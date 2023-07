QUASE TUDO PRONTO obras avançam para a maior Expoacre da história

As obras de levantamento de estruturas, pintura, serralheira e marcenaria estão avançando no Parque de Exposições, neste sábado, 22, para receber a 48ª Edição da Feira de Exposição Agropecuária, a Expoacre 2023, que acontece entre os dias 29 de julho e 6 de agosto, em Rio Branco.

A previsão é de que as estruturas sejam concluídas na terça-feira, 25, quando inicia a fase de decoração, acabamento e organização geral dos empreendimentos no local.

“Estamos executando as atividades estruturais e finalizando a ampliação do Espaço da Indústria, mas os serviços correm em paralelo com o fechamento para garantir a proteção do espaço. A cada dia os serviços vão se intensificando com o apoio do governo do Acre e com os trabalhadores que são a nossa principal força”, enfatizou o secretário de Ciência, Indústria e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita.

Com novidades na agenda, a Expoacre 2023 está em processo de montagem dos estandes dos jogos virtuais, um diferencial na Expoacre 2023, além da oferta de palestras, exposições de empreendimentos regionais e maquinários e a participação de expositores do Peru e Bolívia. A estimativa é de que a feira movimente mais de R$ 200 milhões em investimentos.

“Só no Espaço Indústria são 47 estandes com a presença dos setores de alimentos, panificação, gráfico, moveleiro, energia solar, confecção, madeireiro, sorvetes, cerâmico, construção civil e de ar-condicionado. Temos também imobiliárias e incorporadoras, além do Espaço Institucional, que este ano trará como tema a tecnologia”, detalhou a arquiteta da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), Gabrielle Freire.

A abertura da feira está marcada para o dia 29 de julho com a realização da tradicional Cavalgada. A concentração da festa está marcada para às 6h, em frente ao Calçadão da Gameleira, no segundo distrito da capital. Acompanhe a programação da Expoacre 2023 no endereço: https://agencia.ac.gov.br/expoacre-2023/.