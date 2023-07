A missa de sétimo dia em memória do compositor e pianista João Donato será celebrada nesta segunda-feira (24), às 18h, na Paróquia de Nossa Senhora do Brasil, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Donato morreu na última segunda-feira (17), aos 88 anos. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, Zona Sul da cidade, e não resistiu às complicações de uma pneumonia.

Um dos artistas que fundaram a bossa nova, Donato é autor de clássicos da música brasileira, muitos deles criados com o irmão, Lysias Ênio, como “Flor de maracujá”, lançada por Gal Costa (1945-2022) em 1974. Algumas das suas canções mais emblemáticas são “A rã”, com Caetano Veloso, “A paz” e “Emoriô”, ambas com Gilberto Gil, “Cadê você”, com Chico Buarque, e “Simples carinho”, com Abel Silva.

New Mag —