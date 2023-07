Edital seleciona 260 empreendedores culturais em todo o País

O Ministério da Cultura publicou nesta terça-feira (18) no Diário Oficial da União edital que visa selecionar 260 empreendedores em todas as áreas da cultura no País para participação no Mercado das Indústrias Criativas do Brasil , que será realizado em Belém (PA).

Veja detalhes:

EDITAL DE 17 DE JULHO DE 2023

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 4

A MINISTRA DE ESTADO DA CULTURA torna público o lançamento do Edital de Seleção Pública MinC nº 04, de 17 de julho de 2023.

OBJETO: seleção de 260 (duzentos e sessenta) empreendedores culturais e criativos atuantes no seguintes setores criativos: artesanato; audiovisual & animação; circo; dança; design; editorial; hip-hop; jogos eletrônicos; moda; museus & patrimônio; música; teatro; e um setor voltado às áreas técnicas afeitas à economia criativa, para participação nas rodadas de negócios e demais atividades formativas do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), a realizar-se na cidade de Belém-PA, de 8 a 12 de novembro de 2023.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 0h do dia 19 de julho de 2023 às 18h do dia 17 de agosto de 2023 (horário de Brasília).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: R$ 1.118.054,60 (um milhão, cento de dezoito mil, cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), oriundos da Ação orçamentária 20ZF – Promoção e Fomento à Cultura Brasileira, alocada no Fundo Nacional da Cultura.

A íntegra do Edital e seus anexos poderão ser consultados no endereço eletrônico: https://mapas.cultura.gov.br/oportunidade/2025/.

MARGARETH MENEZES DA PURIFICAÇÃO COSTA