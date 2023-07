CHAME-CHAME DE NOVO esquerda se une em apoio à pré-candidatura de Marcus Alexandre à prefeitura de Rio Branco

Em reunião realizada na noite desta segunda-feira, 24, na sede do PCdoB, dirigentes dos partidos que integram o Bloco Progressista de Esquerda, formado pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) e Federação REDE/PSOL se reuniram com o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, para declarar sua plena disposição em participar da construção do projeto que tem o nome de Marcus como pré-candidato para concorrer ao pleito municipal no ano que vem.

A reunião contou com a presença de Jorge Viana, que cumpriu agenda no Acre esta semana.

Marcus Alexandre se desfiliou do Partido dos Trabalhadores em dezembro de 2022 e segue sem partido até os dias atuais. Alexandre vai concorrer às eleições de 2024 e está construindo alianças em torno de seu nome. “Estamos conversando, ouvindo todos os dirigentes partidários e lideranças com o objetivo de formar uma ampla

aliança para oferecer nomes que poderão concorrer numa chapa nas eleições do ano que vem, tendo como foco apresentar um projeto e plano de trabalho claro para a nossa cidade. Neste sentido, tenho conversando com muita gente, andado bastante e ouvido os anseios das pessoas, nossa intenção é oferecer o melhor em favor da nossa cidade”, disse.

O presidente do PT/AC, Daniel Zen, destacou a importância da candidatura de Marcus Alexandre e reiterou que o Bloco Progressista de Esquerda pretende estar com Marcus, independente da sigla partidária a qual ele escolha se filiar.

“Acreditamos que o Marcus é o melhor nome para cuidar de Rio Branco. Ele já provou isso nos seis anos em que foi prefeito da capital, é uma pessoa muito séria, honesta, trabalhadora e que sabe honrar com os compromissos firmados. Rio Branco precisa do Marcus de volta para cuidar da cidade e das pessoas, nós respeitamos a sua decisão e essa reunião serviu para externar nosso apoio a ele, seja em qual sigla partidária ele se filiar. Estamos pensando no melhor para Rio Branco e não tem nome melhor do que o Marcus para isso”, pontuou Zen.

Para a presidente do Partido Verde, Shirley Torres, Marcus Alexandre é o mais preparado para cuidar de Rio Branco. “O PV acredita que o Marcus Alexandre onde ele estiver, com o compromisso que ele tem para com a cidade de Rio Branco e com o estado do Acre, ele será muito bem-visto pela população. Hoje a filiação partidária é uma regra obrigatória, mas o que importa é o compromisso e a responsabilidade daquele que se coloca à disposição da população para o mandato de prefeito ou de governador”, disse a presidente do PV.

Para o presidente do P C do B, Eduardo Farias, a reunião demonstra mais uma vez a maturidade política e a responsabilidade que o Marcus Alexandre adquiriu. “Ele vem construindo uma aliança ampla, ouvindo os vários setores, e cada passo que ele dá, como esse passo que ele vai definir, em qual partido vai concorrer à prefeitura de Rio Branco, ele primeiro tem essa sabedoria de ouvir também os partidos que o apoiam. Então, eu acho que isso mostra maturidade, respeito com os aliados, e acima de tudo, demonstra que ele quer construir tanto o processo eleitoral como a futura gestão, caso a gente consiga ter êxito nessa eleição, de forma coletiva”, disse.

Jorge Viana também falou sobre a importância do encontro. “Faço questão de deixar claro a importância de termos uma grande união daqueles que querem o bem do Acre, de Rio Branco e de todos os municípios do interior, aproveitando esse momento do governo do presidente Lula, que trouxe nova esperança para o Brasil. A boa política traz grandes e boas mudanças, enquanto a política errada carrega o atraso para os municípios e o estado, como ocorre no Acre hoje”, finalizou Viana.