Fique atento: Mês da Conciliação no Senac vai até 17/8 no Acre

Com o objetivo de proporcionar uma oportunidade única para alunos e ex-alunos regularizarem suas pendências financeiras na instituição, o Senac Acre lançou o Mês da Conciliação Senac 2023. O evento vai até 17 de agosto com oportunidades de quitação de débitos com descontos de até 100% em juros e multas. Os interessados podem participar comparecendo às unidades da instituição ou entrando em contato através do telefone ou WhatsApp no número 3302-0210.

No entanto, é importante destacar que o desconto é válido somente para pagamento único no boleto e cartão ou à vista no dinheiro e pix. Caso o aluno opte por parcelar a dívida, não haverá desconto sobre o valor total.

A gerente financeira do Senac Acre, Débora Alencar, explicou que a oportunidade é para alunos e ex-alunos que desejarem resolver suas pendencias financeiras com a instituição. “Estamos concedendo desconto de até 100% no valor de juros, de acordo com a forma de pagamento”.

Como forma de facilitar as negociações, durante o período da campanha, os interessados podem procurar diretamente as unidades ou entrar em contato pelo WhatsApp do setor financeiro da instituição. “Todas as condições serão verificadas e assim ofereceremos condições diferenciadas, inclusive para pagamento à vista, por boleto, transferência ou pix”, explanou Alencar.

Não perca essa oportunidade e aproveite os descontos exclusivos oferecidos para eliminar suas pendências financeiras de maneira vantajosa, com descontos significativos durante o Mês da Conciliação Senac.