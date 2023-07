Operação policial apreende 21 kg de drogas em Mâncio Lima

Assessoria de Comunicação da PMAC —

Durante a Operação Guardiões da Fronteira, em ação integrada com a Polícia Federal, Polícia Civil e Grupo Especial de Fronteira (Gefron), policiais militares de Cruzeiro do Sul realizaram a apreensão de 21 quilos de drogas na zona rural do município de Mâncio Lima, no interior do Estado.

As equipes realizavam ação de interdição nos ramais de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, quando abordaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta e transportando um saco de fibra contendo mais de 21 quilos de cocaína.

Um homem de 49 anos foi preso por tráfico, e a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos legais cabíveis.