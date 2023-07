CGE do Acre avança nos estudos para realização de concurso

A Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE) deu um importante passo rumo à realização do Concurso Público da CGE, ao formar uma comissão especial, conforme determinado pela Portaria n° 83, de 11 de julho de 2023. A medida tem como objetivo fortalecer o sistema de controle interno e suprir a necessidade de cargos efetivos dentro da instituição, promovendo transparência e eficiência nas atividades desempenhadas.

A comissão tem a responsabilidade de coordenar estudos para a criação das carreiras de auditor e técnico de controle interno, etapa essencial para a definição de todos os aspectos do certame. Essas ocupações desempenham um papel fundamental na garantia da integridade e eficiência dos processos governamentais, fortalecendo a gestão dos recursos públicos e combatendo a corrupção.

Embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, sem data definida para a finalização dos estudos, a comissão está trabalhando arduamente para instruir o processo com toda a documentação necessária, visando à realização do aguardado concurso.

A controladora-geral, Mayara Cristine de Lima, ressaltou a importância do primeiro concurso promovido pela Controladoria-Geral do Estado, destacando que essa iniciativa atende a uma solicitação direta do governador Gladson Cameli.

Por meio dessa medida, a CGE busca impulsionar o desenvolvimento de suas competências e desempenhar um papel fundamental no avanço da transparência, integridade e conformidade no Estado do Acre.

A realização desse concurso é um passo significativo para elevar os padrões éticos e fortalecer a governança pública, contribuindo para uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos públicos.

À medida que o processo de desenvolvimento do concurso avançam, a CGE continuará trabalhando para fornecer informações atualizadas sobre o edital e as demais etapas do processo seletivo.

É importante que os interessados fiquem atentos aos comunicados oficiais, para garantir que estejam preparados a participar e não perder a oportunidade de ingressar em uma carreira sólida e tão impactante.