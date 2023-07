Acre fatura 26 milhões de dólares com exportações do agro

Revista Oeste —

No Brasil, todos os Estados e até mesmo o Distrito Federal faturam com as exportações do agronegócio. O setor está entre os grandes motores da economia nacional e responde por quase metade de toda receita do país com o mercado externo.

Outros dez Estados faturaram mais de US$ 1 bilhão com os embarques do setor no primeiro trimestre de 2023. São eles: Rio Grande do Sul (US$ 7,1 bilhões), Minas Gerais (US$ 7 bilhões), Goiás (US$ 6,1 bilhões), Mato Grosso do Sul (US$ 5,1 bilhões), Santa Catarina (US$ 3,8 bilhões), Bahia (US$ 2,5 bilhões), Maranhão (US$ 1,8 bilhão), Pará (US$ 1,7 bilhão), Tocantins (US$ 1,6 bilhão) e Rondônia (US$ 1,5 bilhão), figurando na 14ª posição no ranking nacional.

O 15º lugar, por suas vez ficou com Espírito Santo (US$ 849 milhões). Na sequência estão: Piauí (US$ 773 milhões), Alagoas (US$ 361 milhões), Ceará (US$ 255 milhões), Pernambuco (US$ 250 milhões), Distrito Federal (US$ 164 milhões), Amazonas (US$ 150 milhões), Rio Grande do Norte (US$ 130 milhões), Roraima (US$ 120 milhões), Rio de Janeiro (US$ 99 milhões) e Amapá, (US$ 57 milhões), Sergipe (US$ 56 milhões) e Paraíba (US$ 43 milhões). A menor receita, por fim, é a do Acre (US$ 26 milhões).

A receita de sucesso de Mato Grosso

Não é por acaso que Mato Grosso lidera os Estados brasileiros nas exportações do agronegócio. Ele é o maior produtor de soja do Brasil. A chamada diz que foram US$ bilhões. Mas tudo bem, a Oeste tem crédito de sobra.