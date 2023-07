FEM reabre inscrições para participação de artistas na Expoacre

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), responsável pela organização dos palcos Sertanejo e Culturarte na Expoacre 2023, reabriu nesta terça-feira, 25, as inscrições para artistas interessados em participar do evento.

As inscrições tinham sido suspensas para a adequação de valores de cachês, mas, graças a apoios e convênios, foram reajustados, o que demonstra respeito e valorização do governo do Estado aos artistas acreanos.

Todos que fizeram a inscrição na primeira etapa deverão refazê-la até quarta-feira, 26, de forma presencial, no Departamento de Apoio à Arte, na FEM, das 8h às 19h, ou pelo email: ex[email protected] até às 18h59 de quarta-feira, 25.

De acordo com o coordenador de Eventos da FEM, Sérgio Siqueira, estão programadas 54 apresentações culturais nos nove dias da feira. “São 27 apresentações no Palco Sertanejo e 27 no Culturarte. Todos os dias teremos apresentações simultâneas nos dois espaços, sempre a partir das 19h”, explica.

Concluídas as inscrições, uma comissão fará a avaliação para a escolha dos artistas. O resultado final será divulgado na sexta-feira, 28.

Acesse a ficha de inscrição e mande para o email: [email protected]

Link de inscrição:

https://drive.google.com/file/d/1ztTFV0lVclHpiW-oBojKjvIH4MAI7MP2/view?us