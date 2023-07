Bicho-preguiça é resgatado da rede elétrica em Cruzeiro do Sul

Um bicho-preguiça foi resgatado por uma equipe da Energisa em Cruzeiro do Sul no sábado, 22 de julho. O animal passeava pela rede de distribuição e causou a interrupção no fornecimento de energia para mais de 400 clientes da zona rural do município.

Após a equipe chegar ao local e identificar a causa da interrupção, os trabalhadores da companhia retiraram, devolveram o animal numa região de mata e restabeleceram o fornecimento aos clientes.

O resgate durou quase 1 hora e meia. “Toda a ação foi feita com muita segurança tanto para os nossos eletricistas como para o próprio animal que foi retirado e colocado numa área verde. A última ocorrência causada por um bicho preguiça e que o animal foi resgatado com vida foi em outubro do ano passado”, comentou o supervisor do Centro de Operação Integrado (COI) da Energisa Acre, Jhonatan Miranda.

A empresa alerta a população para que informe sobre qualquer ocorrência envolvendo animais, queimadas, acidentes de trânsito e pipas na rede elétrica. O atendimento está disponível 24 horas por dia pelo aplicativo Energisa On, Agência Digital www.energisa.com.br ou atendente virtual pelo whatsapp (Gisa) pelo https://gisa.energisa.com.br.