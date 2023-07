Empresários avaliam novas contratações no Acre; veja pesquisa

Segundo pesquisa realizada pela Fecomércio-AC em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisa, 48% dos empresários de Rio Branco realizaram contratações nos últimos meses. O levantamento, realizado nos últimos dias 29 e 30 de junho, junto a 100 comerciantes locais, tinha como objetivo avaliar a oferta de emprego na capital acreana.

Daqueles com ofertas de empregos nos últimos meses, 64% admitiram a exigência de nível médio de escolaridade dos candidatos/contratados, 21% não demonstraram preocupação com a exigência, e outros 21% não demonstraram preocupação com o quesito. Além disso, 12% afirmaram preferir contratação de pessoal com grau de ensino fundamental e, 3%, com nível superior.

Quanto ao gênero de pessoal na contratação, 50% disseram não destacar esta exigência, mas 39% admitiram considerar esta necessidade a depender da função a preencher na empresa. Outros 6% admitiram casos de exigência de melhor aparência do candidato e, 5%, justificaram a necessidade de gênero para atividades que demandem maior esforço físico.

Em relação à faixa etária, 65% dos empresários entrevistados se mostraram indiferentes à exigência, porém, 28% afirmaram preferir a contratação de pessoas com até 29 anos e, 7%, de pessoas com idades entre 30 e 45 anos. Quanto a motivos para demissões, 48% dos empresários destacaram aquelas “sem justa causa”, enquanto outros 46% admitiram ser comum a demissão de “modo espontâneo”; 6% reforçaram demissões com justa causa.

Já no que diz respeito à perspectiva de emprego na capital acreana, 30% dos empresários estimaram tempo superior a cinco anos, já 28%, apostaram em até dois anos; outros 25% disseram acreditar numa demanda entre dois e três anos; 7%, entre três e quatro anos e; 10%, não responderam.

Quanto à percepção de crescimento das atividades informais na economia de Rio Branco, 55% confirmaram observar o fato, enquanto 42% disseram não ter a mesma avaliação; outros 3% não responderam à questão.

No tocante ao incentivo à população desempregada, 50% dos empresários sugeriram que os demandantes se demonstrem proativos e flexíveis às exigências de mercado; além de 30% que recomendaram que, na medida do possível, as pessoas em busca de emprego atualizem ao máximo a respectiva qualificação profissional; de 13%, que reforçaram às pessoas sem emprego sobre novas oportunidades para mercado; e de 7%, que busquem soluções empreendedoras.

Quanto ao controle e organização das atividades econômicas do comércio na capital acreana, 87% dos empresários asseguraram trabalhar com base em planos voltados ao crescimento de vendas, enquanto 13% não esboçaram preocupação.

Entrevistados

A amostra alcançada pela pesquisa foi composta de 46% do comércio de vestuário, 13,0% de variedades, 8,0% de supermercados, 7% de cosméticos, 6% de óticas, 5% de calçados mais 12% dos segmentos de farmácias, artigos para festas, materiais de construção civil, móveis e eletrodomésticos; 2% peças para veículos e 1% do comércio de veículos.