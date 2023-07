Governo Federal, por meio da ministra da Gestão, Esther Dweck, informou nesta terça-feira (18/7) a abertura de 40 vagas para novo concurso público da ANEEL. O anúncio, feito pela ministra, é parte de um programa do governo intitulado Reconstrução do Estado Brasileiro que, dentre outras ações, tem como prioridade a recomposição da força de trabalho com valorização dos servidores públicos.

O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, comentou a decisão. “A Agência está otimista com essa sinalização inicial do governo. Essa foi uma das principais agendas da diretoria da ANEEL em interlocuções com o poder público e que agora se concretiza por meio do anúncio de novo concurso público”, declarou.

Feitosa apontou, ainda, os desafios enfrentados pela autarquia e a importância de promover a reposição do quadro de servidores. “Com esta ação inicial, poderemos começar a recompor o quadro de pessoal da Agência e, torná-la apta a enfrentar o desafio de reposicionar o Brasil como protagonista na agenda de transição energética mundial.”

Cabe destacar que o número de vagas divulgado ainda não atende por completo às necessidades de recomposição do quadro de pessoal da ANEEL. A Agência tem atualmente 196 cargos vagos o que corresponde a uma defasagem de mais de 25% em relação aos 569 cargos preenchidos — fatia considerável comparada ao número previsto na lei de criação da autarquia que antecipava um total de 765 servidores efetivos.