FUMACEIRO Saúde faz novo alerta contra efeito das queimadas no Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), emitiu nesta segunda-feira, 17, um alerta sobre as crescentes preocupações com as doenças respiratórias ocasionadas pela fumaça das queimadas que assolam a região. A combinação de incêndios florestais, urbanos e a liberação de poluentes atmosféricos têm afetado negativamente a saúde dos residentes do estado, aumentando o risco de doenças respiratórias graves.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância de conscientizar a população sobre os perigos da fumaça das queimadas: “As queimadas têm consequências significativas para a saúde, especialmente para o sistema respiratório. A fumaça liberada contém uma combinação de produtos químicos tóxicos e partículas finas que podem penetrar profundamente nos pulmões, causando danos e levando ao surgimento ou agravamento de doenças respiratórias”.

Pascoal ressaltou que crianças, idosos e pessoas com condições pré-existentes, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e problemas cardiovasculares são particularmente vulneráveis aos efeitos da fumaça das queimadas. Ele recomendou que essas populações de maior risco evitem exposição excessiva à fumaça e sigam as orientações médicas para proteger sua saúde.

Além disso, o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre, Edvan Meneses, salientou a importância de adotar medidas de prevenção e buscar atendimento médico adequado em caso de sintomas relacionados às doenças respiratórias. “É essencial que a população adote medidas para minimizar a exposição à fumaça, como ficar em ambientes fechados, usar máscaras de proteção respiratória e evitar atividades ao ar livre durante períodos de maior intensidade das queimadas”, enfatizou Meneses.

Meneses também reforçou a necessidade de denunciar focos de incêndios ilícitos às autoridades competentes. “As queimadas ilegais são um grave problema ambiental e de saúde pública. A população deve estar atenta e colaborar denunciando práticas criminosas que colocam em risco a saúde de todos”, acrescentou Meneses.

A Sesacre também está trabalhando em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e outros órgãos governamentais e instituições para combater às queimadas e minimizar os impactos na saúde da população.

Foto: Odair Leal/Sesacre