Como médico oftalmologista, Eduardo Velloso (União-AC) do União do Acre, pede apoio do Parlamento para aprovar projeto de sua autoria que torna obrigatório o teste do olhinho assim que a criança nasce. Ele afirma que há tipos de deficiência visual que, se acompanhados desde o nascimento, podem ser evitados.

Segundo Eduardo Velloso, no Brasil há cerca de 200 mil crianças com deficiência visual. Ele afirma há tecnologia suficiente para que o teste seja implantado em todo o País.