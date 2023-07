Sete atletas acreanos conquistaram medalhas na natação e na bocha nas competições da Conexão Paralímpica, entre os dias 19 e 21 de julho, em João Pessoa (PA). Ao todo, 17 atletas participaram da competição com o apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Os competidores retornam para Rio Branco neste sábado, 22. A comitiva acreana também apresentou competidores no atletismo com o lançamento de dardo, de disco e arremesso de peso. Atletas acreanas retornam ao Acre, neste sábado, 22. Foto: Cedida. Nesta edição do evento realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as competições estiveram voltadas para as Paraolimpíadas Universitárias nas regiões Norte e Nordeste. Do Acre, os atletas representaram a Universidade Federal do Acre (Ufac), e as universidades Estácio de Sá, Faveni e Unopar. Exemplos de superação e conquista Campeã de ouro em três categorias na Conexão Paralímpica, a nadadora Rebeca Campos de Oliveira compartilhou a alegria das conquistas com os nadadores também campeões Agnaldo Casoti (ouro 100m peito e bronze 100m livre) e Francisco Souza (ouro 50m livre e ouro 100m peito). “Achei a competição muito tensa e cansativa. Fiz as provas de 100m peito, 100m costas e 100m livre e quero treinar muito para as próximas competições no Peru”, disse a campeã nas três categorias. Na Bocha, o atleta Emilson Silva conquistou a medalha de prata e os esportistas Rita Albuquerque, Ricardo Campos e José Aurismar Braga conquistaram o ouro.

Sete atletas acreanos conquistaram medalhas na natação e na bocha nas competições da Conexão Paralímpica, entre os dias 19 e 21 de julho, em João Pessoa (PA). Ao todo, 17 atletas participaram da competição com o apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Os competidores retornam para Rio Branco neste sábado, 22. A comitiva acreana também apresentou competidores no atletismo com o lançamento de dardo, de disco e arremesso de peso. Atletas acreanas retornam ao Acre, neste sábado, 22. Foto: Cedida. Nesta edição do evento realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as competições estiveram voltadas para as Paraolimpíadas Universitárias nas regiões Norte e Nordeste. Do Acre, os atletas representaram a Universidade Federal do Acre (Ufac), e as universidades Estácio de Sá, Faveni e Unopar. Exemplos de superação e conquista Campeã de ouro em três categorias na Conexão Paralímpica, a nadadora Rebeca Campos de Oliveira compartilhou a alegria das conquistas com os nadadores também campeões Agnaldo Casoti (ouro 100m peito e bronze 100m livre) e Francisco Souza (ouro 50m livre e ouro 100m peito). “Achei a competição muito tensa e cansativa. Fiz as provas de 100m peito, 100m costas e 100m livre e quero treinar muito para as próximas competições no Peru”, disse a campeã nas três categorias. Na Bocha, o atleta Emilson Silva conquistou a medalha de prata e os esportistas Rita Albuquerque, Ricardo Campos e José Aurismar Braga conquistaram o ouro.

Sete atletas acreanos conquistaram medalhas na natação e na bocha nas competições da Conexão Paralímpica, entre os dias 19 e 21 de julho, em João Pessoa (PA). Ao todo, 17 atletas participaram da competição com o apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Os competidores retornam para Rio Branco neste sábado, 22.

A comitiva acreana também apresentou competidores no atletismo com o lançamento de dardo, de disco e arremesso de peso.

Atletas acreanas retornam ao Acre, neste sábado, 22. Foto: Cedida.

Nesta edição do evento realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as competições estiveram voltadas para as Paraolimpíadas Universitárias nas regiões Norte e Nordeste. Do Acre, os atletas representaram a Universidade Federal do Acre (Ufac), e as universidades Estácio de Sá, Faveni e Unopar.

Exemplos de superação e conquista

Campeã de ouro em três categorias na Conexão Paralímpica, a nadadora Rebeca Campos de Oliveira compartilhou a alegria das conquistas com os nadadores também campeões Agnaldo Casoti (ouro 100m peito e bronze 100m livre) e Francisco Souza (ouro 50m livre e ouro 100m peito).

“Achei a competição muito tensa e cansativa. Fiz as provas de 100m peito, 100m costas e 100m livre e quero treinar muito para as próximas competições no Peru”, disse a campeã nas três categorias.

Na Bocha, o atleta Emilson Silva conquistou a medalha de prata e os esportistas Rita Albuquerque, Ricardo Campos e José Aurismar Braga conquistaram o ouro.