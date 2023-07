Centro para deficiente visual abre inscrições para três cursos

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP/AC), abre inscrições para três cursos voltados aos profissionais da Educação e à comunidade, visando instruir e colaborar com o desenvolvimento e aprendizagem da pessoa com cegueira.

Técnicas de Cálculos do Sorobã, Técnica de Ensino da Leitura e Escrita no Sistema Braille e Baixa Visão. Cada curso disponibiliza 30 vagas, com o papel de contribuir com o processo de inclusão do estudante com deficiência visual.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 28. Os interessados podem realizar suas inscrições diretamente no CAP/AC, situado à Rua Omar Sabino de Paula, n° 650, Estação Experimental, de 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.

No ato da inscrição, apresentar documento de identidade (original e cópia), certificado de conclusão de ensino médio ou superior (original) e declaração (original) da escola (para profissionais da educação em atividade). Os pré-requisitos são: ter no mínimo 18 anos, ensino médio ou superior.

A iniciativa visa fortalecer a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência visual na sociedade, garantindo que profissionais da educação e membros da comunidade estejam capacitados para atender às necessidades específicas desse público.

Confira as informações sobre cada curso:

Técnicas de Cálculos do Sorobã

Período do curso: 31 de julho a 27 de setembro;

Horário: noturno;

Carga horária: 120h;

Modalidade: presencial.

Técnica de Ensino da Leitura no Sistema Braille

Período do curso: 31 de julho a 12 de setembro;

Horário: tarde;

Carga horária: 120h;

Modalidade: presencial.

Baixa Visão

Período do curso: 31 de julho a 12 de setembro;

Horário: manhã;

Carga horária: 120h;

Modalidade: EAD.