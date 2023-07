Na imensidão brasileira, do litoral lagunar gaúcho à pontinha superior do nordeste de Roraima, o Mapa das Curtidas de 2017 mostra quem comanda o coração – e os cliques – dos torcedores. Nova parceria entre o GloboEsporte.com e o Facebook foca este ano nos dois protagonistas virtuais de cada região. A página identifica rivalidades estaduais, potências nacionais e forças locais. Escancara a penetração de Corinthians e Flamengo Brasil adentro – mas também exibe a resistência de um Criciúma, de um CRB, de um Londrina, de um Campinense.

Não perca, nesta quarta-feira, o mapa completo envolvendo 64 times e todas as cidades do Brasil.

Os dados são baseados na quantidade de curtidas nas páginas oficiais de 64 clubes no Facebook em maio de 2017. Não se trata de uma pesquisa de tamanho de torcidas – e sim de uma demonstração do impacto virtual dos clubes em um país cada vez mais conectado. O mapa é dividido por microrregiões e revela, em variação de cores, os dois times mais curtidos de cada local.

Impressiona a força de Corinthians e Flamengo. Eles são a dupla de preferência dos internautas em 2.238 municípios – isso inclui, por exemplo, todas as regiões de Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. E também estão presentes na segunda e terceira fatias mais comuns – Corinthians e São Paulo em 904 municípios, Flamengo e Vasco em 383.

Mas não é em todo lugar que Fla e Timão entram com força. O Rio Grande do Sul é de Grêmio e Inter de ponta a ponta – e o terceiro lugar costuma ficar com a Chapecoense ou com clubes do interior gaúcho, casos de Brasil de Pelotas e Juventude. Ceará e Fortaleza são os mais curtidos na área da capital cearense, e o mesmo acontece com Bahia e Vitória em regiões que cercam Salvador e com Santa Cruz e Sport nas redondezas do Recife.

A Chape ganhou presença na internet depois do carinho angariado com a tragédia aérea de 2016. Divide com Grêmio e Flamengo as preferências em duas regiões catarinenses e é bastante curtida em grandes capitais: a sexta em São Paulo e no Rio de Janeiro, a terceira em Porto Alegre, a quinta em Belo Horizonte.

No mapa, será possível navegar por time e identificar as cidades em que ele é mais curtido em números totais, além das microrregiões e dos estados em que tem maior percentual de cliques. A página também permite um comparativo entre dois clubes. Pelas cores do mapa, identifica-se onde cada um tem predominância, e um ranking de 30 cidades mostra os locais em que cada um deles leva mais vantagem.