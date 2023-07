O que traz de novidade o plano de saneamento de Acrelândia?

Em encontro público no começo de julho, o Prefeito Olavinho Boiadeiro, juntamente com representantes da Câmara de Vereadores, equipe da Secretaria de Planejamento e ilustres membros da comunidade, teve a honra de receber o Professor Camilo da UFAC, especialista renomado, para apresentar o resultado de anos de dedicação e esforço na elaboração desse importante plano.

O prefeito disse que desde 2017, o Professor Camilo tem liderado esse processo, enfrentando desafios e superando obstáculos, inclusive os provocados pela pandemia, para garantir que cada etapa fosse minuciosamente elaborada. E hoje, com grande satisfação, ele compartilhou conosco o Plano Municipal de Saneamento Básico de Acrelândia, abordando todas as necessidades e as responsabilidades individuais e coletivas.

Os presentes na apresentação destacaram o compromisso do Prefeito Olavinho e o seu empenho em agilizar a aprovação do plano na Câmara de Vereadores durante o seu mandato. Sua determinação em fazer de Acrelândia uma referência em saneamento é evidente, e ele expressou sua gratidão à UFAC por atender prontamente ao seu pedido e colaborar para a finalização desse projeto fundamental.

A próxima etapa é transformar o Plano Municipal de Saneamento Básico em uma lei municipal e submetê-lo à apreciação da Câmara de Vereadores para que seja aprovado. Esse é um marco crucial para o desenvolvimento e bem-estar de nossa cidade.

Acrelândia, juntos estamos construindo um futuro brilhante, com uma infraestrutura sólida e sustentável para todos. Vamos unir forças para transformar esse plano em realidade e garantir uma qualidade de vida cada vez melhor para nossa comunidade!

Participaram da agenda representando o poder legislativo o vereador Cleuson, Fátima e Júnior Patrício e Beto Nobre da Secretaria Municipal de Planejamento, Secretários Municipais e diretores da administração municipal e membros da comunidade.