Luiz Gonzaga, solicitou ao Ministério da Justiça, nesta quarta-feira, 26, a presença da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) para reforçar o policiamento e assim realizar a pacificação do Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco.

No documento encaminhado ao ministro Flávio Dino, o governo do Estado pediu o envio de 40 policiais penais para reforçarem as ações em curso e garantir a integridade física dos servidores e detentos da unidade prisional.

“Todo o aparato do sistema de Segurança Pública está empenhado em resolver essa situação e a chegada de mais policiais altamente preparados para lidar com essas ocorrências nos ajudará muito neste momento”, explicou Gonzaga.

Desde o início do motim, as forças policiais do Estado atuam para conter o tumulto. Um Gabinete de Crise também foi instalado pelo governo acreano para apresentar medidas e respostas rápidas ao cenário na penitenciária.

Um policial penal e dois presos que ficaram feridos foram devidamente encaminhados ao Pronto-Socorro da capital. Equipes médicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) continuam no presídio para quaisquer eventualidades.