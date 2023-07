Professor tem projeto selecionado pelo Instituto Serrapilheira

O projeto “As Savanas e Florestas Secas se Espalharam no Sudoeste da Amazônia durante a Última Glaciação?”, do professor Carlos d’Apolito, do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza da Ufac, foi selecionado pelo Instituto Serrapilheira em sua 6ª chamada pública de apoio à ciência e receberá a quantia de R$ 550 mil. A chamada contempla um quadro de 32 pesquisadores.

Através do estudo de fósseis da vegetação e megafauna brasileira, o projeto propõe-se a descobrir se houve uma expansão das savanas e florestas secas no sudoeste da Amazônia durante a última glaciação.

“Estamos na expectativa de estudar fósseis de plantas que tenham 10, 20 ou até 30 mil anos de idade”, disse Carlos. “É um longo projeto de cinco anos, no qual vamos fazer sondagens para recuperar sedimentos com essas idades e analisar os microfósseis neles, incluindo aí os grãos de pólen, que são uma maneira de observar a vegetação do passado.”

