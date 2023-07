O que é a “temporada do fogo” na Amazônia e por que ela existe

Texto: Bibiana Alcântara Garrido*

Visualização de dados: Karina Custódio**

A “temporada do fogo” na Amazônia brasileira é o período com maior ocorrência de incêndios florestais, na estação seca do bioma, e só existe porque tem gente que continua usando o fogo em práticas agropecuárias e no processo de desmatamento: 81% dos focos de calor ocorrem de agosto a novembro, na média dos últimos sete anos, com base em dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Durante a estação seca, a vegetação e a matéria orgânica no solo ficam propícias à queima e espalham as chamas com maior velocidade, o que pode criar incêndios. O ar menos úmido também favorece o alastramento do fogo e dificulta o combate.

“A principal fonte de ignição dos incêndios florestais na Amazônia é humana, por práticas produtivas ainda ligadas ao desmatamento e ao manejo de pastagem. Descargas elétricas por raios seriam a fonte natural, entretanto, essas ocorrem normalmente no período de chuvas, quando a Amazônia está mais úmida, difícil para o fogo se alastrar”, explica Ane Alencar, diretora de Ciência no IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e coordenadora da rede MapBiomas Fogo.

Na maior parte do bioma no Brasil, a seca começa em julho e vai até outubro, chegando ao auge a partir de agosto. Segundo o MapBiomas Fogo, também entre agosto e novembro está 75% de toda a área queimada na Amazônia de 1985 a 2022.

Embora as condições não sejam homogêneas em um ecossistema continental, a relação entre seca e fogo permanece: o norte amazônico acima da linha do Equador, por exemplo, tem menos chuva no primeiro trimestre. Neste ano, Roraima registrou alta de 95% na área queimada até abril.

A fumaça de incêndios de grande proporção na Amazônia foi notícia quando “o dia virou noite” na cidade de São Paulo ‒ naquele agosto de 2019, fazendeiros combinaram a ação criminosa que ficou conhecida como Dia do Fogo. Em 2022, a fumaça chegou de novo ao Sudeste brasileiro e alcançou países como Bolívia e Peru.

Temporada do fogo

A área queimada na Amazônia de agosto a novembro do ano passado foi de 5,4 milhões de hectares, mais que o dobro dos 2,2 milhões de hectares queimados de agosto a novembro de 2021. Dos últimos dez anos, 2017 foi o que mais queimou no período: foram 6,7 milhões de hectares, área maior que o estado da Paraíba. Os dados de área queimada mensal são da plataforma MapBiomas Fogo.

Há pelo menos 38 anos tem-se registro da temporada de fogo no bioma, indicam os dados do MapBiomas. O mês de setembro é o que tem maior ocorrência (30,4%). Na série histórica, 1997 é o ano com maior concentração de área queimada entre agosto e novembro. Cerca de 92%, ou 7,2 milhões de hectares, dos 7,8 milhões de hectares atingidos pelo fogo naquele ano foram queimados nesses meses.

O fogo caiu com a implementação do PPCDAm (Plano de Prevenção de Combate ao Desmatamento da Amazônia), o que reflete a relação entre incêndios e desmate, ainda que não na mesma proporção. O plano reduziu em 83% o desmate no bioma entre 2004 e 2012.

A queda na área queimada foi de 46% entre agosto e novembro de 2004 (6,4 milhões de hectares) e os mesmos meses de 2012 (3,5 milhões de hectares). A média da área queimada na temporada de fogo nos oito anos anteriores ao plano (1995-2003) foi de 1,45 milhão de hectares; nos oito anos durante a aplicação do plano, foi de 1,49 milhão de hectares. Nos oito anos depois da conclusão da fase do PPCDAm (2013-2021), ficou em 1 milhão de hectares.

“O PPCDAm é um plano focado na redução do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia. Em ambos, o contexto o fogo é peça central, pois está diretamente relacionado com o desmatamento e é um dos principais vetores de degradação das florestas da região”, comenta Alencar.

Tipos de fogo

“O incêndio florestal é gerado pelo fogo de desmatamento e pelo fogo de pastagem, então se a gente reduzir os dois, a gente vai reduzir os incêndios florestais por consequência”, diz a pesquisadora.

Alencar descreve os três tipos de fogo mais comuns na Amazônia brasileira:

1. Fogo de desmatamento: segue o processo de desmatamento; depois de derrubada e seca, a área é queimada

2. Fogo de manejo: provocado para “limpeza de pastagem” em área de pasto nativo ou cultivado, também chamado de fogo de pastagem

3. Incêndio florestal: é o fogo que se espalha e entra na floresta, com impactos diretamente proporcionais à frequência; pode ser originado por chamas que fugiram ao controle humano ou por ação criminosa

Onde queima

