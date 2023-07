Em apoio às políticas públicas de inovação, ciência e tecnologia, o governador do Acre, Gladson Cameli, participou na noite desta sexta-feira, 14/7, do lançamento do Ideathon 2023, em Cruzeiro do Sul. O evento, criado para gerar ideias inovadoras, tem a duração de 54 horas e acontece ao longo deste fim de semana, reunindo pessoas com diferentes habilidades e conhecimentos.

O objetivo é criar um ambiente colaborativo e estimulante para que as pessoas possam compartilhar suas ideias e inspirar umas às outras a pensar fora da caixa.

“Em nossa gestão buscamos fortalecer e articular programas de incentivo à criação, desenvolvimento e validação de ideias com potencial de inovação, por isso eventos como este são de extrema importância, especialmente aqui na região do Vale do Juruá”, destacou o governador Gladson Cameli.

Durante o Ideathon, os participantes trabalham em equipes para desenvolver suas ideias e apresentá-las a um painel de avaliadores. Os vencedores podem receber prêmios em dinheiro ou outras recompensas, como a oportunidade de desenvolver sua ideia com a ajuda de mentores ou investidores, ou ainda serem acelerados em uma incubadora tecnológica.

O evento aconteceu no auditório da Faculdade de Medicina, em Cruzeiro do Sul , organizado pelo Sebrae, com apoio do governo do Acre, Universidade Federal do Acre (Ufac) e Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

O que relataram

“Serão desenvolvidas ações voltadas a melhorar a formação da população para atividades criativas e estimular o espírito inovador nos estudantes em todos os níveis”, disse o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita.

“Quero parabenizar o governo do estado por apoiar a infraestrutura e as tecnologias de base necessárias para estimular a inovação de ideias que refletirão na economia e na sociedade em geral”, ressaltou o presidente da Aleac, Luís Gonzaga.

“Aqui vamos buscar desenvolver ideias para ações voltadas a melhorar a vida da sociedade incluindo atividades inovadoras e também estimular o espírito inovador de outros estudantes em todos os níveis”, relatou Jaine Oliveira, participante do Ideathon.

“O Sebrae visando estabelecer, consolidar e disseminar redes de ideias tecnológicas diversas, envolveu jovens; com o objetivo de promover estruturas para suporte à criação e gestão da inovação”, afirmou Marcelo Siqueira, representante do Conselho Deliberativo do Sebrae.