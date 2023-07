Inscrições abertas para participação nos Diálogos Amazônicos

Estão abertas as inscrições para os Diálogos Amazônicos, conjunto de iniciativas da sociedade civil que integrará a programação da Cúpula da Amazônia, em Belém, no início de agosto. Além do credenciamento para participar do evento, que acontecerá entre 4 e 6 de agosto no Hangar Centro de Convenções da capital paraense, movimentos sociais e demais entidades podem inscrever as atividades auto-organizadas que desejam realizar, no mesmo período, em salas reservadas para isso.

A Cúpula da Amazônia se estenderá até 9 de agosto, com o encontro dos líderes dos países amazônicos previsto para os dias 8 e 9. Durante os Diálogos, que antecedem o encontro de líderes, serão reunidos representantes de entidades, movimentos sociais, academia, centros de pesquisa e agências governamentais, do Brasil e demais países amazônicos, para pautar a formulação de novas estratégias para a região amazônica. Os resultados dos Diálogos serão apresentados por representantes da sociedade civil aos líderes reunidos na Cúpula.

As atividades serão divididas entre plenárias (organizadas pelo Governo Federal, com ampla participação social) e atividades auto-organizadas. A organização está disponibilizando salas com diferentes capacidades para a realização das atividades auto-organizadas.

Saiba mais e inscreva-se aqui: https://www.gov.br/dialogosamazonicos