O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio Branco, Carlos Nasserala, juntamente com auditores fiscais da Semeia, do Pelotão Florestal e ainda à convite, o cientista e pesquisador da Universidade Federal do Acre Dr. Foster Braun, estiveram na tarde desta quinta-feira (13) verificando in loco, uma invasão que vem sendo realizada na Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra – Aparis, onde pelo menos 80 famílias estão ocupando a reserva de forma criminosa.

Na visita à Aparis, que ocupa uma área de mais de 900 hectares, foi constatado que os invasores abriram dezenas de clareiras com corte de várias árvores e realizaram queimadas no local para erguer moradias.

Segundo o secretário da Semeia, Carlos Nasserala, o setor jurídico será acionado e assim que os auditores identificarem os invasores, medidas legais serão tomadas para iniciar a desocupação da Aparis e dar início um trabalho de reflorestamento.

“Nós já identificamos algumas clareiras que foram abertas pelos invasores e vamos iniciar um trabalho para poder identificar quem são essas pessoas para tomar as medidas legais cabíveis. A partir dessa visita, nós iremos documentar e encaminhar para a nossa Projuri para tomar todas as medidas necessárias e, claro, reflorestar essas áreas que foram devastadas criminosamente”, pontuou Nasserala

O cientista e pesquisador da Ufac, Dr. Foster Braun, lamentou o que viu e se disse preocupado, tendo em vista que a proteção do bioma é necessária e fundamental para o equilíbrio do nosso ecossistema.

“Já estamos com um desafio enorme em pleno século 21 para manter essas reservas preservadas, em especial nessa parte de Rio Branco. Ajudar a proteger e manter o abastecimento de água que hoje já é um grande desafio. Manter essas reservas intactas, causa um efeito muito positivo, também para o nosso clima. Invadir essas áreas, significa empobrecimento do nosso ambiente e conservar essas áreas são fundamentais, até mesmo para a nossa sobrevivência”, lamentou o cientista.

O secretário Nasserala garantiu também que, a partir dessa identificação da invasão na Aparis, os auditores fiscais da Semeia estarão diariamente no local, visando coibir mais ocupações e notificar quem ainda persiste em se manter na Área de Proteção Ambiental.