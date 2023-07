Foram quase dois meses de preparação para a realização da festa que envolve várias equipes para a realização do 17º festival de praia de Assis Brasil neste fim de semana as margens do Rio Acre, no tríplice fronteira entre Brasil-Peru e Bolívia, a realização da festa teve a parceria do Governo do Acre e SEBRAE.

“Estamos felizes com o desempenho de mais um festival de praia realizando pela nossa gestão, agradeço todas nossas equipes que estão envolvidas para a realização dessa grande festa, ao Governo do Estado pela parceria, as forças de segurança que sempre garantem paz, um evento sem brigas aonde as pessoas vêm para se divertir, são dois dias de que aquecem a nossa economia, gera emprego e renda para as famílias de Assis Brasil”, destacou o prefeito Jerry Correia na abertura do Festival de Praia.

Neste sábado a festa teve início às 10 horas da manhã com muita música, atividades esportivas como futebol e vôlei, praça de alimentação onde um grupo de moradores de Assis Brasil por meio da associação de alimentação e bebida se organizam para fornecer alimentação durante os dois dias de festival.

A animação do evento acontece com apresentações de artistas locais e regionais como Natália Azevedo, Xiquilinho, JQS, Novaes, Zezinho, de Brasiléia a atração foi cantor Toinho Sacanagem e Banda, e Victor Nunes atrações direto do Peru.

Fechando a noite, atrações que vieram de Rio Branco: apresentações de Robert Richard e Trio Furacão.