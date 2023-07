Beneficiários do Acreprevidência tem fazer prova de vida para desbloquear pagamento

O total de 260 beneficiários do Instituto de Previdência (Acreprevidência) estão com os pagamentos bloqueados devido a falta da prova de vida, que é a atualização dos dados cadastrais dos servidores aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

“O pagamento de julho e a metade do 13º estão bloqueados para os servidores nascidos em abril. Essas pessoas devem comparecer no prédio do Acreprevidência para realizar a prova de vida e regularizar a situação com o desbloqueio das contas”, ressaltou Gustavo Mascarenhas, chefe de Departamento de Tecnologia e Informação do instituto.

A prova de vida deve ser realizada no mês de aniversário do beneficiário. A regra está prevista na Lei n° 2.438, de 22 de julho de 2011. Caso não ocorra, a partir do mês subsequente do aniversário o cidadão terá o benefício bloqueado.

Para facilitar a realização da atualização, o Acreprevidência criou o aplicativo AcrePrev, em que é possível fazer todo o procedimento necessário sem se deslocar até a sede física do órgão. Com o celular é possível baixar o app, que está disponível para os sistemas IOS e Android.

“Após baixar o aplicativo, o beneficiário vai bater uma fotografia do documento oficial com foto frente e verso e depois será necessário uma selfie segurando o mesmo documento abaixo do seu queixo. Essas informações serão analisadas por nossos servidores para o andamento do processo”, destacou Mascarenhas.

A sede física do Instituto de Previdência fica localizada na Rua Benjamin Constant, nº 351, Bairro Cerâmica, em Rio Branco/AC. O local continua recebendo os beneficiários presencialmente, para que possam fazer todo o procedimento e continuar recebendo a aposentadoria.