Varejista de skank é preso pela Polícia Civil no interior do Acre

Ascom/ PCAC —

Na última sexta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio dos policiais de Xapuri, prendeu em flagrante o jovem A.C. S., de 27 anos, transportando uma certa quantidade de maconha, do tipo skank , juntamente com uma balança de precisão, utilizada para pesagem do entorpecente.

A ação policial foi coordenada pelo investigador Eurico Feitosa, sob o comando da Delegada Michelle Boscaro, que identificaram quando o homem estava transitando em um veículo coletivo de transporte de funcionários, na Estrada da Borracha no município de Xapuri, transportando a droga para o seu local de trabalho.

De acordo a autoridade policial, o preso vinha sendo alvo de investigação há alguns meses por comercialização de drogas na cidade, inclusive, vendendo entorpecente no seu próprio local de trabalho.