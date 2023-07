Anatel inscrições para o Comitê de Defesa dos Usuários até 26/7

Termina no próximo dia 26/7 o prazo para indicações ao Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações (Cdust), cujo objetivo é assessorar e subsidiar o Conselho Diretor da Agência em matérias relacionadas à defesa e à proteção dos direitos dos usuários de serviços de telecomunicações.

De acordo com o edital, estão disponíveis quatro vagas:

Uma vaga para representante de entidades de classe de prestadoras de serviços de telecomunicações;

Três vagas para representantes de usuários de telecomunicações ou entidades de defesa do consumidor, públicas ou privadas, sem fins lucrativos.

Os interessados devem encaminhar por meio de processo eletrônico, presencialmente ou por carta: nome completo; cópia de documento de identidade; cópia do CPF, caso o número desse documento não conste do documento de identidade; número de telefone, e-mail e currículo contendo as suas qualificações. Todos os detalhes sobre como participar encontram-se no edital.

O Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações (Cdust) é formado por 16 membros entre governo, sociedade civil e setor privado. Cada integrante tem mandato, não remunerado, de quatro anos.

Conheça o histórico do Cdust, seus atuais membros, reuniões realizadas e outras informações na página https://www.gov.br/anatel/pt-br/consumidor/participe-dos-debates/cdust.