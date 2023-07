A CNT saúda a iniciativa do governo brasileiro, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, de autorizar a abertura de cerca de 3 mil vagas para concursos públicos nos mais diversos órgãos da Administração Federal.

A Confederação, no entanto, vê com preocupação a autorização de apenas 50 vagas para a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Trata-se de cerca de 15% do que havia sido solicitado pela Agência, que nos últimos anos viu sua demanda aumentar consideravelmente, enquanto o número de servidores não acompanhou as necessidades.

A CNT defende um trabalho técnico e eficiente por parte da ANTT, fundamental para o desenvolvimento do país, e por isso entende que ela merece contar com um número de servidores que consiga atender às demandas da população brasileira nas áreas de sua competência, que envolve diretamente o setor de transporte. Esperamos, dessa forma, que na medida das possibilidades do Estado brasileiro, novas vagas possam ser autorizadas, com a brevidade possível, para que o órgão possa cumprir com suas obrigações legais de forma adequada e eficiente.