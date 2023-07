Com a chegada do verão amazônico, os serviços de abastecimento de água na cidade ficam comprometidos por conta da baixa do leito do rio. Com isso, o líquido precioso, que é a água potável, fica escasso não só no perímetro urbano, como também no rural, prejudicando a rotina de milhares de famílias.

Para auxiliar as comunidades rurais e os locais aonde o serviço de abastecimento não chega, a prefeitura lançou nesta sexta-feira (14) a Operação Estiagem. A ação terá início em 17 de julho e irá até 15 de dezembro. Serão 150 dias de efetivo trabalho.

“Essa é uma das operações mais aguardadas pela comunidade rural em relação ao apoio da Prefeitura em socorro às comunidades rurais, porque sem água não há vida. Esse líquido faz com que as pessoas não adoeçam. O foco principal é o ser humano, mas nós sabemos também das necessidades para uso nas plantações”, defendeu o coordenador da Defesa Civil Municipal, Cláudio Falcão.

A operação irá atender a todas as regionais do município. Na BR-364, sentido Bujari; BR-364, sentido Porto Velho; Estradas AC-10 e AC-90, Jarbas Passarinho/ Quixadá, além de bairros como Vila Maria e Vista Linda. Rosimilson Ferreira, produtor da agricultura familiar, diz que durante esse período só é possível ter água na comunidade por conta da operação.

“Nos últimos anos nós só temos água porque a defesa civil nos fornece no verão. Com a estiagem do verão amazônico, teve época que não tinha água nem pra fazer um café, nem pra beber, imagina pra tomar banho. Você trabalhar o dia todo no roçado, no sol quente e não ter água pra tomar banho, e esse programa ele veio, pra trazer essa benefício pra gente, muito bom”, disse o produtor rural.

Serão 3.300 famílias e cerca de 15 mil pessoas beneficiadas. O abastecimento durante a operação passou de 4 milhões de litros no começo da gestão para 25 milhões de litros distribuídos à comunidade rural.

“A Prefeitura de Rio Branco, que iniciou em 2021 com 10 comunidades, agora já passou a atender 25 comunidades. A nossa prefeitura, a nossa Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Agricultura, se preocupa realmente com essa questão de água. As pessoas precisam tomar água de qualidade, porque água é vida, água é saúde e a prefeitura está fazendo tudo o que é possível pra manter essa entrega da água de qualidade para essas comunidades”, garantiu o prefeito.