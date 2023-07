Estão abertas a partir desta segunda-feira (24) as inscrições do processo seletivo para Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento (ACMAP) nas capitais dos 26 estados do país e no Distrito Federal. São oferecidas 148 vagas, tendo como pré-requisito o ensino médio completo. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, além de pessoas com deficiência.

As inscrições vão até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 13 de agosto. O edital atualizado está disponível no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON). O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00.

A remuneração é de R$ 3.100,00, além de benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A previsão de duração do contrato é de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745/1993. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 24 de setembro, das 13h às 17h (horário de Brasília). O resultado final do processo seletivo está previsto para 25 de outubro. O conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.

UF Município Total vagas AC PPP PcD AC Rio Branco 2 2 0 0 AL Maceió 2 2 0 0 AP Macapá 2 2 0 0 AM Manaus 5 3 1 1 BA Salvador 9 6 2 1 CE Fortaleza 5 3 1 1 DF Brasília 2 2 0 0 ES Vitória 3 2 1 0 GO Goiânia 5 3 1 1 MA São Luís 6 4 1 1 MT Cuiabá 5 3 1 1 MS Campo Grande 3 2 1 0 MG Belo Horizonte 11 8 2 1 PA Belém 8 5 2 1 PB João Pessoa 3 2 1 0 PR Curitiba 7 5 1 1 PE Recife 5 3 1 1 PI Teresina 4 3 1 0 RJ Rio de Janeiro 23 15 6 2 RN Natal 3 2 1 0 RS Porto Alegre 7 5 1 1 RO Porto Velho 2 2 0 0 RR Boa Vista 2 2 0 0 SC Florianópolis 5 3 1 1 SP São Paulo 15 10 4 1 SE Aracaju 2 2 0 0 TO Palmas 2 2 0 0 Total 148 103 30 15

Algumas das atribuições de um Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento são: tratar e incorporar de novo trackings urbanos coletados pelos supervisores/recenseadores, que eventualmente não tenham sido mapeados e transformá-los em novas faces de quadra; atualizar e compatibilizar conflitos que ocorrem entre o banco de dados do IBGE e as informações coletadas em campo, e nomenclatura de logradouros que sofrem alteração ao longo do tempo; transformar as faces de quadra em eixos de logradouros, visando a integração topológica entre os arquivos de áreas urbanas e rurais; implementar um arquivo único da malha de logradouros do país com os respectivos atributos de identificação e corrigindo eventuais falhas de integridade em relação à sua denominação, visando a divulgação de dados do universo do Censo Demográfico por logradouros; e utilizar imagens de satélite para corrigir, refinar e complementar a base de dados dos trajetos percorridos por recenseadores em áreas rurais, com o objetivo de fazer o mapeamento censitário completo das áreas rurais do país.

“Este PSS é para contratação de pessoal que nos apoiará em ações que acontecem depois da coleta do Censo Demográfico. É importante observar que encerramos ontem inscrições de outros processos seletivos para funções que atuam nas pesquisas regulares do IBGE. Ainda há outros processos previstos, será um ano de muitas oportunidades profissionais e desafios”, explica o coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros.

O processo seletivo de ACMAP é o terceiro de uma série com vagas temporárias já confirmados pelo IBGE. Os dois primeiros, cujas inscrições se encerraram ontem, foram para as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). As próximas seleções a serem divulgadas serão para Agente de Pesquisa por Telefone (APT), Supervisor de Pesquisa e Codificador.