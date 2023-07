Com foco na inclusão e diversidade, BNDES fará concurso em 2024

A Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a realização de novo concurso público para selecionar profissionais de nível universitário e médio. A expectativa é que o edital seja publicado no início de 2024. Inicialmente, serão preenchidas 94 vagas em formações que estão sendo mapeadas pela Área de Recursos Humanos. Ainda não há definição sobre a instituição organizadora do certame.

O último processo seletivo de pessoal do Banco foi lançado em 2012 – antes, portanto, da Lei nº 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para cotas raciais. Nesse sentido, e para promover maior diversidade no quadro de pessoal da instituição, o novo concurso será inclusivo.

Atualmente, a instituição conta com um percentual aproximado de 14,6% de negros (12,9% de pardos e 1,7% de pretos), ao passo em que o percentual aproximado desse grupo na sociedade brasileira é de 56,1% (47% de pardos e 9,1% de pretos), conforme dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD Contínua).

Em esforço para corrigir essa distorção, em linha com os objetivos institucionais do BNDES de promover o desenvolvimento diverso e inclusivo, o próximo concurso reservará 30% das vagas para candidatos negros, percentual que ultrapassa em 10% o previsto na Lei nº 12.990/2014.

Também haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), já presente nos concursos do Banco há mais de dez anos. Para este grupo, serão reservadas um mínimo de 10% das vagas, 5% a mais do que determina a Lei nº 8.745/1993 que trata da reserva de cotas para PCDs.