Há pouco mais de dois meses trabalhando nas obras de recuperação dos bairros atingidos pela cheia do rio Acre, o Programa Recupera Rio Branco avança nos serviços e dá uma nova cara nas vias públicas, acabando com os transtornos causados pela enchente e oferecendo dignidade para os moradores.

Ruas que antes, no inverno, acumulavam água, lama, esgoto e no verão era só a poeira, hoje gera orgulho aos moradores. O exemplo disso é a rua México, no bairro Habitasa. Por conta da cheia do rio, os problemas se multiplicaram, já que as águas deixaram um rastro de destruição, mas as obras da Prefeitura de Rio Branco estão mudando a cara do bairro.

Maria Queiroz, comerciante do bairro, caminha na direção do seu ponto de venda sobre a rua entijolada, que sofreu uma transformação com o avanço das obras.“Ficou boa, tava ruim o tráfego ali na frente, tinha um buraco enorme, o esgoto também vazando tudo, não tinha uma encanação perfeita. Agora tá bom, melhorou até a movimentação do comércio”, avalia a comerciante.

Há pouco mais de um mês, registramos o início das obras na rua México, a moradora Maria da Conceição comentou sobre a expectativa da recuperação da rua dela. Hoje, com os serviços quase concluídos, ela está feliz com os resultados. “Esgoto escorrendo na frente da casa com fedor com tudo, agora não tem mais nada disso, eu sou uma das moradoras mais antigas aqu e digo que ficou boa”, conclui.

Além da recuperação das ruas do bairro, da construção de bueira e caixa de esgoto, foi feita a limpeza no córrego. Aqui, era jogado todo tipo de objetos. Hoje, o lugar está limpo, desde o leito até as margens do igarapé. Foi construída também uma passarela que encurta o caminho dos moradores para o centro da cidade.

“Tinha muito lixo acumulado, muita sujeira, agora deu uma limpada, melhorou bastante pra gente. Esse lixo trazia muita doença, graças a Deus a prefeitura veio aí, deu uma limpada, deu uma melhorada bastante pra gente. E com o acesso, agora ficou melhor pra gente passar, andar de bicicleta, pro pedestre, deu uma melhorada bastante”, diz o pintor Antônio Cavalcante.

Outro bairro que foi atingido pela cheia do rio, o bairro da Base, passou também por intervenções. O asfalto velho foi retirado e colocado um novo, mais reforçado, exatamente para aguentar o transtorno no período invernoso. Sarjeta e meio-fio foram construídos para evitar o escoamento da água para o barranco e, consequentemente, a erosão.

José Antônio Veras foi uma das vítimas da cheia do rio. O comércio dele desabou por conta do desmoronamento do barranco. Ele diz que aos poucos está retomando o ritmo do comércio, agora, em um lugar mais seguro, mas que está feliz com as obras no bairro. Praticamente todas as ruas do bairro receberam benefício, desde tapa-buraco, remendo profundo, construção de bueiros, calçadas e recapeamento. O seu José Antônio Veras é só gratidão.

“O asfalto e o meio-fio ficaram nota dez. Meio-fio não tinha e agora tem. Graças a Deus que o prefeito mandou colocar o meio fio na Base toda. A Base tá bonita, a gente agradece muito à Prefeitura de Rio Branco”.