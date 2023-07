Expoacre terá cursos técnicos gratuitos; saiba como participar

Há sete dias do início da Expoacre 2023, as 90 vagas para os seis cursos técnicos a serem disponibilizados pela Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri) já estão esgotadas. Contudo, ainda há disponibilidade para o ciclo de cinco palestras, que correspondem a um total de 500 vagas sobre temas de relevância para o setor rural. As duas modalidades serão ofertadas gratuitamente na Unidade Demonstrativa da Agricultura, no Parque de Exposições Wildy Viana, no período de realização da feira, 29 de julho a 6 de agosto.

Os cursos e palestras vão abordar, atualizar, capacitar e promover troca de experiências em temas importantes como, nos casos dos cursos, implantação de lavouras clonais do café, gestão de propriedade rural, manejo do rebanho bovino – vacinação, aplicação de agrotóxico, e segurança no trabalho, operação de manutenção de tratores agrícolas e derivados do leite.

As palestras trarão como temas a importância do extrativismo e dos produtos da sociobiodiversidade do Acre. Cadeia produtiva da castanha do Brasil, dia 31 de julho, de 8 às 17h. Olericultura, dia 2 de agosto de 5 às 17h. Cafeicultura 3 e 4 de agosto, de 8h às 12h. Ciclo de grãos, dia 4 de agosto, de 8 às 17h e Piscicultura dia 5 de agosto, de 8 às 12h. Essas ações serão realizadas por meio da parceria entre a Seagri com o Serviço de Aprendizagem Rural (Senar), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Universidade Federal do Acre (Ufac) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Também será realizado o workshop da pecuária, dia 1 de agosto, de 8 às 17h, sobre a importância da suplementação de bovinos em pastejo, considerações sobre o grupo de estudos em pecuária de corte da Ufac, pecuária de baixo carbono, ciclo econômico da pecuária de corte, qualidade do leite, impacto do melhoramento genético na produção de leite, grupo de estudos em pecuária de leite da Ufac e conservação de forragens para pecuária.