Nesta terça-feira, 18, aconteceu a abertura de um dos maiores festivais indígenas do Estado do Acre, o V Festival Atsa Puyanawa. O evento vai até o dia 23 de julho, no município de Mâncio Lima. Os 6 dias de festival prometem uma verdadeira imersão à cultura do Povo Indígena Puyanawa.

Danças e músicas tradicionais, comidas típicas, pinturas corporais, caminhada na floresta, apresentações de filmes, cerimônia espiritual com ayahuasca e banho no igarapé fazem parte das atividades que serão realizadas no festival, que é considerado como a maior festa tradicional do Povo Puyanawa.

Além de valorizar e apresentar a cultura, o festival também fomenta o turismo na região. Turistas de oito países e de vários estados do Brasil estão presentes. “Acho que será um lindo festival. É brilhante chegar aqui nesse lugar tão natural, com esse povo autêntico e de coração”, disse o suíço Matej Hacin.

Nessa festa que já é tradição, outra área potencializada é a economia local. De acordo com Camila Gadelha, a oportunidade permite ganhar um dinheiro extra. “Nós vendemos nossos artesanatos, bebidas, comidas, lanches e fazemos uma renda a mais que nos ajuda muito”, contou.

A economia local é aquecida, gerando oportunidades e uma renda extra para as famílias. Foto: Marcos Santos/Secom

O V Festival Atsa Puyanawa é uma realização da Associação Agroextrativista do Barão e Ipiranga (AAPBI) e tem o apoio do governo do Estado. “Esse é um festival muito importante, pois atrai turistas, e nós só temos a ganhar com essa divulgação da nossa cultura. Sempre estaremos apoiando essas atividades”, destacou Marcelo Messias, secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo.

Segundo a organização do evento, são esperadas aproximadamente 8 mil pessoas durante os dias de festividades. “Para nós é uma felicidade realizar a quinta edição desse festival recebendo pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Estamos aqui celebrando a nossa cultura, culinária, nossa hospitalidade e saberes. Todos estão convidados a nos visitar”, pontuou Joel Puyanawa, cacique do Povo Puyanawa.