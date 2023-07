Mais de 300 veículos, entre carros e motos, estão listados no Edital de Leilão publicado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detarn/AC) no Diário Oficial desta terça-feira, 25, que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto, de forma eletrônica, por meio do site da empresa leiloeira.

Para participar, os interessados devem, além de se inscrever no site da leiloeira, realizando habilitação prévia para o certame, visitar os bens, seja de forma online ou presencial.

Para quem prefere ir até o local visitar os veículos, estarão expostos de 31 de julho a 4 de agosto, das 8 às 13 horas, no Depósito de Veículos Removidos da Unidade de Parqueamento do Detran/AC, localizado na Av. Antônio da Rocha Viana, nº 2005, Vila Ivonete, em Rio Branco.

Vale lembrar que a visitação consiste apenas na inspeção visual dos lotes a serem leiloados, sendo proibido o acesso ao interior dos veículos ou realizar quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.

Os veículos ofertados no leilão foram levados ao pátio do órgão por estar com alguma inconformidade com a lei e não foram resgatados pelos proprietários, o que, de acordo com a legislação de trânsito, torna-os aptos a leilão.

É importante que todos os participantes observem os termos do edital, já que qualquer oferta de lance implica na aceitação expressa pelo licitante de todas as normas e condições estabelecidas no documento e que, uma vez aceito o lance, não será possível a desistência.