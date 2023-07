DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

SELEÇÃO EXTERNA 2022/001CARREIRA ADMINISTRATIVA – CARGO ESCRITURÁRIO

O BANCO DO BRASIL S.A. torna pública a homologação do resultado final do Edital Nº 01 da Seleção Externa do Banco do Brasil 2022/001, publicado no DOU de 23 de dezembro de 2022, Seção 3, páginas 61 a 72, na seguinte ordem: nome em ordem alfabética, número de inscrição, pontuação, classificação na Microrregião, classificação entre as Pessoas com Deficiência (PcD) e classificação entre as pessoas negras.

BANCO DO BRASIL S.A. reserva-se o direito de proceder as contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades de serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e somente até o quantitativo de cadastro de reserva especificado no Anexo II do Edital Nº 01 da Seleção Externa, durante o período de validade desta Seleção Externa, incluída a prorrogação, se houver.

Das orientações sobre convocação e contratação

O BANCO DO BRASIL S.A., na forma do subitem 11.6 do Edital Nº 01 da Seleção Externa do Banco do Brasil 2022/001, publicado no DOU 23 de dezembro de 2022, Seção 3, páginas 61 a 72, informa que as convocações serão realizadas por meio digital, via e-mail, ou excepcionalmente, por carta com aviso de recebimento.

a) O endereço de correspondência, de e-mail e número de telefone utilizados pelo Banco do Brasil para qualquer comunicação e convocação serão os informados pelo(a) candidato(a) no momento da inscrição no Certame. Após a homologação dos resultados finais, o(a) candidato(a) poderá solicitar informações sobre a atualização dos dados cadastrais ao BANCO DO BRASIL S.A. por meio de WhatsApp (61) 4003-5291 ou presencialmente em uma unidade de atendimento do Banco do Brasil.

b) Previamente à convocação e de acordo com a ordem de classificação, o(a) candidato(a) aprovado(a) poderá ser convidado(a) a participar de pesquisa voluntária para indicar as unidades de preferência para sua convocação, e nos casos de agente de tecnologia, também para informar conhecimentos, habilidades e experiências prévias.

b.1) A resposta à pesquisa não é obrigatória e não configura, em qualquer hipótese, garantia de convocação para qualquer uma das unidades indicadas.

c) Uma vez convocado(a), o(a) candidato(a) terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos após o recebimento da comunicação do BANCO DO BRASIL S.A., para acessar o site da instituição (www.bb.com.br/concurso) e efetuar login na ferramenta de admissão, 5 (cinco) dias corridos para dar ciência da convocação e iniciar o processo de qualificação e mais 12 (doze) dias corridos para concluir a qualificação, na qual se incluem apresentação dos documentos e comprovação das providências a que refere o subitem 11.5. e seguintes do Edital de Abertura da Seleção Externa 2022/001.

d) Os candidatos classificados na condição de Pessoa com Deficiência receberão a convocação, contendo instruções específicas para realização dos exames para comprovação da condição de pessoa com deficiência. Os prazos previstos no item “c” não são cumuláveis para diferentes etapas. O descumprimento de qualquer dos prazos acarretará a eliminação do candidato.

e) A partir da conclusão da qualificação e cumprimento dos prazos citados, o(a) candidato(a) estará à disposição do BANCO DO BRASIL S.A, que por sua vez, agendará a sua posse de acordo com a necessidade de provimento de vagas.

f) Excepcionalmente, o(a) candidato(a) poderá solicitar até trinta dias para a posse, se necessário. A concessão do prazo será analisada administrativamente pelo BANCO DO BRASIL S.A. que autorizará, ou não, a prorrogação, avaliada a conveniência/necessidade da Empresa.

g) Excepcionalmente, o(a) candidato(a) poderá solicitar que a apresentação da documentação para qualificação seja feita presencialmente na dependência indicada na carta de convocação, respeitados os prazos do item “c”. A concessão da permissão será analisada administrativamente pelo BANCO DO BRASIL S.A que autorizará, ou não, avaliada a conveniência/necessidade da Empresa.

h) São de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) os prejuízos decorrentes da não atualização de seus dados, como e-mail e telefone, bem como o extravio de correspondência, correspondência recebida por terceiros ou não entregue por ausência do(a) destinatário(a), ou não recebimento de e-mail, sob pena de, quando for convocado(a) para contratação, perder o prazo, caso não seja localizado(a).

i) O(A) candidato(a) que der causa ao descumprimento de qualquer um dos prazos acima será considerado(a) desistente e excluído(a) desta Seleção Externa.

j) Não serão aceitos protocolos de documentos exigidos. Cópias não autenticadas deverão estar acompanhadas dos originais, para efeito de verificação. Ao passo que na ferramenta de admissão de upload de documentos, as imagens dos arquivos só serão aceitas a partir dos documentos originais.

k) Demais orientações poderão ser acessadas no site do (www.bb.com.br/concurso) ou por meio de WhatsApp (61) 4003-5291.

1 AGENTE COMERCIAL / AC / MACRORREGIÃO 01 – MICRORREGIÃO 001 / CLASSIFICADOS:

Gabriel de Oliveira Piovesan; 570116227-0; 78,5; 7 ; – ; – /Gisele Maria Coelho Reis; 570324878-2; 79,0; 6 ; – ; – /Gleyh Vitor de Oliveira Holanda; 571079053-7; 87,0; 2 ; – ; – /Gustavo Gomes dos Santos; 570004896-4; 76,5; 11 ; – ; 1 /Jefferson Mateus Barbosa Silva; 570756310-5; 80,5; 5 ; – ; – /Jose Guilherme Pinheiro Gomes; 570956900-0; 82,0; 3 ; – ; – /Matheus Tavares Lacerda; 571424390-9; 69,0; 42 ; 2 ; – /Paulo Henrique Silva Lima; 570672087-6; 77,5; 9 ; – ; – /Ramon Vitor Mendes Viana; 571701023-9; 75,0; 16 ; 1 ; 2 /Thiago de Oliveira Lopes; 571178083-4; 78,0; 8 ; – ; – /Thiago Silva dos Santos; 570444466-8; 89,5; 1 ; – ; – /Vitor Jose Garcia de Andrade; 571801512-8; 81,0; 4 ; – ; – /Yane da Rocha Magalhaes; 570477737-3; 73,5; 17 ; – ; 3.

2 AGENTE COMERCIAL / AC / MACRORREGIÃO 01 – MICRORREGIÃO 001 / CADASTRO-RESERVA:

Dnille Cruz Silva; 570471427-1; 71,0; 35 ; – ; 4 /Gabriel Macthuiy Araujo do Nascimento; 570009322-3; 76,0; 13 ; – ; – /Joao Victor de Faria Wanderley; 571377001-0; 76,0; 12 ; – ; – /Luis Fernando Azevedo Fernandes; 572100366-9; 66,5; 45 ; 3 ; – /Vitoria Martins Mauawad; 570061152-1; 76,5; 10 ; – ; -.

3 AGENTE COMERCIAL / AC / MACRORREGIÃO 01 – MICRORREGIÃO 002 / CLASSIFICADOS:

Esmael da Silva Correia; 570307101-5; 72,0; 9 ; – ; 1 /Felipe Magalhaes de Melo; 571991761-0; 78,0; 4 ; – ; – /Joede Mota Brandao; 570136939-7; 66,0; 15 ; – ; 2 /Lucas Castelo Branco Reboucas; 571341563-6; 80,5; 1 ; – ; – /Matheus Bedin Ferreira; 570784273-4; 75,5; 5 ; – ; – /Matheus Ferreira Nascimento; 570575499-0; 75,0; 7 ; 1 ; – /Sabrina de Oliveira Brito; 570306933-5; 79,0; 3 ; – ; – /Thais Pinho Guimaraes Rodrigues; 570050939-9; 79,0; 2 ; – ; -.

4 AGENTE COMERCIAL / AC / MACRORREGIÃO 01 – MICRORREGIÃO 002 / CADASTRO-RESERVA:

Adrian Gordiano Nascimento; 571977679-8; 62,5; 28 ; 2 ; – /Thays Toledo Lannes; 570002961-3; 75,0; 6 ; – ; -.

5 AGENTE COMERCIAL / AL / MACRORREGIÃO 02 – MICRORREGIÃO 003 / CLASSIFICADOS:

Adriano Marcio da Silva Pereira Filho; 570343651-1; 89,5; 9 ; – ; – /Allyson Fortaleza Ferreira da Silva; 571077075-0; 84,5; 26 ; – ; 1 /Douglas Daniel de Oliveira Rodrigues; 571518165-4; 76,5; 40 ; 1 ; – /Douglas Leonardo Silva Albuquerque; 570016855-0; 91,0; 6 ; – ; – /Geovane Domingos da Silva; 571701715-2; 91,0; 5 ; – ; – /John Carlos da Silva Pinto; 571442925-5; 93,0; 3 ; – ; – /Jose Meykison Miguel da Silva; 571333257-1; 93,0; 1 ; – ; – /Leandro Vasconcelos Leao Praxedes; 571083217-0; 90,5; 7 ; – ; – /Liniker Brito Silva; 570050159-0; 91,0; 4 ; – ; – /Maria Clara Miguel da Silva; 571333387-0; 93,0; 2 ; – ; – /Rogerio Braga Matta Junior; 571792414-0; 82,5; 31 ; – ; 2 /Valdely Gomes de Melo Oliveira; 570181094-7; 89,5; 8 ; – ; – /Vitor Rafael Melo Barbosa; 570198384-3; 74,5; 42 ; 2 ; -.

6 AGENTE COMERCIAL / AL / MACRORREGIÃO 02 – MICRORREGIÃO 003 / CADASTRO-RESERVA:

Daniel Pimentel Azevedo Filho; 570383391-9; 89,5; 10 ; – ; – /Giulia Lins Araujo; 570386878-7; 72,0; 43 ; 3 ; -.

7 AGENTE COMERCIAL / AL / MACRORREGIÃO 02 – MICRORREGIÃO 004 / CLASSIFICADOS:

Afonso Sabino Leite de Souza; 571815286-4; 85,5; 7 ; – ; – /Ailton dos Santos Lira; 570368696-7; 83,5; 11 ; – ; – /Alfredo Irlan de Melo Franca; 571264202-3; 71,0; 62 ; 2 ; – /Andreza Porto Moura; 570460304-2; 79,0; 36 ; – ; 5 /Christian Emanoel de Oliveira Batista; 571302981-0; 89,5; 4 ; – ; 1 /Elinaldo da Silva Panina Ramos Junior; 571493323-9; 84,0; 9 ; – ; – /Elis Lima Coelho; 571982847-8; 88,0; 5 ; – ; – /Gabriel de Almeida Souza; 571700990-8; 78,0; 45 ; – ; 6 /Gabriel Gomes de Santana; 570752230-1; 82,5; 13 ; – ; – /Jessia Elen Cunha Barbosa; 571554761-1; 90,0; 1 ; – ; – /Jessica Maria de Mendonca Silva; 570852171-0; 70,0; 64 ; 3 ; – /Jose Vicente da Silva Junior; 571651672-3; 90,0; 2 ; – ; – /Lanielma Barbosa da Silva; 571686291-0; 87,0; 6 ; – ; – /Marcos Bruno Barros da Silva; 570215413-3; 80,5; 28 ; – ; 4 /Marcou Felipe Guerra Medeiros; 570338594-4; 83,5; 12 ; – ; – /Mariana Magalhaes Bispo; 570346682-6; 85,5; 8 ; – ; – /Micaele da Silva Rocha; 570952983-5; 84,0; 10 ; – ; – /Nathanne Abreu Rodrigues; 571119717-0; 74,5; 58 ; 1 ; – /Ronaldo Nascimento Rocha; 571395156-5; 82,5; 14 ; – ; 2 /Tarciso da Silva Santos; 570223760-3; 81,0; 22 ; – ; 3 /Yuri Marcel Melo Oliveira; 570710438-7; 90,0; 3 ; – ; -.

8 AGENTE COMERCIAL / AL / MACRORREGIÃO 02 – MICRORREGIÃO 004 / CADASTRO-RESERVA:

Jaldo Vieira Lopes Junior; 570595095-6; 65,5; 65 ; 4 ; – /Thyago dos Anjos Ferreira; 570216774-4; 82,5; 15 ; – ; -.

9 AGENTE COMERCIAL / AM / MACRORREGIÃO 03 – MICRORREGIÃO 005 / CLASSIFICADOS:

Vanessa Alves da Gama; 570967474-0; 73,5; 2 ; – ; – /Vantuil Pinheiro Ferreira Filho; 570333531-0; 81,0; 1 ; – ; -.

10 AGENTE COMERCIAL / AM / MACRORREGIÃO 03 – MICRORREGIÃO 005 / CADASTRO-RESERVA:

Izabelly Pinto Batista; 571268365-6; 69,0; 3 ; – ; – /Sirlane Lima da Silva; 570822967-5; 65,5; 4 ; – ; -.

11 AGENTE COMERCIAL / AM / MACRORREGIÃO 03 – MICRORREGIÃO 006 / CLASSIFICADOS:

Anderson Nascimento Colares; 570516213-8; 69,0; 4 ; – ; 1 /Iriclei Lage de Azevedo; 570645551-2; 76,5; 1 ; – ; – /Leonardo Rogerio Meier Pereira; 570422699-7; 67,5; 5 ; – ; – /Marcelo Abdalla Dagostini; 571998389-4; 73,5; 2 ; – ; – /Raigleyson Alvaro de Souza; 571295539-1; 69,5; 3 ; – ; -.

12 AGENTE COMERCIAL / AM / MACRORREGIÃO 03 – MICRORREGIÃO 006 / CADASTRO-RESERVA:

Lais Vargas Alves; 570999724-0; 67,0; 6 ; – ; – /Sara Perin da Gama; 570467884-6; 66,0; 7 ; – ; -.

13 AGENTE COMERCIAL / AM / MACRORREGIÃO 04 – MICRORREGIÃO 007 / CLASSIFICADOS:

Adriano Henrique Ribeiro de Matos; 571014969-7; 77,5; 18 ; – ; – /Ana Karoline de Fatima da Silva Santos; 571467130-1; 70,0; 73 ; 2 ; – /Arthur Alvares de Paula; 570344043-3; 79,5; 11 ; – ; – /Arthur Filipe Freitas Souza; 571947113-0; 71,5; 68 ; – ; 3 /Bruno Jose Matos Buenano Felix; 570868711-1; 85,0; 2 ; – ; – /Carlos Cleyton Montanha de Souza; 570035956-7; 70,5; 70 ; – ; 4 /Cleven Maciel Moreira; 570111319-0; 83,0; 5 ; – ; – /Diego Coelho Carvalho; 571074032-7; 80,5; 7 ; – ; – /Dionis Lima da Silva; 571417376-0; 78,0; 15 ; – ; – /Erika Akiko Moura Shiota; 571356868-8; 83,5; 3 ; – ; – /Felipe Vitoriano Gianello; 570160352-9; 79,0; 12 ; – ; – /Italo Lopes Ferreira; 570668470-5; 70,5; 71 ; – ; 5 /Luana Soraya de Brito Morais; 570442102-9; 79,0; 13 ; – ; – /Lucas Aragao Nogueira; 570436829-9; 79,0; 14 ; – ; – /Lucas Bruno Feitoza da Silva; 571095363-1; 80,5; 8 ; – ; – /Luciano Oliveira Azevedo Neves; 571903488-0; 66,5; 85 ; 3 ; – /Monique Nascimento Adomaite; 571608707-7; 80,5; 9 ; – ; – /Rai Eugenio Santos Galvao; 570317596-8; 81,0; 6 ; – ; – /Renato Klehm Rodrigues; 570421347-0; 83,5; 4 ; – ; – /Ronald Serra de Souza; 570064614-5; 77,5; 16 ; – ; – /Tales Borges Viana; 570066246-3; 72,5; 56 ; – ; 2 /Tayna Salino Vieira de Souza; 570648048-5; 73,0; 53 ; – ; 1 /Thuany de Souza Monteiro; 571327302-4; 80,0; 10 ; 1 ; – /Vinicius Marques Varini; 571252713-5; 77,5; 17 ; – ; – /Willison Cosmo de Araujo Silva; 571172797-6; 85,5; 1 ; – ; -.

14 AGENTE COMERCIAL / AM / MACRORREGIÃO 04 – MICRORREGIÃO 007 / CADASTRO-RESERVA:

Andre Lucas de Oliveira dos Santos; 570812148-3; 66,0; 86 ; 4 ; – /Flavio Alison Simas Lopes; 571869206-7; 69,5; 75 ; – ; 6 /Gabriel Almeida Ferreira; 571065966-9; 76,5; 23 ; – ; – /Gyovanna Moreira Botelho; 570386984-9; 76,5; 22 ; – ; – /Marcone Cruz; 570463100-5; 77,0; 21 ; – ; – /Thiago de Aguiar Lessa; 571496468-0; 77,0; 20 ; – ; – /William Castro de Freitas; 570111531-3; 77,0; 19 ; – ; -.

15 AGENTE COMERCIAL / AM / MACRORREGIÃO 04 – MICRORREGIÃO 008 / CLASSIFICADOS:

Mauro Victor Silva de Oliveira; 571220896-6; 77,5; 2 ; – ; – /Vinicius Nascimento Silva; 571080386-7; 79,5; 1 ; – ; -.

16 AGENTE COMERCIAL / AM / MACRORREGIÃO 04 – MICRORREGIÃO 008 / CADASTRO-RESERVA:

Janarson Souza Briglia; 570716068-3; 77,0; 3 ; – ; – /Pedro Farias Goes de Souza; 571366118-4; 70,0; 4 ; – ; -.

17 AGENTE COMERCIAL / AP / MACRORREGIÃO 05 – MICRORREGIÃO 009 / CLASSIFICADOS:

Bruna Thais da Silva Araujo; 571430510-0; 58,0; 48 ; 2 ; – /Daniel Leal Fagundes; 571150312-3; 71,0; 8 ; – ; – /Exodo Nascimento Silva; 570067920-3; 67,0; 26 ; – ; 4 /Gabriel Malaquias de Lima; 570060443-2; 81,0; 2 ; – ; – /Gustavo Nunes da Conceicao; 571254732-8; 81,0; 3 ; – ; – /Joao Victor Lobato do Carmo; 570920060-1; 74,5; 6 ; – ; – /Lazaro do Nascimento Sampaio; 571527169-8; 85,5; 1 ; – ; – /Leandro Steffano Balieiro Amaral; 572006104-2; 67,5; 24 ; – ; 3 /Raule Ferreira Lima; 570643070-7; 73,5; 7 ; – ; 2 /Renato Nogueira Diniz; 571104715-0; 75,5; 4 ; – ; – /Vinicius Pimentel Bezerra; 570043933-6; 65,5; 35 ; 1 ; – /Ygor Kauko Waldez Costa dos Santos; 570176467-0; 74,5; 5 ; – ; 1.

18 AGENTE COMERCIAL / AP / MACRORREGIÃO 05 – MICRORREGIÃO 009 / CADASTRO-RESERVA:

Jhone Elder Pantoja Nascimento; 570081212-6; 54,5; 55 ; 3 ; – /Juan Felipe Rodrigues Dias; 570470002-2; 70,5; 9 ; – ; – /Tania Cristina Mendes Magalhaes; 571019057-2; 66,5; 31 ; – ; 5.

19 AGENTE COMERCIAL / AP / MACRORREGIÃO 05 – MICRORREGIÃO 010 / CLASSIFICADOS:

Andre Gally Justo; 570442422-0; 66,5; 1 ; – ; – /Salomao Lima Monteiro; 572051642-1; 59,5; 2 ; – ; -.

20 AGENTE COMERCIAL / AP / MACRORREGIÃO 05 – MICRORREGIÃO 010 / CADASTRO-RESERVA:

Bruna Karine Oconski; 570826004-0; 58,0; 3 ; – ; – /Maria da Conceicao Ferreira Furtado; 570141690-2; 56,5; 4 ; – ; -.

21 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 06 – MICRORREGIÃO 011 / CLASSIFICADOS:

Ailton Cordeiro Sobral Junior; 570014793-1; 85,5; 38 ; – ; – /Alan Fagundes de Oliveira; 570718448-8; 81,0; 146 ; 1 ; – /Alisson Junqueira Camacho; 570375823-9; 86,5; 24 ; – ; – /Allexandre Moreira Santos Pereira Rocha; 571231179-6; 74,0; 218 ; 5 ; – /Alua Carmo de Moura; 571941123-0; 85,0; 41 ; – ; – /Anderson Araujo dos Santos; 571892719-5; 84,5; 56 ; – ; 5 /Arthur Andrade Silva; 571375210-2; 89,5; 9 ; – ; 2 /Bruna Luisa Castro Matos; 570710216-1; 73,5; 219 ; 6 ; – /Carlos Antonio Lopes da Conceicao; 570450705-7; 83,0; 78 ; – ; 11 /Carlos de Araujo Scher; 572141904-0; 73,5; 220 ; 7 ; – /Carlos Pietro Cardoso Leal Goncalves Reboucas; 571718401-0; 86,5; 31 ; – ; – /Clayton Monteiro Araujo; 571432989-4; 83,5; 77 ; – ; 10 /Dalila Regis Leite; 571193155-9; 91,0; 6 ; – ; – /Daniel Costa Soares; 571567731-1; 92,5; 1 ; – ; – /Daniel Santos da Silva; 570356132-8; 74,5; 216 ; 3 ; – /Danilo Silva Moraes Cruz; 572133760-5; 90,0; 8 ; – ; – /Diego Sousa Santos; 570592467-7; 82,5; 88 ; – ; 14 /Diego Winicius da Silva Santos; 570987478-2; 85,0; 47 ; – ; – /Edson Luiz Ferreira Santos; 571768773-0; 85,0; 50 ; – ; 4 /Eduardo Costa Cohim Silva; 570902977-3; 86,5; 25 ; – ; – /Eduardo Freitas Freire Neto; 571197350-8; 89,5; 12 ; – ; – /Edval de Sousa Mendonca; 570132271-5; 85,0; 44 ; – ; – /Eferson Silva Santos; 570551115-1; 72,0; 221 ; 8 ; 64 /Felipe Araujo Barros dos Santos; 571137781-5; 86,5; 30 ; – ; – /Felipe Teixeira Cardoso; 571535764-0; 86,5; 26 ; – ; – /Filipe de Jesus Oliveira; 571557966-9; 87,5; 18 ; – ; – /Gabriel Meireles Martins de Sa; 571583807-2; 86,5; 23 ; – ; – /Henrique Benevides Chagas; 570759453-0; 86,5; 29 ; – ; – /Henrique Matheus da Silva Lima; 570333439-3; 86,5; 28 ; – ; – /Isabele Cristine Soares de Souza; 570827843-4; 88,0; 15 ; – ; – /Jamilton Santos de Almeida Junior; 570615052-3; 89,0; 13 ; – ; – /Joao Pedro Castro de Carvalho; 570877068-0; 92,5; 2 ; – ; – /Joao Pedro Medeiros da Silva Sampaio; 571997912-7; 83,5; 65 ; – ; 7 /Joao Pedro Quaranta de Almeida; 570730839-5; 87,0; 21 ; – ; – /Joao Victor Tito Souza; 571312614-8; 89,5; 10 ; – ; – /Jose Domingos Rocha Neto; 570001171-0; 91,0; 7 ; – ; 1 /Leandro da Silva Santana; 570334067-5; 85,5; 36 ; – ; – /Lucas Barbosa Brandao; 571453135-3; 84,0; 64 ; – ; 6 /Lucas Mendes Carneiro Matos; 570730808-1; 87,0; 20 ; – ; – /Lucas Miranda e Carvalho; 571153138-1; 85,5; 39 ; – ; – /Lucas Salomao de Freitas Santana; 571004812-3; 86,5; 27 ; – ; – /Lucas Sicupira Cortes; 570601559-5; 87,0; 19 ; – ; – /Luciana Barreto Pires; 570002163-8; 74,0; 217 ; 4 ; – /Luidson Souza do Nascimento; 570763627-6; 82,5; 92 ; – ; 15 /Marcelo Motta Nascimento; 571430387-4; 82,5; 87 ; – ; 13 /Marcelo Oliveira de Jesus; 570111222-1; 91,0; 5 ; – ; – /Marcelo Santana Figueiredo; 571493197-9; 83,0; 86 ; – ; 12 /Marcio Reis Lopes; 571523610-4; 86,5; 32 ; – ; – /Marcos Novais da Encarnacao; 572016336-4; 85,0; 43 ; – ; 3 /Marina Bomfim Menezes; 570078846-1; 85,0; 42 ; – ; – /Mayara Simoes Bispo; 571403273-4; 85,0; 40 ; – ; – /Miguel Veridiano Canuto Bezerra Neto; 570107611-0; 86,0; 35 ; – ; – /Nadson Fabiano Gomes dos Santos Filho; 570625337-3; 83,5; 75 ; – ; 9 /Noel Carvalho Moreira; 571682999-0; 88,5; 14 ; – ; – /Paulo Henrique Silva Lemos; 570068035-5; 85,5; 37 ; – ; – /Pedro Cruz Fonseca Fukunaga; 571710896-9; 86,5; 34 ; – ; – /Rafael Cabus Gantois Santos; 572039960-7; 78,0; 191 ; 2 ; – /Rafael Miranda de Oliveira Silva; 571119474-8; 85,0; 45 ; – ; – /Rebeca Leite Dantas; 570060087-1; 86,5; 33 ; – ; – /Ronael Santos Sousa; 571729526-5; 91,5; 4 ; – ; – /Thiago Pinheiro Magalhaes Porto; 570987523-5; 83,5; 66 ; – ; 8 /Thomas Felipe Lunkes de Mattos; 572103897-7; 87,5; 17 ; – ; – /Victor Jacinto Nunes Chaves; 571185279-0; 85,0; 46 ; – ; – /Vinicius Souza Sena; 570286650-7; 82,5; 95 ; – ; 16 /Weidong Liang; 570560895-6; 88,0; 16 ; – ; – /William Oliveira de Sa; 570715858-0; 87,0; 22 ; – ; – /Yago Matheus dos Santos Castro; 571291032-6; 89,5; 11 ; – ; – /Yuri Santana Galvao; 572054546-2; 91,5; 3 ; – ; -.

22 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 06 – MICRORREGIÃO 011 / CADASTRO-RESERVA:

Arianderson Lima de Oliveira; 571595145-6; 71,5; 222 ; 9 ; 65 /Guilherme Souza de Jesus; 570359068-0; 82,5; 101 ; – ; 18 /Gustavo Fernandes Oliveira Cardoso; 570651373-7; 85,0; 54 ; – ; – /Igor Braga Reis dos Santos; 571518131-6; 85,0; 53 ; – ; – /Luan Pereira Gouveia; 571997966-9; 84,5; 55 ; – ; – /Lucas de Souza Pinto; 571282233-9; 85,0; 51 ; – ; – /Lucas Pereira Barbeitos; 571265511-9; 84,5; 57 ; – ; – /Luisa Larroude Olivieri Setaro; 571045662-9; 85,0; 49 ; – ; – /Romulo Cesar de Souza Vinhas Cerqueira; 570137580-5; 70,5; 223 ; 10 ; – /Vitor Hugo Gomes da Silva Junior; 572051697-1; 85,0; 52 ; – ; – /Wendel Caldas Melo; 570644009-1; 82,5; 99 ; – ; 17 /William Meron Almeida; 571231792-9; 85,0; 48 ; – ; -.

23 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 06 – MICRORREGIÃO 012 / CLASSIFICADOS:

Ester Almeida Carvalho; 570774998-3; 81,5; 5 ; – ; – /Gustavo de Souza Nascimento; 570493184-6; 80,0; 10 ; – ; 1 /Joel Carlos Coutinho da Silva Filho; 571746668-0; 68,0; 33 ; 2 ; – /Lucas Santana Galvao; 570839116-6; 81,0; 6 ; – ; – /Michel Silva da Cruz; 570186733-5; 79,0; 11 ; – ; 2 /Pedro Santos Magdalena; 570198860-0; 86,5; 1 ; – ; – /Railson Carneiro Alexandrino Rodrigues; 572143887-3; 85,0; 2 ; – ; – /Samuel Sampaio Barreto Junior; 570134039-5; 72,5; 27 ; 1 ; – /Thaiane Lorena Nascimento Silva; 571207612-0; 83,5; 3 ; – ; – /Yassen de Cristo Franco; 570785178-6; 82,5; 4 ; – ; -.

24 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 06 – MICRORREGIÃO 012 / CADASTRO-RESERVA:

Levy de Sena Santos; 571356150-1; 65,5; 34 ; 3 ; – /Luan Lucas de Carvalho Leal Brandao; 570401990-9; 80,5; 7 ; – ; -.

25 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 06 – MICRORREGIÃO 013 / CLASSIFICADOS:

Alex de Oliveira Adorno; 570082295-9; 84,5; 9 ; 1 ; – /Calebe Peixoto da Silva Lima; 570569904-7; 85,0; 6 ; – ; – /Eduardo da Silva Santos; 571222776-7; 85,5; 4 ; – ; – /Felipe de Santana Miranda; 570106298-7; 86,5; 3 ; – ; 2 /Filipe de Oliveira da Silva; 570221759-8; 82,5; 12 ; – ; – /Gabriel Silva de Souza; 570407238-6; 84,0; 11 ; – ; 3 /Gildenor Dantas da Silva e Silva Junior; 570867356-5; 71,0; 48 ; 2 ; – /Ian Robert Santos Sousa; 570008113-0; 84,5; 8 ; – ; – /Icaro Santos Lopes; 570523587-5; 82,5; 13 ; – ; 4 /Joao Antonio Souza Pires Coelho; 570417399-2; 88,0; 1 ; – ; – /Lucas Alves da Encarnacao Oliveira; 570607953-9; 84,0; 10 ; – ; – /Lucas Ramon Bacelar Pinto da Silva; 570480654-9; 85,0; 5 ; – ; – /Matheus Souza Dantas; 571202410-0; 82,5; 15 ; – ; 5 /Ricardo Silva Brasil; 572000384-0; 87,0; 2 ; – ; 1 /Vinicius do Lago Silva; 571158677-2; 80,0; 32 ; – ; 6 /Walas Santos de Carvalho; 570685922-4; 85,0; 7 ; – ; -.

26 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 06 – MICRORREGIÃO 013 / CADASTRO-RESERVA:

Felipe Pereira Dantas; 571462160-9; 82,5; 14 ; – ; – /Vanessa Gama Moraes; 571431045-6; 70,5; 49 ; 3 ; -.

27 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 07 – MICRORREGIÃO 014 / CLASSIFICADOS:

Ademir Teixeira de Melo; 570027828-8; 76,0; 31 ; 1 ; – /Eduarda Santana de Jesus; 570289066-2; 85,0; 6 ; – ; – /Filipe Cangussu Fernandes Vargens; 570873390-3; 82,5; 7 ; – ; – /Gideildo Costa Veiga; 572083647-3; 70,5; 36 ; 2 ; – /Iugo Maia de Mello; 570952277-7; 87,5; 2 ; – ; – /Joao Gabriel Alves dos Santos; 571864302-9; 82,0; 13 ; – ; 3 /Kauan Carvalho Pinto Chacha Benjamin; 571499613-7; 88,0; 1 ; – ; – /Luis Adriano Castanho Vieira Junior; 571230912-6; 85,0; 4 ; – ; – /Mikail Andrich; 571938685-2; 85,5; 3 ; – ; 1 /Sebastiao Jose dos Santos Bisneto; 571571191-9; 82,5; 9 ; – ; 2 /Tamiris Ramos de Castro; 571648972-2; 85,0; 5 ; – ; -.

28 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 07 – MICRORREGIÃO 014 / CADASTRO-RESERVA:

Joao Felipe Machado Lawinscky da Silva; 571806180-1; 70,5; 37 ; 3 ; – /Pablo Kayk do Vale Cirqueira; 570104072-1; 82,5; 8 ; – ; -.

29 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 07 – MICRORREGIÃO 015 / CLASSIFICADOS:

Alecio Lemos de Oliveira; 570004366-5; 94,5; 1 ; – ; – /Camila Santos Lisboa; 571377319-6; 82,5; 17 ; – ; 2 /Daniel Victor Alcoforado Reis; 570798273-3; 88,5; 2 ; – ; – /Danni Santos Ribeiro; 570264142-1; 85,5; 6 ; – ; – /Gabriel Novais Santos; 571172575-0; 83,0; 16 ; – ; 1 /Hyago Alves Freire Santos; 570728655-5; 75,5; 42 ; 2 ; 12 /Jesiel Neris Farias; 570368826-0; 85,0; 9 ; – ; – /Lara Fernandes Mangabeira; 570370353-2; 85,0; 8 ; – ; – /Leonardo Santos de Oliveira; 570340566-0; 85,0; 7 ; – ; – /Luiz Andre Moura Alves; 571001691-3; 86,5; 4 ; – ; – /Marcelo Victor Sa Coqueiro Sampaio; 570774238-3; 87,0; 3 ; – ; – /Pietro Alcantara Am; 570528137-3; 86,0; 5 ; – ; – /Ubaldo Felix Gonzaga Junior; 570015703-9; 82,5; 18 ; – ; 3 /Vinicius Pereira Sousa; 571206728-0; 78,0; 35 ; 1 ; -.

30 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 07 – MICRORREGIÃO 015 / CADASTRO-RESERVA:

Edson Celino Rodrigues Filho; 571672663-2; 74,5; 43 ; 3 ; – /Marcos Oliveira Reboucas; 570888822-3; 84,5; 10 ; – ; -.

31 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 08 – MICRORREGIÃO 016 / CLASSIFICADOS:

Carlos Otavio Alves de Oliveira; 572115153-0; 76,0; 29 ; 1 ; – /Endrew Teixeira Cardoso Mantena; 570759227-2; 88,5; 1 ; – ; – /Frederico Amato Bernardino de Oliveira; 570580778-3; 74,5; 32 ; 2 ; – /Ian Miler Carvalho Sena Souza; 570046598-8; 87,5; 2 ; – ; – /Jair Santos Bastos Junior; 571187287-3; 87,0; 3 ; – ; – /Janderson Vinicius Santos Matos; 571152241-5; 84,5; 6 ; – ; – /Jose Lucas Rodrigues Santana; 570026479-0; 79,5; 23 ; – ; 2 /Lucas Goncalves Souto; 571070147-8; 85,5; 5 ; – ; – /Miguel Inacio dos Santos Alcantara e Figueiredo; 570679749-0; 82,5; 7 ; – ; – /Ricardo Neves dos Santos; 571245335-0; 81,5; 13 ; – ; 1 /Robson Ricardo Souza Prates; 570647843-2; 87,0; 4 ; – ; -.

32 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 08 – MICRORREGIÃO 016 / CADASTRO-RESERVA:

Ana Ivina de Carvalho Costa; 571541288-3; 72,0; 37 ; 3 ; – /Paulo Eduardo Silva Moreira; 571590140-7; 82,5; 8 ; – ; -.

33 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 08 – MICRORREGIÃO 017 / CLASSIFICADOS:

Ana Clara Tomazia Oliveira; 571247205-0; 83,5; 5 ; – ; – /Gleicy do Carmo Silva; 571889762-8; 90,5; 2 ; – ; – /Jhonatas Rocha Rodrigues da Mata; 571327252-0; 83,5; 4 ; – ; – /Joao Paulo de Goes Evangelista; 571967686-0; 90,5; 1 ; – ; – /Mauro Costa Rocha; 571112438-8; 83,5; 3 ; – ; – /Pablo Augusto de Souza Araujo; 572064869-3; 74,5; 19 ; 1 ; – /Paulo Alvaro Machado dos Santos; 571531552-2; 82,0; 7 ; – ; 1.

34 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 08 – MICRORREGIÃO 017 / CADASTRO-RESERVA:

Luiz Gustavo Souza Barbosa; 570277207-3; 82,5; 6 ; – ; – /Maria Elizete de Almeida da Silva; 571108708-8; 70,5; 27 ; 2 ; -.

35 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 09 – MICRORREGIÃO 018 / CLASSIFICADOS:

Bruna Pires dos Santos; 570106471-1; 84,0; 2 ; – ; – /Filipe Nunes da Silva; 571915490-8; 81,5; 7 ; – ; 1 /Gabriel Campos Ferreira Sodre Rocha; 570802520-0; 75,0; 19 ; 1 ; – /Jandro Nunes Santos; 570078562-4; 86,5; 1 ; – ; – /Thomas Cardoso Dourado; 570775633-7; 83,5; 3 ; – ; -.

36 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 09 – MICRORREGIÃO 018 / CADASTRO-RESERVA:

Julius Teixeira Silva; 570789457-7; 82,5; 4 ; – ; – /Lucas Goncalves Magalhaes; 571239390-0; 64,5; 27 ; 2 ; 9.

37 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 09 – MICRORREGIÃO 019 / CLASSIFICADOS:

Antonio Lustosa de Oliveira Cabral Neto; 571506312-4; 86,0; 2 ; – ; – /Debora Taynara do Nascimento Fernandes; 571281456-9; 78,0; 13 ; 1 ; 3 /Eric Damasceno Arruda Camara; 572019508-1; 93,0; 1 ; – ; – /Ronaldo Pereira Santos; 571515880-5; 83,0; 3 ; – ; – /Washington Luiz Santos Azevedo; 570737847-6; 78,5; 9 ; – ; 1.

38 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 09 – MICRORREGIÃO 019 / CADASTRO-RESERVA:

Tome Maicon de Lima; 571662041-1; 82,5; 4 ; – ; – /Wagner Gabriel Braga Sobreira; 571103859-0; 59,5; 24 ; 2 ; -.

39 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 09 – MICRORREGIÃO 020 / CLASSIFICADOS:

Anderson de Almeida Santos; 571507682-9; 90,0; 2 ; – ; – /Astrid Carolina Moreno Leon; 570981741-6; 86,5; 6 ; – ; – /Cintia Daniely Pereira Sandes; 571375212-9; 90,5; 1 ; – ; – /Debora Marinho Lima; 570781800-2; 85,5; 7 ; – ; – /Donaldson Franca de Almeida; 571522439-2; 79,5; 18 ; – ; 2 /Erika Santos de Matos; 571609395-0; 69,0; 39 ; 1 ; – /Marcus Vinicius Goncalves de Santana; 570025410-2; 81,5; 15 ; – ; 1 /Marlon Bitencourt Correia; 570560091-1; 86,5; 5 ; – ; – /Mateus de Almeida Vieira; 571070904-8; 87,0; 4 ; – ; – /Renato Roriz de Menezes Lustosa Carvalho; 572009393-7; 87,5; 3 ; – ; – /Wallison Brito Medeiros; 572169563-0; 63,0; 40 ; 2 ; -.

40 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 09 – MICRORREGIÃO 020 / CADASTRO-RESERVA:

Carla Clenia Muniz; 572054611-9; 61,0; 41 ; 3 ; – /Paulo Ricardo Santos Carvalho; 571244972-6; 84,5; 8 ; – ; -.

41 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 09 – MICRORREGIÃO 021 / CLASSIFICADOS:

Carolina de Oliveira Miguel Alves; 571406902-3; 75,0; 2 ; – ; – /Tatiane Rosa Silva; 571012590-0; 81,0; 1 ; – ; -.

42 AGENTE COMERCIAL / BA / MACRORREGIÃO 09 – MICRORREGIÃO 021 / CADASTRO-RESERVA:

Haniel Gomes Machado; 571980525-2; 66,0; 4 ; – ; – /Laerte Barbosa dos Santos; 570862171-4; 69,0; 3 ; – ; -.

43 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 10 – MICRORREGIÃO 022 / CLASSIFICADOS:

Ana Lorena Sales Moura; 570202172-2; 90,0; 5 ; – ; – /Arthur de Andrade Pinheiro; 570892266-0; 86,5; 14 ; – ; – /Carlos Kauan Moreira de Sousa; 570321699-8; 85,5; 25 ; – ; 1 /Daniel Silva Alves; 570108745-4; 79,0; 59 ; 2 ; – /Denise Rego de Oliveira; 571235793-1; 82,5; 47 ; – ; 3 /Everton Soares de Sousa; 571627847-2; 87,0; 9 ; – ; – /Felipe Rodrigues; 570587203-1; 92,5; 1 ; – ; – /Francisco Edvaldo de Oliveira Terceiro; 571324229-1; 87,0; 10 ; – ; – /Francisco Guerreiro Chaves Neto; 571920164-3; 80,0; 54 ; 1 ; – /Gilberto da Silva Cruz; 570272209-1; 83,5; 46 ; – ; 2 /Guilherme Marques Alencar de Oliveira; 570480451-9; 89,5; 7 ; – ; – /Ian Demetrio Carvalho Aguiar; 570392045-5; 88,5; 8 ; – ; – /Igor Araruna Moreira; 571228320-0; 91,0; 2 ; – ; – /Marcella Barbosa Carneiro; 571364929-9; 89,5; 6 ; – ; – /Matheus Souza Carvalho Maciel; 571252195-0; 90,5; 4 ; – ; – /Paulo Victor Braga Abreu; 570892310-4; 86,5; 13 ; – ; – /Policarpo Wendel de Arimateia Ribeiro; 570433896-6; 82,5; 48 ; – ; 4 /Rafael Freitas dos Santos; 570091478-6; 86,5; 11 ; – ; – /Rodrigo Estevam Mendes Dantas; 570608701-1; 91,0; 3 ; – ; – /Thiago Roberto Santos; 570610043-1; 86,5; 12 ; – ; – /Vicente Anibal da Silva Neto; 571120792-5; 78,0; 60 ; 3 ; -.

44 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 10 – MICRORREGIÃO 022 / CADASTRO-RESERVA:

Ana Cecilia Gurjao Barbosa Praxedes; 572126564-9; 76,0; 61 ; 4 ; – /Victor Silva Lima; 570454442-6; 86,5; 15 ; – ; -.

45 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 10 – MICRORREGIÃO 023 / CLASSIFICADOS:

Ana Carla de Oliveira Silva; 570372754-9; 83,5; 2 ; – ; – /Jullie Anny Fideles de Sousa; 570002042-3; 80,5; 5 ; – ; 1 /Katiel Serafim do Nascimento; 571277686-7; 81,0; 4 ; – ; – /Paulo Jefferson Alves da Silva; 570309365-1; 85,5; 1 ; – ; – /Pedro Levi Saraiva; 571218679-6; 81,5; 3 ; – ; – /Rafael da Silva Daniel; 571502923-6; 71,0; 21 ; 1 ; -.

46 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 10 – MICRORREGIÃO 023 / CADASTRO-RESERVA:

Italo Barbosa Lima da Costa; 571131044-1; 70,0; 22 ; 2 ; – /Joaquim Severo da Silva Junior; 570275223-7; 79,5; 6 ; – ; -.

47 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 10 – MICRORREGIÃO 024 / CLASSIFICADOS:

Elber Farias de Vasconcelos; 570705795-5; 84,0; 3 ; – ; – /Maria Raquel do Nascimento Lourenco; 570035336-7; 70,5; 16 ; 1 ; – /Paulo Lutyele Diogo Facundo; 571224657-6; 85,0; 2 ; – ; 1 /Romulo Rodrigues Capistrano de Carvalho; 570482115-3; 86,0; 1 ; – ; – /Saymon Richely de Carvalho Madeiro; 570119372-2; 80,5; 8 ; – ; 2.

8 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 10 – MICRORREGIÃO 024 / CADASTRO-RESERVA:

Abel Ferreira Sampaio; 570807239-6; 84,0; 4 ; – ; – /Diana Torcate Batista Santos; 571532058-1; 64,5; 22 ; 2 ; -.

49 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 10 – MICRORREGIÃO 025 / CLASSIFICADOS:

Francisco Antonio Rodrigues Ribeiro; 572107155-9; 70,0; 33 ; 2 ; – /Francisco Jefferson da Silva dos Santos; 570742075-0; 76,0; 22 ; 1 ; – /Guilherme Lenno Silva de Souza; 571502195-3; 86,0; 6 ; – ; – /Mario Enio Lira Pessoa Teofilo; 571430907-6; 88,5; 3 ; – ; – /Mikael Araujo de Oliveira; 571324418-7; 75,5; 24 ; – ; 2 /Pablo Caldas de Moraes; 571918629-5; 87,0; 4 ; – ; – /Paulo Igor Gomes Braga; 571335496-3; 88,5; 2 ; – ; – /Ralmenir Pereira de Sousa; 571513128-3; 89,5; 1 ; – ; – /Renan Alves Ferreira Gomes; 570003573-4; 86,0; 5 ; – ; – /Tiago Silva Sousa; 571153014-2; 75,5; 23 ; – ; 1.

50 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 10 – MICRORREGIÃO 025 / CADASTRO-RESERVA:

Pedro Henrique Silveira Gomes Sabi; 571067399-0; 85,5; 7 ; – ; – /Ryam Lael Oliveira; 571699787-6; 68,0; 34 ; 3 ; -.

51 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 11 – MICRORREGIÃO 026 / CLASSIFICADOS:

Antonia Kaele Leite de Sa; 570470357-0; 89,0; 1 ; – ; – /Ericlebiton Lima Vale; 570672072-3; 78,0; 7 ; – ; 1 /Victor Gabriel Antunes Goncalves; 571895092-4; 66,5; 15 ; 1 ; -.

52 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 11 – MICRORREGIÃO 026 / CADASTRO-RESERVA:

Carlos Ryan Crispim Nicolau; 570202899-2; 58,0; 20 ; 2 ; – /Danuzia Vieira da Silva; 570064977-9; 87,0; 2 ; – ; -.

53 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 11 – MICRORREGIÃO 027 / CLASSIFICADOS:

Antonio Crisostomo Pereira Neto; 570837569-3; 87,5; 4 ; – ; – /Gustavo de Figueiredo; 571070871-3; 71,0; 33 ; 2 ; – /Jaime de Mendonca e Silva Neto; 571191970-6; 89,5; 2 ; – ; – /Joao Artur Pinheiro Lima; 570023781-4; 92,5; 1 ; – ; – /Joao Emanuel Sampaio Januario Araujo; 570144786-3; 88,5; 3 ; – ; – /Jose Humberto Germano Correia Filho; 570053183-8; 86,5; 5 ; – ; – /Lucas Tavares Rodrigues da Silva; 571696125-1; 73,5; 29 ; 1 ; – /Philipe Martins de Lacerda; 571399634-3; 86,5; 6 ; – ; – /Raniel Alves da Silva; 572127232-2; 84,5; 12 ; – ; 2 /Sebastiao Renan Duarte Pereira; 570020684-5; 85,5; 8 ; – ; 1.

54 AGENTE COMERCIAL / CE / MACRORREGIÃO 11 – MICRORREGIÃO 027 / CADASTRO-RESERVA:

Bruno de Souza Santos; 571157511-6; 70,5; 34 ; 3 ; – /Luis Fernando Nogueira Leite Soares; 570772012-8; 85,5; 7 ; – ; -.

55 AGENTE COMERCIAL / DF / MACRORREGIÃO 12 – MICRORREGIÃO 028 / CLASSIFICADOS:

Alexandre Cyrino de Sousa; 570771304-7; 85,5; 27 ; – ; – /Alexandre Simoes de Carvalho Costa; 571414416-1; 83,5; 54 ; – ; 3 /Ana Clara Lopes Cancado; 571558795-4; 76,5; 373 ; 5 ; – /Andre Antonio Telles Simoes; 570122203-4; 85,0; 36 ; – ; – /Andre Rocha Vieira; 570902638-6; 79,0; 193 ; – ; 11 /Anthony Daniel; 571361005-7; 86,5; 19 ; – ; – /Arthur Alves de Freitas; 571715679-2; 85,0; 34 ; – ; – /Arthur Schmeling Costa; 571335320-9; 85,5; 28 ; – ; – /Arthur Schoueri Colaco; 570855187-1; 88,0; 8 ; – ; – /Bernardo Budo Simas de Andrade; 570884616-4; 91,5; 3 ; – ; – /Caio Cesar Abreu Bilio; 570729427-4; 91,0; 5 ; – ; – /Daiane Kachuba; 570539117-8; 85,5; 24 ; – ; – /Daniele Caixeta de Oliveira; 570014313-6; 85,5; 23 ; – ; – /Dante Akira Uwai; 571147872-9; 85,0; 39 ; – ; – /Eryka Araujo Portela Saboia; 570522536-4; 85,0; 32 ; – ; – /Filipe Baldasso Robbi; 570330612-7; 86,0; 21 ; – ; – /Gabriel de Sousa Redondo; 571498834-0; 86,0; 22 ; – ; – /Guilherme Cordeiro Pires; 571670478-2; 91,0; 4 ; – ; – /Guilherme da Silva Temoteo; 570740044-9; 81,0; 115 ; – ; 8 /Henrique Alves Brito Sousa de Melo; 571127210-6; 85,0; 37 ; – ; – /Henrique Brant de Moraes Palmeirao Alvarenga; 570198648-7; 85,0; 38 ; – ; – /Henrique Caue Souza Marques Bittencourt; 570865899-3; 87,0; 10 ; – ; – /Higor Oliveira Gomes; 570987318-9; 80,0; 149 ; – ; 9 /Hugo Eduardo de Souza Santos; 571387370-8; 86,5; 17 ; – ; – /Italo Pinheiro Alves; 570016419-5; 88,0; 7 ; – ; – /Joao Carlos Vasconcelos de Castro; 571542698-0; 86,5; 16 ; – ; – /Jose Guilherme Bispo Fernandes; 570857401-3; 82,0; 72 ; – ; 6 /Julio Cesar Ribeiro Sanches; 571033288-9; 85,0; 33 ; – ; – /Karina Lelli Hyodo; 571997593-9; 84,5; 41 ; – ; – /Leonardo Marques de Araujo; 570872708-0; 85,5; 25 ; – ; – /Leonel Alves Souza; 571573622-5; 80,0; 154 ; – ; 10 /Lilian Costa Cardoso; 570759302-0; 85,0; 30 ; – ; – /Lucas Mata da Camara Santos; 570806508-7; 87,0; 13 ; 1 ; – /Lucas Saldanha Gangana Furtado; 571065275-3; 85,0; 35 ; – ; – /Luis Eduardo Gomes Lopes da Silva; 571916069-9; 92,0; 1 ; – ; – /Luis Filipe Leal de Souza; 571574009-6; 76,5; 395 ; 6 ; – /Maira Silva Santos; 570745842-2; 87,0; 11 ; – ; – /Marcello dos Santos Menezes; 570885984-2; 84,5; 40 ; – ; 1 /Marcelo Goncalves Lima Mota; 570019731-2; 86,5; 15 ; – ; – /Matheus Rafael Santos Pacheco; 570886340-0; 86,5; 14 ; – ; – /Matheus Toledo Teles; 572039728-0; 83,5; 55 ; 2 ; – /Matheus Toniolo Teche; 570882860-2; 86,5; 20 ; – ; – /Murillo Ramos dos Santos; 571399907-0; 88,5; 6 ; – ; – /Patrick Almeida Barreto; 571994480-9; 75,0; 498 ; 7 ; 36 /Pedro Falcao Moreto dos Santos; 570127127-6; 91,5; 2 ; – ; – /Pedro Ferronato Gomes de Abreu; 570927417-6; 86,5; 18 ; – ; – /Pedro Henrique Maciel Batista; 571197952-0; 85,5; 26 ; – ; – /Pedro Martins de Araujo; 572100962-2; 85,5; 29 ; – ; – /Polliana Rodrigues Lopes; 572016983-5; 82,0; 74 ; – ; 7 /Rafael Coutinho Rocha Mello; 570689288-0; 87,0; 9 ; – ; – /Rafaela Mendes da Silva; 570393651-4; 82,5; 62 ; – ; 4 /Rhael Vasconcelos Dantas; 571299414-9; 79,5; 180 ; 3 ; – /Rodolfo Veloso Caetano Soares; 570179954-9; 85,0; 31 ; – ; – /Thaina Perres Ferreira; 571138150-9; 78,5; 220 ; – ; 12 /Thiago Rodrigues Tavares; 571467797-6; 84,0; 44 ; – ; 2 /Victor Ouriques de Lima Nogueira Nunes; 570199101-2; 78,0; 254 ; 4 ; – /Vitor Neiva de Oliveira; 571562531-8; 87,0; 12 ; – ; – /Vitor Serpa de Franca; 570868953-0; 82,5; 63 ; – ; 5.

56 AGENTE COMERCIAL / DF / MACRORREGIÃO 12 – MICRORREGIÃO 028 / CADASTRO-RESERVA:

Abel Santiago Santos; 570454403-7; 79,5; 172 ; – ; – /Ailton Conceicao Barros Filho; 570810875-6; 79,0; 203 ; – ; – /Alberto Schiffler Guedes; 570979679-9; 79,0; 195 ; – ; – /Alessandra Telles Bellomo de Farias; 570364005-1; 80,0; 150 ; – ; – /Alexandre Diniz Albuquerque de Moura; 570740151-9; 83,0; 60 ; – ; – /Allan Gabriel Silva Domingues; 570013124-7; 80,5; 139 ; – ; – /Ana Carolina Pires Martins; 570415502-7; 69,0; 737 ; 32 ; – /Ana Clara Felipe Crestani Perez; 570706011-2; 79,5; 166 ; – ; – /Ana Luiza Araujo Martins; 571223248-8; 81,0; 111 ; – ; – /Anderson Barbosa de Medeiros Junior; 571314978-7; 82,0; 71 ; – ; – /Anderson Rabelo de Carvalho; 570905208-0; 79,0; 197 ; – ; – /Andre Araujo Santana; 571443790-5; 80,5; 122 ; – ; – /Andre Gomes Pullen Parente; 571192457-0; 82,0; 85 ; – ; – /Andre Gruhn Melo; 570858588-1; 79,0; 184 ; – ; – /Andressa Ribeiro de Araujo; 571609185-2; 76,5; 341 ; – ; 22 /Andreza Prima Borges Aguiar; 570282320-9; 72,5; 635 ; 12 ; – /Angelica Fonseca de Freitas; 571194624-2; 79,0; 189 ; – ; – /Arthur de Brito Baldini; 570358388-9; 80,5; 128 ; – ; – /Arthur de Melo Cardozo; 570416659-0; 79,0; 200 ; – ; – /Beatriz Hjort; 570055650-9; 84,0; 45 ; – ; – /Bernardo Cimenti Rocha Strufaldi; 571625198-3; 79,5; 165 ; – ; – /Brenda Talita Goncalves de Laet; 570173516-5; 79,5; 164 ; – ; – /Breno Batista de Freitas; 571590907-9; 77,5; 269 ; – ; 16 /Bruna Guimaraes Angert; 570705744-8; 79,5; 168 ; – ; – /Bruna Leticia Martins da Silva; 571443974-0; 79,0; 183 ; – ; – /Bruno Carlos Ribeiro Monteiro; 572036507-1; 70,0; 698 ; 25 ; – /Bruno Gouveia Lemos Rosa; 571594215-0; 75,5; 452 ; – ; 32 /Bruno Zaidan de Oliveira Freitas; 570005038-1; 82,0; 80 ; – ; – /Caio Henrique Goncalves Costa; 571568486-7; 81,0; 108 ; – ; – /Caio Rodrigues Ayres de Lacerda; 571297571-0; 83,0; 59 ; – ; – /Carlos Henrique Campos de Souza; 570612825-3; 82,5; 65 ; – ; – /Caroline Vitali Grando; 571187570-2; 83,5; 50 ; – ; – /Caua de Souza Bastos; 571473668-6; 82,0; 83 ; – ; – /Celina Fernandes Barreto; 571651420-2; 80,5; 129 ; – ; – /Cesar Augusto Macedo Semensatti; 571558623-2; 79,0; 204 ; – ; – /Cesar Lima Dias de Oliveira; 571618121-0; 80,5; 140 ; – ; – /Cezar de Castro Melo; 571542297-0; 79,0; 192 ; – ; – /Chloe Bunny Menezes Fernandes; 570010898-0; 82,0; 87 ; – ; – /Daniel Antonio Fernandes de Oliveira; 570883160-7; 81,5; 89 ; – ; – /Daniel Azevedo Eirado; 570438840-6; 82,5; 68 ; – ; – /Daniel Costa Ferreira de Macedo; 571450809-9; 82,0; 79 ; – ; – /Daniel de Lima Sousa Bezerra; 571344001-6; 74,5; 549 ; – ; 42 /Daniel Nunes Teixeira Ferreira; 571098731-1; 77,0; 318 ; – ; 19 /Daniele Meneguci Levenhagen; 570840448-8; 72,0; 647 ; 16 ; – /Danielle de Padua Alves; 570337244-3; 74,0; 605 ; – ; 49 /Danilo Andre de Almeida Silvestre; 571602827-1; 79,5; 176 ; – ; – /Davi Leal de Araujo; 571122449-2; 71,0; 673 ; 21 ; – /Davi Protasio Pinto; 571863585-0; 80,0; 161 ; – ; – /Desiree Monique da Silva Galvao; 570700486-5; 81,0; 120 ; – ; – /Didan Junqueira Ribeiro; 571214408-5; 74,5; 554 ; – ; 43 /Diogo Fialho Bandeira David; 570003898-7; 84,0; 42 ; – ; – /Diogo Sales Flores Alves; 571363692-2; 81,5; 96 ; – ; – /Douglas da Silveira Alves; 571349612-0; 76,5; 337 ; – ; 21 /Edgard Upinho dos Santos Neto; 571414099-0; 77,5; 284 ; – ; 17 /Eduardo de Mendonca Ferreira; 571554152-1; 81,5; 98 ; – ; – /Eduardo Oliveira Lopes; 570813565-7; 79,5; 171 ; – ; – /Emanuele Vitoria de Oliveira de Alexandria; 571451650-2; 73,5; 613 ; – ; 55 /Enzo Vinicius Costa Pessoa; 571398993-0; 82,0; 77 ; – ; – /Eric Akira Pieri Masuyama; 571285040-1; 73,0; 627 ; 11 ; – /Eric Bezerra de Morais; 570851056-0; 69,0; 718 ; 29 ; – /Erick William Zukowski; 570468273-3; 69,0; 736 ; 31 ; – /Erico Rosa Graziani; 570873220-8; 81,0; 121 ; – ; – /Evelin Batista Freire; 571278311-9; 80,5; 145 ; – ; – /Fabio Pereira Marques; 571393972-0; 74,5; 536 ; – ; 41 /Fabricio de Almeida Oliveira; 571926148-4; 79,0; 206 ; – ; – /Felipe Augusto Fernandes Ramos; 570764411-3; 81,0; 101 ; – ; – /Fernanda Araujo da Silva; 571673088-4; 75,0; 485 ; – ; 34 /Fernando Werlang Machado; 570037054-3; 82,0; 88 ; – ; – /Filipe de Paula Reis; 570648630-4; 80,0; 146 ; – ; – /Frederico Afonso Zeller; 571989466-8; 72,0; 655 ; 18 ; – /Gabriel dos Santos Rocha de Matos; 571485405-7; 80,5; 134 ; – ; – /Gabriel Malheiros Teodoro; 570846479-3; 80,5; 130 ; – ; – /Gabriel Marculinode Melo; 571109589-9; 81,5; 91 ; – ; – /Gabriel Romeu Prado Lima; 570382829-1; 78,5; 209 ; – ; – /Gabriel Suppa de Pinho; 570708492-3; 80,5; 123 ; – ; – /Gabriela Lopes de Araujo; 571239639-1; 77,5; 268 ; – ; 15 /Gabriela Oliveira Di Carlantonio; 571047411-3; 80,5; 124 ; – ; – /Getulio Vilela da Silva Neto; 571004676-1; 78,0; 248 ; – ; 14 /Giovane Feitosa do Amaral; 571390077-6; 69,0; 717 ; 28 ; – /Giselle Holanda da Costa; 571398146-4; 79,0; 201 ; – ; – /Glaucio Henriques Dutra; 570773550-6; 82,0; 69 ; – ; – /Graziela Silva Caiado; 571555473-5; 79,0; 202 ; – ; – /Guilherme Araujo Campos; 571193900-0; 83,5; 56 ; – ; – /Guilherme Atala Testoni; 570448134-2; 80,0; 157 ; – ; – /Guilherme Augusto de Oliveira; 570021295-8; 79,0; 191 ; – ; – /Guilherme Peres de Freire; 571069416-0; 81,0; 102 ; – ; – /Guilherme Tavares Lessa; 570827068-7; 79,0; 187 ; – ; – /Guilherme Trindade de Sousa Macedo; 571889667-6; 79,5; 170 ; – ; – /Gustavo Alves Porto; 571415128-5; 79,0; 196 ; – ; – /Gustavo do Prado Afonso Rodrigues; 571997478-3; 79,0; 194 ; – ; – /Gustavo Henrique da Silva Belo; 571518677-6; 81,0; 107 ; – ; – /Gustavo Willian Goncalves Bastos; 571186905-8; 79,0; 185 ; – ; – /Hamilton Oliveira Alves Junior; 570517432-2; 81,0; 106 ; – ; – /Haniery de Brito Ferreira; 571571089-0; 76,0; 426 ; – ; 31 /Henrique Chagas de Oliveira; 571719836-0; 76,5; 332 ; – ; 20 /Henrique Dantas Carrijo; 571495731-2; 69,0; 725 ; 30 ; – /Henrique Lemos Lessa; 571470276-0; 81,5; 97 ; – ; – /Henrique Lucchesi Scano; 570990170-8; 82,5; 61 ; – ; – /Henrique Martins Ferreira; 571619570-5; 81,0; 104 ; – ; – /Ian Leone Porto; 570654861-3; 84,0; 47 ; – ; – /Iasmin Leonhardt Pavan; 570878230-8; 80,5; 142 ; – ; – /Icaro Yago Rodrigues Oliveira; 571797742-6; 80,0; 156 ; – ; – /Igor Cavalcante Araujo; 571585832-4; 79,5; 173 ; – ; – /Igor Matheus Martinez Santiago; 571265645-0; 83,5; 51 ; – ; – /Igor Vieira Brandao; 570868308-6; 81,5; 93 ; – ; – /Isaque Nilton Cavalcante Leal; 570010600-3; 81,0; 103 ; – ; – /Italo Rafael de Aguiar Falcao; 571469508-0; 81,0; 100 ; – ; – /Ivo Ian Leao Teixeira; 571355801-6; 81,0; 112 ; – ; – /Iza Lorrane Paiva Machado Franca; 571172469-9; 79,0; 188 ; – ; – /Jaquelinne de Godoi Souto; 570616390-6; 81,0; 116 ; – ; – /Jesse Gusmao de Abreu; 571605861-0; 82,0; 81 ; – ; – /Joao Alberto Mesquita Saiz Lopes; 571578695-0; 82,0; 73 ; – ; – /Joao Augusto Magalhaes de Magalhaes; 572119895-7; 80,0; 153 ; – ; – /Joao Lucas Bezerra Amaral; 571053003-7; 80,0; 152 ; – ; – /Joao Paulo Pereira Zandonadi; 571602474-5; 80,5; 136 ; – ; – /Joao Pedro Alves Campos; 571765898-6; 75,0; 532 ; – ; 40 /Joao Pedro Brandao de Oliveira; 571385654-8; 80,0; 155 ; – ; – /Joao Victor Rocha Rodrigues; 570860697-3; 79,5; 167 ; – ; – /Joao Victor Santos de Medeiros; 571193512-8; 79,0; 205 ; – ; – /Joao Vitor da Silva Simoes; 570294150-0; 82,5; 64 ; – ; – /Joao Vitor de Oliveira Silva; 570223810-7; 76,5; 362 ; – ; 26 /Joao Vitor de Sousa; 571564101-9; 79,0; 198 ; – ; – /Joi Alves Soares Antunes; 570256233-3; 80,5; 131 ; – ; – /Jose Arthur Martins Farias; 570044974-5; 80,0; 148 ; – ; – /Jose Lucas da Silva Rocha; 570724933-9; 69,5; 709 ; 27 ; 112 /Julia Beatriz de Almeida Pereira; 570955751-9; 70,5; 681 ; 23 ; – /Julia Rodrigues Alencar; 570754827-0; 79,5; 179 ; – ; – /Juliana Coelho Garcia Cipriani; 570993213-5; 80,5; 137 ; – ; – /Juliana Fernandes de Sousa; 570129206-4; 79,0; 190 ; – ; – /Kaio Giovanni Pereira dos Santos; 570014979-2; 76,5; 386 ; – ; 28 /Kliver Batista Sales; 571789768-1; 72,0; 646 ; 15 ; – /Lailson Garreto de Brito; 571043907-0; 81,0; 114 ; – ; – /Larissa de Castro Carneiro; 570528367-4; 82,0; 86 ; – ; – /Leonardo Cesar Freitas; 571469731-3; 81,5; 95 ; – ; – /Leonardo Drummond Albuquerque; 571699511-9; 72,5; 638 ; 13 ; – /Leonardo Leao Lamb; 570523872-0; 84,0; 48 ; – ; – /Leticia Mendes Batista; 571514181-0; 78,5; 210 ; – ; – /Lilian Danielli Teixeira de Lima e Souza; 571198685-6; 75,5; 465 ; – ; 33 /Lorena de Souza Rocha; 570923935-2; 76,5; 348 ; – ; 23 /Lorena Maselli Gomes; 571106566-0; 83,5; 57 ; – ; – /Luan Lucas de Sousa de Oliveira; 570561738-0; 80,5; 141 ; – ; – /Luana Fernandes Brandao; 571786253-4; 81,5; 99 ; – ; – /Luandson Junio da Silva; 570091991-6; 83,5; 52 ; – ; – /Lucas Agostini Bernardo; 571305770-5; 74,5; 583 ; 9 ; – /Lucas Aleixo Carneiro Braz Aguiar; 571000391-1; 82,0; 82 ; – ; – /Lucas Bastos dos Santos; 570974116-1; 79,0; 199 ; – ; – /Lucas Eduardo Goncalves da Silva; 570330376-2; 75,0; 521 ; – ; 39 /Lucas Gabriel Miranda Negreiros; 571662914-5; 71,5; 664 ; 19 ; – /Luis Fillipe Lopes Torres; 571030291-2; 79,5; 174 ; – ; – /Luis Henrique Akio Suzuki Miranda; 571363048-6; 81,0; 118 ; – ; – /Luiz Medeiros de Araujo Neto; 570082176-0; 80,0; 159 ; – ; – /Maira Lemes Silva Luciano Oliveira; 571428558-7; 70,0; 699 ; 26 ; – /Marcelo Henrique Rosa Rodrigues; 570985727-6; 73,5; 610 ; – ; 52 /Marcio Alves Gode; 571147016-9; 76,0; 401 ; – ; 29 /Marcus Vinicius Lima Martins; 570022434-8; 75,0; 505 ; – ; 38 /Mariana Mourao Matos; 570152164-4; 79,5; 169 ; – ; – /Mateus Avelino Carvalho dos Santos; 571548274-4; 81,0; 113 ; – ; – /Matheus Aguiar Rodrigues; 571432416-3; 79,0; 181 ; – ; – /Matheus Barroso Araujo; 570602663-4; 80,0; 147 ; – ; – /Matheus Borges Dias; 570939891-4; 81,0; 117 ; – ; – /Matheus Nasser Rocha; 571212825-8; 80,5; 138 ; – ; – /Matheus Peixoto Lima; 571459550-9; 70,5; 679 ; 22 ; – /Matheus Wanderley Freire; 571133671-6; 79,5; 178 ; – ; – /Mauricio Almeida Pinto; 571285442-9; 79,5; 162 ; – ; – /Maykon de Oliveira Ribeiro Silva; 570198215-6; 75,0; 496 ; – ; 35 /Michael Kennedy Fernandes de Oliveira; 571007726-6; 68,5; 750 ; 34 ; – /Miguel Santos Kohmann; 571232157-0; 80,0; 160 ; – ; – /Natalia Alves de Castro; 571296680-3; 74,5; 592 ; – ; 47 /Natalia Costa Orion; 571013864-0; 80,0; 158 ; – ; – /Natalia de Aguiar Montenegro; 570365689-9; 74,0; 606 ; – ; 50 /Natany Santos Lopes Barboza; 570839397-4; 74,5; 588 ; – ; 46 /Nelson Cavalcante Pires Basto; 572034879-1; 82,5; 67 ; – ; – /Nicolas Uez Sobrinho; 571492099-9; 72,0; 644 ; 14 ; – /Nillo Figueiredo Pereira; 570323050-8; 82,5; 66 ; – ; – /Osvaldo Henrique Ribeiro de Melo Silva; 571239644-2; 80,5; 125 ; – ; – /Patricia Marques Oliveira; 570567823-2; 79,0; 186 ; – ; – /Paulo Cesar Euclides da Silva; 570011794-9; 73,5; 607 ; – ; 51 /Paulo Guilherme Barroso Batista; 571435161-4; 80,0; 151 ; – ; – /Paulo Jose Ferreira de Freitas; 571641633-0; 84,0; 46 ; – ; – /Paulo Octavio Vieira Lahr; 571693655-0; 83,5; 58 ; – ; – /Paulo Vinicius Pereira Oliveira; 570351028-4; 82,0; 75 ; – ; – /Pedro Felipe Figueiredo Morais; 570643154-9; 80,5; 143 ; – ; – /Pedro Gabriel Oliveira da Silva dos Santos; 570286589-3; 80,5; 135 ; – ; – /Pedro Henrique Ribeiro da Silva; 571280738-6; 82,0; 76 ; – ; – /Pedro Henrique Silva do Carmo; 570739985-7; 73,5; 611 ; – ; 53 /Pedro Henrique Silverio Sousa; 571607896-4; 76,5; 356 ; – ; 25 /Pedro Paulo Trindade Farias; 570470835-4; 80,5; 144 ; – ; – /Pedro Vitor Moraes de Castro; 571310068-6; 79,0; 208 ; – ; – /Rafael Bittencourt Machado; 570981133-4; 78,0; 246 ; – ; 13 /Rafael Glayson Rodrigues Martins; 571801801-6; 76,0; 407 ; – ; 30 /Rafael Gomez Miziara; 570652563-4; 84,0; 43 ; – ; – /Rafael Goncalves Valenca; 571789856-6; 79,0; 207 ; – ; – /Rafael Honorio de Souza Dutra; 570711183-0; 81,5; 94 ; – ; – /Rafael Saldanha Custodio; 570804172-2; 79,5; 177 ; – ; – /Rangel Magno Ferreira de Almeida Filho; 571240917-1; 80,5; 126 ; – ; – /Raphael Borges Leite; 570748293-4; 81,0; 105 ; – ; – /Rayana Kesty Oliveira Guimaraes; 570875122-9; 79,5; 163 ; – ; – /Renata Neres Diniz; 571080581-1; 68,5; 743 ; 33 ; – /Rodrigo Felipe Elias Coelho; 571108329-9; 73,5; 614 ; 10 ; 56 /Rodrigo Lira Saraiva; 570250270-4; 83,5; 49 ; – ; – /Rubens Peres de Quinta Neto; 571465927-1; 82,0; 70 ; – ; – /Ruy Francisco de Moura Neto; 571461546-1; 81,0; 109 ; – ; – /Sara Juliana Tapia Seco Ferreira; 570027806-8; 79,0; 182 ; – ; – /Sarah Teixeira Neres; 571385036-4; 76,5; 378 ; – ; 27 /Savio Rodrigo Santos dos Reis; 570083525-8; 82,0; 78 ; – ; – /Sergio Erico de Almeida dos Santos Ii; 570470068-2; 72,0; 651 ; 17 ; – /Sophia Garcia de Resende; 571975435-5; 75,0; 514 ; 8 ; – /Stephanie Cristina Garcia Trapp Passos; 570809793-9; 80,5; 133 ; – ; – /Suellen Maria Rodrigues Araujo; 571344059-0; 80,5; 132 ; – ; – /Talita Aparecida da Costa; 571542701-9; 78,5; 211 ; – ; – /Thais Nicolini de Oliveira Cintra; 570872375-7; 81,5; 90 ; – ; – /Thaiyan Sun Zulato; 570530296-4; 79,5; 175 ; – ; – /Thatielly Pereira de Alencar; 570220284-5; 76,5; 349 ; – ; 24 /Thiago Assuncao Aires Moreira; 571843217-6; 75,0; 499 ; – ; 37 /Thiago Mendes Lima; 571217584-0; 81,0; 119 ; – ; – /Thiago Roberto Duarte Caldas; 570779975-3; 77,0; 313 ; – ; 18 /Thyago da Rocha Martins; 570977712-6; 74,0; 601 ; – ; 48 /Tomas Gaudino Andrade Pires; 570258069-0; 71,5; 665 ; 20 ; – /Valdemir Jose da Silva Neto; 571853375-8; 74,5; 561 ; – ; 44 /Victor Alves de Carvalho; 571230155-6; 81,5; 92 ; – ; – /Victor Renaud Borges Ho; 570799377-2; 73,5; 612 ; – ; 54 /Vinicius da Silva Louzeiro; 570693013-3; 81,0; 110 ; – ; – /Vitor Henrique Alves Souza; 571356460-1; 70,0; 696 ; 24 ; – /Yago Ferreira Ximenes; 571530119-8; 74,5; 580 ; – ; 45 /Yan da Veiga Ferreira; 571263581-4; 83,5; 53 ; – ; – /Yan Ribheiro de Miranda Reis; 570100360-7; 80,5; 127 ; – ; – /Yuri Lopes Boechat; 570985370-7; 82,0; 84 ; – ; -.

57 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 13 – MICRORREGIÃO 029 / CLASSIFICADOS:

Anderson Mendonca Barreiros; 571252105-3; 75,0; 36 ; 2 ; – /Andre Alves Loureiro; 570141148-5; 76,5; 34 ; – ; 3 /Clarisse Lopes Moraes; 571014473-6; 85,0; 8 ; – ; – /Daniel Brunelli Palassi; 571069777-8; 88,5; 3 ; – ; – /Elida Ambrosio Silveira; 570268022-0; 86,5; 4 ; – ; – /Jhonathan Cavalcante da Costa; 571496816-6; 78,0; 33 ; – ; 2 /Joao Leal Alves; 572119751-4; 86,5; 5 ; – ; – /Lucas Westphal; 570979513-6; 85,0; 7 ; – ; – /Luiz Gustavo Siqueira Santos; 571591908-0; 78,5; 32 ; 1 ; – /Paulo Otavio D La Guardia Fernandes; 571615631-4; 89,5; 1 ; – ; – /Polyana Brandao Marcelino; 571602651-2; 89,5; 2 ; – ; – /Vitor Ricardo Vetis Bregonci; 571830263-7; 85,5; 6 ; – ; – /Ygor Rocha de Sa; 570798112-1; 84,5; 9 ; – ; 1.

58 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 13 – MICRORREGIÃO 029 / CADASTRO-RESERVA:

Gabriel Silva Gobbo; 571951308-8; 72,0; 42 ; 3 ; – /Julio Madeira Cristovao; 571881907-4; 83,5; 10 ; – ; -.

59 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 13 – MICRORREGIÃO 030 / CLASSIFICADOS:

Matheus de Souza e Souza; 570337613-0; 77,0; 8 ; – ; 1 /Rodrigo Fagundes Silva; 571465786-9; 68,5; 14 ; 1 ; – /Rodrigo Juliani Pereira Esteves; 570290798-5; 81,0; 1 ; – ; -.

60 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 13 – MICRORREGIÃO 030 / CADASTRO-RESERVA:

Hiago Vieira de Miranda; 571405197-5; 80,5; 2 ; – ; – /Julia Carreiro Rodi; 571472320-1; 67,0; 15 ; 2 ; -.

61 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 13 – MICRORREGIÃO 031 / CLASSIFICADOS:

Brayan Lucas Denardi; 572147512-6; 79,5; 1 ; – ; – /Caio Mauro Piazzarollo; 571225851-6; 75,0; 2 ; – ; -.

62 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 13 – MICRORREGIÃO 031 / CADASTRO-RESERVA:

Hiuri Schaffeler Armani; 570142684-7; 68,5; 4 ; – ; – /Renan Roos Martins; 571402999-2; 72,5; 3 ; – ; -.

63 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 14 – MICRORREGIÃO 032 / CLASSIFICADOS:

Douglas Rodrigues de Barros; 571649807-1; 80,0; 3 ; – ; – /Gabriela Malacarne Soeiro de Souza; 570153992-9; 80,0; 4 ; – ; – /Lucas Freitas Roque; 570281481-7; 81,0; 1 ; – ; – /Luiz Henrique Carareto; 571153535-8; 81,0; 2 ; – ; – /Marlon Cordeiro Correa; 572111505-3; 75,5; 10 ; – ; 1 /Miguel Angelo Milioli; 571295858-5; 72,5; 17 ; 1 ; -.

64 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 14 – MICRORREGIÃO 032 / CADASTRO-RESERVA:

Fernando Fregona; 571649346-7; 62,0; 29 ; 2 ; 7 /Iranelma Santiago da Silva; 571833601-1; 77,5; 5 ; – ; -.

65 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 14 – MICRORREGIÃO 033 / CLASSIFICADOS:

Alexandre Araujo da Silva; 572131129-8; 74,0; 11 ; – ; 1 /Diego do Nascimento Santana; 570172284-0; 61,0; 18 ; 1 ; 6 /Marceli Binda; 570357428-7; 82,5; 2 ; – ; – /Yan Lucas Caires Martins; 572142517-9; 84,0; 1 ; – ; -.

66 AGENTE COMERCIAL / ES / MACRORREGIÃO 14 – MICRORREGIÃO 033 / CADASTRO-RESERVA:

Ana Paula Penitente; 571775763-1; 57,5; 22 ; 2 ; – /Lara Sandrini; 571484361-9; 81,0; 3 ; – ; -.

67 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 15 – MICRORREGIÃO 034 / CLASSIFICADOS:

Alan Gomes Donato; 570027067-5; 84,0; 8 ; – ; – /Andre Machado Almeida; 571281682-7; 83,5; 10 ; – ; – /Antonio Sergio da Silva Filho; 571294496-1; 74,5; 55 ; – ; 4 /Davi Durante Vieira; 571278390-5; 84,0; 9 ; – ; – /Elson Barcelos de Oliveira Junior; 570177428-5; 86,5; 2 ; – ; – /Felipe Hassan Baz; 570874359-3; 84,5; 7 ; – ; – /Fellipe Alves Xavier; 571417930-0; 86,5; 1 ; – ; – /Haniel Braga Bezerra; 571304438-1; 83,5; 13 ; – ; – /Isadora Borges da Silva; 570610146-9; 82,5; 14 ; – ; – /Jessica Silva Monteiro; 571630703-9; 75,0; 54 ; – ; 3 /Joao Pedro Rondini Villa; 570666688-0; 72,0; 58 ; 2 ; – /Joao Victor Costa Barros; 570630220-8; 85,0; 6 ; – ; – /Jose Dias Assis Neto; 572119519-7; 86,5; 3 ; – ; – /Leonardo da Silva Morais; 570969146-0; 83,5; 11 ; – ; – /Luiz Carlos Magalhaes Rios Neto; 571108129-3; 77,5; 52 ; 1 ; – /Mauro Victor Alves Castro; 570172516-1; 78,0; 46 ; – ; 1 /Olicio Furtado Pereira Junior; 571298095-7; 71,0; 59 ; 3 ; – /Pedro Ivo Martins Lima; 570085170-2; 78,0; 48 ; – ; 2 /Pedro Yan Costa Macedo; 570490157-4; 85,0; 5 ; – ; – /Raquel Silva Moreira; 571407401-5; 85,0; 4 ; – ; – /Relton Gustavo Teixeira Gomes; 571383274-3; 82,5; 15 ; – ; – /Victor Hugo Jorge Silva; 570341770-2; 83,5; 12 ; – ; -.

68 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 15 – MICRORREGIÃO 034 / CADASTRO-RESERVA:

Carlos Henrique Silva dos Santos Junior; 571919233-0; 71,0; 60 ; 4 ; – /Gustavo Basilio Estabile; 570335171-4; 82,5; 16 ; – ; – /Lucas de Paula Martins Lisboa; 570661885-3; 73,5; 56 ; – ; 5 /Tulio Vaz Zanone; 571342969-0; 82,0; 17 ; – ; -.

69 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 15 – MICRORREGIÃO 035 / CLASSIFICADOS:

Filipe Marcondes Correa; 570569331-1; 78,0; 4 ; – ; – /Gustavo Flaber de Sousa Potiguara; 571434671-6; 78,0; 3 ; – ; – /Gustavo Henrique Souza Andrade; 570038875-0; 79,5; 1 ; – ; – /Naiara Lopes Vieira; 570379781-5; 78,5; 2 ; – ; – /Thauan Freitas dos Santos; 570875960-1; 75,0; 8 ; – ; 1 /Vannessa Resende Rocha Tavares; 571571878-1; 59,5; 25 ; 1 ; -.

70 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 15 – MICRORREGIÃO 035 / CADASTRO-RESERVA:

Muller Teles Santos; 570972127-4; 76,5; 5 ; – ; – /Vinicius Tavares dos Santos; 570319883-7; 76,0; 6 ; – ; -.

71 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 15 – MICRORREGIÃO 036 / CLASSIFICADOS:

Jose Luiz de Araujo Junior; 572030041-4; 75,0; 5 ; – ; – /Kenner da Silva Neves; 571760347-7; 77,0; 4 ; – ; – /Lucas Martins Barbosa; 570141483-0; 77,0; 3 ; – ; – /Luiz Felipe Santana Freitas de Castro; 571484146-0; 72,0; 9 ; – ; 1 /Maxsuel Satio Todaka; 571802903-9; 82,0; 1 ; – ; – /Paula Wardi Lana Marchezini; 570658073-4; 79,0; 2 ; – ; -.

72 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 15 – MICRORREGIÃO 036 / CADASTRO-RESERVA:

Alexandre Carvalho Carneiro Vaz; 571594557-1; 73,5; 7 ; – ; – /Marcos Goncalves da Silva Junior; 571119202-3; 73,5; 6 ; – ; -.

73 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 15 – MICRORREGIÃO 037 / CLASSIFICADOS:

Carlos Bruno Pereira Siqueira; 571650617-0; 82,0; 1 ; – ; – /Daniel Antonio Silva de Araujo; 570613123-1; 79,0; 3 ; – ; 1 /Lucas Gabriel de Almeida Cruvinel; 571272407-7; 66,0; 11 ; 1 ; – /Oseias da Cruz Silva; 570061797-6; 79,5; 2 ; – ; -.

74 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 15 – MICRORREGIÃO 037 / CADASTRO-RESERVA:

Higor Alves Vieira; 571456085-0; 74,0; 4 ; – ; – /Samuel Lima Aguiar; 570022444-0; 65,5; 12 ; 2 ; -.

75 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 16 – MICRORREGIÃO 038 / CLASSIFICADOS:

Carlos Valim de Andrade Junior; 571724036-5; 66,0; 25 ; 1 ; – /Davi Ferreira Cruz Teixeira; 571600550-4; 82,5; 1 ; – ; – /Lincoln Vieira da Silva; 571369728-3; 73,5; 14 ; – ; 1 /Lucas Fellipe Cardoso dos Santos; 571096284-4; 79,5; 4 ; – ; – /Luiz Otavio Calixto Campos; 570743814-6; 78,5; 5 ; – ; – /Matheus Henrique Reis dos Santos; 571592846-2; 81,0; 2 ; – ; – /Miguel Arcanjo da Trindade Junior; 571644408-0; 79,5; 3 ; – ; – /Samuel Felipe de Oliveira Costa; 571094775-7; 73,5; 15 ; – ; 2.

76 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 16 – MICRORREGIÃO 038 / CADASTRO-RESERVA:

Leonardo Inacio Carneiro; 571416884-6; 77,5; 7 ; – ; – /Luis Fernando de Paula Sebba; 570860418-1; 78,0; 6 ; – ; -.

77 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 16 – MICRORREGIÃO 039 / CLASSIFICADOS:

Andre Nei Buchelt Filho; 571328012-1; 81,0; 5 ; – ; – /Antonio Euzebio Mariano da Silva; 570771128-8; 82,5; 2 ; – ; – /Douglas Mariano de Andrade; 571680912-0; 77,5; 6 ; – ; – /Joao Pedro Bueno da Silva; 570067612-0; 71,5; 14 ; – ; 1 /Lauany Brandao Vicente; 570995818-0; 86,5; 1 ; – ; – /Pedro Henrique Pimenta Rocha Carvalho; 571387381-8; 82,0; 4 ; – ; – /Sarah Cristina Jardim dos Anjos; 570640967-6; 75,5; 8 ; – ; – /Savyo Costa Valle Firmino; 571158562-7; 82,0; 3 ; – ; – /Sunamita Soares da Silva Sampaio; 570064398-4; 66,5; 25 ; – ; 2 /Tiago Mota Gomes; 570006950-8; 74,5; 9 ; – ; – /Yuki Fernando Miura; 571319167-3; 77,0; 7 ; – ; -.

78 AGENTE COMERCIAL / GO / MACRORREGIÃO 16 – MICRORREGIÃO 039 / CADASTRO-RESERVA:

Barbara Cancio de Sa; 570041437-8; 73,0; 11 ; – ; – /Leonardo Bellissimo dos Santos; 571200079-6; 73,0; 10 ; – ; -.

79 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 17 – MICRORREGIÃO 040 / CLASSIFICADOS:

Ailson Rubens de Jesus Silva; 570278667-9; 79,5; 57 ; – ; 6 /Alberth Diniz Lopes; 570960102-8; 83,5; 15 ; – ; – /Alex Costa dos Santos; 570183451-3; 85,0; 8 ; – ; – /Alexander Tribuzi Neves Bernardes; 570867531-6; 83,0; 19 ; – ; – /Amanda Cabral Lima; 570821080-3; 84,0; 13 ; – ; – /Amaurilio Vital Gomes Junior; 570443369-6; 79,5; 52 ; – ; 5 /Antonio Cesar Pereira de Oliveira Filho; 570418197-4; 86,0; 3 ; – ; – /Bruna Ferreira da Cunha; 571455116-5; 83,5; 18 ; – ; – /Denilson Nobre de Matos Junior; 570999632-3; 84,0; 14 ; – ; – /Denzel Matheus Palhano Silva; 571108154-8; 77,5; 82 ; – ; 8 /Fernando Torreal Fonseca; 570622242-0; 85,0; 5 ; – ; – /Gabriel Eurico Souza Dias; 571253423-2; 83,0; 23 ; – ; – /Gilmar Nunes Sousa; 570226379-9; 83,5; 17 ; – ; – /Giovanna Carolinne Mulato Venancio; 571453323-0; 78,0; 75 ; 3 ; – /Gutemberg da Costa Carvalho; 571248133-0; 78,5; 67 ; – ; 7 /Hugo Rafael Borges Almeida; 570035053-8; 85,0; 11 ; – ; 2 /Italo de Mello Pereira; 571655909-0; 77,5; 86 ; 4 ; – /Jared Ferreira Lima Junior; 571241965-8; 85,0; 9 ; – ; – /Joao Batista dos Santos Silva; 571040182-0; 84,5; 12 ; 1 ; – /Joao Gabriel Froz Bezerra; 570015196-3; 83,0; 20 ; – ; – /Jose Paulo Costa da Rocha; 571172473-1; 86,0; 4 ; – ; – /Kayro Rodrigues dos Santos; 570250133-9; 83,5; 16 ; – ; – /Laura Natasha Nery Mendonca Brandao; 571975591-6; 78,5; 66 ; 2 ; – /Lenizio Rodrigues Pereira; 571304071-0; 81,5; 29 ; – ; 3 /Luis Antonio Amorim Araujo; 570003632-1; 87,0; 1 ; – ; – /Luiz Otavio Cordeiro Fontenelle Graca; 570641361-4; 83,0; 22 ; – ; – /Marcos Paulo Pereira Matos; 570184258-9; 85,0; 7 ; – ; 1 /Rafael Costa Alves; 570745639-2; 86,5; 2 ; – ; – /Ramiro Franco de Oliveira Neto; 570340125-4; 83,0; 21 ; – ; – /Rodrigo Mateus Santos Carvalho; 571469557-0; 81,0; 33 ; – ; 4 /Thiarlleson Santos de Sousa; 570033610-5; 85,0; 6 ; – ; – /Tiago Rodrigues Cardoso; 572033691-0; 85,0; 10 ; – ; -.

80 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 17 – MICRORREGIÃO 040 / CADASTRO-RESERVA:

Dayann Soares Froes; 570033392-8; 82,0; 27 ; – ; – /Elcio Francisco Cossetti Filho; 570896795-5; 82,5; 24 ; – ; – /Jamilly Chrystine de Morais Santos; 571589681-4; 82,5; 26 ; – ; – /Larissa Goncalves Mota; 571370000-7; 82,5; 25 ; – ; – /Matias Vinicius Barros Ribeiro; 571245615-5; 77,5; 83 ; – ; 9 /Najailton Martins Silva; 570823786-9; 74,5; 92 ; 5 ; -.

81 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 17 – MICRORREGIÃO 041 / CLASSIFICADOS:

Abraao Alfredo Ramos; 570514273-1; 89,5; 2 ; – ; – /Breno Vitor Lima; 570979742-9; 78,5; 34 ; – ; 4 /Christian Jose Costa Fonseca; 571154562-2; 83,5; 10 ; – ; – /Elivan Silva Maia; 571198805-7; 88,0; 5 ; – ; – /Filipe Resende Fortes; 571098345-5; 88,0; 4 ; – ; – /Henry Samuel Rodrigues Cardoso; 571388356-7; 89,0; 3 ; – ; – /Higor Stefano Ferreira Austriaco; 570867314-1; 64,5; 73 ; 3 ; – /Indalecio Vale de Almeida; 570780824-5; 83,0; 11 ; – ; – /Italo Lages Paz; 570903269-2; 86,0; 7 ; – ; – /Ivan Socers de Sousa; 570522601-0; 82,0; 14 ; – ; – /Joao Carlos Lima Silva; 571129663-8; 82,5; 13 ; – ; – /Joao Victor dos Santos Cordeiro; 570245432-2; 69,0; 69 ; 2 ; – /Joaquim Lapa dos Santos Neto; 571195400-4; 82,5; 12 ; – ; – /Juan Lorenzzo dos Santos Andrade; 571333445-9; 90,0; 1 ; – ; – /Judah Fonseca Pereira; 570546092-2; 87,5; 6 ; – ; – /Luana Patricia de Sousa Amorim; 571554028-2; 79,0; 32 ; – ; 3 /Lucas Pontes Viana Martins; 570756986-3; 84,5; 8 ; – ; – /Maycon da Mata Lima; 571340751-0; 81,5; 17 ; – ; 1 /Pedro Claver Bezerra; 571217140-0; 69,5; 64 ; 1 ; – /Raphael Serejo Cutrim; 570837577-9; 84,0; 9 ; – ; – /Walmon Cavalcante Lima; 570014686-1; 79,5; 31 ; – ; 2.

82 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 17 – MICRORREGIÃO 041 / CADASTRO-RESERVA:

Agostinho Antonio Santos Sa; 571559514-0; 63,5; 74 ; 4 ; – /Andrea Ferreira Gomes; 570928049-0; 78,0; 37 ; – ; 5 /Johan Cavalcante Goncalves; 572052984-7; 82,0; 15 ; – ; -.

83 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 18 – MICRORREGIÃO 042 / CLASSIFICADOS:

Carlos Eduardo Sousa Lima; 571987173-0; 84,0; 3 ; – ; – /Eliakim Rodrigues de Abreu e Silva; 572095585-3; 84,5; 2 ; – ; 1 /Jose Alencar Diniz; 571506662-1; 79,5; 8 ; – ; 2 /Josuel Viana da Costa Oliveira; 571680097-1; 82,0; 4 ; – ; – /Marcos Gabriel Santana Oliveira Machado; 571675777-0; 84,5; 1 ; – ; – /Marcos Vinicios Melo Sousa; 571648167-0; 82,0; 5 ; – ; – /Ronald Alves da Silva; 571161732-6; 68,5; 26 ; 1 ; 7.

84 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 18 – MICRORREGIÃO 042 / CADASTRO-RESERVA:

Luis Elinton Luz Oliveira; 571721905-5; 81,0; 6 ; – ; – /Renata dos Santos Rocha; 571322056-0; 63,0; 32 ; 2 ; -.

85 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 18 – MICRORREGIÃO 043 / CLASSIFICADOS:

Antonio Alves Teixeira Neto; 571012109-7; 82,0; 2 ; – ; – /Georgiano Gomes de Sousa; 571475828-1; 78,5; 6 ; 1 ; 1 /Joao Pedro Damasceno Silva; 570751613-0; 78,5; 5 ; – ; – /Kleyson Santos da Silva; 571565257-3; 73,0; 21 ; – ; 3 /Marcos Andre Sousa Silva; 570492965-9; 75,0; 13 ; – ; 2 /Naylison Renan Sousa Guimaraes; 570813297-0; 83,0; 1 ; – ; – /Railson Lobato Cunha; 571901071-2; 79,0; 4 ; – ; – /Raul Cesar Santos Sousa; 570962313-0; 81,0; 3 ; – ; -.

86 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 18 – MICRORREGIÃO 043 / CADASTRO-RESERVA:

Lourival Jose da Rocha Junior; 571016320-7; 77,5; 7 ; – ; – /Marcos Antonio Leite Torres; 570850343-9; 69,5; 26 ; 2 ; -.

87 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 18 – MICRORREGIÃO 044 / CLASSIFICADOS:

Bruna Silva Castro; 570377372-3; 80,5; 4 ; – ; – /Eugenia Barros da Silva Nascimento; 570760489-7; 77,0; 18 ; 1 ; – /Jefte Miranda dos Santos; 570069589-4; 85,5; 2 ; – ; – /Lucas Silva Ferreira; 571115462-5; 85,5; 1 ; – ; – /Natalia Oliveira Silva; 570479977-3; 80,5; 6 ; – ; 1 /William Lima Freire; 571300673-9; 82,0; 3 ; – ; -.

88 AGENTE COMERCIAL / MA / MACRORREGIÃO 18 – MICRORREGIÃO 044 / CADASTRO-RESERVA:

Carlos Eduardo Barros Mendonca; 570912547-1; 72,5; 22 ; 2 ; – /Jose Wilson L Silva; 571434149-2; 80,5; 5 ; – ; -.

89 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 19 – MICRORREGIÃO 045 / CLASSIFICADOS:

Athos Matheus Ribeiro; 571641115-9; 78,0; 148 ; – ; 12 /Caio Fernandes Rocha Lima; 570799882-7; 85,5; 19 ; – ; – /Claudio Moises Costa; 571151755-0; 83,5; 34 ; – ; – /Eduardo Iunes Camillo Soares; 571000562-0; 85,0; 24 ; – ; – /Eduardo Miguel Amaral Raposo; 570559568-5; 87,0; 10 ; – ; – /Eduardo Pascoal de Freitas; 570852614-7; 85,5; 18 ; – ; – /Erick Muller Seixas; 570288399-7; 81,0; 73 ; 2 ; – /Evandro de Oliveira Souza Antonio; 570867067-7; 79,5; 108 ; – ; 7 /Felipe de Oliveira Barbosa; 570951133-0; 90,0; 4 ; – ; – /Fernando Pacheco Dias Araujo; 571886275-0; 79,5; 99 ; 3 ; – /Gabriel Cezar Morais Menezes; 572062981-7; 73,5; 285 ; 7 ; – /Gabriele Rodrigues Rita Numeriano; 570976614-6; 80,0; 86 ; – ; 6 /Guilherme Goncalves Soares; 571858744-3; 87,5; 9 ; – ; – /Guilherme Prandini Fraga Assis; 570927960-1; 91,0; 2 ; – ; – /Gustavo Borges Kamino; 571590857-5; 86,5; 12 ; – ; – /Gustavo Henrique Fernandes Diniz; 570191150-4; 91,5; 1 ; – ; – /Henrique Soares Martins; 571650554-0; 83,5; 38 ; – ; – /Igor Almeida Harmendani; 570033660-4; 88,5; 6 ; – ; – /Isabelle Cristine da Silva; 570247895-6; 78,5; 136 ; – ; 11 /Isadora Rocha Carmo; 570664081-0; 86,5; 15 ; – ; – /Isis Teixeira Alves; 570988636-8; 85,5; 22 ; – ; – /Ivo Tadeu Jardim Diniz; 571964000-0; 79,0; 122 ; – ; 9 /Joao Pedro Barcelos Costa; 571130875-3; 84,0; 27 ; – ; – /Jorgilene Paulo Maciel; 570233329-3; 81,0; 64 ; – ; 4 /Joyce Cesario de Jesus; 570632659-5; 85,5; 17 ; – ; – /Juniele Flaviane Pereira; 571228693-5; 79,5; 114 ; – ; 8 /Lucas Henrique do Carmo Silva; 572016235-3; 88,0; 7 ; – ; 1 /Lucas Juliano Santos Pedra; 571576035-6; 76,5; 198 ; 6 ; 17 /Lucas Velloso Terenzi; 571759486-7; 84,5; 26 ; – ; – /Luiz Gustavo de Andrade Silva; 571429034-0; 81,0; 65 ; – ; 5 /Marcos Vinicius Ferreira Viana; 571121654-5; 82,0; 56 ; – ; 3 /Maria Luiza Almeida Dias; 571279647-5; 83,5; 33 ; – ; – /Matheus de Paula Oliveira; 570244321-6; 78,5; 134 ; – ; 10 /Murilo Yamamoto; 571477389-4; 83,5; 35 ; – ; – /Natalia Rafaela Gomes; 570000205-9; 86,5; 13 ; – ; – /Nathan Carvalhais Siqueira; 571734505-0; 87,0; 11 ; – ; – /Otavio Augusto Resende Lavarini; 570739576-2; 90,0; 3 ; – ; – /Paulo Vitor Teixeira Roque; 570665336-3; 84,0; 31 ; – ; – /Pedro Teixeira Castro; 571453201-8; 85,0; 23 ; – ; – /Rafael Faria Ramos; 571776829-0; 78,0; 152 ; 4 ; – /Rafael Rocha Ladeia Colen; 571068060-6; 84,5; 25 ; – ; – /Raissa Nathally de Almeida Magalhaes; 571100433-5; 83,5; 37 ; – ; – /Saulo Borges de Souza; 571684937-0; 88,0; 8 ; – ; – /Silvio Vieira Nery; 570360139-8; 90,0; 5 ; – ; – /Sol e Mares Nunes Monteiro; 570304708-8; 83,5; 36 ; – ; 2 /Stevan Ferreira Leite; 571715986-8; 84,0; 29 ; – ; – /Thales Carvalho Rodrigues; 571369155-8; 86,5; 14 ; – ; – /Thiago Sousa Cupertino; 571837999-6; 84,0; 28 ; – ; – /Tiago de Mattos Serodre; 571515235-0; 85,5; 16 ; – ; – /Tiago Vieira Rodrigues; 570090653-3; 85,5; 20 ; – ; – /Tulio Augusto Fiusa Diniz; 571561788-6; 85,5; 21 ; – ; – /Walter Varela de Souza Junior; 571514339-2; 76,5; 191 ; 5 ; – /Yara Sena Pereira; 571289845-9; 82,0; 53 ; 1 ; – /Yoham Lima Campos Coelho; 570346206-3; 83,5; 32 ; – ; – /Yuri Alves Teixeira Lazarotti; 570826937-4; 84,0; 30 ; – ; -.

90 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 19 – MICRORREGIÃO 045 / CADASTRO-RESERVA:

Afranio Bruno Almeida; 570730609-4; 82,0; 55 ; – ; – /Alcimar Brandao Marques Fernandes; 571113708-4; 83,0; 44 ; – ; – /Alcindo Henrique Pinto Moreira; 571236316-4; 82,5; 49 ; – ; – /Aleff Oliveira; 570069102-1; 80,5; 76 ; – ; – /Alexandre Antunes Rangel; 570689449-6; 81,0; 70 ; – ; – /Alexandre Couto Cardoso; 571770390-3; 83,0; 41 ; – ; – /Aline Alves Ferreira; 571070696-2; 76,0; 226 ; – ; 21 /Andre Borges de Rezende; 571445466-8; 68,5; 344 ; 12 ; – /Andre Luiz Alves Diniz; 571040727-7; 80,0; 92 ; – ; – /Angelo Augusto Campos; 571243638-6; 81,0; 71 ; – ; – /Arthur Souto Lima; 571065589-6; 81,5; 59 ; – ; – /Beatriz Nogueira Alvares; 571793306-6; 80,5; 77 ; – ; – /Christhopher Soares de Souza; 572137097-3; 82,0; 54 ; – ; – /Daniel Augusto de Avila Nascimento; 570800432-9; 82,5; 48 ; – ; – /Davi Cunha Monteiro; 570329495-9; 79,5; 97 ; – ; – /Dayvison Douglas da Silva; 571350887-1; 81,0; 62 ; – ; – /Enio de Oliveira; 571656292-4; 75,0; 255 ; – ; 24 /Erika Weisack Ferraz Messina; 570694981-8; 80,5; 82 ; – ; – /Euler Moises Pena Miranda; 570000924-3; 82,0; 57 ; – ; – /Felipe Nagem de Oliveira Pinto; 571500609-6; 81,0; 63 ; – ; – /Felipe Rolando de Lima; 571306857-5; 80,0; 89 ; – ; – /Fernanda Valadares Monteiro Franco; 570759451-4; 82,5; 46 ; – ; – /Filipe Moreira Couto Monteiro; 572065427-2; 72,5; 292 ; 8 ; – /Flavio Eustaquio Nogueira Reis; 571492222-4; 83,0; 43 ; – ; – /Franklin Teixeira Leite; 571624180-2; 75,0; 280 ; – ; 25 /Gabriel de Miranda Silva; 571485071-6; 81,0; 68 ; – ; – /Gabriel Ferreira Mendes Lourenco; 571379555-3; 76,0; 224 ; – ; 20 /Gabriel Matos Vieira; 570917966-6; 82,5; 52 ; – ; – /Gabriel Victor Angelim Campos Moreira; 571209520-0; 80,0; 93 ; – ; – /Gabriela Viana dos Santos; 571194125-7; 81,0; 74 ; – ; – /Guilherme Neves Coelho; 571574211-8; 68,5; 349 ; 14 ; – /Gustavo Henrique Marra Diniz; 571358876-0; 80,5; 80 ; – ; – /Gustavo Henrique Ribeiro Barbosa; 571353751-5; 82,5; 51 ; – ; – /Helio Grijo Guimaraes; 571173759-9; 70,5; 323 ; 11 ; – /Henrique Motta Parreira; 571023855-0; 74,5; 282 ; – ; 27 /Hiago Macedo Pires; 571612286-2; 75,5; 236 ; – ; 22 /Igor Castanheira dos Santos; 571400070-3; 80,5; 84 ; – ; – /Janaina Luciana Araujo de Sousa; 571083388-4; 68,0; 356 ; 15 ; – /Jesismel Otavio Neves Junior; 571479230-6; 81,0; 72 ; – ; – /Joao Victor Dias Cavalcante; 570594275-4; 83,5; 40 ; – ; – /Joao Vitor Nogueira Moreira; 571484784-8; 80,5; 75 ; – ; – /Joao Vitor Rodrigues dos Anjos Xavier; 570771580-4; 81,0; 66 ; – ; – /Jose Guilherme Guimaraes Latorre; 571204550-7; 81,5; 60 ; – ; – /Jose Henrique da Silva Germano; 571256618-8; 80,0; 85 ; – ; – /Julia Barbara Machado; 570130000-1; 71,5; 309 ; 10 ; – /Julie Andrade Almeida; 571323804-0; 82,5; 47 ; – ; – /Junia Martins Figueredo; 571586886-0; 76,5; 206 ; – ; 18 /Kelvyn Donavan Aureliano Santos; 570153840-0; 77,0; 184 ; – ; 14 /Leonardo Henrique Dias; 571602114-6; 83,0; 42 ; – ; – /Lucas Eliel de Souza Nery; 570959751-3; 74,5; 281 ; – ; 26 /Lucas Samuel Barbosa Teodoro; 570191358-5; 79,5; 96 ; – ; – /Ludmila Correa da Costa; 571537002-1; 80,0; 94 ; – ; – /Luiz Gustavo Ferreira Damiao; 570950648-3; 77,0; 186 ; – ; 15 /Marcelo de Oliveira Badaro Romualdo; 571589478-4; 80,0; 95 ; – ; – /Maria Cecilia Guerra Carneiro; 571551567-4; 83,5; 39 ; – ; – /Mariana Batista Magalhaes; 571235895-0; 81,5; 61 ; – ; – /Mariana de Mendonca Melo; 570611685-5; 68,5; 347 ; 13 ; – /Mateus Felipe Oliveira Almeida; 571277589-9; 80,5; 83 ; – ; – /Matheus Las Casas Cordeiro Alves; 571260231-6; 80,5; 78 ; – ; – /Matheus Muniz Soares; 571477428-8; 80,0; 87 ; – ; – /Mayara de Souza Lima; 570914303-3; 80,0; 90 ; – ; – /Mayara Gabrielle Silva Santos; 570000609-2; 81,0; 69 ; – ; – /Otavio Dantas Neder; 571305280-3; 81,0; 67 ; – ; – /Patricia Amancio de Carvalho; 570047389-2; 67,5; 359 ; 16 ; – /Pedro Augusto Teodoro Morais; 571532587-2; 78,0; 153 ; – ; 13 /Ricardo Ferreira Silva; 571292693-5; 80,5; 81 ; – ; – /Robson Eduardo de Assis; 570072581-8; 80,0; 88 ; – ; – /Rogerio da Silva Torreiro; 570835996-8; 71,5; 307 ; 9 ; – /Ruan Moreira Sousa; 570851749-2; 81,5; 58 ; – ; – /Tadeu Vinicius de Franca; 571492985-9; 75,5; 237 ; – ; 23 /Tainan Costa Queiroz; 570481841-1; 82,5; 45 ; – ; – /Thiago Rodrigues da Cruz; 571207275-4; 80,0; 91 ; – ; – /Thyago Leonel Cardoso Brum; 570755842-7; 80,5; 79 ; – ; – /Tomas Antonio Rodrigues de Souza Santos; 570658742-0; 76,0; 219 ; – ; 19 /Victor Amaral Jaques; 572018935-0; 76,5; 189 ; – ; 16 /Vinicius Duarte Pereira Madeira; 571330327-8; 82,5; 50 ; – ; -.

91 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 19 – MICRORREGIÃO 046 / CLASSIFICADOS:

Alysson Gomes Pereira; 570681774-0; 90,0; 1 ; – ; – /Alysson Oliveira de Morais; 571487191-0; 81,0; 7 ; – ; – /Ana Beatriz Moraes Baptista Franco; 571337339-1; 81,0; 8 ; – ; – /Andre Carlos Augusto dos Santos; 570270156-6; 82,5; 6 ; – ; – /Dantes Laconne Mendes de Freitas; 570545438-8; 87,0; 2 ; – ; – /Eduardo Santiago Rocha; 570181147-5; 73,0; 32 ; 2 ; – /Lucas de Carvalho Lino; 570594980-4; 72,0; 33 ; – ; 1 /Lucas Ferreira Oliveira Fernandes; 570614709-7; 67,5; 35 ; – ; 2 /Luisa Costa Domingos; 570924208-6; 73,5; 31 ; 1 ; – /Luiz Fernando Parreiras da Silva; 571566051-2; 83,5; 5 ; – ; – /Mateus Henrique Antenor; 570932579-2; 83,5; 4 ; – ; – /Meryane Fatima Gondim; 571308864-0; 80,5; 9 ; – ; – /Saulo Alonso Rodrigues Silva; 571323586-2; 85,5; 3 ; – ; – /Silvana Sofiati Fernandes; 570797830-4; 67,0; 36 ; – ; 3.

92 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 19 – MICRORREGIÃO 046 / CADASTRO-RESERVA:

Alvaro Vinicius Machado; 570904109-2; 72,0; 34 ; 3 ; – /Felipe Menezes Manata Godoy; 571720035-2; 80,0; 10 ; – ; -.

93 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 20 – MICRORREGIÃO 047 / CLASSIFICADOS:

Euler Rodrigues dos Santos; 570007046-4; 87,0; 3 ; – ; – /Hingridy Goncalves Veloso; 571202824-5; 94,5; 1 ; – ; – /Matheus Silva Rodrigues; 571524516-4; 78,5; 14 ; 1 ; – /Neiviton Alexandre Rocha Bertolino; 571253446-0; 85,5; 4 ; – ; 1 /Rafael Cardoso Macedo; 571634477-0; 91,0; 2 ; – ; – /Robson Gomes Barbosa; 571954036-0; 75,0; 17 ; – ; 2.

94 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 20 – MICRORREGIÃO 047 / CADASTRO-RESERVA:

Alecio Bruno Guimaraes Tavares; 571220072-8; 84,0; 5 ; – ; – /Gonzaga Saraiva da Cruz; 571422193-0; 72,5; 20 ; 2 ; -.

95 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 20 – MICRORREGIÃO 048 / CLASSIFICADOS:

Alvaro Dias Pimenta Filho; 571193936-5; 80,0; 9 ; – ; – /Antonio Leandro de Barros Junior; 570606710-8; 81,0; 8 ; – ; – /Gabriel Leite Rangel; 571005403-2; 66,0; 44 ; 2 ; – /Inara Borges da Silva Jose; 571525009-7; 81,0; 7 ; – ; – /Joana Amaral Costa; 570955291-2; 81,0; 6 ; – ; – /Joao Vitor Ferreira Quintal; 570139770-6; 84,5; 2 ; – ; – /Jose Antonio Lima Santos; 571449689-6; 83,0; 3 ; – ; – /Lorenzzo Matheus Brito Pereira; 570394440-2; 76,0; 21 ; – ; 2 /Luiz Fernando dos Santos; 571259028-4; 82,5; 4 ; – ; – /Matheus Luiz dos Santos; 571559681-0; 86,0; 1 ; – ; – /Natan Dias Neves; 571018751-9; 81,5; 5 ; – ; – /Tarcisio de Oliveira Rocha; 571224151-3; 79,0; 11 ; – ; 1 /Ygor Sebastian Teixeira Lages Pereira; 571438231-2; 72,5; 36 ; 1 ; -.

96 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 20 – MICRORREGIÃO 048 / CADASTRO-RESERVA:

Leidiane Alves Pereira; 571486082-0; 61,5; 45 ; 3 ; – /Stefany Torres Amaral; 571259083-4; 79,5; 10 ; – ; -.

97 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 20 – MICRORREGIÃO 049 / CLASSIFICADOS:

Bernardo Petronilho Rossi Mol; 570354869-2; 82,5; 4 ; – ; – /Cleverton Gomes Vieira; 570565669-6; 62,0; 38 ; 1 ; – /Joao Victor Lourenco Rodrigues; 571199404-1; 81,0; 5 ; – ; – /Matheus de Oliveira Claudino; 571769891-3; 74,5; 12 ; – ; 1 /Matheus Santana Salvador Pereira; 570681170-0; 86,5; 1 ; – ; – /Rafhael Freitas Cupertino; 571546481-0; 86,0; 2 ; – ; – /Tassio Matos Santos; 571712319-2; 83,5; 3 ; – ; -.

98 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 20 – MICRORREGIÃO 049 / CADASTRO-RESERVA:

Jonathan Moreira; 571593806-9; 70,5; 23 ; – ; 2 /Luiz Inacio Costa Pereira; 570385365-3; 55,5; 44 ; 2 ; – /Yan Grossi Barbosa Barssi; 571624567-7; 80,5; 6 ; – ; -.

99 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 20 – MICRORREGIÃO 050 / CLASSIFICADOS:

Andre Vicente de Gusmao Araujo; 571257344-6; 81,0; 6 ; – ; 1 /Beatriz Maira Teixeira Goncalves; 570819009-7; 80,5; 10 ; – ; 2 /Bruno Andrade Alvarenga; 571981908-8; 72,0; 20 ; 1 ; – /Bruno Andrade Ataide Sousa; 570108188-0; 82,5; 3 ; – ; – /Lidia da Silva Freitas; 570888661-7; 82,5; 4 ; – ; – /Luiz Felipe Sousa Montanha; 570180681-3; 85,0; 2 ; – ; – /Marcos Henrique Pontes Assis; 571652237-0; 82,0; 5 ; – ; – /Paulo Roberto Cabral Santos; 571281383-7; 86,5; 1 ; – ; -.

100 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 20 – MICRORREGIÃO 050 / CADASTRO-RESERVA:

Iara Ribeiro Oliveira; 571434528-1; 81,0; 7 ; – ; – /Jessica Policarpo Reis; 570411117-4; 63,0; 30 ; 2 ; -.

101 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 21 – MICRORREGIÃO 051 / CLASSIFICADOS:

Alvaro Castilho Medeiros; 571949317-6; 86,0; 8 ; – ; – /Antonio Barbosa de Souza; 571537830-2; 87,5; 3 ; – ; – /Bruno Henrique Rocha Queiroz; 571472523-1; 87,0; 6 ; – ; 1 /Carlos Eduardo Lopes do Nascimento; 570975914-0; 84,0; 13 ; – ; – /Cleber Katsuaki Augusto; 571195001-1; 84,0; 14 ; – ; – /Diego Rodrigo da Silva; 571190642-5; 82,0; 26 ; – ; 2 /Hudson Alves de Souza; 571325091-7; 84,5; 12 ; – ; – /Hugo Guilherme da Fonseca; 570089544-5; 88,5; 1 ; – ; – /Joao Daniel Neto; 572171206-0; 79,0; 47 ; – ; 4 /Joao Marcelo Santos Cassiano; 571251225-6; 78,5; 48 ; – ; 5 /Kamila Alves Pereira Fermo; 571411890-7; 73,5; 59 ; 3 ; – /Maria Morena Santana Angelo; 571288194-7; 85,0; 11 ; – ; – /Mariana Fonseca Franck de Souza; 571272039-8; 87,5; 4 ; – ; – /Matheus Costa Nacif Santos; 571027948-0; 85,0; 10 ; – ; – /Patricia Achilles Mendes; 570299778-4; 87,0; 5 ; – ; – /Paulo Sergio de Oliveira Silva; 570199316-0; 80,0; 45 ; – ; 3 /Pedro Ruan de Carvalho Ozias; 570647353-0; 88,5; 2 ; – ; – /Queila Lopes e Lima; 570953942-3; 80,5; 42 ; 1 ; – /Rodolfo Silveira Vilela Nunes; 570044401-4; 77,5; 50 ; 2 ; – /Ulysses Barros Silveira; 570398344-7; 87,0; 7 ; – ; – /Victor de Souza Lima; 571408984-1; 85,5; 9 ; – ; -.

102 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 21 – MICRORREGIÃO 051 / CADASTRO-RESERVA:

Emerson Lacerda Pacheco; 570558114-9; 83,5; 15 ; – ; – /Maria Laura Sales Poli Ferolla; 570789851-9; 70,5; 61 ; 4 ; -.

103 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 21 – MICRORREGIÃO 052 / CLASSIFICADOS:

Edilson de Oliveira; 570960095-6; 78,0; 11 ; – ; 1 /Lucas Henrique Inez Ribeiro; 570817744-5; 69,5; 16 ; 1 ; – /Pedro Carvalho Babo de Resende; 571285678-9; 91,5; 1 ; – ; – /Rildo Patrik Hendrix Vale Dias; 570960002-5; 90,0; 2 ; – ; – /Yuri Dornelas Carvalho Silveira; 571525857-1; 87,5; 3 ; – ; -.

104 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 21 – MICRORREGIÃO 052 / CADASTRO-RESERVA:

Ana Luiza Canhetti Guimaraes; 571360168-1; 68,5; 18 ; 2 ; – /Heitor de Souza Mendes; 571109932-3; 82,0; 4 ; – ; -.

105 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 22 – MICRORREGIÃO 053 / CLASSIFICADOS:

Alexandra Kelly de Barros Cassiano; 570673203-8; 77,0; 21 ; – ; 1 /Alexandre Domingueti Teixeira; 570857144-7; 82,5; 6 ; – ; – /Asael Victor Lima Godoy; 571370454-0; 81,0; 8 ; – ; – /Caio Tiso Oliveira; 571537088-5; 81,0; 9 ; – ; – /David Goncalves Junior; 570428353-4; 82,0; 7 ; – ; – /Eliphas Levi Guimaraes de Siqueira; 570213491-4; 80,5; 10 ; – ; – /Gabrielle Moreira Luiz; 570002883-0; 85,0; 2 ; – ; – /Heider de Paula Batista; 571506177-0; 68,0; 49 ; – ; 3 /Julia Natalia Souza; 570310403-9; 62,5; 57 ; 3 ; – /Lais Vital Oliveira; 570861835-5; 71,5; 46 ; – ; 2 /Lucas Alves Moreira; 570355443-2; 88,0; 1 ; – ; – /Maria Eduarda Teixeira Fonseca; 570128621-4; 80,0; 11 ; – ; – /Matheus Peres; 570611846-1; 80,0; 12 ; – ; – /Natany Marques de Alvarenga; 570061989-6; 73,5; 45 ; 1 ; – /Pedro Henrique Mendes Domingueti; 570122951-6; 82,5; 5 ; – ; – /Pedro Oliveira da Silva Neto; 570719029-5; 80,0; 13 ; – ; – /Thiago Costa Carvalho; 571451189-8; 83,5; 4 ; – ; – /Thiago Moreira; 571723701-4; 63,0; 56 ; 2 ; – /Wesley Carlos Morais Lima; 570442896-7; 84,0; 3 ; – ; -.

106 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 22 – MICRORREGIÃO 053 / CADASTRO-RESERVA:

Ana Paula Ribeiro Silva; 571082590-2; 61,5; 58 ; 4 ; – /Arnaldo Messias de Souza; 571920606-2; 79,5; 14 ; – ; -.

107 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 22 – MICRORREGIÃO 054 / CLASSIFICADOS:

Alexandre Coli Campos; 570160501-7; 72,0; 51 ; – ; 4 /Anaira Alves Soares; 571364225-7; 81,5; 12 ; – ; – /Andre Luiz Carvalho Sacramento; 570348664-6; 89,0; 1 ; – ; – /Andre Philippe Rabello Alves Correa; 572087824-5; 81,0; 14 ; – ; – /Brenna Vieira Jacon de Souza; 571023595-0; 85,0; 7 ; – ; – /Cesar Augusto de Almeida; 570677745-0; 85,0; 6 ; – ; – /Diego Amadeus Raimundo dos Santos; 570304841-0; 80,5; 15 ; – ; – /Edmundo Pereira Ribeiro Filho; 570777555-1; 66,0; 60 ; 2 ; – /Emerson Ferreira de Assis; 570919638-6; 81,5; 10 ; – ; – /Gabriel Goncalves Faro Diniz; 571395121-9; 86,5; 3 ; – ; – /Gabriel Mendes Lemes; 570725274-9; 75,0; 49 ; – ; 2 /Gionei da Silva Santos; 570342440-2; 75,5; 44 ; – ; 1 /Joel Inacio Ferraz; 571360828-3; 88,0; 2 ; – ; – /Jonathan Leandro Dantas; 570718410-7; 81,5; 11 ; – ; – /Maria Luiza Cristovao dos Santos; 571133123-0; 85,5; 4 ; – ; – /Mateus de Carvalho Ralise Bertolotti; 571208288-4; 64,0; 63 ; 3 ; – /Mateus Silva Saraiva; 572090517-9; 68,5; 53 ; 1 ; – /Paulo Sergio Ferreira de Oliveira; 571761608-0; 73,0; 50 ; – ; 3 /Pedro Henrique Jinno Carvalho; 571494967-9; 81,5; 13 ; – ; – /Rodrigo Paiva Campos Carvalho; 570169021-0; 85,0; 5 ; – ; – /Thales Evangelista Ferreira; 571664060-4; 82,5; 9 ; – ; – /Yasmin Marcaccini Guide; 570269243-0; 83,5; 8 ; – ; -.

108 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 22 – MICRORREGIÃO 054 / CADASTRO-RESERVA:

Joao Paulo Gambaro Pinto; 571222651-0; 80,5; 16 ; – ; – /Ramon Rodrigues Santos; 572009672-3; 62,0; 64 ; 4 ; -.

109 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 23 – MICRORREGIÃO 055 / CLASSIFICADOS:

Adriano Barbosa Silva; 571437960-5; 70,0; 24 ; 1 ; – /Daniela Fernanda Yamane; 570691899-1; 82,5; 4 ; – ; – /Denes Lucas Froes Pereira; 570635626-6; 88,0; 2 ; – ; – /Luiz Alberto Miranda Ferreira; 570236199-1; 91,5; 1 ; – ; – /Matheus Augusto Custodio Oliveira; 572051984-3; 78,0; 9 ; – ; 1 /Samuel Pedro Nogueira; 571257532-3; 84,5; 3 ; – ; -.

110 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 23 – MICRORREGIÃO 055 / CADASTRO-RESERVA:

Augusto Borges dos Santos; 570376514-0; 80,0; 6 ; – ; – /Danilo Ojeda Alves; 571952981-5; 67,0; 26 ; 2 ; – /Leticia Teixeira Silva; 571460355-6; 80,0; 5 ; – ; – /Mauro de Jesus Ribeiro Rosa Filho; 571017655-5; 68,5; 25 ; – ; 2 /Thiago de Souza Borges Ordeno; 571215257-4; 79,0; 7 ; – ; -.

111 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 23 – MICRORREGIÃO 056 / CLASSIFICADOS:

Eduardo Henrique Guimaraes Vilela; 571991893-5; 85,5; 1 ; – ; – /Jose Vicente da Silva Lima Percilio; 570804846-9; 72,0; 7 ; 1 ; 1.

112 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 23 – MICRORREGIÃO 056 / CADASTRO-RESERVA:

Robson de Souza Melo; 571444574-2; 84,5; 2 ; – ; – /Simone Maria dos Santos; 571487475-7; 71,0; 8 ; 2 ; -.

113 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 23 – MICRORREGIÃO 057 / CLASSIFICADOS:

Anna Fernanda Morais Capistrano; 571212099-1; 79,0; 3 ; – ; – /Marcelo Joao Araujo Lima; 571123247-4; 78,0; 4 ; – ; – /Marco Octavio de Oliveira Araujo; 570895873-4; 81,5; 2 ; – ; – /Rael Renner Rodrigues; 571428187-3; 83,5; 1 ; – ; – /Rafael Omar de Souza Silva; 572101648-3; 65,5; 19 ; 1 ; – /Vitor Diniz Ricardo e Silva; 571879687-5; 71,0; 16 ; – ; 1.

114 AGENTE COMERCIAL / MG / MACRORREGIÃO 23 – MICRORREGIÃO 057 / CADASTRO-RESERVA:

Pedro Emilio Veloso; 570630016-0; 64,5; 20 ; 2 ; – /Romulo Miranda Ribeiro; 571235104-7; 78,0; 5 ; – ; -.

115 AGENTE COMERCIAL / MS / MACRORREGIÃO 24 – MICRORREGIÃO 058 / CLASSIFICADOS:

Altair Roberto Rangel Braga; 571192981-0; 70,5; 59 ; – ; 3 /Amanda Ribeiro Ribovski; 571902041-0; 78,0; 11 ; – ; – /Andressa Schio de Azevedo; 571311590-3; 79,5; 9 ; – ; – /Arthur Augusto Cancelli Alves; 571844855-7; 64,0; 71 ; 1 ; – /Carlos Rhadwan Marsura Said; 570540629-1; 79,5; 8 ; – ; – /Douglas Hideki Suetake Kadoi; 570819584-4; 81,0; 6 ; – ; – /Everton Rodrigues Goncalves; 571633265-3; 84,0; 3 ; – ; – /Gustavo Borgonha de Assis; 571655694-8; 60,5; 79 ; 2 ; – /Joao Victor Rodrigues Silva; 570686815-8; 72,0; 52 ; – ; 2 /Luana Lima Cavalheiri; 571501403-5; 81,5; 5 ; – ; – /Maykon Yoichi Miyashiro; 570182286-0; 85,5; 1 ; – ; – /Murilo Macane Arima; 570178121-3; 83,0; 4 ; – ; – /Romario Souza Junior; 571241312-8; 85,0; 2 ; – ; – /Rosiane do Lago Piconi; 570933923-9; 79,5; 7 ; – ; – /Vinicius Rodrigues Soares; 570755346-6; 76,0; 27 ; – ; 1 /Vithor Torres Lucio; 570320394-5; 79,0; 10 ; – ; -.

116 AGENTE COMERCIAL / MS / MACRORREGIÃO 24 – MICRORREGIÃO 058 / CADASTRO-RESERVA:

Anderson Augusto Yuasa Artes; 570409059-0; 77,5; 14 ; – ; – /Fernando Andrade Guidorizzi; 571244505-7; 77,5; 16 ; – ; – /Jorge Henrique Cardoso Maquerte; 570914041-6; 59,5; 81 ; 4 ; – /Leonardo Carlos Rocha; 570186682-3; 60,5; 80 ; 3 ; – /Lucas de Moraes Lopes; 571508902-6; 77,5; 15 ; – ; – /Luis Gustavo dos Santos; 571210351-0; 68,5; 63 ; – ; 5 /Nadia Moura Amitrano; 571327339-7; 78,0; 12 ; – ; – /Ricardo de Andrade Haddad Lane; 571704045-0; 69,0; 62 ; – ; 4 /Thiago Ribeiro Leme; 570311220-6; 78,0; 13 ; – ; – /Vinicius Araujo Pereira; 571348879-0; 77,5; 17 ; – ; -.

117 AGENTE COMERCIAL / MS / MACRORREGIÃO 24 – MICRORREGIÃO 059 / CLASSIFICADOS:

Alejandro Andre Sousa Alonso; 571873032-7; 86,5; 1 ; – ; – /Beatriz Basaglia Comar; 570423979-5; 86,5; 2 ; – ; – /Bruno Ferraz da Silva; 570839411-3; 79,5; 9 ; – ; – /Daniely Nadja Matoso Miranda; 571066357-2; 64,5; 51 ; 2 ; – /Frederico Mateus Pontes Bassani; 570028862-0; 71,5; 36 ; – ; 2 /Gustavo Motta Nunes; 571593384-3; 67,0; 49 ; 1 ; – /Joel Henrique Bonfim Matoso; 570023592-9; 84,0; 3 ; – ; – /Leonardo Porfirio Bogarim; 570415057-3; 81,0; 4 ; – ; – /Lucas Lourenco da Silva Santos; 571147821-1; 80,5; 6 ; – ; – /Luciano Souza de Rezende; 570983530-8; 72,5; 28 ; – ; 1 /Marcelo Henrique Vasconcelos de Aragao Filho; 572025108-0; 80,5; 7 ; – ; – /Vitor Luis Wake Buaretto; 571346660-2; 80,0; 8 ; – ; – /Yan Erick da Silva Correa; 570095355-0; 80,5; 5 ; – ; -.

118 AGENTE COMERCIAL / MS / MACRORREGIÃO 24 – MICRORREGIÃO 059 / CADASTRO-RESERVA:

Adriel Chester Viana Nasralla; 571159742-2; 76,0; 14 ; – ; – /Arthur Heindrickson Prudente dos Santos; 571083166-9; 77,0; 12 ; – ; – /Bruna Bispo Ribeiro; 571447096-0; 77,5; 10 ; – ; – /Leandro Gomes de Asssis; 571061784-6; 64,5; 52 ; 3 ; – /Samuel Pedroso Rocha; 570227650-3; 69,0; 46 ; – ; 4 /Tiago Miranda da Silva; 570009219-6; 76,0; 13 ; – ; – /Tierry Wehren Bairros; 571183925-0; 77,5; 11 ; – ; – /Yan Silva Ayres da Paixao; 571507706-0; 70,5; 42 ; – ; 3.

119 AGENTE COMERCIAL / MS / MACRORREGIÃO 24 – MICRORREGIÃO 060 / CLASSIFICADOS:

Judson Lucas da Costa Santos; 570154562-6; 73,0; 8 ; – ; 1 /Lucas Santana de Oliveira; 571006489-0; 75,5; 3 ; – ; – /Luiz Eduardo da Silva Zorzan; 571454114-5; 67,0; 22 ; 1 ; – /Lyzama Martins Barros de Oliveira; 571485873-4; 80,0; 1 ; – ; – /Naiady Elisa Herculano Ventura; 571201868-1; 77,5; 2 ; – ; – /Otavio Augusto Correa Silvestre; 571543877-7; 74,5; 4 ; – ; -.

120 AGENTE COMERCIAL / MS / MACRORREGIÃO 24 – MICRORREGIÃO 060 / CADASTRO-RESERVA:

Fabio Bittencourt da Costa; 571285262-7; 61,5; 26 ; 2 ; – /Maria Heloisa Rodrigues Guerino; 571528801-4; 74,5; 5 ; – ; -.

121 AGENTE COMERCIAL / MS / MACRORREGIÃO 24 – MICRORREGIÃO 061 / CLASSIFICADOS:

Lucas Pereira Assis; 572059358-3; 57,0; 12 ; 1 ; – /Raquel de Faria Godoi Silva; 570469842-0; 88,5; 1 ; – ; -.

122 AGENTE COMERCIAL / MS / MACRORREGIÃO 24 – MICRORREGIÃO 061 / CADASTRO-RESERVA:

Eduardo Paulino de Freitas Oliveira; 571568811-4; 75,5; 2 ; – ; – /Guilherme Soares; 571398953-3; 73,5; 3 ; – ; -.

123 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 062 / CLASSIFICADOS:

Carlos Henrique de Oliveira; 571667003-9; 79,0; 7 ; – ; – /Felipe Ale Nadaf; 570928035-6; 82,5; 2 ; – ; – /Giulia Camile Monteiro Bueno; 570519502-7; 78,5; 8 ; – ; – /Jean Carlos Sousa de Oliveira; 570452993-0; 66,5; 48 ; 2 ; – /Joao Vitor Goncalves da Costa; 571475047-5; 80,0; 4 ; – ; – /Julia Maizman de Vasconcelos; 571773742-2; 79,0; 6 ; – ; – /Leonardo Augusto Lopes Fernandes do Amaral Passos; 570954047-3; 72,0; 39 ; 1 ; – /Luca Manoel de Oliveira; 572108655-6; 75,5; 18 ; – ; 1 /Lucas Gabriel Almeida de Barros; 570832061-6; 72,0; 36 ; – ; 2 /Otavio Souza Chagas; 570971230-8; 83,5; 1 ; – ; – /Robson Yoshio Fujii Contato; 572151647-8; 79,5; 5 ; – ; – /Sandro Henrique Lelis Oliveira; 571856229-0; 80,5; 3 ; – ; -.

124 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 062 / CADASTRO-RESERVA:

Eduardo Ferrreira de Sa; 572151232-4; 77,5; 9 ; – ; – /Francisco Italo Leite Fernandes Filho; 571234975-6; 76,5; 11 ; – ; – /Gabriel Bueno Schiavi; 572087762-3; 62,5; 61 ; 3 ; – /Marcelo Gervazoni Carbonera; 571314920-2; 76,5; 13 ; – ; – /Naysa Campos Soares; 570978734-0; 77,0; 10 ; – ; – /Renan Silveira Matias do Carmo; 571314545-6; 70,5; 43 ; – ; 3 /Tulio Paixao de Franca; 571231919-7; 76,5; 12 ; – ; -.

125 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 063 / CLASSIFICADOS:

Bianca Venancio de Mello; 571609668-7; 54,0; 43 ; 2 ; – /Davi Boaz Ferreira de Jesus; 571366810-8; 69,5; 18 ; – ; 2 /Felipe Bento Vargas de Moraes; 571071598-0; 78,5; 2 ; – ; – /Guilherme Henrique Ferreira Nascimento; 570846610-4; 73,5; 7 ; – ; – /Joao Rafael da Silva Santana; 571224190-2; 73,5; 6 ; – ; – /Joao Vitor Alves; 570315114-9; 71,0; 14 ; – ; 1 /Jose Geraldo Pereira Costa dos Santos; 571074369-8; 76,0; 3 ; – ; – /Julia Natalia Pereira de Jesus Ortiz; 570468489-0; 63,5; 35 ; 1 ; – /Lucas de Paula Rodovalho; 571546440-4; 73,5; 5 ; – ; – /Mirley Moraes dos Santos; 570528294-2; 74,0; 4 ; – ; – /Renan Ribeiro Lemos Leite; 571428917-2; 83,5; 1 ; – ; -.

126 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 063 / CADASTRO-RESERVA:

Gabriel Chagas Nunes Capile; 570874543-8; 73,0; 8 ; – ; – /Rodrigo Gomes Ambrosio Curvo; 571166424-0; 73,0; 9 ; – ; -.

127 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 064 / CLASSIFICADOS:

Anderson de Oliveira; 570543667-3; 79,0; 2 ; – ; – /Caio Henrique Irribarem Herrero Martins; 571461748-3; 75,0; 11 ; – ; – /Catarina Miranda do Amorim; 571254529-8; 75,0; 10 ; – ; – /Elvis Silva Carmo; 571695582-5; 69,5; 37 ; – ; 1 /Erica de Jesus Pinheiro; 570397325-8; 76,5; 7 ; – ; – /Erik Carvalho Azara Almeida; 571494296-7; 86,5; 1 ; – ; – /Gabriela Alana Sousa Pinto; 571117954-0; 78,0; 4 ; – ; – /Gustavo de Oliveira Neri; 570875449-8; 76,0; 9 ; – ; – /Gustavo Lopes Campos; 570831430-0; 74,5; 13 ; – ; – /Lucas da Costa Sousa; 570692503-1; 78,5; 3 ; – ; – /Luiz Augusto Osterno Neves Filho; 571422092-0; 75,0; 12 ; – ; – /Miguel Lima de Franca; 571421182-7; 64,0; 74 ; – ; 3 /Rogerio Martins Bastos; 570832883-8; 76,0; 8 ; – ; – /Tullio Vieira de Freitas; 570295298-0; 77,0; 6 ; – ; – /Viviane Rosenthal; 570707378-2; 77,5; 5 ; – ; – /Wesley Matheus da Silva Moreira; 571884162-3; 67,5; 45 ; – ; 2 /Wesney Gustavo Lorenco Sartori; 571195675-3; 74,5; 14 ; – ; -.

128 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 064 / CADASTRO-RESERVA:

Anderson Antonio Verardi; 571452766-0; 72,0; 21 ; – ; – /Bruna Eline Frois Ketzer Benedito; 570576878-3; 74,0; 15 ; – ; – /Camila de Oliveira Borba; 570790307-7; 73,5; 18 ; – ; – /David Felizardo de Souza; 570114850-8; 73,5; 17 ; – ; – /Eric Santos de Paula; 571541306-5; 60,0; 79 ; – ; 5 /Gilberto Ferreira; 570238889-6; 61,5; 78 ; – ; 4 /Guilherme Motta Silva; 571482437-8; 71,5; 22 ; – ; – /Hanatiel Sherman Silva Lopes Vargas; 570165466-4; 74,0; 16 ; – ; – /Kerly Manske Zanella; 571120450-3; 72,0; 20 ; – ; – /Leonardo Kaizo Marcelino Yamassaki; 571487726-4; 73,5; 19 ; – ; -.

129 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 065 / CLASSIFICADOS:

Edenilsom Chagas Sousa; 571286690-0; 63,5; 2 ; – ; – /Wagner Chialle Dota de Azevedo; 571067332-1; 63,5; 1 ; – ; -.

130 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 065 / CADASTRO-RESERVA:

Dayanne Marciano Moreno; 571512330-1; 59,0; 3 ; – ; – /Yagoo Cristyan Araujo Marinho; 570377974-6; 59,0; 4 ; – ; -.

131 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 066 / CLASSIFICADOS:

Joao Vinicius Batista da Silva; 570784643-0; 65,5; 2 ; – ; – /Ronaldo Melim Macaneiro; 571960492-9; 67,0; 1 ; – ; -.

132 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 25 – MICRORREGIÃO 066 / CADASTRO-RESERVA:

Gabriele Aparecida Zapelini Corti; 570170659-9; 60,5; 3 ; – ; – /Marcos Adriano Martello; 571687072-2; 60,5; 4 ; – ; -.

133 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 26 – MICRORREGIÃO 067 / CLASSIFICADOS:

Gustavo de Paula; 571609677-0; 75,5; 1 ; – ; – /Matheus Goncalves Duarte Silva; 570671903-0; 68,0; 7 ; – ; 1 /Thamires Goncalves Rodrigues; 571384320-8; 74,5; 2 ; – ; -.

134 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 26 – MICRORREGIÃO 067 / CADASTRO-RESERVA:

Carlos Henrique dos Anjos Menezes; 571169143-9; 72,0; 3 ; – ; – /Leandro Jose de Oliveira; 571285641-6; 67,5; 9 ; – ; 2 /Luanna Rezende Tobias Oliveira; 570532323-7; 71,0; 5 ; – ; – /Raull Mattos de Sousa; 571362704-1; 71,0; 4 ; – ; -.

135 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 26 – MICRORREGIÃO 068 / CLASSIFICADOS:

Aritana Kanashiro Silva; 571703803-4; 73,0; 5 ; – ; – /Arthur Reis Ratti; 570462241-0; 74,5; 3 ; – ; – /Esdras Santos Barbosa; 571395618-8; 70,5; 14 ; – ; 1 /Gabriel Koga Mota; 571632047-7; 60,5; 34 ; 1 ; – /Jose Carlos dos Santos Junior; 571444480-9; 70,5; 16 ; – ; 2 /Marcolino Olavo Soares; 571259061-4; 77,5; 2 ; – ; – /Michael Vinicius Souza Vieira; 571640369-2; 74,0; 4 ; – ; – /Pedro Fonseca Sosa; 571310603-0; 78,0; 1 ; – ; -.

136 AGENTE COMERCIAL / MT / MACRORREGIÃO 26 – MICRORREGIÃO 068 / CADASTRO-RESERVA:

Andrew Andre Scherer; 570163843-0; 72,5; 6 ; – ; – /Kaio Lopes Borges; 571294877-7; 67,5; 27 ; – ; 3 /Kimberly Karoline Revoredo Martins; 572025024-9; 52,5; 44 ; 2 ; -.

137 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 27 – MICRORREGIÃO 069 / CLASSIFICADOS:

Adilson Soares de Almeida; 571520335-0; 77,5; 39 ; – ; 6 /Andre Lucas Cunha Peixoto de Souza; 570114657-0; 81,0; 13 ; – ; – /Andrey Viana Pires; 571283070-0; 82,0; 10 ; – ; – /David Tiago de Oliveira Batista; 570269540-4; 80,0; 17 ; – ; 4 /Igor Pinheiro Correa de Lima; 570745192-2; 81,5; 11 ; – ; – /Jadie Ferreira dos Santos; 570817178-7; 82,5; 7 ; – ; 2 /Jean Patrick Moraes Brito; 571503785-1; 82,0; 8 ; – ; – /Kayque Silva de Oliveira; 572170512-4; 79,0; 24 ; 1 ; – /Laura Costa da Costa; 570383799-5; 82,0; 9 ; – ; – /Maria Aparecida Melo da Costa; 571635484-1; 75,5; 60 ; 3 ; – /Nicolas Pinto Cardoso; 571347027-0; 86,5; 3 ; – ; 1 /Pablo Jony Vilhena da Silva; 571066410-0; 84,5; 5 ; – ; – /Paulo Andre Amaral Coutinho; 570505231-7; 81,5; 12 ; – ; – /Rafael Morgado Barata; 571725040-1; 91,0; 1 ; – ; – /Rosana Moraes de Sousa; 570246058-8; 83,5; 6 ; – ; – /Tauan Henrique Bittencourt Lima da Silva; 571160087-3; 85,0; 4 ; – ; – /Thiago Andrade de Carvalho; 570047306-3; 88,5; 2 ; – ; – /Thiago da Silva; 570088458-3; 80,5; 15 ; – ; 3 /Thiago de Moura Ferraira; 572007641-2; 78,0; 31 ; – ; 5 /Ulysses Leandro da Costa Bahia; 571716794-1; 78,0; 33 ; 2 ; – /Vivian Tereza Pinto de Souza; 571050705-1; 81,0; 14 ; – ; -.

138 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 27 – MICRORREGIÃO 069 / CADASTRO-RESERVA:

Carlos Eduardo Sena Pacheco; 571308843-8; 80,0; 18 ; – ; – /Fabine Ferraz Fernandes; 571651628-3; 73,0; 67 ; 4 ; 12 /Jessica Kelly Silva Fonseca; 570005916-6; 80,0; 20 ; – ; – /Marcelo Nascimento Moutinho; 571651433-9; 80,0; 21 ; – ; – /Matheus Chaves Venancio; 570013056-6; 80,5; 16 ; – ; – /Rodrigo Souza Martins; 570126216-5; 80,0; 19 ; – ; – /Victor Assis Gomes; 570071388-6; 76,0; 58 ; – ; 7.

139 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 27 – MICRORREGIÃO 070 / CLASSIFICADOS:

Antonio Rafael da Silva Alves; 571289918-0; 80,0; 3 ; – ; – /Fernando da Silva Pereira; 571168658-1; 74,5; 19 ; – ; 3 /Gilvan Ferreira Lopes; 572016585-0; 78,5; 4 ; – ; – /Giovanni Bruno Ferreira dos Santos; 570404111-1; 73,5; 21 ; – ; 4 /Jaco Cirino Gomes; 571488645-0; 78,0; 5 ; – ; – /Jessica Furtado Oliveira; 570010596-6; 78,0; 8 ; – ; 1 /Joao Mateus Ferreira Santos; 570615143-2; 71,5; 31 ; – ; 5 /Jose Alex Cruz Nunes; 570078490-0; 85,0; 1 ; – ; – /Leonardo Bentes Carmezim da Silva; 571449213-3; 78,0; 9 ; – ; 2 /Lucas Santos da Silva; 570303115-5; 78,0; 6 ; – ; – /Rafael de Lima Sales; 570743624-2; 58,0; 48 ; 2 ; – /Sara Mendes de Albuquerque; 571481860-3; 78,0; 7 ; – ; – /Tiago Azevedo Benites; 571107876-3; 83,5; 2 ; – ; – /Victor Caue Mergulhao Barros; 571676765-6; 61,5; 47 ; 1 ; -.

140 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 27 – MICRORREGIÃO 070 / CADASTRO-RESERVA:

Antonio Jadson de Melo Correa; 571181010-6; 77,5; 10 ; – ; – /Ricardo William da Silva Lima; 571332482-8; 58,0; 49 ; 3 ; -.

141 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 28 – MICRORREGIÃO 071 / CLASSIFICADOS:

Alberto Alves Rodrigues Pinto; 571265143-0; 67,5; 64 ; 1 ; – /Aline Bizerra Martins; 571466897-5; 80,5; 2 ; – ; – /Anderson Oliveira Lima; 571277242-6; 78,5; 8 ; – ; – /Andre Paulo Martins da Silva; 571125939-5; 75,0; 19 ; – ; 2 /Anne Keise Monteiro Melo; 570426917-9; 76,0; 13 ; – ; – /Bianca Costa de Franca; 570374137-0; 74,0; 24 ; – ; 3 /Eduardo de Souza Santos; 570260722-0; 76,5; 12 ; – ; – /Enderson Thaylon Sousa Teixeira; 571437035-6; 76,0; 14 ; – ; – /Fabio Rogerio Silva Nascimento; 570568603-7; 82,0; 1 ; – ; – /Giordano Bruno Serra Ramos; 570549672-6; 77,5; 9 ; – ; – /Ingrid Tavares Peixoto Alves; 571362773-6; 79,0; 5 ; – ; – /Joao Gabriel Soares dos Reis; 572093267-0; 79,0; 6 ; – ; – /John Gabriel Portela dos Santos; 570837845-5; 76,0; 15 ; – ; – /Jose Murillo de Souza Alves; 571497388-5; 60,5; 76 ; 3 ; – /Joyce Lima Gouveia; 570085148-2; 61,0; 74 ; 2 ; – /Luiz Fernando do Valle Guimaraes Pingarilho Filho; 571468017-6; 80,5; 3 ; – ; – /Matheus Rutowitcz Lanhellas; 571538507-0; 69,0; 57 ; – ; 6 /Paulo William Soares Rego; 570690759-8; 79,0; 7 ; – ; – /Pedro Lucas Ribeiro Arrais; 570106079-6; 77,0; 11 ; – ; – /Renan Barbosa de Carvalho; 571650634-9; 75,5; 17 ; – ; – /Tharllys Reis da Silva; 571524344-8; 79,5; 4 ; – ; – /Thiago Alves dos Santos; 570094435-5; 72,5; 32 ; – ; 4 /Wegleson da Conceicao Silva; 570525974-7; 72,5; 34 ; – ; 5 /Wellington Pires da Cruz; 570043281-0; 77,0; 10 ; – ; – /Weslley Ribamar dos Santos Gouveia; 570085575-4; 75,5; 16 ; – ; 1.

142 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 28 – MICRORREGIÃO 071 / CADASTRO-RESERVA:

Amanda Gil Cardoso de Lima; 571001279-4; 75,0; 18 ; – ; – /Lohana Patricia Rabelo da Silva; 572129628-8; 54,5; 79 ; 4 ; -.

143 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 28 – MICRORREGIÃO 072 / CLASSIFICADOS:

Higo Mariano Siqueira Costa; 571960393-4; 59,0; 6 ; 1 ; – /Marcilene de Oliveira Santos de Souza; 570830969-9; 64,5; 1 ; – ; -.

144 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 28 – MICRORREGIÃO 072 / CADASTRO-RESERVA:

Ary Roger Paulino de Sousa; 571986204-4; 63,5; 3 ; – ; – /Kaio Vinicius de Sa Oliveira; 571413859-0; 64,5; 2 ; – ; -.

145 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 29 – MICRORREGIÃO 073 / CLASSIFICADOS:

Danielle da Conceicao Silva; 570049597-0; 78,0; 3 ; – ; – /Jean Silva Sales de Sousa; 570836495-0; 83,5; 1 ; – ; – /Jesse Marcos Maciel Jaty; 571348012-0; 77,0; 4 ; – ; – /Marcelio Marksoan Cattani Monte; 570906255-9; 62,5; 28 ; 1 ; – /Mauricio Will Pinheiro de Oliveira; 570360345-2; 76,5; 5 ; – ; 1 /Nicolas Ariel Costa Lopes; 571106821-0; 80,5; 2 ; – ; -.

146 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 29 – MICRORREGIÃO 073 / CADASTRO-RESERVA:

Enthony Sousa Alencar; 570776903-3; 75,5; 7 ; – ; – /Felipe Eduardo de Brito Silva; 570732824-0; 75,5; 6 ; – ; -.

147 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 29 – MICRORREGIÃO 074 / CLASSIFICADOS:

Igor Fernando Batista Barros; 571308546-4; 75,0; 3 ; 1 ; – /Jhonathan Ricken; 571156374-2; 79,0; 1 ; – ; -.

148 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 29 – MICRORREGIÃO 074 / CADASTRO-RESERVA:

Gabriel da Silva Linhares; 571039428-5; 58,5; 12 ; 2 ; – /Juan Cardoso de Oliveira; 570786960-4; 78,5; 2 ; – ; -.

149 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 29 – MICRORREGIÃO 075 / CLASSIFICADOS:

Alicia Batista Furtado; 570736203-6; 52,0; 33 ; 1 ; – /Andrey Goncalves Sobrinho; 571471069-0; 74,0; 5 ; – ; – /Cauan Felipe Girao Amorim; 570093404-8; 74,0; 4 ; – ; – /Clenilson Miranda de Sousa; 570215290-8; 78,0; 2 ; – ; – /Jeferson Santos da Silva; 571544312-5; 76,0; 3 ; – ; – /Jerson Ferreira Sozinho; 571437390-4; 79,5; 1 ; – ; – /Vinnicius de Sousa Custodio; 571245517-9; 72,0; 8 ; – ; 1.

150 AGENTE COMERCIAL / PA / MACRORREGIÃO 29 – MICRORREGIÃO 075 / CADASTRO-RESERVA:

Marcio Lisboa da Silva Castro; 571091652-5; 73,0; 6 ; – ; – /Mateus Leite Sarges; 570413021-1; 72,5; 7 ; – ; -.

151 AGENTE COMERCIAL / PB / MACRORREGIÃO 30 – MICRORREGIÃO 076 / CLASSIFICADOS:

Debora de Sousa Borges; 570802689-8; 90,5; 7 ; – ; – /Edgerson Amaro de Oliveira Filho; 571380145-2; 91,5; 4 ; – ; – /Eudes Limeira Ferreira Filho; 570799142-0; 85,0; 20 ; 1 ; – /Fabricio Corcino Rodrigues Medeiros; 571394962-2; 88,5; 11 ; – ; – /Filipe Ribeiro Santos Silva; 571199384-3; 81,5; 41 ; – ; 2 /Germana da Silva Batista; 571590182-0; 91,5; 3 ; – ; – /Guilherme Henrique de Lima Goncalves; 571627327-5; 80,0; 42 ; – ; 3 /Higo do Nascimento Ramalho; 571664940-5; 89,0; 10 ; – ; – /Joanny Samara Alves Firmino; 570700368-5; 91,0; 6 ; – ; – /Joao Henrique Tavares Monteiro; 571032931-8; 88,5; 12 ; – ; – /Jose Ailton Alves de Lima; 570723568-0; 90,0; 9 ; – ; – /Josefa de Oliveira Gomes; 570025945-2; 90,5; 8 ; – ; – /Kleber Dahilson Leitao Sarmento; 571201788-2; 93,0; 2 ; – ; – /Leonardo Ricelli de Souza; 570600798-6; 76,5; 46 ; 2 ; – /Levi Guerra de Castro Medeiros Lopes; 570363918-9; 94,0; 1 ; – ; – /Lucas Albuquerque Araujo; 571310001-8; 83,5; 33 ; – ; 1 /Tamilly de Medeiros Vasconcelos; 571203497-5; 91,0; 5 ; – ; -.

152 AGENTE COMERCIAL / PB / MACRORREGIÃO 30 – MICRORREGIÃO 076 / CADASTRO-RESERVA:

Miguel Schuler Diniz; 571045098-7; 74,0; 52 ; 3 ; – /Willames Nunes de Souza Alves; 571477786-0; 88,0; 13 ; – ; -.

153 AGENTE COMERCIAL / PB / MACRORREGIÃO 30 – MICRORREGIÃO 077 / CLASSIFICADOS:

Anaila Raquel de Sousa Albuquerque; 572037530-3; 87,0; 14 ; – ; – /Anderson Luiz de Siqueira Lopes; 570211366-0; 85,0; 23 ; – ; 2 /Arthur Felipe Macedo Barros; 570919694-4; 90,0; 3 ; – ; – /Cayque Cavalcanti de Menezes; 571024112-3; 67,0; 62 ; 3 ; – /Ewerton Lucena Carneiro; 570476708-2; 67,0; 61 ; 2 ; – /Francisco Aranha Neto; 571576856-0; 91,5; 2 ; – ; – /Gustavo Vinicios de Araujo Cordeiro; 570035484-2; 88,0; 10 ; – ; – /Iago Silva Oliveira; 571456490-2; 90,0; 4 ; – ; – /Janielly de Lima Medeiros; 571963196-4; 89,0; 6 ; – ; – /Jonathan da Silva Fernandes; 571146062-1; 89,5; 5 ; – ; – /Marcantonio Soares Figueiredo; 571103736-9; 88,0; 13 ; – ; – /Marcos Antonio Dias de Farias Filho; 571034867-7; 88,5; 8 ; – ; – /Oziel dos Santos Oliveira; 571101608-0; 85,0; 21 ; – ; 1 /Pedro Henrique Caetano Aragao; 570663712-0; 88,5; 9 ; – ; – /Pedro Henrique Mendes de Andrade; 570056825-3; 88,0; 12 ; – ; – /Pedro Henrique Queiroz Duarte Travassos; 570694562-1; 88,5; 7 ; – ; – /Renato de Araujo Morais; 570001167-7; 87,0; 15 ; – ; – /Rivison Davis Soares da Silva; 571308629-8; 88,0; 11 ; – ; – /Ronniery Bezerra de Lima; 571176778-5; 85,0; 24 ; – ; 3 /Vinicius Pinheiro de Carvalho; 571614366-9; 81,0; 45 ; 1 ; – /Vinicius Vicente de Souza; 570163246-8; 83,5; 30 ; – ; 4 /Wellington Nivaldo Cordeiro Trajano Filho; 571129870-0; 91,5; 1 ; – ; -.

154 AGENTE COMERCIAL / PB / MACRORREGIÃO 30 – MICRORREGIÃO 077 / CADASTRO-RESERVA:

Alisson Roberto Paiva Tejo; 571517862-5; 86,5; 16 ; – ; – /Liliane Cristina Vilar de Oliveira; 571652101-2; 66,5; 63 ; 4 ; -.

155 AGENTE COMERCIAL / PB / MACRORREGIÃO 31 – MICRORREGIÃO 078 / CLASSIFICADOS:

Radymarks Gomes Lopes; 570532196-9; 77,0; 9 ; 1 ; – /Reinaldo dos Santos Costa; 570414373-9; 80,5; 8 ; – ; 1 /Wanderlan Limeira de Sousa; 571781610-5; 93,0; 1 ; – ; -.

156 AGENTE COMERCIAL / PB / MACRORREGIÃO 31 – MICRORREGIÃO 078 / CADASTRO-RESERVA:

Alexsandro Lopes Vieira; 570857331-6; 89,5; 2 ; – ; – /Marcelo Bruno Bezerra Pereira; 571133165-3; 69,5; 12 ; 2 ; -.

157 AGENTE COMERCIAL / PB / MACRORREGIÃO 31 – MICRORREGIÃO 079 / CLASSIFICADOS:

Maria Edinete Almeida de Sousa; 571944459-4; 74,0; 7 ; 1 ; – /Yarllison Deivd Martins Silvino; 571939284-7; 85,0; 1 ; – ; -.

158 AGENTE COMERCIAL / PB / MACRORREGIÃO 31 – MICRORREGIÃO 079 / CADASTRO-RESERVA:

Gabriel Mateus de Sousa; 571502562-4; 73,5; 8 ; 2 ; – /Iury Mendes Pedrosa de Medeiros; 571679722-5; 83,0; 2 ; – ; -.

159 AGENTE COMERCIAL / PE / MACRORREGIÃO 32 – MICRORREGIÃO 080 / CLASSIFICADOS:

Adriano Souza Cavalcanti de Araujo; 570542604-4; 91,5; 13 ; – ; – /Aline Campos do Rego; 571943480-2; 94,5; 3 ; – ; – /Ana Karina de Miranda Coutinho; 570510272-9; 89,5; 19 ; – ; – /Anderson Nascimento de Andrade; 570334140-7; 94,5; 4 ; – ; 1 /Anderson Paulino Maia; 571903237-7; 85,0; 64 ; – ; 5 /Arthur Lira da Silva; 571514177-8; 76,5; 183 ; 5 ; – /Augusto Luiz Moreira da Silva; 572092142-0; 90,5; 15 ; – ; – /Caio Cesar Cordeiro Viana; 570214559-9; 91,5; 14 ; – ; – /Cesar Augusto Siqueira Fernandez Schuler; 570127632-0; 90,0; 17 ; – ; – /Danilo Augusto Vieira de Andrade; 570206932-1; 83,5; 97 ; – ; 8 /Davi Alberto Luz da Silva; 570373261-6; 86,5; 47 ; – ; 4 /Davi Poggiali Goncalves Simoes; 571433696-7; 86,5; 45 ; 1 ; – /David Batista Santiago Junior; 571056936-2; 89,0; 22 ; – ; – /Felipe Ellyel Monteiro do Nascimento Silva Santos; 571832375-5; 88,0; 30 ; – ; 2 /Giselle Carvalho dos Santos; 571021774-6; 94,5; 2 ; – ; – /Givanildo Antonio da Silva; 570605317-0; 87,0; 39 ; – ; 3 /Grazyele Medeiros Diniz; 570749198-6; 89,5; 20 ; – ; – /Iraquitan Rafael Candido da Silva; 570588552-4; 90,0; 16 ; – ; – /Italo Roberto da Silva Ramos; 570318856-2; 91,5; 9 ; – ; – /Ivan Leandro de Andrade; 571075132-3; 76,5; 181 ; 3 ; – /Jailson Rodrigues da Silva; 570128843-0; 92,0; 8 ; – ; – /Jonnathan Eric de Melo Pereira; 571968632-2; 76,5; 182 ; 4 ; – /Jose Borba Gomes Neto; 571631918-0; 89,0; 23 ; – ; – /Josemar Virgilio de Barros; 570115591-9; 88,5; 24 ; – ; – /Kaemely Rafany Gomes de Lima; 570517468-7; 85,5; 57 ; 2 ; – /Leonardo Jose Cavalcanti Lima; 570228692-0; 93,0; 6 ; – ; – /Lucas Americo Correia de Lima; 570334959-4; 88,5; 25 ; – ; – /Maciel Soares Monteiro Junior; 570051214-9; 84,0; 80 ; – ; 6 /Mael Gomes de Brito Junior; 571539960-8; 94,0; 5 ; – ; – /Marcelly Roberta Trajano da Silva; 570057140-0; 88,5; 27 ; – ; – /Marcio Vieira da Silva; 571795922-0; 91,5; 10 ; – ; – /Marilia Gabriela Ribeiro de Araujo; 570583618-0; 90,0; 18 ; – ; – /Micaela Ciane Gomes Ferreira; 570376275-1; 83,5; 89 ; – ; 7 /Murilo da Costa Santos; 570188523-5; 91,5; 12 ; – ; – /Paulo de Melo Barbosa; 570453527-2; 93,0; 7 ; – ; – /Pierre Barros de Santana; 571722616-0; 94,5; 1 ; – ; – /Priscila de Franca Monteiro; 570652643-3; 91,5; 11 ; – ; – /Ricardo Duarte Dutra; 570796460-5; 89,5; 21 ; – ; – /Suzana Pereira Cavalcanti; 570802801-3; 88,5; 26 ; – ; -.

160 AGENTE COMERCIAL / PE / MACRORREGIÃO 32 – MICRORREGIÃO 080 / CADASTRO-RESERVA:

Aldo Ferreira Montenegro; 572038463-4; 87,0; 41 ; – ; – /Allan Sales Guerra; 571435510-8; 88,0; 29 ; – ; – /Antonio Carlos Pinheiro Monteiro; 571308121-9; 74,5; 185 ; 7 ; – /Arthur Aragao Bungenstab; 570981335-6; 88,0; 35 ; – ; – /Arthur Araujo Brum; 571604224-8; 86,5; 46 ; – ; – /Arthur Teodosio Borba; 572158134-3; 87,0; 42 ; – ; – /Bruno Lopes de Santana; 570675275-4; 82,0; 136 ; – ; 12 /Cassio Cabral da Silva; 570759537-2; 82,0; 130 ; – ; 11 /Edmilson Ferreira de Oliveira Filho; 571499699-0; 88,0; 33 ; – ; – /Eduardo Ferreira Montenegro; 572086526-0; 88,0; 34 ; – ; – /Fernando Antonio Ribeiro Bezerra; 570054960-5; 88,0; 32 ; – ; – /Francisco Melo da Silveira; 570839771-2; 86,5; 44 ; – ; – /Giuseph Augusto de Lima Leite; 571097728-3; 81,0; 143 ; – ; 14 /Helenilton Caetano dos Santos; 570149948-6; 73,5; 187 ; 9 ; – /Ian Kaue da Silva Guimaraes; 570336433-5; 88,0; 28 ; – ; – /Isabella Zaidan Van Der Linden Sa Ramos; 570257233-7; 87,5; 37 ; – ; – /Jose Fabio Rodrigues; 570784040-9; 86,5; 43 ; – ; – /Luan Vinicius de Aquino Menezes; 571084937-7; 86,5; 48 ; – ; – /Luiz Henrique Araujo de Sa Leitao; 570260188-3; 82,0; 128 ; – ; 9 /Lyncoln Francisco Alves da Silva; 570114185-5; 81,0; 142 ; – ; 13 /Marcelo Allan de Melo Silva; 570406195-6; 88,0; 36 ; – ; – /Marcelo Luis Menezes Cavalcante; 571825134-0; 86,5; 50 ; – ; – /Matheus Muriel da Silva; 572093940-9; 88,0; 31 ; – ; – /Rene Duque Azevedo; 570903681-1; 86,0; 51 ; – ; – /Rodolfo Carvalho Moura; 572068925-0; 75,5; 184 ; 6 ; – /Romulo Guilherme Florentino dos Santos; 571266972-2; 86,5; 49 ; – ; – /Severino Victor da Silva Neto; 570611819-0; 87,0; 40 ; – ; – /Tatyanne Cybelle Coutinho; 571717157-6; 73,5; 186 ; 8 ; – /Theonas Lourenco Felix da Hora; 571278917-4; 82,0; 129 ; – ; 10 /Thyago Borges de Carvalho; 571230866-5; 87,5; 38 ; – ; -.

161 AGENTE COMERCIAL / PE / MACRORREGIÃO 32 – MICRORREGIÃO 081 / CLASSIFICADOS:

Adelia Ferreira de Sousa Neta; 571634278-3; 89,0; 13 ; – ; – /Adereide Jose da Silva Filho; 571341096-2; 93,0; 6 ; – ; – /Adriano Bezerra Coelho; 571428532-4; 77,0; 58 ; 1 ; – /Allan Jefferson Martins Fontes; 570115012-9; 89,5; 12 ; – ; – /Amanda Erica Sales Firmino; 571468642-7; 89,0; 14 ; – ; – /Camila Costa da Silva; 570498539-7; 90,0; 10 ; – ; – /Edilson Belo Ramos; 571555616-4; 94,5; 1 ; – ; – /Italo Otilio Moura da Silva; 571056405-5; 69,5; 66 ; 3 ; – /Jaxswellen Weyshilla do Nascimento Silva; 570293574-4; 93,0; 5 ; – ; – /Joao Pedro Martins Kamei; 570842138-5; 89,5; 11 ; – ; – /Jose Antonio da Silva; 571421964-1; 90,5; 7 ; – ; – /Leonardo Santana Lins; 570342032-6; 81,5; 53 ; – ; 5 /Leticia Santana de Araujo; 571129558-4; 88,5; 16 ; – ; 2 /Lucas Alexandre de Lima Gomes; 570111194-8; 80,0; 54 ; – ; 6 /Luiz Joaquim da Silva Neto; 571198158-1; 76,5; 59 ; 2 ; – /Maria Jose de Barros Silva; 570229326-6; 93,0; 4 ; – ; – /Mercio Xavier Costa do Nascimento; 571309532-3; 93,0; 3 ; – ; – /Miguel Ludgero da Silva Junior; 570090881-8; 90,5; 8 ; – ; – /Patricia Emanoela Gouveia Modesto de Albuquerque; 570164082-0; 90,5; 9 ; – ; – /Rita Lopes de Lima Dias; 571310889-0; 89,0; 15 ; – ; – /Saulo de Lima; 571940151-6; 82,0; 52 ; – ; 4 /Wellington Dougas Santana da Silva; 570306119-9; 94,5; 2 ; – ; 1 /Wesley Pontes de Brito; 570013642-8; 84,5; 30 ; – ; 3.

162 AGENTE COMERCIAL / PE / MACRORREGIÃO 32 – MICRORREGIÃO 081 / CADASTRO-RESERVA:

Alanna Eduarda de Lima Santos; 572004821-3; 87,5; 17 ; – ; – /Ayron Belarmino Alves dos Santos; 570317404-2; 69,0; 67 ; 4 ; -.

163 AGENTE COMERCIAL / PE / MACRORREGIÃO 33 – MICRORREGIÃO 082 / CLASSIFICADOS:

Carlos Francilio Costa e Silva; 570427271-5; 85,0; 3 ; – ; 1 /Emanuella Helena Fagundes de Souza Silva; 570420795-0; 79,5; 8 ; – ; 2 /Gian Luca Oliveira Ribeiro e Silva; 570414417-3; 85,5; 2 ; – ; – /Mariana Steffanie Lopes de Sa Nunes; 571086764-0; 63,5; 27 ; 1 ; – /Thamirys Mayara Porto de Sousa; 571384242-5; 89,5; 1 ; – ; -.

164 AGENTE COMERCIAL / PE / MACRORREGIÃO 33 – MICRORREGIÃO 082 / CADASTRO-RESERVA:

Alexia Daniely Albuquerque; 571622040-5; 58,5; 28 ; 2 ; – /Maria Eduarda Nascimento Guerra; 570310480-9; 85,0; 4 ; – ; -.

165 AGENTE COMERCIAL / PE / MACRORREGIÃO 33 – MICRORREGIÃO 083 / CLASSIFICADOS:

Elaine Mendes Silva; 570662618-3; 79,5; 22 ; – ; 1 /Gabriel de Almeida Alencar; 570312562-1; 88,0; 3 ; – ; – /Jeferson Gomes da Conceicao Cruz; 570327957-4; 69,0; 33 ; 2 ; – /Joamerson Teixeira de Sousa; 570969642-1; 85,5; 6 ; – ; – /Joao Victor Ferreira Calista; 570103715-0; 88,0; 4 ; – ; – /Manoel Neto de Carvalho Sales; 571158035-2; 86,0; 5 ; – ; – /Pablo Venicio da Silva Nascimento; 570863036-9; 79,0; 24 ; – ; 2 /Shetephane Rauara Costa Santos; 570139788-3; 71,5; 32 ; 1 ; – /Tatiane Tais Mendes; 571659562-8; 89,0; 2 ; – ; – /Vinicius Lazzaris Pedroso; 571354518-3; 89,5; 1 ; – ; -.

166 AGENTE COMERCIAL / PE / MACRORREGIÃO 33 – MICRORREGIÃO 083 / CADASTRO-RESERVA:

Davi Amorim Cavalcanti; 570972076-2; 85,0; 7 ; – ; – /Gustavo Freire Araujo e Silva; 572002717-0; 68,5; 34 ; 3 ; -.

167 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 34 – MICRORREGIÃO 084 / CLASSIFICADOS:

Davi Furtado Maia; 570933621-4; 88,0; 4 ; – ; – /Elias Santos Quinzeiro; 571496674-5; 86,0; 11 ; – ; – /Francisco Renato dos Santos Junior; 571737678-0; 83,0; 31 ; 2 ; – /Gabriella Macedo Falcao de Carvalho Alves; 570370957-1; 86,5; 8 ; – ; – /Hugo Linhares Soares; 570092072-0; 81,5; 40 ; – ; 3 /Igor Benicio Campelo; 571484608-3; 82,0; 39 ; – ; 2 /Joao Pedro Souza Rocha; 571080429-3; 88,0; 6 ; – ; – /Jose de Morais Brito Neto; 571498229-3; 85,5; 12 ; 1 ; – /Lourreny Ketllin Pereira Costa; 571374705-1; 84,0; 24 ; – ; 1 /Ramon Lopes da Rocha Santos Lima; 570765474-2; 88,0; 5 ; – ; – /Rodrigo Saraiva de Oliveira Vidal; 571696516-9; 89,0; 1 ; – ; – /Samia Catne Mouta Goncalves; 571077687-4; 87,0; 7 ; – ; – /Samuel Santos Moura Fe; 571593482-0; 88,5; 2 ; – ; – /Thiago Bruno Carvalho; 570168082-5; 88,5; 3 ; – ; – /Tiago Francisco Teles de Sousa e Silva; 570989910-7; 86,5; 10 ; – ; – /Ullisses Francelino; 571531334-0; 86,5; 9 ; – ; -.

168 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 34 – MICRORREGIÃO 084 / CADASTRO-RESERVA:

Andressa Leal Magalhaes; 570410428-9; 81,0; 41 ; 3 ; – /Gustavo Aurelio de Araujo Santos; 570376697-2; 85,5; 13 ; – ; -.

169 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 34 – MICRORREGIÃO 085 / CLASSIFICADOS:

Angelo Jivaggo de Santana Mendes Lira; 570833724-6; 85,0; 5 ; – ; – /Cairon Ferreira Prado; 571468621-5; 86,5; 2 ; – ; – /Gabriel Luz Moura de Melo; 571408970-7; 87,0; 1 ; – ; – /Glauber Antonio Bezerra de Andrade; 570144527-5; 85,5; 3 ; – ; – /Ian Nalbert Ramos Martins; 571242369-8; 85,0; 4 ; – ; – /Joel Alves Pilar da Paz; 571184729-1; 79,0; 20 ; – ; 2 /Luiz Goncalves Pereira Neto; 570479446-6; 80,0; 19 ; 1 ; – /Manoel Santos Amorim; 570904280-6; 83,5; 9 ; – ; 1.

170 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 34 – MICRORREGIÃO 085 / CADASTRO-RESERVA:

Inacio Alves de Carvalho Neto; 571098838-1; 84,0; 6 ; – ; – /Jossandra Victoria dos Santos Fontenele Andrade; 570147094-0; 71,0; 25 ; 2 ; 6.

171 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 34 – MICRORREGIÃO 086 / CLASSIFICADOS:

Adrian Zuca Oliveira Lopes; 571375020-9; 76,5; 2 ; – ; – /Cenobilino Damasceno Soares Neto; 571579620-0; 86,5; 1 ; – ; -.

172 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 34 – MICRORREGIÃO 086 / CADASTRO-RESERVA:

Francivaldo Santos Rego; 571711643-3; 68,5; 4 ; – ; – /Henrique Andrew Lins de Alencar; 572001000-9; 73,5; 3 ; – ; -.

173 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 35 – MICRORREGIÃO 087 / CLASSIFICADOS:

Alessandro de Sousa Rocha Barros; 570880333-0; 82,5; 1 ; – ; – /Amos de Oliveira Batista; 570110314-5; 80,5; 5 ; – ; 2 /Antonio Igor Feitosa Oliveira; 571756941-1; 62,0; 27 ; 1 ; – /Erivan Edson dos Santos Veloso; 571155236-5; 81,5; 3 ; – ; 1 /Vinicius de Carvalho Sousa; 570818721-0; 82,0; 2 ; – ; -.

174 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 35 – MICRORREGIÃO 087 / CADASTRO-RESERVA:

Tiago de Sousa Gomes; 570641505-1; 54,5; 28 ; 2 ; 9 /Wianica Cecilia Barbosa Neri; 571041505-5; 80,5; 4 ; – ; -.

175 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 35 – MICRORREGIÃO 088 / CLASSIFICADOS:

Joao Vitor Leal Cruz; 571440424-6; 82,5; 1 ; – ; – /Marcos Ribeiro dos Santos Costa; 570913190-6; 57,5; 26 ; 1 ; – /Nubia Lafaete Rodrigues Freire; 570347712-0; 74,5; 11 ; – ; 1 /Olacir Oliveira da Silva; 571234369-0; 82,0; 2 ; – ; – /Victor Fonseca Mendes; 571393444-8; 78,5; 3 ; – ; -.

176 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 35 – MICRORREGIÃO 088 / CADASTRO-RESERVA:

Jodelson de Carvalho Pereira; 570359700-3; 78,0; 4 ; – ; – /Jose de Ribamar Bezerra de Menezes; 571192012-0; 55,5; 27 ; 2 ; -.

177 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 36 – MICRORREGIÃO 089 / CLASSIFICADOS:

Leonardo de Sousa Ribeiro; 571537314-8; 76,0; 2 ; – ; – /Rhagner Rossini Silva Sa Castro; 570977349-8; 87,5; 1 ; – ; -.

178 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 36 – MICRORREGIÃO 089 / CADASTRO-RESERVA:

Alexandro de Sousa Gomes; 571457702-4; 75,5; 3 ; – ; – /Beatriz Ribeiro de Macedo; 570053584-7; 74,5; 4 ; – ; -.

179 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 36 – MICRORREGIÃO 090 / CLASSIFICADOS:

Eduardo Henrique Leal de Oliveira; 570838980-8; 60,5; 19 ; 1 ; – /Joao Victor Fernandes de Sousa; 571627581-2; 74,0; 5 ; – ; 1 /Wladimir Edson Coelho de Souza Junior; 570905209-9; 86,5; 1 ; – ; -.

180 AGENTE COMERCIAL / PI / MACRORREGIÃO 36 – MICRORREGIÃO 090 / CADASTRO-RESERVA:

Eick Asafe de Sousa Oliveira; 570440867-2; 75,5; 3 ; – ; – /Raimundo Medeiros Neto; 570266045-0; 75,5; 2 ; – ; -.

181 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 37 – MICRORREGIÃO 091 / CLASSIFICADOS:

Alcemir Mocelin Junior; 570477670-0; 82,0; 33 ; – ; – /Alceu Alves Cordeiro Neto; 571125541-0; 75,5; 207 ; 3 ; – /Allan Said Fadel; 570060575-7; 82,5; 26 ; – ; – /Augusto Francisco Piano; 570517833-1; 85,0; 14 ; – ; – /Breno Yukihiro Yamasaki Sakaguti; 572014694-0; 82,5; 29 ; – ; – /Bruno Wescher Condessa; 571797481-7; 89,5; 5 ; – ; – /Carolina de Mattos Pellin; 570694067-9; 83,5; 20 ; 1 ; – /Davi Pazini da Rocha; 570077646-2; 89,5; 6 ; – ; – /Eduardo Paiva Scarparo; 572176068-0; 92,5; 1 ; – ; – /Ernani Sans Filho; 571767531-7; 69,0; 385 ; 6 ; – /Felipe Felix Marcos; 571710816-4; 80,0; 66 ; – ; 4 /Felipe Morelli Rodrigues de Souza; 571565546-1; 77,5; 127 ; – ; 8 /Gabriel Diego Czarnecki; 570959166-0; 85,5; 12 ; – ; – /Gabriel Silva Leite; 571339021-3; 77,5; 122 ; – ; 6 /Gabriel Straiotto Lopes; 571194697-0; 91,5; 2 ; – ; – /Gabriel Vicente Lima de Araujo; 571503671-4; 89,5; 4 ; – ; – /Gabrielli Rodrigues Dias; 571680959-5; 70,5; 376 ; 5 ; – /Guilherme Gomes Teixeira; 570603287-3; 82,0; 31 ; – ; – /Guilherme Placha Tambosi; 571600247-1; 88,5; 7 ; – ; – /Halesson Felipe Ferreira Szymanski; 571642775-0; 82,5; 27 ; – ; – /Henrique Lopes Perez; 570132123-0; 82,5; 30 ; – ; 1 /Jaqueline da Silva Astolfo; 571823402-0; 81,0; 48 ; – ; 2 /Joao Pedro Missias Santos e Santos; 570801062-7; 84,0; 17 ; – ; – /Kaluti Rossi de Martini Moraes; 571290776-1; 85,0; 15 ; – ; – /Kayan Acassio da Silva; 571173387-7; 77,5; 132 ; – ; 9 /Leandro Alexandre da Silva; 571371307-6; 77,5; 125 ; – ; 7 /Liciane Cristine Franco Varela; 571433756-2; 74,0; 295 ; 4 ; – /Lucas de Jesus Ferreira; 570716012-5; 87,0; 9 ; – ; – /Luigi Lipori Valencio Fernandes; 571264764-4; 83,5; 24 ; – ; – /Marcos Zimmer Cardin; 571537633-1; 83,5; 23 ; – ; – /Marcus Gualberto Ganter de Moura; 570353996-2; 88,5; 8 ; – ; – /Mariana Antunes Sampaio; 570142672-9; 83,5; 22 ; – ; – /Michelle Aparecida de Araujo; 570443926-0; 76,5; 164 ; 2 ; – /Patrick Roncoski; 572061689-0; 85,0; 16 ; – ; – /Persio Puertas Garcia Lorenti; 571545281-0; 82,0; 34 ; – ; – /Rafael Henrique de Oliveira Souza; 571272975-7; 83,5; 21 ; – ; – /Ricardo Taira Mendes; 570932715-4; 83,5; 19 ; – ; – /Rodrigo Lopes Macedo de Araujo; 571187538-0; 86,5; 11 ; – ; – /Rodrigo Pereira dos Anjos; 571761701-5; 77,0; 151 ; – ; 10 /Tainara dos Santos Alexandre; 571881800-4; 80,5; 59 ; – ; 3 /Tarcyzio Cezar Koerner; 570877226-1; 90,0; 3 ; – ; – /Thiago Campos Paixao; 571039741-0; 79,0; 93 ; – ; 5 /Thiago Francisco de Godoy; 570833819-8; 85,5; 13 ; – ; – /Thiago Pereira Zeni; 570344289-5; 87,0; 10 ; – ; – /Tiago Tavares Somma; 570948284-1; 82,5; 28 ; – ; – /Vanessa Fernanda Aurelio; 570624377-7; 83,0; 25 ; – ; – /Victor Bardeli Evencio de Carvalho; 570769054-2; 84,0; 18 ; – ; – /Willian Rafael Strapasson Cavalli; 570770267-6; 82,0; 32 ; – ; -.

182 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 37 – MICRORREGIÃO 091 / CADASTRO-RESERVA:

Alessandro Enos Tulio; 571835716-4; 79,5; 76 ; – ; – /Alessandro Jacomasso; 570362022-3; 80,0; 70 ; – ; – /Alexandre Andrade Antonino Rego; 571386132-8; 76,0; 187 ; – ; 15 /Alexandre Belgone Campos; 571567523-0; 80,5; 56 ; – ; – /Alexandre Careli dos Santos Filho; 570206832-9; 64,0; 438 ; 13 ; – /Alexandre de Andrade Vellozo; 571623499-2; 81,0; 54 ; – ; – /Amanda Pintarelli Fialho Selbmann; 571307276-8; 79,0; 91 ; – ; – /Ana Cristina Fonseca; 570144545-2; 76,5; 155 ; – ; 12 /Andre Fagner Ramos da Rosa; 570246729-0; 82,0; 36 ; – ; – /Andre Ricarte Martins; 570897523-4; 73,5; 322 ; – ; 24 /Angela Zavia; 571410267-9; 78,0; 113 ; – ; – /Antonio de Castro Freitas Filho; 571221996-2; 75,0; 212 ; – ; 17 /Beatriz Dias Gianizeli; 571131215-0; 80,0; 69 ; – ; – /Beatriz Dong Tsyr Wen de Morais; 571549766-6; 80,5; 60 ; – ; – /Betina Lima Carlot; 571195152-1; 81,0; 50 ; – ; – /Bruna Deda; 570166832-0; 79,0; 95 ; – ; – /Bruno Felipe Monteiro de Brito; 571979266-8; 78,0; 106 ; – ; – /Bruno Henrique Araujo de Sa Ribeiro; 571064175-7; 81,0; 51 ; – ; – /Bruno Rodolfo Mayer de Souza; 571539228-7; 79,5; 71 ; – ; – /Bruno Santos Souza; 570136620-3; 72,0; 370 ; – ; 27 /Camila Alessandra Garus; 570049570-0; 79,0; 99 ; – ; – /Camila Tays de Lima Buch; 570035934-7; 79,5; 78 ; – ; – /Carlos Kazutoshi Oyama; 572003968-7; 63,5; 440 ; 14 ; – /Carolina Prado Galan; 570629248-5; 71,0; 374 ; – ; 31 /Cassio Vinicius Dalla Villa; 570858557-8; 78,0; 111 ; – ; – /Cauin Charle Goncalves dos Santos; 570359869-0; 81,5; 40 ; – ; – /Daymonn Tharcys Donato de Lima; 571037347-0; 78,0; 108 ; – ; – /Derik Werner Fagundes; 570935393-2; 79,0; 100 ; – ; – /Diego Felipe Lobo Teles; 572099005-0; 79,0; 88 ; – ; – /Diego Passarelli Bispo; 570739020-0; 67,0; 406 ; 8 ; – /Edgar Maria Torres Neto; 571419973-0; 79,0; 87 ; – ; – /Eduardo Felipe Maczuga; 570253699-3; 81,0; 53 ; – ; – /Eduardo Javorski Cim; 571025363-0; 79,0; 92 ; – ; – /Eduardo Mitio Kusakariba; 571978332-9; 78,5; 105 ; – ; – /Eduardo Piovezan Figueiredo; 570774143-1; 79,0; 85 ; – ; – /Eloisa Viana Moraski; 571540499-5; 78,0; 107 ; – ; – /Emanuel Gonsalves Negrao; 571320956-7; 72,5; 369 ; – ; 26 /Eric Feghali Barcelos; 571548515-0; 82,0; 38 ; – ; – /Erick Marcelino Rodrigues; 571972089-5; 79,0; 89 ; – ; – /Everthon Luiz de Almeida dos Santos; 571025249-2; 80,0; 68 ; – ; – /Everton Luiz Szychta; 570889718-1; 80,0; 67 ; – ; – /Fernanda Lazaretti; 570117599-1; 79,5; 81 ; – ; – /Fernando Blosfeld; 570053746-1; 80,5; 64 ; – ; – /Fernando Monserrat Rocha; 570150931-9; 81,5; 43 ; – ; – /Flaviani Cristina Ferreira de Santana; 571156052-4; 71,5; 373 ; – ; 30 /Francine Costa Rakssa; 571057612-1; 61,5; 463 ; 18 ; – /Frederico Goncalves da Costa; 571468668-0; 79,5; 74 ; – ; – /Gabrielle Preveda; 570902505-3; 62,5; 448 ; 15 ; – /Guilherme da Silveira Lobo; 570344900-6; 77,5; 121 ; – ; – /Guilherme Pazetto Telles; 570883137-9; 81,0; 55 ; – ; – /Guilherme Prates Leandro da Silva; 570234623-6; 76,5; 171 ; – ; 14 /Gustavo Haruo Tateyama; 571412960-8; 81,5; 42 ; – ; – /Gustavo Vensao Peruchi; 571349511-0; 81,0; 47 ; – ; – /Harlen Czerski; 571514021-7; 78,5; 101 ; – ; – /Heloisa Blaskowski; 571305870-8; 80,5; 58 ; – ; – /Hugo Vinicius Ferreira do Rosario; 571369267-9; 75,0; 213 ; – ; 18 /Iago Goncalves Pereira; 570892099-4; 73,0; 359 ; – ; 25 /Iago Lourenzo Dalbuquerque Fonseca; 571172791-7; 79,5; 80 ; – ; – /Ildebrando Cardoso dos Santos Junior; 570121510-6; 78,5; 102 ; – ; – /Ireno Miquicharto Leal Filho; 571503245-0; 74,5; 260 ; – ; 20 /Joao Luiz Borges Ferreira; 570926043-4; 81,0; 52 ; – ; – /Joao Otavio Munhoz Possiedi; 571333910-6; 77,5; 123 ; – ; – /Joao Paulo Freire de Lima; 570162938-8; 75,5; 197 ; – ; 16 /Joao Paulo Padovani Guerra; 570071768-3; 80,5; 57 ; – ; – /Joao Victor Cordeiro dos Santos Nogueira; 570894717-0; 75,0; 234 ; – ; 19 /Joao Vitor Cherubini; 571450656-8; 79,0; 97 ; – ; – /Juliana Cristina Inoue; 570111986-4; 79,0; 96 ; – ; – /Katia Jory Kalinowski; 570625447-8; 67,5; 403 ; 7 ; – /Kayo Patryck da Cunha; 570625709-5; 73,5; 314 ; – ; 23 /Kellen Thaisa de Lima; 571446284-3; 71,5; 371 ; – ; 28 /Leonardo Holsbach Beltrame; 571908803-3; 80,5; 62 ; – ; – /Licinio Honorato Moraes Neto; 570884955-1; 79,0; 86 ; – ; – /Lucas Aguilar Flegler; 571496631-3; 79,5; 82 ; – ; – /Lucas Antonio Viana de Morais; 570032341-7; 73,5; 300 ; – ; 22 /Lucas Barbosa Inacio da Silva; 570927707-2; 78,0; 114 ; – ; – /Lucas da Silva Pacheco dos Reis; 571202773-3; 79,5; 83 ; – ; – /Lucas Prestupa de Pelegrini; 571084298-7; 82,0; 39 ; – ; – /Luciana Saddock de Sa Koti; 570579298-1; 81,0; 49 ; – ; – /Luiz Ricardo Pinheiro Camargo; 571726796-2; 64,0; 435 ; 12 ; – /Marcelle Prado Ramos Batista; 571567400-0; 80,0; 65 ; – ; – /Marcelo Laitner de Bomfim; 571270129-1; 79,5; 73 ; – ; – /Marco Aurelio Mattos de Souza Junior; 571667337-5; 78,0; 117 ; – ; – /Marcos Madeira Antunes; 571402310-8; 79,0; 98 ; – ; – /Mariane Ribeiro; 570771438-8; 79,0; 94 ; – ; – /Mariceli Schmidt dos Santos; 570682780-2; 81,0; 46 ; – ; – /Matheus de Holanda Costa Azevedo; 571256604-3; 78,0; 109 ; – ; – /Matheus Henrique Mendes Pereira; 570130452-8; 78,0; 118 ; – ; – /Matheus Medeiros da Silva; 571314693-1; 76,5; 162 ; – ; 13 /Mattheus Gabriel da Silva; 571770923-1; 82,0; 35 ; – ; – /Nuno Carbornal de Melo; 571129518-7; 79,5; 84 ; – ; – /Odilon Roberto Ditzel Amarante; 571189470-7; 78,5; 104 ; – ; – /Paulo da Silva Junior; 571488999-0; 79,5; 79 ; – ; – /Paulo Sergio Nunes Chada; 571920155-0; 74,0; 285 ; – ; 21 /Pedro Diovany Antonio Vieira Kravetz; 570555070-3; 78,0; 120 ; – ; – /Petra Juliana Damico Schindler; 570795584-0; 82,0; 37 ; – ; – /Rafael de Faria Marcilio; 570281570-0; 78,0; 110 ; – ; – /Rafael de Mello Politi Bem Goncalves; 570907050-6; 66,0; 416 ; 10 ; – /Rafael Szmit; 571235035-8; 79,5; 75 ; – ; – /Raissa Brundo de Freitas; 570810652-2; 79,0; 90 ; – ; – /Reinaldo Cavalheiro de Lima Junior; 571521978-1; 71,0; 375 ; – ; 32 /Rejanne Rossana de Medeiros; 570865117-3; 71,5; 372 ; – ; 29 /Renivaldo Rodrigues Oliveira; 571712119-7; 78,0; 116 ; – ; – /Ricardo Lima Miranda; 571177039-0; 78,0; 112 ; – ; – /Roberto Tessis Rodrigues; 570863617-0; 78,5; 103 ; – ; – /Rodrigo de Brito; 571924535-1; 78,0; 115 ; – ; – /Rodrigo de Souza; 571399728-7; 80,5; 63 ; – ; – /Rodrigo Fontanelli; 570791912-8; 62,0; 453 ; 17 ; – /Romulo Augusto Daudt Sales; 571130977-2; 81,5; 41 ; – ; – /Rubens Hess Marins de Souza; 571523633-2; 78,0; 119 ; – ; – /Samantha Nicolly Tozatto; 571732163-6; 65,0; 420 ; 11 ; – /Sandro Marcelo Ferreira Chaves; 570365104-0; 81,0; 44 ; – ; – /Stella Meira dos Santos; 571972498-0; 66,5; 408 ; 9 ; – /Valdir Ferreira; 571050456-0; 60,5; 474 ; 19 ; – /Victoria Isabelle Corbolin Monte; 571255726-2; 62,5; 450 ; 16 ; – /Vinicius de Mesquita Francisco; 570954270-7; 60,5; 476 ; 20 ; – /Vinicius de Santana Santos; 571663116-3; 76,5; 152 ; – ; 11 /Vinicius Galego de Paula; 572072040-1; 79,5; 77 ; – ; – /Vinicius Hirafuji; 570371405-6; 81,0; 45 ; – ; – /Vinicius Luiggi Bohrer Coser; 570683806-3; 80,5; 61 ; – ; – /Vitor Anderson Almeida de Oliveira; 571346569-3; 79,5; 72 ; – ; -.

183 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 37 – MICRORREGIÃO 092 / CLASSIFICADOS:

Allan Vieira Portugal; 571273308-6; 67,0; 34 ; – ; 1 /Bruno Taiok; 570229579-5; 83,5; 5 ; – ; – /Clodoaldo de Meira Azevedo Junior; 571866543-7; 88,0; 2 ; – ; – /David Kil; 571295328-6; 83,5; 6 ; – ; – /Douglas Kaspzack; 571232683-6; 71,5; 31 ; 1 ; – /Fabio David Gehrke; 571029212-4; 70,0; 32 ; 2 ; – /Fernando Lemos Becker; 571224775-6; 84,0; 4 ; – ; – /Guilherme Araszewski Ormianin; 571115793-7; 82,5; 9 ; – ; – /Jose Luiz de Andrade Barbosa; 571226056-9; 83,5; 7 ; – ; – /Mary Nice Dias Carneiro; 570972080-5; 67,0; 35 ; – ; 2 /Osmar Mayer Bueno; 570337059-0; 88,5; 1 ; – ; – /Rodolfo Schaffer Neto; 571917636-9; 86,5; 3 ; – ; – /Vinicius Chamberlain Meyer e Silva; 571549239-1; 64,5; 39 ; – ; 3 /William Fernandes de Oliveira; 571513318-7; 82,5; 8 ; – ; -.

184 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 37 – MICRORREGIÃO 092 / CADASTRO-RESERVA:

Adriel de Matos Ribeiro; 570144388-9; 64,0; 41 ; – ; 4 /Kelly Kuller Pospiesz; 571342672-6; 69,5; 33 ; 3 ; – /Lucas Liebel Camargo Ribas; 571326800-8; 82,0; 10 ; – ; -.

185 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 37 – MICRORREGIÃO 093 / CLASSIFICADOS:

Fernando Ferrari Ramos; 571904709-5; 74,0; 1 ; – ; – /Robison Armando da Rosa; 571556328-8; 67,0; 12 ; 1 ; -.

186 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 37 – MICRORREGIÃO 093 / CADASTRO-RESERVA:

Gustavo Kudla de Almeida; 571499585-3; 73,5; 2 ; – ; – /Isabeli Raiany de Miranda Silva; 571595015-8; 73,0; 3 ; – ; -.

187 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 38 – MICRORREGIÃO 094 / CLASSIFICADOS:

Allan Ceszar do Amaral; 570056175-3; 86,5; 3 ; – ; – /Anderson Carlos Gralak; 570304767-0; 88,0; 1 ; – ; – /Antonio Emmanuel Ferreira Cunha; 571362923-2; 88,0; 2 ; – ; – /Gilberto do Belem Hass; 571177438-3; 82,0; 5 ; – ; – /Giovanni de Medeiros Silvestri; 570986043-1; 85,5; 4 ; – ; – /Jean Carlos Reisdorfer; 571370498-0; 79,5; 8 ; 1 ; – /Lucas Pires Nunes; 571478226-0; 70,5; 25 ; – ; 1.

188 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 38 – MICRORREGIÃO 094 / CADASTRO-RESERVA:

Guilherme Casamali Masiero; 571260803-3; 72,0; 21 ; 2 ; – /Matheus Muller; 570881447-1; 80,5; 6 ; – ; -.

189 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 38 – MICRORREGIÃO 095 / CLASSIFICADOS:

Adinaldo Cornelio Ferreira Junior; 570353590-2; 85,0; 2 ; – ; – /Alan Zabot Verardo; 570118167-2; 83,5; 6 ; – ; – /Alexander Leonel Bar da Silva Pereira; 570781481-4; 79,5; 23 ; – ; – /Andre Yoshio Caram Ogoshi; 570800109-2; 83,5; 7 ; – ; – /Andreia Rangel Balensiefer; 571454952-8; 84,0; 3 ; – ; – /Beatriz Gelinski; 572076452-5; 74,5; 72 ; 2 ; – /Bruno Domingues Sasaki; 571611429-8; 89,5; 1 ; – ; – /Daniel Alf Drehmer; 571653259-3; 81,0; 14 ; – ; – /Daniel Henrique Avancini Camargo; 571489908-0; 82,0; 12 ; – ; – /Diego de Oliveira; 570762606-0; 71,5; 86 ; – ; 4 /Fernando Aloisio Henz Muller; 571518733-9; 84,0; 5 ; – ; – /Fernando Vitor Cruz Nunes; 571715701-7; 81,5; 13 ; – ; – /Frank Davis de Oliveira Braga; 571382082-0; 78,0; 34 ; – ; 2 /Gustavo Brasil Ramos Felisberto; 571482677-0; 75,5; 59 ; – ; 3 /Henrique Marcelo Alexandre; 571181514-2; 80,5; 19 ; – ; – /Igor Frassoni Guedes dos Santos; 571158937-3; 80,5; 15 ; – ; – /Jeniffer Salete Santana; 571160921-8; 69,0; 89 ; – ; 7 /Joao Henrique Vanin; 571418030-0; 66,5; 93 ; 5 ; – /Joao Paulo Benka da Silva; 571586651-8; 80,5; 17 ; – ; – /Joao Vitor Spessatto Kothe; 570700639-6; 80,5; 20 ; – ; – /Juan Elisander Myszka; 571486619-0; 79,5; 24 ; – ; – /Juliana Oliveira Couto Espindola Vaz de Lima; 571215484-0; 80,0; 21 ; – ; – /Lucas Alves Osorio da Silva; 571463196-7; 84,0; 4 ; – ; – /Lucas Andrade Ribeiro; 571282495-1; 71,0; 87 ; – ; 5 /Malu Luisi Malavski Campos; 571319695-6; 71,5; 85 ; 3 ; – /Marcelo Pereira de Oliveira; 571138489-6; 68,5; 90 ; – ; 8 /Marco Antonio Schonholzer Fabricio; 571997652-6; 82,5; 8 ; – ; – /Matheus Alves Silva Soares; 571273859-7; 82,0; 11 ; – ; 1 /Matheus de Oliveira Souza; 570887335-2; 75,0; 68 ; 1 ; – /Otavio Junior Barancelli; 571594125-9; 80,5; 16 ; – ; – /Paola Cristina Maximino da Fonseca; 572168934-0; 70,0; 88 ; – ; 6 /Patrick Kaiser Knabben; 571070467-0; 82,0; 10 ; – ; – /Rubem Antonio Silva Ramalho; 571796873-9; 68,5; 91 ; 4 ; – /Thiago da Silva Quintana; 571058961-4; 80,0; 22 ; – ; – /Victor Leonardo Pauli; 571035923-3; 82,5; 9 ; – ; – /Vinicius de Figueiredo Saraiva; 570961886-8; 80,5; 18 ; – ; -.

190 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 38 – MICRORREGIÃO 095 / CADASTRO-RESERVA:

Eliana Ina Goncalves de Sousa; 571950636-1; 63,5; 97 ; 6 ; – /Fernando Marcos Weronka; 571275864-5; 79,5; 25 ; – ; -.

191 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 39 – MICRORREGIÃO 096 / CLASSIFICADOS:

Andreia Cristina Araujo dos Santos; 571431270-6; 70,5; 85 ; 3 ; – /Barbara Mussiato Goncalves; 571354517-5; 92,5; 1 ; – ; – /Bruno Cesar Rigoldi; 570022021-0; 81,5; 14 ; – ; – /Bruno Vidal de Lima; 571584966-1; 67,5; 88 ; – ; 5 /Danilo Eduardo Martins; 572061528-9; 82,0; 11 ; – ; – /Danilo Manea Ribelato; 571555844-9; 82,5; 10 ; – ; – /Danton Mello de Lucas; 571243855-0; 80,5; 24 ; – ; – /Diego Vinicius Ventura Braga; 570659595-1; 71,0; 84 ; – ; 3 /Fabiana Carla Maistrovicz Beltrame; 570337739-6; 81,0; 18 ; – ; – /Fabiano Ferreira Gentil; 571247584-4; 81,5; 16 ; – ; – /Felipe Herrmann Arias; 570282643-5; 81,0; 19 ; – ; – /Fernanda Caroline Tezolin; 571773593-4; 64,5; 92 ; 4 ; – /Gabriel Tesolin; 571571202-3; 80,5; 22 ; – ; – /Gustavo Canada Manhaes; 570804254-8; 82,5; 9 ; – ; – /Gustavo Henroz; 571231187-1; 82,0; 12 ; – ; – /Gustavo Jacomini; 570290941-4; 80,5; 20 ; – ; – /Iremar Gomes Domingos; 571975201-1; 77,5; 35 ; 2 ; 1 /Jeferson Almides Antoneto; 571907614-4; 83,5; 7 ; – ; – /Joaquim Gabriel Martins; 570672051-1; 86,5; 2 ; – ; – /Julio Guilherme Santos Marcal; 570520131-5; 83,0; 8 ; – ; – /Luann Vithor dos Santos Pina; 571271917-9; 75,0; 66 ; – ; 2 /Luis Fernando Del Rossi; 570534724-3; 81,0; 17 ; – ; – /Marco Aurelio Fernandes de Almeida; 571263615-7; 66,0; 90 ; – ; 7 /Maristella Toscano Rossini; 570149262-1; 80,5; 23 ; – ; – /Mateus Strassacappa Figueira; 571101828-9; 86,5; 4 ; – ; – /Othon Hilton Alves; 571620924-1; 83,5; 6 ; – ; – /Pedro Rafael Cardoso Ngola; 570222362-5; 67,0; 89 ; – ; 6 /Priscilla Kelly Bressan; 571675269-1; 67,5; 87 ; – ; 4 /Ricardo Augusto Moreira Valdir; 571358036-1; 86,5; 3 ; – ; – /Ricardo Ferreira Paizan; 570842845-1; 81,5; 15 ; 1 ; – /Victor Hugo de Aragao Nakazono; 570173893-3; 85,0; 5 ; – ; – /Vitor Hugo Barbosa Alves; 570021836-1; 81,5; 13 ; – ; – /Wellington Ribeiro Araujo; 571011118-7; 80,5; 21 ; – ; -.

192 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 39 – MICRORREGIÃO 096 / CADASTRO-RESERVA:

Guilherme de Paula Soares; 571708630-8; 65,5; 91 ; – ; 8 /Jaime de Paula Neto; 571494652-8; 80,0; 25 ; – ; – /Sergio Ferreira da Silva; 571899453-0; 63,0; 96 ; 5 ; -.

193 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 39 – MICRORREGIÃO 097 / CLASSIFICADOS:

Arthur Eduardo Oliveira; 570182627-9; 71,0; 49 ; – ; 5 /Beatriz Tognon Tomezak; 570391906-7; 85,0; 3 ; – ; – /Eduardo Costa Paredes; 571434674-0; 80,5; 13 ; – ; – /Estevao Roberto Ferreira; 570038341-9; 87,0; 1 ; – ; – /Fabio Soares Montenegro; 571714525-4; 80,0; 14 ; – ; – /Gabriel Henrique Freitas Foleis; 571262905-0; 84,0; 5 ; – ; – /Gabriel Henrique Silveira Parizoto; 571874733-8; 82,5; 7 ; – ; – /Gabriela Frabio Carvalho; 571899226-4; 71,5; 48 ; 2 ; 4 /Guilherme Feliphe Reale; 570471765-0; 82,0; 9 ; 1 ; – /Guilherme Nascimento Braga; 571225640-0; 75,0; 45 ; – ; 2 /Gustavo Lima Sampaio; 571454985-8; 84,0; 6 ; – ; – /Jeancarlo Contatto; 570891115-6; 81,5; 10 ; – ; – /Joao Paulo Bachega; 570544966-7; 85,0; 4 ; – ; – /Lucas Adena Amorim; 571283143-1; 76,5; 28 ; – ; 1 /Marcos Vinicius Garcia Lazaro; 570023276-0; 82,0; 8 ; – ; – /Mayara da Silva Almeida; 571119916-7; 71,0; 50 ; 3 ; – /Paulo Henrique Pinotti; 571512562-9; 87,0; 2 ; – ; – /Rafael Moreira Junior; 570995992-8; 81,0; 11 ; – ; – /Rodrigo Karam Messias; 571366575-1; 79,0; 15 ; – ; – /Ruan Oliveira dos Santos; 571202828-8; 74,5; 47 ; – ; 3 /Thayara Cristina do Amaral Costa; 572048449-4; 80,5; 12 ; – ; -.

194 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 39 – MICRORREGIÃO 097 / CADASTRO-RESERVA:

Anderson Jose Gomes; 571181868-2; 67,5; 58 ; 4 ; – /Caio Jose de Souza Silva; 571786946-6; 69,5; 51 ; – ; 6 /Muller Wagenheimer Lima; 570860009-7; 79,0; 16 ; – ; -.

195 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 39 – MICRORREGIÃO 098 / CLASSIFICADOS:

Eveliny Gianelli Messias; 572024166-1; 60,0; 12 ; 1 ; – /Lucas Luize; 571111076-4; 78,0; 1 ; – ; -.

196 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 39 – MICRORREGIÃO 098 / CADASTRO-RESERVA:

Ronaldo Nunes da Costa; 570387590-0; 73,0; 3 ; – ; – /Ygor Mazali Honorato; 570331025-0; 77,5; 2 ; – ; -.

197 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 39 – MICRORREGIÃO 099 / CLASSIFICADOS:

Danilo Ianckievicz Vasconcellos; 571997250-9; 80,0; 1 ; – ; – /Gabriel Gomes de Souza; 570053506-9; 76,0; 2 ; – ; -.

198 AGENTE COMERCIAL / PR / MACRORREGIÃO 39 – MICRORREGIÃO 099 / CADASTRO-RESERVA:

Paulo Hiroshi Shiratori; 572125592-4; 74,5; 3 ; – ; – /Tiago Romualdo da Silva; 572011441-0; 67,5; 4 ; – ; -.

199 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 40 – MICRORREGIÃO 100 / CLASSIFICADOS:

Adriane Rocha Belenda; 571192958-1; 84,0; 69 ; – ; – /Adrienny da Silva Balbino; 570579725-8; 80,0; 198 ; – ; 16 /Anderson Pereira de Carvalho de Lima; 571568664-2; 88,0; 12 ; – ; – /Andre Clemente de Farias; 571519219-4; 85,5; 39 ; – ; 3 /Andre Felipe Ribeiro da Silva; 570789689-4; 79,5; 231 ; – ; 19 /Antonio Rafael Martins Torres; 571135867-6; 73,0; 394 ; 7 ; – /Ariane Andrade Freitas; 570970863-0; 84,5; 56 ; – ; – /Arnaldo Carvalho Castro; 571354156-3; 87,0; 19 ; – ; – /Arthur Accacio Khalil Inacio; 571335851-6; 86,5; 29 ; – ; – /Arthur Fernandes da Costa Alves; 570403913-6; 85,0; 49 ; – ; – /Arthur Salvador Coelho; 571138004-0; 81,5; 136 ; – ; 9 /Athos Fernando de Melo; 570079608-9; 81,0; 157 ; – ; 11 /Bruno da Cunha Neves; 571853770-8; 72,0; 422 ; 9 ; – /Bruno Felipe Lessa Siqueira; 571518936-9; 85,5; 44 ; – ; – /Bruno Humberto Rodrigues Palma; 570375003-3; 86,5; 27 ; – ; – /Caio Sudre Marinho; 571314190-3; 87,0; 18 ; – ; – /Camilla Gillo de Assis Costa; 571747848-5; 70,5; 438 ; 13 ; – /Carlos Eduardo Nascimento de Lima; 570618542-6; 86,0; 34 ; – ; – /Carlos Henrique Souza da Silva; 571217991-9; 81,0; 172 ; – ; 12 /Carlos Raphael Oliveira do Rego; 571457869-5; 87,0; 21 ; – ; – /Carolina Cristina Gomes da Silva; 570106552-9; 87,0; 23 ; – ; – /Cristiane Cabral dos Santos; 571631317-6; 84,0; 71 ; – ; – /Cristiano Bastos do Couto; 570317492-2; 87,0; 25 ; – ; – /Daniel Fich; 570039857-7; 84,0; 66 ; – ; – /Daniel Menezes Mussuri; 571014088-8; 85,0; 47 ; – ; – /Daniel Perete Francisco; 571307267-4; 85,0; 52 ; – ; – /Davi da Silva Sampaio; 571167854-0; 84,0; 64 ; – ; – /Denis Rocha da Matta; 571634513-0; 72,0; 419 ; 8 ; – /Dyana Hazelman Lima; 570577051-4; 85,0; 51 ; – ; – /Elizeu Silva de Almeida; 571754315-5; 83,0; 85 ; – ; 4 /Eric Paz Figueiredo; 570015792-7; 83,5; 75 ; – ; – /Felipe Carneiro Vargens; 570064773-0; 85,5; 38 ; – ; – /Felipe Dias dos Reis; 571452194-2; 82,5; 113 ; – ; 7 /Fernanda Pereira Santos Leal dos Santos; 570827314-3; 82,5; 94 ; – ; 5 /Fernando Pereira de Souza; 570047158-3; 76,0; 348 ; 1 ; – /Flavia Cunha Jacome; 571675615-0; 86,0; 32 ; – ; – /Gabriel Arantes Bastiao; 571177004-4; 84,0; 68 ; – ; – /Gabriel Costa Pinto; 570824953-8; 84,0; 70 ; – ; – /Gabriel Lopes Espindola; 570366072-7; 89,5; 6 ; – ; – /Gabriel Pires da Silva; 571176967-0; 84,0; 73 ; – ; – /Gilberto de Jesus Souza Matheus; 570056481-0; 82,5; 98 ; – ; 6 /Giovanne Henrique Neves Ramos; 571616752-2; 84,0; 60 ; – ; – /Giselle Gama Torres Ferreira; 570245241-0; 84,0; 65 ; – ; – /Guilherme Gothardo Soares Gomes; 571016248-3; 87,0; 16 ; – ; – /Herik Gomes Oliveira; 570264407-3; 91,5; 3 ; – ; – /Hugo Diniz Pinto; 572023283-0; 87,0; 15 ; – ; – /Hugo Luiz Manso Muri; 570539186-2; 87,0; 17 ; – ; – /Hugo Slama Imbassahy; 570580295-9; 88,5; 10 ; – ; – /Iago Paiva Santos; 572175136-8; 84,0; 58 ; – ; – /Icaro Pereira Remesar; 571304104-5; 85,5; 35 ; – ; – /Islane Maiara Jesus de Queiroz; 571345041-7; 85,5; 41 ; – ; – /Jean Ribeiro de Farias; 571205982-3; 88,5; 9 ; – ; – /Joao Gustavo Ribeiro Correia; 570373586-9; 87,0; 26 ; – ; – /Joao Paulo Tavares do Nascimento Moura; 570287299-0; 85,0; 48 ; – ; – /Joao Pedro Correia Pequeno; 570841487-0; 79,0; 258 ; – ; 21 /Joao Pedro da Costa Macabu; 570872884-4; 85,5; 40 ; – ; – /Jonathan Santos Aguiar; 571044219-2; 80,0; 195 ; – ; 15 /Juan Torquato Caetano; 570045292-7; 86,5; 28 ; – ; – /Juliana de Azevedo da Silva; 570930991-4; 85,5; 36 ; – ; 2 /Karoliny de Matos Amazoni; 570292841-9; 85,5; 42 ; – ; – /Kelvin de Santa Rosa Silva; 571314322-2; 73,5; 389 ; 6 ; – /Kelvin Nunes de Alvarenga; 570793734-0; 86,5; 30 ; – ; 1 /Leonardo Almeida Pinto; 571434517-1; 84,0; 62 ; – ; – /Leonardo da Silva dos Santos; 572025309-4; 78,0; 297 ; – ; 23 /Lilith Gonzalez Alves Onsiany Barbosa; 570443956-6; 74,0; 385 ; 5 ; – /Lorena de Castro Carvalho; 571219002-3; 88,0; 13 ; – ; – /Lucas Araujo da Silva; 571542104-7; 82,0; 115 ; – ; 8 /Lucas Gerhard Santos de Castro; 570273016-7; 90,0; 5 ; – ; – /Lucas Leonardo Emerick Cabral; 570215469-1; 71,0; 436 ; 11 ; – /Lucas Lima Mantuano Marques; 571246519-9; 80,5; 180 ; – ; 13 /Lucas Lino de Holanda; 570083415-3; 74,5; 375 ; 4 ; – /Lucas Pereira Roque; 571532890-5; 86,5; 31 ; – ; – /Lucas Rodrigues Castro; 570242610-7; 88,5; 8 ; – ; – /Luccas Viana Enes; 570144909-9; 83,5; 76 ; – ; – /Luiz Henrique Areas Peres; 570251098-1; 87,0; 24 ; – ; – /Marcelle Cerqueira de Araujo; 571622347-0; 87,0; 22 ; – ; – /Marcos Augusto Guedes de Paula; 571495223-3; 81,5; 137 ; – ; 10 /Maria Roberta Jose Silva; 570879780-4; 87,5; 14 ; – ; – /Mariana Rodrigues Magalhaes; 570778671-9; 84,0; 72 ; – ; – /Marllus Villar Fricks; 571044812-1; 86,0; 33 ; – ; – /Mateus Farroco de Lima; 571945873-3; 85,0; 53 ; – ; – /Matheus Almeida Vasconcelos; 571393754-8; 84,0; 59 ; – ; – /Matheus Correa Lima Santos; 570210999-2; 85,5; 46 ; – ; – /Monalisa Velho de Barros Fernandes Vieira; 570685250-4; 84,0; 67 ; – ; – /Natasha Galvao de Castro; 571401579-4; 89,0; 7 ; – ; – /Patricia Reynozo Pignone; 572131107-8; 71,5; 431 ; 10 ; – /Paulo Jose Farias de Oliveira; 571537336-8; 78,5; 275 ; – ; 22 /Pedro Henrique Lisboa Teixeira; 571161699-1; 85,5; 45 ; – ; – /Pedro Henrique Machado Cardoso; 570087832-8; 79,5; 228 ; – ; 18 /Pedro Henrique Vieira Leones; 570850884-8; 71,0; 437 ; 12 ; – /Pedro Souto Furtado; 570776077-4; 74,5; 374 ; 3 ; – /Rafaela Santos Pita; 570009905-0; 85,5; 37 ; – ; – /Raphael dos Reis Valladares Barbosa; 570125454-8; 87,0; 20 ; – ; – /Rhuan da Silva Scardin Ribeiro Justo; 570372695-1; 84,5; 55 ; – ; – /Ricardo Costa de Mello Vaz; 571437767-7; 84,0; 74 ; – ; – /Rodrigo de Jesus Melo; 571294922-0; 80,0; 193 ; – ; 14 /Rodrigo de Oliveira Paiva e Silva; 571766222-1; 76,0; 354 ; 2 ; – /Rodrigo Konther da Silveira; 571105790-8; 85,0; 50 ; – ; – /Rodrigo Sanguedo Baptista; 570901350-2; 91,0; 4 ; – ; – /Rodrigo Sousa da Silva; 571717274-8; 84,0; 63 ; – ; – /Rodrigo Weslen de Souza Goncalves; 571624666-1; 88,0; 11 ; – ; – /Sabrina Araujo Soares; 571316322-0; 80,0; 204 ; – ; 17 /Sildmar dos Santos Torres Filho; 570041611-0; 85,5; 43 ; – ; – /Thaissa Barboza Viegas; 570488907-1; 84,5; 54 ; – ; – /Thiago Americo Gomes da Silva Nazare; 571502933-8; 84,5; 57 ; – ; – /Thiago Coelho Feliciano; 570648852-0; 84,0; 61 ; – ; – /Valter Alexandre Teixeira de Lima; 571263327-7; 79,5; 236 ; – ; 20 /Victor Antonio Lemos Rufino; 571245688-2; 94,5; 1 ; – ; – /Victor Barbosa Dahan; 571367314-0; 93,0; 2 ; – ; -.

200 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 40 – MICRORREGIÃO 100 / CADASTRO-RESERVA:

Amanda de Carvalho Silva Camargo; 572006255-2; 69,0; 443 ; 18 ; – /Andrey Araujo dos Santos; 570902452-5; 78,0; 310 ; – ; 24 /Apolo Henrique da Silva dos Santos; 571039820-0; 82,0; 117 ; – ; – /Arthur Marsili; 571944588-4; 82,5; 97 ; – ; – /Caio Cardoso Rezende; 570351400-6; 83,5; 77 ; – ; – /Camila Reis Marques; 571239520-3; 82,5; 95 ; – ; – /Carlos Eduardo Vieira Antonini; 570023960-8; 82,5; 111 ; – ; – /Carlos Leonel Zeraik de Almeida; 571027125-0; 69,5; 441 ; 16 ; – /Davi de Pinho Rodrigues; 570786004-1; 82,5; 104 ; – ; – /Diego de Sousa Tavares; 570057964-9; 76,5; 345 ; – ; 32 /Edney Costa dos Santos; 570425026-4; 76,5; 344 ; – ; 31 /Erica Rodrigues da Silva; 571364087-9; 77,0; 339 ; – ; 29 /Erik Nascimento de Souza; 571505382-3; 83,5; 78 ; – ; – /Erika Rossi Coutinho Bento; 570312414-6; 82,5; 93 ; – ; – /Felipe Marques Correia; 571174441-7; 83,0; 87 ; – ; – /Flavio Ribeiro Sodre Junior; 571356652-1; 77,0; 338 ; – ; 28 /Gabriel Freire Dalia; 570114840-6; 83,0; 83 ; – ; – /Gabriel Nascimento Ramos; 570917622-8; 82,5; 101 ; – ; – /Helena Gomes Teixeira de Faria; 570985791-0; 82,5; 107 ; – ; – /Hugo Alves de Oliveira; 571041843-4; 82,5; 112 ; – ; – /Icherle Iuceline Alves Andrade Dias; 570867430-5; 82,0; 114 ; – ; – /Igor Diogo Pinto Teixeira; 572030003-3; 70,0; 440 ; 15 ; – /Joao Vitor Santos Vieira de Alcantara; 571071237-2; 82,5; 109 ; – ; – /Jose Eduardo de Melo; 571069330-2; 83,0; 84 ; – ; – /Juliana Ferreira Mota; 570439715-2; 82,5; 105 ; – ; – /Loyalty Washington Bittencourt Neto; 571053502-2; 83,0; 89 ; – ; – /Luana Vieira da Silva; 572135253-1; 69,5; 442 ; 17 ; – /Lucas Jose Silva Barata; 570332302-4; 83,0; 86 ; – ; – /Luciano da Silva Neves Junior; 571332237-4; 83,0; 88 ; – ; – /Luis Felipe de Andrade Estrela; 571383287-0; 82,5; 99 ; – ; – /Magno Mateus Almeida de Oliveira; 571416805-0; 83,5; 81 ; – ; – /Marcelo Peixoto Henrique Junior; 571491092-8; 77,5; 336 ; – ; 26 /Marcio Alexandre de Melo Braga; 570212146-4; 82,0; 116 ; – ; – /Marcos Victor de Almeida Alves; 570806654-6; 68,5; 445 ; 20 ; – /Matheus Iale Santos Ferreira; 570058353-6; 83,5; 80 ; – ; – /Najara Sandy Carvalho; 570464906-0; 83,0; 90 ; – ; – /Pedro Fontes Montano; 570653493-0; 70,5; 439 ; 14 ; – /Raphaella Oliveira da Silva; 571148616-9; 77,0; 340 ; – ; 30 /Renan Alcantara dos Santos; 571143475-8; 82,5; 91 ; – ; – /Rodrigo Farias de Marca da Silva; 570474813-9; 82,5; 92 ; – ; – /Rodrigo Vieira Casanova Monteiro; 571556945-3; 82,5; 110 ; – ; – /Ronald Mafra de Araujo Mecashen; 570701282-0; 82,5; 102 ; – ; – /Saulo Alves Santos Barcellos; 570859992-9; 68,5; 444 ; 19 ; – /Sergio da Silva Caldas Pascoal; 572027237-8; 76,5; 347 ; – ; 33 /Talita Fernandes Ferreira; 572035241-8; 82,5; 106 ; – ; – /Tarcisio Valente Lima; 571564192-3; 82,5; 96 ; – ; – /Tatiana Guimaraes Vasconcellos; 571954455-6; 82,5; 108 ; – ; – /Thiago Bottino do Vale; 570249191-1; 82,5; 103 ; – ; – /Thiago de Souza da Silva; 571057890-5; 77,0; 337 ; – ; 27 /Thiago Maciel Badin; 570429671-3; 83,5; 79 ; – ; – /Vinicius Guerra Lins Neves; 571568967-5; 78,0; 319 ; – ; 25 /Vinicius Vendas Sarmento; 570753228-9; 83,5; 82 ; – ; – /William Moreira Costa Waddington; 570841138-1; 82,5; 100 ; – ; -.

201 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 40 – MICRORREGIÃO 101 / CLASSIFICADOS:

Leonardo de Almeida Carvalho; 571483505-2; 80,5; 1 ; – ; – /Thompson de Almeida Luiz; 571125813-0; 58,5; 12 ; 1 ; -.

202 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 40 – MICRORREGIÃO 101 / CADASTRO-RESERVA:

Bruno Augusto Borsari Meirelles; 570177259-3; 78,0; 3 ; – ; – /Denilson Lorenzon da Fonseca; 570706019-8; 79,0; 2 ; – ; -.

203 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 40 – MICRORREGIÃO 102 / CLASSIFICADOS:

Bernard Dias da Silveira; 571548535-3; 84,0; 2 ; – ; 2 /Lucas Guerra Silva; 570728775-1; 85,5; 1 ; – ; 1 /Salomon Orem Climaco da Cunha; 571836683-3; 64,0; 17 ; 1 ; -.

204 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 40 – MICRORREGIÃO 102 / CADASTRO-RESERVA:

Jose Marcelo Faria Rodrigues; 571779224-3; 60,5; 18 ; 2 ; – /Thiago Mendonca de Moraes; 570780419-3; 80,5; 3 ; – ; -.

205 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 41 – MICRORREGIÃO 103 / CLASSIFICADOS:

Sara Teixeira Batista; 571387569-5; 64,5; 7 ; 1 ; – /Victor Costa de Macedo; 570741216-9; 97,0; 1 ; – ; -.

206 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 41 – MICRORREGIÃO 103 / CADASTRO-RESERVA:

Gustavo Petry da Rocha; 571269662-3; 85,5; 2 ; – ; – /Leonardo Almeida de Oliveira; 570208400-3; 62,0; 8 ; 2 ; 1.

207 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 41 – MICRORREGIÃO 104 / CLASSIFICADOS:

Antonio Juliano Silvera Castro Alves; 570173121-5; 83,5; 6 ; – ; – /Arthur Stoduto Faria; 570535552-0; 83,5; 7 ; – ; – /Caio Costa Alves; 570157891-2; 87,0; 1 ; – ; – /Caio Oliveira de Azevedo; 571591161-2; 81,5; 11 ; – ; – /Diogo Chrispim de Souza; 571564146-7; 77,0; 33 ; – ; 2 /Emilia Rocha da Silva; 570337982-3; 84,0; 4 ; – ; – /Gabriela do Amaral Rezende; 570974564-5; 73,5; 41 ; 2 ; – /Joao Victor Gomes Martins Muniz; 570053102-5; 83,5; 5 ; – ; – /Kleycila Rodrigues de Oliveira; 571764649-6; 82,5; 8 ; – ; – /Laura Laviola Carreiro Leite; 571977018-2; 76,0; 38 ; 1 ; – /Marina Freitas Maia; 570751211-2; 82,0; 9 ; – ; – /Michel Jose Dias; 571377752-7; 76,5; 37 ; – ; 3 /Moises Candido de Oliveira Silva; 570723781-2; 75,5; 39 ; – ; 4 /Paulo Felipe da Silva Carreiro; 571367241-9; 85,5; 2 ; – ; – /Paulo Victor Lopes da Silva; 570182626-0; 84,5; 3 ; – ; 1 /Pedro Henrique Cataldo Pereira; 570594011-5; 82,0; 10 ; – ; -.

208 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 41 – MICRORREGIÃO 104 / CADASTRO-RESERVA:

Camila Garcia Silva de Mattos; 572023922-0; 69,5; 47 ; 3 ; – /Tiago Sobreira Barbosa; 571423977-5; 81,5; 12 ; – ; -.

209 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 42 – MICRORREGIÃO 105 / CLASSIFICADOS:

Guilherme Jorge Mezentier da Cruz; 570141691-0; 72,5; 22 ; 1 ; – /Joao Paulo Pelegrini dos Santos; 570793139-4; 86,5; 1 ; – ; – /Jonas das Chagas Fonseca; 571151700-0; 77,5; 16 ; – ; 1 /Lucas Coelho de Avila; 570998533-5; 83,0; 4 ; – ; – /Mayara Camila da Silva Viana Marins Coutinho; 570840133-7; 83,0; 3 ; – ; – /Savio Vinicius Souza Gomes; 571471689-0; 85,0; 2 ; – ; -.

210 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 42 – MICRORREGIÃO 105 / CADASTRO-RESERVA:

Brenda Hellen da Silva Medeiros; 571173151-7; 83,0; 5 ; – ; – /Victor Hugo Lirio Correa; 570011983-4; 66,0; 27 ; 2 ; -.

211 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 42 – MICRORREGIÃO 106 / CLASSIFICADOS:

Caio Marcio de Oliveira Fernandes; 572008766-3; 70,0; 26 ; 1 ; – /Joao Pedro Lemos Sereno; 571245145-7; 79,5; 10 ; – ; 1 /Leticia de Souza Jorge; 571252305-9; 85,5; 2 ; – ; – /Ligia Melina Fernandes Tome; 571239920-4; 81,0; 5 ; – ; – /Mariana Azevedo Carvalho; 571620018-8; 81,0; 4 ; – ; – /Mariana de Castro Alvarenga; 571471300-4; 87,0; 1 ; – ; – /Vinicius Bastos Nunes; 571669472-1; 85,5; 3 ; – ; -.

212 AGENTE COMERCIAL / RJ / MACRORREGIÃO 42 – MICRORREGIÃO 106 / CADASTRO-RESERVA:

Thyago Marinho da Silva; 570217543-9; 68,0; 28 ; 2 ; – /Viviane El Aouar; 571317057-1; 80,0; 6 ; – ; -.

213 AGENTE COMERCIAL / RN / MACRORREGIÃO 43 – MICRORREGIÃO 107 / CLASSIFICADOS:

Anderson Clayton Vasconcelos Costa; 570999553-2; 91,0; 1 ; – ; – /Ariel Clyde Arruda Skeete; 571317747-9; 82,0; 19 ; – ; 1 /Bruno Oliveira da Silva; 571317690-8; 86,5; 4 ; – ; – /Emelly Karoline Honorato de Souza; 571247545-5; 90,5; 2 ; – ; – /Ericka Fabricia Jacome de Sousa Costa; 571983581-1; 77,0; 29 ; 1 ; – /Marcos Silva de Santana; 571678072-1; 81,5; 20 ; – ; 2 /Marcus Vinicius Silva de Araujo; 570396326-2; 86,0; 5 ; – ; – /Pedro Yochinori Gushiken; 571514232-2; 88,5; 3 ; – ; -.

214 AGENTE COMERCIAL / RN / MACRORREGIÃO 43 – MICRORREGIÃO 107 / CADASTRO-RESERVA:

Anthony da Costa Aquino; 570122700-3; 85,5; 6 ; – ; – /Ivo Alvarenga de Almeida Filho; 570895681-4; 76,0; 30 ; 2 ; -.

215 AGENTE COMERCIAL / RN / MACRORREGIÃO 43 – MICRORREGIÃO 108 / CLASSIFICADOS:

Helmut Kennedy Azevedo do Patrocinio; 571205243-5; 77,5; 8 ; – ; 1 /Joaci Azevedo de Lima; 571253389-0; 82,0; 2 ; 1 ; – /Matheus Lucena de Macedo Guedes; 571349284-9; 85,0; 1 ; – ; -.

216 AGENTE COMERCIAL / RN / MACRORREGIÃO 43 – MICRORREGIÃO 108 / CADASTRO-RESERVA:

Francisco Felix de Queiroz; 570009765-6; 81,5; 3 ; – ; – /Luciano da Silva Alves; 570020434-0; 74,5; 9 ; 2 ; -.

217 AGENTE COMERCIAL / RN / MACRORREGIÃO 43 – MICRORREGIÃO 109 / CLASSIFICADOS:

Amalia Celina Santos Lacerda; 571320790-0; 84,0; 10 ; – ; – /Bruno Marques Sales; 571411690-1; 86,5; 2 ; 1 ; – /Carlos Italo de Holanda Morais; 571011345-3; 84,5; 8 ; – ; – /Francisco Rodrigues da Silva Neto; 570998282-8; 83,0; 15 ; – ; 2 /Jessica Bruna de Oliveira Melo; 570009390-0; 78,0; 38 ; – ; 4 /Joao Victor da Silva Cruz; 571657993-5; 75,5; 43 ; 2 ; 8 /Johny Wysllas de Freitas Oliveira; 571214342-0; 85,5; 5 ; – ; – /Josivan Lopes de Morais Junior; 570223502-3; 85,0; 7 ; – ; – /Linneker Franca Teixeira; 571630176-0; 84,0; 11 ; – ; 1 /Marcelo Victor Dantas Barra; 570236956-1; 91,5; 1 ; – ; – /Marcio Leite Moreira Filho; 570801391-2; 83,5; 12 ; – ; – /Marilia Graziella Dantas de Moura Alves; 570213685-0; 81,0; 23 ; – ; 3 /Pedro Lopes de Lima Neto; 570557515-4; 85,5; 6 ; – ; – /Rodrigo Raposo da Fonseca; 571386586-0; 85,5; 4 ; – ; – /Weldenny Matheus de Brito Manso; 571370491-2; 85,5; 3 ; – ; – /Wesley da Silva Oliveira; 570105890-4; 84,0; 9 ; – ; -.

218 AGENTE COMERCIAL / RN / MACRORREGIÃO 43 – MICRORREGIÃO 109 / CADASTRO-RESERVA:

Gerlania Silva dos Santos; 570976312-1; 77,0; 39 ; – ; 5 /Jose Rubens Pinheiro Junior; 571201933-8; 83,5; 13 ; – ; – /Savio Vinicius Sousa da Silva; 570099777-5; 67,5; 59 ; 3 ; -.

219 AGENTE COMERCIAL / RO / MACRORREGIÃO 44 – MICRORREGIÃO 110 / CLASSIFICADOS:

Alaine Franca Benjamim; 571707240-5; 61,5; 55 ; 2 ; 18 /Alexandre Vinnicius Moraes Silva; 571215456-1; 80,5; 3 ; – ; – /Anderson Batista de Carvalho; 570712493-4; 79,5; 4 ; – ; – /Arleson Ariel da Silva Peres Gutierre; 570937792-2; 72,0; 18 ; – ; 2 /Ckewsyon Kewver Dhomyng Queiroz de Souza; 570784414-7; 83,5; 1 ; – ; – /Eder Luciano Mochi; 570416613-3; 80,5; 2 ; – ; – /Marcos da Silva Campos; 571306770-9; 63,5; 50 ; 1 ; 14 /Melissa Postiglione Reis; 571018755-1; 76,5; 7 ; – ; – /Pablo Carvalho de Albuquerque; 571218854-7; 70,5; 25 ; – ; 3 /Rodrigo Falcao Gomes Jardim; 571408695-3; 78,0; 5 ; – ; – /Thiago Maia de Menezes; 570510296-5; 76,5; 6 ; – ; 1.

220 AGENTE COMERCIAL / RO / MACRORREGIÃO 44 – MICRORREGIÃO 110 / CADASTRO-RESERVA:

Edgar Alfaia Pereira; 571207347-8; 76,0; 9 ; – ; – /Gean Oliveira de Matos; 570302384-1; 75,5; 11 ; – ; – /Joao Bosco Villar do Vale; 571591827-3; 55,0; 61 ; 3 ; – /Luca Silveira Pecanha do Carmo; 570876108-8; 70,0; 32 ; – ; 4 /Luiz Roberto Passos Bezerra; 571059200-0; 76,0; 8 ; – ; – /Odalto Massayuki Yaguinuma Junior; 570238990-7; 75,5; 10 ; – ; -.

221 AGENTE COMERCIAL / RO / MACRORREGIÃO 44 – MICRORREGIÃO 111 / CLASSIFICADOS:

Alexandre Ferreira Santos Junior; 570398810-2; 77,5; 4 ; – ; – /Aline Fernanda Miranda Alves; 570159590-3; 76,5; 5 ; – ; – /Antonio Vitor de Souza Provin; 571135422-7; 70,0; 31 ; – ; 3 /Carlos Daniel Domingues Eleoterio; 571562178-1; 82,5; 2 ; – ; 1 /Danieli Fagundes Floreste; 571382847-5; 75,5; 7 ; – ; – /Davi da Silva Gomes; 570112408-6; 74,0; 11 ; – ; – /David Borges Silva; 571218667-8; 74,5; 10 ; – ; – /Deivson Santana Araujo Ramos; 570250129-6; 73,5; 14 ; – ; 2 /Elicleide Cardoso de Sousa; 571354588-6; 75,5; 8 ; – ; – /Kayo Leone Dias Perim; 570113289-7; 82,5; 1 ; – ; – /Leonardo Silva Quaresma; 571254973-9; 67,0; 46 ; – ; 4 /Luiz David Botero Alessi; 572106155-5; 75,0; 9 ; – ; – /Nata da Silva Stedile; 571250134-3; 77,5; 3 ; – ; – /Natalya Latocheski Alves; 571556031-4; 69,0; 35 ; 1 ; – /Nayara Bianchi Ferreira; 570110340-8; 55,0; 75 ; 2 ; – /Poliana Helena Santina Mundel Fantin; 571530193-3; 76,0; 6 ; – ; -.

222 AGENTE COMERCIAL / RO / MACRORREGIÃO 44 – MICRORREGIÃO 111 / CADASTRO-RESERVA:

Carla Jaqueline de Souza; 571332287-3; 74,0; 13 ; – ; – /Dayane Braga Aguiar; 570537783-7; 74,0; 12 ; – ; – /Elaine da Silva Siqueira; 571366981-1; 72,0; 17 ; – ; – /Emilio Jose Oliveira; 570347684-6; 72,5; 16 ; – ; – /Iago Iwankiw; 571531951-5; 72,0; 18 ; – ; – /Rafael da Cruz Farias de Oliveira; 570839891-9; 66,0; 55 ; – ; 5 /Renan de Almeida Medici; 571150962-9; 73,5; 15 ; – ; -.

223 AGENTE COMERCIAL / RO / MACRORREGIÃO 44 – MICRORREGIÃO 112 / CLASSIFICADOS:

Ana Paula da Silva Cabral; 570831174-1; 67,0; 2 ; – ; – /Luis Henrique Soterio de Abrantes; 571227980-3; 71,0; 1 ; – ; -.

224 AGENTE COMERCIAL / RO / MACRORREGIÃO 44 – MICRORREGIÃO 112 / CADASTRO-RESERVA:

Jose Willian Ribeiro da Silva; 571514067-3; 60,5; 4 ; – ; – /Welton Souza Santos; 571262152-2; 60,5; 3 ; – ; 1.

225 AGENTE COMERCIAL / RR / MACRORREGIÃO 45 – MICRORREGIÃO 113 / CLASSIFICADOS:

Angelo Rafael Abreu Sousa; 570748953-6; 77,5; 4 ; – ; – /Fabio Felipe dos Santos Nogueira; 571989189-8; 63,5; 28 ; 1 ; – /Iohan Peter Cavalcante Goncalves; 570625760-2; 82,0; 2 ; – ; – /Luiz Gustavo de Castro Rosa Souza; 571003160-3; 85,0; 1 ; – ; – /Nyckolas Barbosa Cadete; 570002784-6; 72,5; 11 ; – ; 1 /Paulo Ricardo Ferreira de Sa; 570275760-3; 80,5; 3 ; – ; – /Paulo Vinicius Santos da Silva; 571473184-3; 71,5; 12 ; – ; 2 /Ulisses Lima de Sousa; 571324501-0; 76,5; 5 ; – ; -.

226 AGENTE COMERCIAL / RR / MACRORREGIÃO 45 – MICRORREGIÃO 113 / CADASTRO-RESERVA:

Eduardo Murilo Menezes de Melo; 572158534-4; 76,0; 6 ; – ; – /Gustavo Parra Leonel; 570042724-3; 61,5; 31 ; 2 ; -.

227 AGENTE COMERCIAL / RR / MACRORREGIÃO 45 – MICRORREGIÃO 114 / CLASSIFICADOS:

Volnei Schubert; 570193066-0; 65,5; 1 ; – ; – /Yuri Menezes Servolo Oliveira; 571081105-2; 65,0; 2 ; – ; -.

228 AGENTE COMERCIAL / RR / MACRORREGIÃO 45 – MICRORREGIÃO 114 / CADASTRO-RESERVA:

Charles Muller Soares Ribeiro; 570047350-3; 61,5; 3 ; – ; – /Jakeline Pereira Silva; 570214641-4; 59,5; 4 ; – ; -.

229 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 46 – MICRORREGIÃO 115 / CLASSIFICADOS:

Abia Matos de Oliveira; 571621439-4; 84,5; 13 ; – ; – /Alessandra Gabriela Schuster; 571364352-0; 83,5; 20 ; – ; – /Alessandro Gil Pereira da Conceicao Jochem; 570959295-0; 92,5; 1 ; – ; – /Ana Elisa Santos de Oliveira; 570914213-2; 71,5; 161 ; – ; 9 /Annelise Martinez Cardozo de Aguiar; 570659925-0; 73,5; 154 ; 5 ; – /Bruno Berger; 571540238-0; 89,5; 3 ; – ; – /Carlos Henrique Vieira da Silva Junior; 571455584-2; 72,5; 156 ; – ; 5 /Cesar Augusto Ramos Fernandes; 571633103-3; 84,0; 14 ; – ; – /Dimitri Moraes Hatscha; 571265886-0; 81,0; 48 ; – ; 2 /Eduardo Alves Amado; 570203043-6; 85,0; 12 ; – ; – /Edyhallison dos Santos Brito; 571589227-1; 71,5; 163 ; – ; 10 /Elvison Carlos Barros Almeida; 572099700-8; 82,5; 31 ; – ; – /Erik Herejk Ribeiro; 572028047-8; 92,5; 2 ; – ; – /Felipe Camargo Schumacher; 571032037-2; 83,5; 18 ; – ; – /Filipe Jung dos Santos; 571210867-4; 88,0; 5 ; – ; – /Flavia Weigert Simon; 571859554-3; 75,5; 150 ; 3 ; – /Gabriel Feio da Silva; 570936336-0; 77,5; 121 ; – ; 3 /Gabriel Pereira Medeiros da Silva; 570451414-6; 83,5; 15 ; – ; – /Giovane Nicoletti Protti; 571576429-8; 83,0; 26 ; – ; – /Giovani Grahl da Col; 571575284-9; 83,5; 22 ; – ; – /Guilherme Minuzzo Pereira; 570334934-0; 83,5; 23 ; – ; – /Hercules da Silva Marques; 570342083-3; 72,0; 159 ; – ; 7 /Joao Pedro Cabral de Oliveira; 570137992-4; 83,5; 19 ; – ; – /Joao Vitor Ferreira Pereira; 570131159-0; 88,0; 6 ; – ; – /Joao Vittor Maia Felipe; 570704394-2; 77,0; 135 ; – ; 4 /Junior Santos Ribeiro da Silva; 571449221-9; 88,5; 4 ; – ; – /Liendriu da Rocha e Silva; 571612619-5; 71,5; 162 ; 6 ; – /Lucas Feijo da Luz; 571458668-5; 82,5; 27 ; – ; – /Lucas Ferigollo da Silva; 571812352-8; 72,0; 158 ; – ; 6 /Luciano Kircher Fraga; 570424667-2; 80,5; 69 ; 1 ; – /Manoula Fagundes Soares; 571338164-4; 85,5; 10 ; – ; – /Marcelo de Carvalho Meireles; 571641051-0; 86,5; 8 ; – ; – /Marcelo Furlanetto Gobbi; 571304501-1; 83,5; 16 ; – ; – /Marcio Jose Wagner de Santis; 570387477-1; 83,5; 21 ; – ; – /Maria Isabel de Matos Faria; 571284743-1; 78,0; 107 ; 2 ; – /Mauricio Rocha Mendes; 570647497-3; 86,5; 7 ; – ; – /Miguel dos Santos Lopes; 570003849-6; 82,5; 30 ; – ; – /Moises Goncalves de Matos; 571522192-8; 82,5; 29 ; – ; – /Nicolas Sagrillo de Araujo; 570080676-7; 82,5; 32 ; – ; – /Pedro Garcez Silva; 570673795-4; 85,5; 9 ; – ; – /Pedro Pereira Schwengber; 571621138-8; 83,5; 17 ; – ; – /Renan Marcel Goettert; 570326681-9; 85,0; 11 ; – ; – /Ricardo Bogorni Thums; 571950082-1; 75,0; 151 ; 4 ; – /Rodrigo Costa da Silva; 571897588-2; 82,0; 33 ; – ; 1 /Rodrigo Nunes Campos; 570537305-8; 72,0; 160 ; – ; 8 /Sofia Geller Sulzbach; 571211415-1; 83,0; 25 ; – ; – /Vinicius Juan Lauck Medeiros; 571894783-6; 83,0; 24 ; – ; – /William Machado Pantaleao; 571136207-2; 82,5; 28 ; – ; -.

230 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 46 – MICRORREGIÃO 115 / CADASTRO-RESERVA:

Alice Martofel Guzas; 571053782-2; 81,5; 44 ; – ; – /Catherine Pasa Dorneles; 571532248-5; 81,0; 47 ; – ; – /Clarissa Perez Pereira; 570083433-0; 81,0; 50 ; – ; – /Daniela de Souza; 571417439-0; 81,5; 40 ; – ; – /Douglas Soares de Souza; 571282227-0; 71,5; 164 ; – ; 11 /Emanuel Pedra Cruz Bettin; 571009074-7; 81,0; 46 ; – ; – /Eric Silva Hubner; 571932407-7; 81,5; 41 ; – ; – /Everton Gabriel dos Santos; 571815234-9; 81,0; 49 ; – ; – /Guilherme Diniz Bock; 571046857-7; 70,5; 169 ; 7 ; – /Gustavo Passos de Jesus; 571244819-0; 82,0; 38 ; – ; – /Jader de Aquino; 570266020-6; 81,5; 42 ; – ; – /Leonardo Caetano Abreu; 570025346-4; 81,0; 45 ; – ; – /Lia Clarissa Silva de Oliveira; 572106639-8; 71,0; 168 ; – ; 13 /Lucciano Reiss Marsona de Oliveira; 571192928-6; 81,5; 43 ; – ; – /Mariana Stigger Moreira Fortes da Silva; 571743931-4; 82,0; 35 ; – ; – /Matheus Arruda Correia de Albuquerque; 571089141-6; 69,0; 177 ; 9 ; 16 /Matheus Strassburger; 572158415-6; 69,5; 176 ; 8 ; – /Murilo da Rosa Alves; 570137016-8; 82,0; 36 ; – ; – /Pedro Arthur Zuchi Maioli; 571845642-9; 82,0; 34 ; – ; – /Rafael Renck da Silva; 571124122-0; 82,0; 37 ; – ; – /Robson da Costa Goncalves; 571875839-3; 71,0; 167 ; – ; 12 /Victor da Fonseca Fuhro; 571347555-2; 82,0; 39 ; – ; – /Vinicius Francisco Godoy da Silva; 570115781-2; 70,5; 173 ; – ; 14.

231 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 46 – MICRORREGIÃO 116 / CLASSIFICADOS:

Diego Moreira Roque; 571213031-9; 76,0; 19 ; – ; 1 /Eduardo Barros da Cunha; 570994654-5; 83,5; 3 ; – ; – /Giovane Alexandre Paes Donato da Silva; 570335925-0; 71,5; 21 ; 1 ; – /Marilia Bosenbecker Leitzke; 571010992-0; 85,0; 2 ; – ; – /Stefano Carlo Dall Oglio Terres; 571363596-2; 92,5; 1 ; – ; – /Tieissa Fonseca da Silva; 571223144-2; 82,5; 4 ; – ; -.

232 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 46 – MICRORREGIÃO 116 / CADASTRO-RESERVA:

Adson Vercoza dos Santos; 571204586-1; 81,0; 6 ; – ; – /Camila Mesquita Silva; 570548632-5; 69,5; 23 ; 2 ; – /Edgar Ramalho Santos; 571490282-8; 81,0; 5 ; – ; – /Joao Vitor Jacques; 570093152-2; 74,0; 20 ; – ; 2.

233 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 46 – MICRORREGIÃO 117 / CLASSIFICADOS:

Cristiano Duarte Rocha; 571953880-8; 64,0; 12 ; 1 ; – /Lucas Vinicius Nascente da Luz; 571167820-2; 80,5; 1 ; – ; -.

234 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 46 – MICRORREGIÃO 117 / CADASTRO-RESERVA:

Andrei Oliveira Goldas; 570008468-9; 77,5; 2 ; – ; – /Mauricio Zalewski Pippi; 571075952-9; 76,5; 3 ; – ; -.

235 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 46 – MICRORREGIÃO 118 / CLASSIFICADOS:

Julio Berilo dos Santos Back; 571684922-7; 87,0; 1 ; – ; – /Odin Lima dos Santos; 571537662-9; 80,5; 2 ; – ; -.

236 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 46 – MICRORREGIÃO 118 / CADASTRO-RESERVA:

Andrews Carlos Finato; 571012095-8; 74,5; 3 ; – ; – /Joao Pedro Lima Hofer; 571673103-1; 73,5; 4 ; – ; -.

237 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 119 / CLASSIFICADOS:

Cristoffer Willian Freitas; 571916100-7; 70,5; 26 ; 1 ; – /Diego Agnelo da Silva Custodio; 571072969-7; 85,0; 3 ; – ; – /Jackson Adoryan; 571451339-4; 85,5; 2 ; – ; – /Josianne Patricia Acosta Carvalho; 571343831-0; 70,0; 29 ; – ; 1 /Leonardo Cancian Steffenello; 571234184-8; 84,5; 4 ; – ; – /Lucas Lutz Dias; 570789777-9; 86,5; 1 ; – ; – /Roberta Bastos Guedes; 571088355-2; 82,0; 5 ; – ; -.

238 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 119 / CADASTRO-RESERVA:

Elisangela Martins Correa; 571009487-4; 69,5; 30 ; – ; 2 /Gabriel Borsatto Moraes; 571542672-7; 81,0; 7 ; – ; – /Guilherme Aluizio Steffens Lorenset; 571950352-4; 82,0; 6 ; – ; – /Laura Lozano Rombesso; 570242135-8; 80,5; 8 ; – ; – /William Cruz Fonseca; 571402638-5; 70,5; 28 ; 2 ; -.

239 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 120 / CLASSIFICADOS:

Everton de Freitas Felix; 570106964-8; 69,5; 12 ; 1 ; – /Felipe da Luz Goncalves; 571522677-9; 78,0; 1 ; – ; -.

240 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 120 / CADASTRO-RESERVA:

Romario de Souza Nunes Neto; 571636007-4; 78,0; 2 ; – ; – /Vinicius de Armas Trecha; 571414272-4; 76,0; 3 ; – ; -.

241 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 121 / CLASSIFICADOS:

Ana Luiza Borges; 571151736-4; 81,5; 8 ; – ; – /Bruno Cardoso Conrad; 570508311-7; 82,0; 6 ; – ; – /Carlos Miguel Klamt; 571008336-0; 86,0; 1 ; – ; – /Gabriel Avila; 570593382-0; 79,5; 12 ; – ; – /Gabriel Melo Nogueira; 570249569-2; 85,0; 2 ; – ; – /Gabrielle dos Santos; 570310557-3; 70,5; 48 ; – ; 2 /Gilliard Santos Nascimento; 571713823-2; 67,0; 49 ; – ; 3 /Hernani Morais da Cruz Neto; 571598502-6; 65,0; 53 ; 1 ; – /Jeferson da Rosa; 570847673-3; 83,0; 4 ; – ; – /Juliana Kowalski; 571480471-9; 84,0; 3 ; – ; – /Leo Michel Canova Carre; 570538421-5; 65,0; 54 ; 2 ; – /Leonardo Hoff; 571449311-0; 82,5; 5 ; – ; – /Michel Roberto Bergonsi e Silva; 570558809-7; 81,0; 10 ; – ; – /Michelle dos Santos Sousa; 571708798-7; 75,5; 35 ; – ; 1 /Pedro Correa Carrier; 571471292-4; 81,0; 9 ; – ; – /Stefane Lohani Knak; 571645504-4; 82,0; 7 ; – ; – /Tales da Costa Pereira; 571561945-0; 81,0; 11 ; – ; -.

242 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 121 / CADASTRO-RESERVA:

Fabio Ajala Cortes; 571030599-6; 66,5; 50 ; – ; 4 /Pedro Tamiozzo Etgeton; 571785271-8; 63,0; 56 ; 3 ; – /William Mateus da Silva; 571010556-5; 79,0; 13 ; – ; -.

243 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 122 / CLASSIFICADOS:

Andre Finatto Donassolo; 571360439-2; 77,5; 24 ; 1 ; – /Antonio de Souza das Neves Santos; 571879995-9; 68,0; 60 ; – ; 3 /Augusto Zordan; 570175448-1; 80,5; 12 ; – ; – /Bernardo Tobias Klain; 570548999-1; 79,5; 13 ; – ; – /Bruna Dalla Costa Rigo; 571493640-6; 82,5; 4 ; – ; – /Edgar Henrique do Nascimento Campos; 572014819-1; 81,5; 9 ; – ; – /Eduardo Sabadin Azie; 570167223-4; 82,0; 6 ; – ; – /Eliandra Debona; 570092486-5; 70,5; 59 ; 3 ; – /Ericks Rozanski; 571035775-3; 82,5; 5 ; – ; – /Gabriel Romano Novelo; 571230119-1; 82,0; 7 ; – ; – /Guilherme Mocfa Glaner; 571464817-3; 85,0; 1 ; – ; – /Lucas Gugel Fonseca; 571553003-4; 80,5; 11 ; – ; – /Maiara Silveira Lopes; 570347165-7; 68,0; 61 ; – ; 4 /Marcelo Caetano Capelari; 570965462-5; 85,0; 2 ; – ; – /Maria Anita da Silva; 571087898-4; 76,5; 28 ; 2 ; – /Matheus Maraschin Klein; 571234808-5; 82,0; 8 ; – ; – /Matheus Silveira Moura; 571519964-1; 81,0; 10 ; – ; – /Rafaela Cinelli; 571456798-6; 84,0; 3 ; – ; – /Ramon Henrique Kullmann; 572035644-3; 73,5; 48 ; – ; 1 /Wesley Reinoso; 571533431-5; 71,5; 58 ; – ; 2.

244 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 122 / CADASTRO-RESERVA:

Ana Paula Magni; 571149061-4; 79,5; 14 ; – ; – /Andressa Tassotti; 570117326-9; 78,5; 18 ; – ; – /Diego Magaiver Jahn; 570073669-6; 79,0; 16 ; – ; – /Elisiane Fernandes dos Santos; 571419679-0; 67,5; 62 ; – ; 5 /Jaisson Dalcin Martins; 571352445-4; 79,0; 15 ; – ; – /Lucas Edson Occhi; 571644333-2; 67,5; 63 ; 4 ; – /Rubens Scartazzini Tasca; 571939883-5; 79,0; 17 ; – ; – /Suelen Cristina de Oliveira Federisse; 570005395-6; 64,5; 64 ; – ; 6.

245 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 123 / CLASSIFICADOS:

Andrey Pacheco Rottini; 570153957-2; 82,5; 6 ; – ; – /Cassio Verginio Taschetto; 570282862-6; 72,5; 26 ; 1 ; – /Eduardo Fischer; 571554245-7; 85,5; 3 ; – ; – /Fabiano Uggeri Severo; 571481063-6; 82,5; 7 ; – ; – /Flavio Cora Nunes do Amaral; 570517910-6; 83,5; 5 ; – ; – /George Schinestzki Lazzari; 571600729-8; 85,5; 2 ; – ; – /Iuri Pruni Rodrigues; 571322408-8; 73,5; 25 ; – ; 1 /Pamela Eduarda Dias Ferreira; 571249820-6; 71,5; 28 ; – ; 2 /Pedro Alban; 570643453-9; 83,5; 4 ; – ; – /Rafael Pellenz; 570957257-1; 72,0; 27 ; 2 ; – /Wagner Possamai Cainelli; 570012858-0; 90,0; 1 ; – ; -.

246 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 123 / CADASTRO-RESERVA:

Matheus Ghisleri Bressan; 571286821-1; 82,0; 8 ; – ; – /Rudinei Rodrigo Kochhann; 571104722-8; 68,0; 31 ; 3 ; -.

247 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 124 / CLASSIFICADOS:

Alexandre Borges Ferreira da Costa; 570806160-1; 83,5; 6 ; – ; – /Alexsander Oliveira Alves; 571576850-0; 69,0; 34 ; – ; 3 /Andre Gustavo Machado Bohnert; 570139303-7; 83,0; 8 ; – ; – /Chrystian Sena de Oliveira; 570041329-0; 84,0; 4 ; – ; – /Eduardo Rodrigues Dorneles; 571580518-3; 79,5; 20 ; – ; 1 /Felipe Bolzan Mostardeiro; 571337636-5; 82,0; 9 ; – ; – /Fernando Neumann; 571236791-9; 83,0; 7 ; – ; – /Filipo Tomas Sangalli; 571574436-8; 75,0; 31 ; 1 ; – /Francisco Luz; 570268425-5; 86,0; 2 ; – ; – /Joao Vitor Bald; 571592412-3; 87,0; 1 ; – ; – /Leonardo de Avila Oliveira; 571457204-7; 63,0; 39 ; 2 ; – /Letieri da Rosa Freitas; 571453386-6; 72,5; 32 ; – ; 2 /Matheus Ottavio Vogel Medina; 570998165-6; 85,0; 3 ; – ; – /Vitor Martini; 571687142-0; 83,5; 5 ; – ; -.

248 AGENTE COMERCIAL / RS / MACRORREGIÃO 47 – MICRORREGIÃO 124 / CADASTRO-RESERVA:

Bruna Lamb; 572003003-0; 62,5; 40 ; 3 ; – /Fernando Augusto Lenz; 571804131-3; 82,0; 10 ; – ; -.

249 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 48 – MICRORREGIÃO 125 / CLASSIFICADOS:

Athila da Silva Correia; 571656708-0; 91,0; 1 ; – ; – /Bruno Miguel Barth de Oliveira; 570841737-0; 88,5; 2 ; – ; – /Gabriel Sgrott Moreira; 571010523-5; 72,0; 38 ; 1 ; – /Gustavo Bernardo Pires; 571106666-2; 72,5; 37 ; – ; 1 /Rodrigo Cesar Furtado Dutra; 571691745-3; 86,5; 3 ; – ; -.

250 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 48 – MICRORREGIÃO 125 / CADASTRO-RESERVA:

Brenda Cristina Heilmann; 571498210-8; 85,5; 5 ; – ; – /Edson Kuroda; 570624934-1; 69,0; 44 ; 2 ; – /Eduardo Kuquertt Mossi; 571196999-1; 67,0; 46 ; 3 ; – /Jardell Farias; 571407500-0; 85,5; 4 ; – ; – /Joao Lorenco Novaes Pessoa; 571455895-0; 85,0; 7 ; – ; – /Jose Tavares Bastos Neto Zancanaro; 570185899-4; 81,5; 11 ; – ; – /Luana Goularte Louro; 570877112-4; 85,0; 6 ; – ; – /Marcelo Faria Klann; 570171005-4; 82,0; 10 ; – ; – /Matheus Henrique Ferraz Regula; 571943916-2; 84,0; 8 ; – ; – /Paulo Cesar de Souza; 572138443-6; 71,0; 39 ; – ; 2 /Rodrigo Luiz Coelho; 571192407-0; 83,5; 9 ; – ; – /Sidney Antonio Boschiroli; 572119846-6; 80,5; 12 ; – ; – /Yan Correa Rausch; 571122016-1; 71,0; 40 ; – ; 3.

251 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 48 – MICRORREGIÃO 126 / CLASSIFICADOS:

Ana Carolina Cardoso Ramos; 571166788-2; 88,0; 2 ; – ; – /Angelo Manosso Neto; 571595097-9; 84,0; 5 ; – ; – /Clayton de Souza Guimaraes; 570852154-0; 82,5; 9 ; – ; – /Daniel Fernando Conrath; 572125866-0; 85,0; 4 ; – ; – /Diego Enrique Carreras Cardoso; 571186122-5; 87,0; 3 ; – ; – /Eron de Castro; 570048229-2; 83,5; 7 ; – ; – /Francisco de Assis Domingues de Jesus; 570814939-9; 69,0; 51 ; – ; 2 /Frederico Fensterseifer Weissheimer; 571478099-1; 82,5; 8 ; – ; – /Gabriel Rangel de Fraga Seimetz; 570170117-1; 84,0; 6 ; – ; – /Henrique de Souza Fujita; 570569810-3; 90,0; 1 ; – ; – /Jean Cardoso Generoso; 571507680-2; 80,5; 14 ; – ; – /Jeferson Ferreira Mendes; 570968557-8; 76,0; 31 ; 1 ; – /Jhonatan Deyvid Meneguel de Souza; 571492943-5; 81,0; 13 ; – ; – /Jonathas Ferreira Goncalves; 570359832-8; 82,0; 10 ; – ; 1 /Luiz Fernando Anacleto; 570021350-2; 66,5; 55 ; – ; 5 /Maicon Alexandre Leandro; 571191553-6; 69,5; 50 ; 3 ; – /Manoel Eleuterio; 571372007-1; 76,0; 32 ; 2 ; – /Matheus Santos Ramos; 571267203-2; 67,0; 53 ; – ; 3 /Nicholas Cesconeto Exterkoetter; 571378847-2; 81,0; 12 ; – ; – /Renan Vieira de Souza; 572174326-8; 81,0; 11 ; – ; – /Ronaldo de Oliveira; 571538987-5; 67,0; 54 ; – ; 4.

252 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 48 – MICRORREGIÃO 126 / CADASTRO-RESERVA:

Ewerton Luiz Xavier Leao da Silva; 571957493-8; 67,0; 52 ; 4 ; – /Iuri Micail Megier; 570719381-9; 79,5; 15 ; – ; -.

253 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 48 – MICRORREGIÃO 127 / CLASSIFICADOS:

Arino Silveira Junior; 571747726-2; 81,0; 3 ; – ; 1 /Cleber Aurelio Silva; 570384803-6; 62,5; 36 ; 2 ; – /Diully Franca Correa; 570885729-7; 62,0; 37 ; – ; 2 /Evelin Sofia Fuck; 570828444-5; 78,5; 5 ; – ; – /Joelcio Menegaz; 571097353-7; 81,5; 2 ; – ; – /Maikon Goetten Giorgi; 570648066-2; 77,5; 6 ; – ; – /Mauricio Kiniz Junior; 570672831-0; 86,5; 1 ; – ; – /Rafael Andreazza Daros; 570932919-2; 75,0; 8 ; 1 ; – /Roberto Dias Cifuentes; 570010084-4; 80,5; 4 ; – ; – /Valquiria da Silva Borges; 571506207-0; 52,5; 39 ; – ; 3.

254 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 48 – MICRORREGIÃO 127 / CADASTRO-RESERVA:

Jeferson Allein Goedert; 570274855-1; 76,0; 7 ; – ; – /Rafael de Souza Waterkemper; 571346772-3; 55,5; 38 ; 3 ; -.

255 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 49 – MICRORREGIÃO 128 / CLASSIFICADOS:

Alan Antonio Bonetti; 570735639-8; 85,0; 2 ; – ; – /Andre Christo Fructuoso da Costa; 571954742-8; 82,0; 6 ; – ; – /Andress Guilhermo Silva Leal Puertollano; 571327198-4; 64,0; 89 ; 2 ; – /Arthur Mendes Perius; 570126454-1; 78,5; 16 ; – ; – /Bruno Paes Leme Venturini e Silva; 571023691-0; 83,5; 3 ; – ; – /Cleiton Vivan; 571125131-8; 61,0; 95 ; 4 ; – /Cristiano Zanoni; 570358286-0; 69,0; 81 ; 1 ; – /Eduardo Werlang; 570678611-2; 80,5; 8 ; – ; – /Erica Cruz e Silva; 570236088-9; 71,5; 54 ; – ; 4 /Felipe Luiz Montemezzo; 570721349-2; 79,5; 12 ; – ; – /Guilherme Mezzaroba; 572104803-1; 80,5; 9 ; – ; – /Gustavo Pitt Quintana Ribeiro; 570654238-9; 78,5; 18 ; – ; – /Helena Lucca de Araujo; 571320835-2; 80,5; 10 ; – ; – /Jose Eduardo dos Santos Neto; 571454473-6; 72,0; 49 ; – ; 2 /Jose Renato Jorge Junior; 570776948-1; 74,5; 40 ; – ; 1 /Josue Ricardo Pretto; 570879502-0; 63,5; 92 ; 3 ; – /Marcus Vinicius Braatz de Almeida; 570659076-2; 72,0; 50 ; – ; 3 /Mateus Leite Baggio; 570857304-5; 83,5; 5 ; – ; – /Matheus Henriques Leal; 571419167-9; 78,5; 15 ; – ; – /Neumara Bender; 571354695-6; 83,5; 4 ; – ; – /Paulo Cesar Scandiel; 571003911-4; 78,0; 19 ; – ; – /Renan Theisen; 571205024-4; 85,5; 1 ; – ; – /Saulo Thiago Oro Lima; 571296197-9; 78,5; 14 ; – ; – /Taina de Miranda Marquesini; 571124934-0; 78,5; 17 ; – ; – /Thiago Cinti Bassoni Santana; 570842388-0; 70,0; 67 ; – ; 5 /Thiago dos Santos Dias; 571438380-6; 79,0; 13 ; – ; – /Tiago da Silva Tavares; 571326031-0; 81,0; 7 ; – ; – /William do Amaral; 571504970-8; 80,5; 11 ; – ; -.

256 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 49 – MICRORREGIÃO 128 / CADASTRO-RESERVA:

Gustavo Welter Kolling; 570678068-2; 77,5; 21 ; – ; – /Jaime Giehl; 571501831-5; 60,5; 96 ; 5 ; – /Leandro Cassio da Silva Fraga; 570651475-6; 78,0; 20 ; – ; – /Lucas Avila de Oliveira; 571047521-8; 69,0; 78 ; – ; 6.

257 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 49 – MICRORREGIÃO 129 / CLASSIFICADOS:

Carlos Henrique Munaretto; 570678374-0; 69,5; 2 ; – ; – /Eduardo Pereira Luiz; 570285422-9; 82,0; 1 ; – ; -.

258 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 49 – MICRORREGIÃO 129 / CADASTRO-RESERVA:

Fernando Luiz Rhoden; 571226284-3; 69,0; 3 ; – ; – /Leonardo Ribeiro; 572177299-3; 67,5; 4 ; – ; -.

259 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 49 – MICRORREGIÃO 130 / CLASSIFICADOS:

Andre Fernando Schneider; 571697511-1; 67,5; 2 ; – ; – /Raquiele Sepp Orso; 570224076-9; 70,5; 1 ; – ; -.

260 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 49 – MICRORREGIÃO 130 / CADASTRO-RESERVA:

Francieli Alves dos Santos; 571367263-9; 65,5; 4 ; – ; – /Luis Eduardo Bizello; 571403449-3; 66,0; 3 ; – ; -.

261 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 50 – MICRORREGIÃO 131 / CLASSIFICADOS:

Alan Alencar Vieira; 571550001-7; 74,0; 9 ; – ; 1 /Diogo Vilas Boas de Souza; 570945204-6; 85,0; 2 ; – ; – /Murillo Gabriel Hasse; 571062113-2; 68,5; 12 ; 1 ; – /Rodrigo Hartmann Dobner; 571811924-1; 86,0; 1 ; – ; -.

262 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 50 – MICRORREGIÃO 131 / CADASTRO-RESERVA:

Fernando Neuman; 572026593-0; 84,5; 3 ; – ; – /Geovani Sardagna; 571094931-2; 68,0; 13 ; 2 ; -.

263 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 50 – MICRORREGIÃO 132 / CLASSIFICADOS:

Alexandre de Souza Branco; 571568487-5; 79,5; 8 ; – ; – /Andre Bertoldi de Barros Coelho; 571381540-6; 77,5; 16 ; – ; 1 /Antonio Marcos dos Reis; 570747068-0; 81,0; 5 ; – ; – /Eduardo Warmling; 571115600-3; 81,0; 7 ; – ; – /Evandro Vogel; 571069421-1; 82,0; 4 ; – ; – /Felicio Augusto Lorenzi Pedrini; 570337240-0; 84,5; 2 ; – ; – /Gabriel Marian Matter; 570152117-0; 67,0; 36 ; 1 ; – /Isaac Breno Santos Ferraz; 571251811-8; 83,5; 3 ; – ; – /Jose Alexandre Moura de Almeida; 572025246-4; 73,0; 31 ; – ; 2 /Luciana Mattos de Farias; 570819932-0; 79,5; 9 ; – ; – /Maicon Humberto Zemke; 571745296-4; 66,5; 37 ; 2 ; – /Marcos Cesar Ulbinski Novais de Oliveira; 571345338-0; 91,0; 1 ; – ; – /Thomas Edson Regis de Melo; 571644118-4; 81,0; 6 ; – ; -.

264 AGENTE COMERCIAL / SC / MACRORREGIÃO 50 – MICRORREGIÃO 132 / CADASTRO-RESERVA:

Eduarda Aparecida Batistella Iwanaga; 571154815-6; 79,0; 10 ; – ; – /Luiz Gustavo Goncalves Correia; 571086896-4; 65,0; 38 ; 3 ; – /Tais Carneiro Lima dos Santos; 570632725-0; 68,0; 34 ; – ; 3.

265 AGENTE COMERCIAL / SE / MACRORREGIÃO 51 – MICRORREGIÃO 133 / CLASSIFICADOS:

Aderlan Andrade da Cunha; 571448759-0; 90,0; 3 ; – ; – /Ana Catarina Cardoso Freitas; 570963644-6; 88,5; 8 ; – ; – /Anny Karoliny Vieira Santos Gomes; 571134027-3; 90,5; 2 ; – ; – /Bruno Feldens dos Santos; 570824098-1; 89,5; 4 ; – ; – /Daniela Santos Cavalcante Souto; 570131476-8; 89,5; 5 ; – ; – /Duilio Vieira Camelo; 571046884-8; 88,5; 7 ; – ; – /Gabriel Santana Melo; 571454312-4; 86,5; 13 ; – ; 1 /Lucas da Silva Mendes; 571535215-6; 89,0; 6 ; – ; – /Luciano Parada Souza Junior; 571112836-2; 93,0; 1 ; – ; – /Nubia Beatriz Souza Gomes da Silva; 570985509-3; 84,0; 24 ; – ; 2 /Rodolfo Martins Silva; 570499996-8; 77,0; 39 ; 2 ; – /Vinicius Caina Silva Rodrigues; 570988988-1; 78,0; 37 ; 1 ; -.

266 AGENTE COMERCIAL / SE / MACRORREGIÃO 51 – MICRORREGIÃO 133 / CADASTRO-RESERVA:

Flavio Victor Dias de Andrade; 571425138-1; 88,5; 9 ; – ; – /Marco Otavio dos Santos Vianna; 571173592-3; 73,0; 40 ; 3 ; -.

267 AGENTE COMERCIAL / SE / MACRORREGIÃO 51 – MICRORREGIÃO 134 / CLASSIFICADOS:

Johnathan Cardoso Santos; 570554277-2; 89,0; 2 ; – ; – /Lucas Cruz Santos; 570854301-0; 82,0; 15 ; – ; 2 /Newton dos Santos; 570953832-9; 87,5; 5 ; – ; – /Paulo Henrique da Graca Silva; 572119009-1; 57,0; 40 ; 1 ; – /Pedro Henrique dos Santos; 570237542-0; 86,0; 7 ; – ; – /Raissa de Jesus Santana; 570349322-8; 88,5; 3 ; – ; – /Rayane dos Santos Silva; 570953537-1; 87,5; 6 ; – ; – /Savio Ravier Rezende; 570014176-6; 88,0; 4 ; – ; – /Victor Kleverton Lima Barreto; 571110681-8; 94,0; 1 ; – ; – /Vinicius Bomfim Silva; 570220043-4; 84,5; 10 ; – ; 1.

268 AGENTE COMERCIAL / SE / MACRORREGIÃO 51 – MICRORREGIÃO 134 / CADASTRO-RESERVA:

Breno Ruan de Souza Andrade; 570022041-4; 85,5; 8 ; – ; – /Mateus Souza Santos Gois; 570232418-2; 85,0; 9 ; – ; -.

269 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 135 / CLASSIFICADOS:

Amanda Isabel Costa; 570444181-2; 73,5; 240 ; 2 ; – /Ana Carolina Grande de Almeida; 570472508-2; 83,0; 22 ; – ; – /Andre de Lima Schwarz; 572149599-5; 82,0; 35 ; – ; – /Antonio Carlos de Sa; 572003152-4; 82,0; 36 ; – ; – /Arthur Dias de Oliveira; 571265613-8; 85,0; 11 ; – ; – /Brenda Waldschmidt Tanamatis; 570420530-2; 87,0; 3 ; – ; – /Bryan de Souza Bezerra; 571592755-3; 82,5; 29 ; – ; 1 /Carla Yoshiko Kawaguti; 571539761-0; 79,5; 74 ; 1 ; – /Claudio de Macedo Dossin; 570623992-2; 73,0; 256 ; 3 ; – /Daniel Roberto Morais Batalha; 570047879-4; 75,0; 165 ; – ; 9 /Daniel Silva de Almeida; 570952307-7; 84,5; 12 ; – ; – /Danilo Barros Meira; 570020794-0; 74,5; 191 ; – ; 11 /Denis Lima Santos; 571242946-6; 80,0; 61 ; – ; 2 /Diogo Henrique Baumann; 571258925-0; 86,5; 5 ; – ; – /Emerson Mariano Ribeiro Leal; 570891661-6; 84,5; 13 ; – ; – /Erivelton Rocha da Silva; 571335006-6; 69,0; 323 ; 5 ; 30 /Fabio Dieguez Barreiro Mafra; 570940687-8; 83,0; 23 ; – ; – /Felipe Luco Navarro; 570541530-0; 85,5; 9 ; – ; – /Giuliano Duarte Ducatti; 571867922-0; 81,5; 37 ; – ; – /Henrique Hung; 570311732-8; 84,5; 14 ; – ; – /Henrique Oliveira Magalhaes Dias; 571568784-9; 82,5; 24 ; – ; – /Igor Gracchia Marques; 572055688-2; 78,0; 97 ; – ; 4 /Jenny Tiawen Chiang; 570440085-8; 82,0; 33 ; – ; – /Jonas Ferraz da Costa; 571052706-7; 83,0; 20 ; – ; – /Jose Domingos Nascimento Alves; 571594988-6; 76,0; 142 ; – ; 8 /Jose Lucas Lopes Caetano; 571677254-6; 79,0; 78 ; – ; 3 /Julia Arraes Sousa; 570175932-4; 81,5; 38 ; – ; – /Juliana Cesario da Silva Aparecido; 570308608-0; 76,5; 127 ; – ; 7 /Jullya Laura Marques de Oliveira; 570819559-0; 84,0; 18 ; – ; – /Leonilson Sousa Santos; 571094850-5; 76,5; 125 ; – ; 6 /Lucas dos Santos Brandao; 571524181-5; 77,5; 107 ; – ; 5 /Mariana Costa Cardoso de Mello; 571401517-7; 66,5; 346 ; 7 ; – /Mateus Pergentino Fonseca; 571594604-0; 84,0; 16 ; – ; – /Matheus Araujo de Andrade; 570095549-6; 88,5; 1 ; – ; – /Matheus Santos Miranda; 571124234-1; 85,5; 7 ; – ; – /Mauricio Rocha Lima Fernandes; 570042742-0; 84,0; 17 ; – ; – /Mauro Meireles Filgueiras Lima Filho; 570321154-6; 86,0; 6 ; – ; – /Muller de Jesus Marques; 570081233-8; 75,0; 182 ; – ; 10 /Nara Thwanny Anastacio Carvalho de Oliveira; 571354124-1; 83,0; 21 ; – ; – /Pablo Mendes Belo; 572068388-0; 87,0; 2 ; – ; – /Pedro Leal Quaglio; 570972929-2; 84,5; 15 ; – ; – /Pedro Soares de Lima Oliveira; 570198973-0; 82,5; 25 ; – ; – /Rafael Chiquitelli de Carvalho; 571299197-0; 82,5; 28 ; – ; – /Rafael de Carvalho Cavalcanti; 570453820-3; 85,5; 8 ; – ; – /Rennan Guerra Pinheiro; 571193911-0; 86,5; 4 ; – ; – /Rodrigo Leandro Cherez; 572016690-4; 82,5; 31 ; – ; – /Rodrigo Roger Mendes; 571211114-5; 82,5; 32 ; – ; – /Romulo Augusto Salles da Silva; 571520519-4; 85,5; 10 ; – ; – /Ronaldo Ferreira Spinola; 571745094-2; 84,0; 19 ; – ; – /Silas Norberto Tolentino; 572171917-0; 67,0; 339 ; 6 ; – /Tais Waldschmidt Tanamatis; 570420768-9; 82,0; 34 ; – ; – /Tamara Correia de Andrade; 571522854-6; 70,5; 309 ; 4 ; – /Tarso Gun Liang; 571331761-0; 82,5; 30 ; – ; – /Vinicius Carvalho Cruz; 571471569-4; 82,5; 27 ; – ; – /Vitor Shinohara Acunzo; 570754969-7; 82,5; 26 ; – ; -.

270 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 135 / CADASTRO-RESERVA:

Alex Vitor Kenji Tiba; 571645791-1; 78,5; 94 ; – ; – /Alexandre de Arruda Barros Rangel; 570387125-8; 78,5; 86 ; – ; – /Alexandre Nogueira Liberatori; 571243293-5; 81,5; 41 ; – ; – /Aline da Silva Santos; 572064171-0; 62,5; 385 ; 14 ; – /Aline Silva de Brito; 571502131-0; 74,0; 215 ; – ; 13 /Alvaro Luis Vaz da Silva; 571496911-8; 71,0; 305 ; – ; 17 /Andre dos Santos Moreira; 570351796-0; 78,5; 95 ; – ; – /Anito Jose Steinbach Neto; 570780557-7; 80,0; 58 ; – ; – /Antonio Aecio Silva Macena; 572069830-2; 70,5; 308 ; – ; 20 /Bruna Tanan Gomes; 570086727-0; 79,0; 81 ; – ; – /Bruno Abbud Righi; 571233319-8; 80,5; 57 ; – ; – /Caique de Negreiros Martins Leite; 571831466-0; 72,0; 288 ; – ; 15 /Carlos Jose Duarte Junior; 571238030-8; 79,5; 75 ; – ; – /Caroline Garcia Pinto; 570846592-2; 80,0; 65 ; – ; – /Caue Nakamura Cardoso; 570685134-0; 79,5; 72 ; – ; – /Celia Regina Domingues; 571386897-9; 78,5; 87 ; – ; – /Cristino Camilo Pereira Neto; 570982616-2; 74,0; 201 ; – ; 12 /Daniel Pellegrini Mateus; 571901510-7; 78,5; 88 ; – ; – /Daniela Florence Rolon; 571348986-0; 64,5; 374 ; 11 ; – /Deborah Veloso de Lima; 570366608-0; 70,5; 307 ; – ; 19 /Diego Alecssander Thomazinho Costa; 571994203-3; 80,5; 54 ; – ; – /Eduardo Minoru Myahira; 570220175-9; 79,5; 76 ; – ; – /Evandro Oliveira Brito; 571372473-2; 80,0; 63 ; – ; – /Fabio Fabri Gomes da Silva; 571182419-4; 81,0; 46 ; – ; – /Fabio Joaquim da Silva; 572021073-5; 79,5; 66 ; – ; – /Felipe Grivol Machado de Souza; 571957555-0; 65,5; 357 ; 9 ; – /Felipe Heleno Minhoso; 571743131-2; 81,0; 50 ; – ; – /Felipe Martins Serra; 572049172-8; 79,5; 73 ; – ; – /Felipe Murakami Garcia; 570260933-5; 81,0; 53 ; – ; – /Flavio Mendes; 571711441-1; 78,0; 96 ; – ; – /Frederico Baami Sebastiao Lourenco de Barros; 571777273-7; 73,5; 226 ; – ; 14 /Gabriel da Silva Benetti; 570749386-3; 78,5; 93 ; – ; – /Gabriela Fuzissaki; 570051232-6; 79,5; 67 ; – ; – /Giovanna Nardini; 571364895-6; 80,0; 62 ; – ; – /Guilherme Trindade Gomes; 571419694-3; 64,5; 379 ; 12 ; – /Gustavo Menezes Aleixo; 571795739-4; 79,5; 71 ; – ; – /Heitor Tessari Mendes Kubota; 571589209-4; 80,5; 56 ; – ; – /Henrique Arthur Siqueira Pires; 570984976-9; 80,5; 55 ; – ; – /Iago Henrique Marques Sousa; 571100013-0; 79,0; 82 ; – ; – /Jeferson Bispo de Moura; 571697496-4; 70,5; 306 ; – ; 18 /Jeferson Tadeu Mamede do Nascimento; 571759414-8; 69,5; 314 ; – ; 24 /Joao Rodrigues Pereira Filho; 571612839-4; 79,0; 77 ; – ; – /Joaquim Narciso Neto; 570865935-2; 81,5; 42 ; – ; – /Jomar de Freitas Misseno; 572016401-0; 78,0; 98 ; – ; – /Joon Chol Park; 570322303-8; 78,5; 91 ; – ; – /Jose Carlos Cardoso Dias Junior; 571953778-9; 62,0; 388 ; 17 ; – /Jose Vitor Zambrana Pinto da Silva; 571611921-6; 81,0; 48 ; – ; – /Josemir Vilas Boas de Oliveira; 571093074-6; 80,0; 60 ; – ; – /Julia Kondo; 571625881-3; 78,5; 84 ; – ; – /Kaory Mekaru; 571968732-5; 81,0; 44 ; – ; – /Lais Sayuri Mandai; 571545420-7; 78,0; 100 ; – ; – /Larissa Kaori Yoshikawa; 570231538-5; 78,5; 90 ; – ; – /Lenise Alves da Silva; 570584661-6; 65,0; 371 ; 10 ; – /Lidiane Lopes Lourenco; 570744852-0; 64,5; 383 ; 13 ; – /Liliane Ferreira dos Santos; 571182645-2; 66,0; 350 ; 8 ; 51 /Lilith Maria do Socorro da Silva; 571375740-1; 71,5; 303 ; – ; 16 /Lucas Andre Marques Pereira; 570674212-5; 78,0; 99 ; – ; – /Lucas Perrenoud Ribeiro da Silva; 570002636-0; 70,0; 312 ; – ; 22 /Lucas Quirino Silva; 570144975-9; 80,0; 64 ; – ; – /Luiz Amancio de Oliveira Filho; 571793465-1; 69,5; 318 ; – ; 26 /Luiz Eduardo da Rocha Gomes; 570800977-0; 62,0; 386 ; 15 ; – /Luiz Roberto Calado; 571321211-3; 80,0; 59 ; – ; – /Luiz Toshiyuki Kanamori; 570143991-6; 79,0; 80 ; – ; – /Marcelo Masahiro Miyasato Ueta; 570840732-5; 81,5; 39 ; – ; – /Marco Henrique Maciel de Oliveira; 571316549-6; 81,0; 49 ; – ; – /Marcos Shigeaki Kinukawa; 571241880-8; 81,0; 52 ; – ; – /Marcos Suzuki Pereira; 571377448-6; 78,5; 85 ; – ; – /Maria Clara Franco Cardoso; 572036233-6; 79,0; 79 ; – ; – /Mariana de Britto Abrahao; 572126404-5; 79,5; 69 ; – ; – /Mario Artur Cardinalli; 571718822-2; 62,0; 387 ; 16 ; – /Mateus Cerri Gomes; 570218683-2; 79,5; 70 ; – ; – /Mateus Darrigo Cipolla; 571360284-5; 81,0; 51 ; – ; – /Matheus Horta Sampaio Jacob; 571305719-8; 81,0; 45 ; – ; – /Melissa Real Bispo Lanaro; 571429638-0; 79,0; 83 ; – ; – /Patricia Stefanelli Conceicao; 570724183-6; 70,0; 313 ; – ; 23 /Paulo Henrique Alves; 571564707-4; 78,5; 92 ; – ; – /Rocco Di Nizo Neto; 571203904-8; 78,5; 89 ; – ; – /Rodrigo Freitas de Souza; 570987211-9; 79,5; 68 ; – ; – /Vanderson Silva Santos; 571655911-7; 70,0; 310 ; – ; 21 /Victor Urdiali Souza; 571215590-2; 81,5; 40 ; – ; – /Vinicius Emidio da Silva; 571451429-5; 81,0; 47 ; – ; – /Viviane de Souza Moraes; 571998070-0; 69,5; 317 ; – ; 25 /William Koiti Oishi; 571240066-8; 81,0; 43 ; – ; -.

271 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 136 / CLASSIFICADOS:

Aline de Souza Machado; 571260422-8; 80,5; 24 ; – ; – /Breno Leoni Ebeling; 571472049-0; 81,0; 19 ; – ; – /Breno Tahata Suzuki; 571153936-7; 82,0; 15 ; – ; – /Caio Antonio Moreno; 570663286-2; 84,0; 6 ; – ; – /Caroline Camilo de Andrade; 570935137-9; 87,0; 1 ; – ; – /Charles Lucena Ribeiro; 570171790-9; 64,0; 291 ; 6 ; – /Cicero Costa de Lima; 570975375-3; 75,0; 61 ; – ; 3 /Danylo Sousa Oliveira; 571346182-9; 79,0; 32 ; – ; – /Eduardo Cordeiro de Abreu; 571619240-1; 82,0; 14 ; – ; – /Erica de Souza Julio; 570627540-0; 72,0; 123 ; – ; 7 /Felipe Gomes de Araujo; 570721208-4; 75,0; 62 ; – ; 4 /Felipe Vieira Stoffel; 570300743-0; 85,5; 3 ; – ; – /Fernando Kakehi; 571063406-7; 84,5; 5 ; – ; – /Filipi Celso Galindo; 570959464-1; 81,0; 20 ; – ; – /Flavio Oliveira Fontes Lopes; 571431680-9; 84,0; 8 ; – ; – /Flavio Silveira Martins; 571684832-6; 80,5; 25 ; – ; – /Gabriel Morales; 571930080-6; 70,0; 202 ; 4 ; – /Gabriela Moreira dos Santos; 571119981-9; 74,0; 77 ; – ; 5 /Guilherme Augusto Lieto Samczuk; 570841478-7; 79,5; 31 ; – ; – /Guilherme da Silva Macena; 571017770-0; 84,0; 9 ; – ; – /Gustavo Colucci dos Santos; 570273997-4; 81,0; 18 ; – ; – /Gustavo Walter Rosenbaum; 571957343-6; 83,0; 11 ; – ; – /Heitor Jorge da Silva; 571534113-3; 73,0; 102 ; 1 ; – /Ismael Fabiano Tavares; 570333732-4; 81,5; 16 ; – ; – /Juliana Bili Munhoz; 571351916-7; 81,0; 17 ; – ; – /Juliana Rosa Amadi Pelosini; 571251848-0; 80,0; 26 ; – ; – /Kleyton Fernando do Nascimento; 571366535-4; 85,0; 4 ; – ; 1 /Laercio Ieracitano Vieira; 571038545-3; 80,0; 27 ; – ; – /Luiz Thiago Silva Medeiros; 570791317-2; 81,0; 22 ; – ; – /Marcos de Souza Lima; 571384135-5; 71,5; 139 ; – ; 8 /Matheus Nascimento dos Santos; 572028269-3; 84,0; 7 ; – ; – /Mayllon Marques Rodrigues; 570989889-0; 70,5; 190 ; – ; 10 /Miyu Kitamura; 570791675-5; 84,0; 10 ; – ; – /Nicolle Silva do Nascimento; 571032453-4; 67,0; 270 ; 5 ; – /Patricia Doris Tawil; 570216464-4; 70,0; 196 ; 3 ; – /Patrick Talhiari Trovao; 571059774-9; 87,0; 2 ; – ; – /Pedro Henrique Rodrigues Azevedo; 571712021-0; 73,5; 88 ; – ; 6 /Rafael Barbosa Martinez; 571312611-3; 81,0; 21 ; – ; – /Raislane Cristiana Coelho; 571344212-1; 82,5; 12 ; – ; – /Raul Pereira Machado; 571424377-2; 80,0; 28 ; – ; – /Rodrigo Batista Alves do Nascimento; 570026619-5; 81,0; 23 ; – ; – /Rodrigo Caldas Oliveira; 571527927-6; 71,0; 162 ; – ; 9 /Rodrigo da Silva Costa; 571485470-9; 80,0; 29 ; – ; – /Tania Alexandre Santos; 572004468-7; 70,5; 184 ; 2 ; – /Uriel Castanho Machado; 571846038-3; 78,0; 36 ; – ; 2 /Welson Oliveira da Silva; 570990337-3; 79,5; 30 ; – ; – /Wilson Trovao Beda; 570790070-4; 82,0; 13 ; – ; -.

272 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 136 / CADASTRO-RESERVA:

Adriana Mateus Rovai; 572027324-4; 76,5; 48 ; – ; – /Alessandra Marina Siliano de Oliveira dos Santos; 570157442-0; 78,5; 33 ; – ; – /Andre Luiz Rodrigues Romanski; 571733421-4; 75,0; 63 ; – ; – /Andre Marcel de Lima; 572137575-7; 78,0; 35 ; – ; – /Artur Issamu Takata; 570812181-3; 77,5; 41 ; – ; – /Auro Augusto de Araujo; 570465462-8; 78,0; 39 ; – ; – /Bruno Dottavio Sbaraglia; 570244901-9; 75,5; 57 ; – ; – /Caique Ribeiro Glassbrook; 570921663-6; 74,0; 79 ; – ; – /Chayene Peterson Martini; 571616841-5; 60,5; 325 ; 12 ; – /Christian Ribeiro Lima; 571565389-8; 75,0; 64 ; – ; – /Claudigiane Yukui; 570829467-7; 76,5; 47 ; – ; – /Clemente Faga; 571552354-6; 75,0; 59 ; – ; – /Cleubia Oliveira Carvalho; 570568802-4; 69,5; 215 ; – ; 12 /Cristina Yuri Okada Kobayashi; 570683365-2; 74,0; 80 ; – ; – /Daniel Batista Vieira; 571306380-0; 74,0; 76 ; – ; – /Dante Bertoni Serna Quinto; 571478388-0; 61,0; 324 ; 11 ; – /Eduardo Furlan Giannotti Garcia; 570134670-5; 63,5; 298 ; 7 ; – /Eduardo Gabriel Montalvao Cunha; 572048327-1; 75,5; 53 ; – ; – /Elide Ferreira de Lucena; 571566916-0; 74,5; 73 ; – ; – /Emerson Furlanete; 571430663-6; 74,5; 74 ; – ; – /Emerson Martins Alves; 571788912-5; 75,5; 56 ; – ; – /Enzo Calmon Angeli; 570807533-5; 75,0; 70 ; – ; – /Fernando Garcia Beluci; 571642349-6; 74,0; 78 ; – ; – /Fernando Pereira Queiroz de Lima; 571097584-6; 78,0; 40 ; – ; – /Gabriel Alcaide Tibirica Pereira da Silva; 571323743-6; 59,5; 326 ; 13 ; – /Gabriel Caires de Souza Matos; 570286133-4; 74,0; 81 ; – ; – /Gabriel de Souza Santos; 571394854-4; 68,0; 257 ; – ; 15 /Gabriel Guedes Bonacio; 570936736-0; 77,0; 45 ; – ; – /Gabriel Guedes Pena; 571662634-0; 75,0; 68 ; – ; – /Guilherme Noel Xavier; 571108816-6; 70,0; 194 ; – ; 11 /Heitor Luiz Bispo Teixeira; 571272855-0; 76,5; 49 ; – ; – /Henrique Carvalho da Silva; 571237158-6; 68,0; 259 ; – ; 17 /Henrique Lopes Arruda; 571559939-5; 75,0; 66 ; – ; – /Joao Alvaro Nogueira Nunes; 570581697-0; 78,0; 38 ; – ; – /Jonnathan Miguel Santos Correia; 571617727-1; 67,5; 261 ; – ; 18 /Jose do Espirito Santo Gomes; 571848566-3; 67,0; 267 ; – ; 22 /Julia Magalhaes Oliveira da Silva; 570673159-3; 69,5; 217 ; – ; 13 /Kaio Vinicius Rodrigues Sampietri; 571894883-9; 61,0; 323 ; 10 ; – /Karina Akemi Sequia; 571493917-6; 75,0; 65 ; – ; – /Leandro Teixeira Domingues; 571449920-0; 75,5; 54 ; – ; – /Leonardo Santos da Silva; 571648978-1; 67,5; 264 ; – ; 21 /Lucas Lourenco da Silva; 571646281-0; 74,5; 72 ; – ; – /Lucas Pavani Goulart; 571427810-9; 75,0; 69 ; – ; – /Lucas Piccagli Lice; 571308411-5; 62,5; 311 ; 8 ; – /Maisa Soares de Lima; 570334998-3; 78,0; 37 ; – ; – /Marcele Erminia dos Reis Carvalho; 570582207-6; 61,5; 322 ; 9 ; – /Marcelo Furtado Machado Leitao; 571042667-9; 59,5; 327 ; 14 ; – /Marcelo Lozano Belo; 571190016-6; 75,5; 58 ; – ; – /Marco Antonio Landulfo da Silva; 571907992-0; 75,5; 55 ; – ; – /Marcos Lopes de Araujo; 571558554-3; 78,5; 34 ; – ; – /Marcos Otavio de Freitas; 571508913-6; 67,5; 262 ; – ; 19 /Maria Fernanda Reali Camargo; 572156388-3; 77,0; 44 ; – ; – /Matias Gomes da Silva; 572118456-3; 67,5; 263 ; – ; 20 /Naiara Alves Ribeiro; 571267876-6; 74,5; 75 ; – ; – /Octavio Kibune Maizza; 570601191-6; 76,5; 50 ; – ; – /Otavio Augusto Takeshi Santos; 571534857-2; 76,5; 46 ; – ; – /Renan Martins Fontes; 570431526-8; 68,0; 258 ; – ; 16 /Renan Vitor Bonetti; 570099041-1; 77,5; 42 ; – ; – /Renata Machado Pessin; 571398696-7; 77,5; 43 ; – ; – /Rodrigo Melo Ferreira; 572096260-4; 74,5; 71 ; – ; – /Rodrigo Michel Fazio da Silva; 571816548-5; 75,0; 67 ; – ; – /Romulo Fattor; 571474311-5; 69,5; 225 ; – ; 14 /Sergio Fernandes Lucio Junior; 570975590-1; 75,0; 60 ; – ; – /Tassiana Geremias Franccioli; 571235549-6; 76,0; 51 ; – ; – /Viviane Pioli Terlizzi; 571436107-6; 75,5; 52 ; – ; -.

273 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 137 / CLASSIFICADOS:

Adalton Cesar da Luz Oliveira; 571302826-7; 80,0; 13 ; – ; – /Alexander Roncoleta Pupo; 572057590-3; 64,5; 159 ; 5 ; – /Amanda Miano Luis; 570823528-9; 76,0; 24 ; – ; – /Amarilis Rafaela Rocha do Nascimento; 571236142-1; 91,5; 1 ; – ; – /Ana Paula Alves de Aquino; 571201718-0; 75,5; 31 ; – ; – /Ana Paula Bernardes Gomes; 570254156-1; 76,0; 23 ; – ; – /Andre Carneiro; 571144535-7; 64,5; 157 ; 4 ; 17 /Andre Kaique Ramos de Oliveira; 572156008-0; 72,5; 59 ; – ; 3 /Antonio Cezar Rocha Reigado; 570155010-0; 76,0; 25 ; – ; – /Bruna Borges dos Santos; 570373213-3; 81,0; 12 ; – ; – /Bruno Henrique da Silva; 571516126-8; 71,5; 79 ; – ; 5 /Bruno Oliveira Silva; 571620049-1; 78,5; 16 ; – ; – /Caio Vinicius Olaia Dias; 571829097-8; 79,5; 14 ; – ; – /Caroline Saraiva de Souza; 572034474-0; 62,5; 167 ; 6 ; – /Cassio Siqueira Nepomuceno; 570853593-4; 75,0; 33 ; – ; – /Claudia Santana Goncalves Ferreira; 570829476-0; 67,5; 138 ; – ; 11 /Claudio Magalhaes Santana; 571013268-6; 71,5; 76 ; – ; 4 /Daniel Assaharu Naraoka Taminato; 572029811-9; 81,5; 8 ; – ; – /Daniel de Oliveira Neto; 571326394-3; 61,5; 176 ; 7 ; – /Danilo Aparecido Gomes; 572066924-5; 76,0; 22 ; – ; – /Denes Santos Castro; 570094905-3; 75,5; 28 ; – ; – /Diego Antiquera Mendes da Cunha; 571547385-3; 74,5; 39 ; – ; – /Esdras Marcelo Gomes Silva; 571425947-7; 75,5; 27 ; – ; – /Fagner da Silva Marques; 570618974-9; 68,0; 132 ; – ; 10 /Felipe Demori Goncalves da Silva; 570575696-1; 75,5; 30 ; – ; 1 /Felipe Hiroyuki Takayasu; 570799333-2; 82,5; 6 ; – ; – /Gabryelle Monteiro Cardoso; 570696896-5; 70,5; 92 ; – ; 7 /Glauco Luiz Loriano; 571360419-9; 78,0; 18 ; – ; – /Guilherme Guimaraes Moreira; 571561677-3; 77,5; 19 ; – ; – /Guilherme Luiz Ribeiro Santana; 571200408-6; 79,0; 15 ; – ; – /Heloisa Carolina de Oliveira Bruno; 571559599-5; 75,0; 34 ; – ; – /Israel Brito Duarte de Oliveira; 571821746-0; 70,0; 99 ; – ; 8 /Joao Paulo Moura Barata; 571986112-7; 81,5; 9 ; – ; – /Joao Pedro Aguiar Utzig; 571725293-0; 75,0; 35 ; – ; – /Joao Pedro Santos Costa; 570192946-7; 73,5; 47 ; – ; 2 /Joao Vitor da Silva; 571247851-2; 71,0; 81 ; – ; 6 /Jocimere Ruiz; 571537079-1; 84,0; 3 ; – ; – /Julia Prado Reginato; 572060914-1; 69,5; 112 ; 1 ; – /Lania Souza de Oliveira; 572007980-0; 75,0; 37 ; – ; – /Leonardo Bazan Rocha; 570655524-6; 75,5; 29 ; – ; – /Leonardo Ricci Costa; 570966471-2; 69,0; 115 ; 2 ; – /Lilian Prado Pereira; 571018583-5; 83,5; 5 ; – ; – /Lucas Santos Ferreira; 571765819-0; 77,0; 21 ; – ; – /Luis Felipe Cavalcante dos Santos; 570254771-0; 75,0; 38 ; – ; – /Luiz Andre Soares Marcondes; 571921334-7; 75,5; 26 ; – ; – /Marcelo Fernando de Souza Junior; 571078741-4; 78,0; 17 ; – ; – /Marcos Rosa da Silva; 570855822-9; 75,0; 32 ; – ; – /Mardy Wilian Souza da Silva; 570828596-3; 77,0; 20 ; – ; – /Pauline de Moraes Guilherme; 571690866-4; 74,5; 40 ; – ; – /Rafael Andreoni Cirillo; 571115240-0; 82,5; 7 ; – ; – /Rafael Toshio Rama Yamamoto; 570866720-8; 85,5; 2 ; – ; – /Rogerio Carlos Ferreira; 571602976-5; 84,0; 4 ; – ; – /Romulo Ornelas de Oliveira Junior; 571124211-3; 68,0; 135 ; 3 ; – /Romulo Pereira Cassani; 570180856-4; 75,0; 36 ; – ; – /Samuel Foelkel Savietto; 572157449-0; 81,0; 11 ; – ; – /Thiago Adiniz Costa Carvalho; 571057687-5; 81,0; 10 ; – ; – /Victoria Luiza Bolito Pedro; 570330259-0; 68,0; 130 ; – ; 9 /Wagner Batista Silva; 571109494-7; 66,0; 150 ; – ; 12.

274 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 137 / CADASTRO-RESERVA:

Ana Clara Sousa Bezerra; 571135960-1; 74,0; 41 ; – ; – /Eduardo Silva Ribeiro; 572071583-3; 74,0; 44 ; – ; – /Guiherme Teixeira Andrade; 571441987-9; 74,0; 45 ; – ; – /Guilherme Carvalho do Nascimento; 571156613-1; 66,0; 152 ; – ; 14 /Jacqueline Scane dos Santos; 571377626-1; 74,0; 43 ; – ; – /Lucas Matos Mariano; 571856470-0; 66,0; 151 ; – ; 13 /Lucas Tomaz Gomes; 571722192-9; 74,0; 42 ; – ; – /Pollyana Brandi Perez; 570161771-9; 61,5; 177 ; 8 ; -.

275 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 138 / CLASSIFICADOS:

Alessandro Eiji Lopes; 570194123-4; 79,0; 20 ; – ; – /Alexandre Kobs Zacarias; 571965935-4; 77,5; 29 ; – ; – /Alexandre Pecanha Binatti; 571615093-5; 77,0; 36 ; – ; – /Ana Alice Costa Lima; 570444774-1; 72,5; 98 ; – ; 12 /Ana Paula Rodrigues dos Santos; 570706986-0; 75,5; 51 ; – ; – /Anderson Roberto dos Santos Magnini; 570633351-5; 77,0; 32 ; – ; – /Andre Francisco Duarte; 571271455-6; 78,5; 21 ; – ; – /Andre Soares dos Santos Lima; 572040599-7; 72,0; 118 ; – ; 16 /Andrea Mayumi Kyukawa; 570522862-5; 79,5; 18 ; – ; – /Beatriz de Castro Sackmann; 571058839-1; 75,5; 55 ; – ; – /Bruno Lima de Sousa; 571510028-0; 74,0; 74 ; – ; 9 /Caio Pigatto Mazzeo; 572013698-9; 64,5; 234 ; 7 ; – /Camila Salvador Rodrigues Franco; 570545829-5; 81,0; 11 ; – ; – /Camilo Nobrega Dantas de Aquino; 571919015-8; 63,5; 248 ; 8 ; – /Carlos Alberto Dias da Fonseca Junior; 571636866-9; 75,0; 60 ; – ; – /Carolina Rodrigues Badu; 571483828-9; 76,5; 42 ; – ; – /Cleiton da Conceicao Alves; 571144460-9; 75,0; 62 ; – ; 8 /Dafny Dantas Francisco; 570547987-0; 75,5; 54 ; – ; 6 /Daiane Carla Henrique de Castro; 571328542-0; 68,0; 207 ; – ; 23 /Daniel da Silva Alves; 571928789-3; 72,0; 106 ; – ; 14 /Danillo Jordao de Lima; 571148525-0; 76,0; 47 ; – ; – /Davi Nilson Ventura; 570094552-7; 76,0; 49 ; – ; – /Denison Wallace Araujo; 571679539-9; 83,5; 6 ; – ; – /Derick Alves de Pina; 571192767-0; 78,0; 25 ; – ; – /Douglas Marques Blanco Dias; 570500987-6; 64,5; 233 ; 6 ; – /Edson Bittencort Silva; 571089592-4; 81,0; 10 ; – ; – /Eduardo Henrique Zuliani; 571588035-8; 81,0; 12 ; – ; – /Eduardo Silveira Pereira; 570405705-2; 75,0; 58 ; – ; 7 /Enrique Erasmo Keller Silva; 571334389-0; 80,5; 15 ; – ; – /Enzo Suyama Conde; 570094846-6; 77,0; 39 ; – ; – /Erick Alves Rodrigues; 570911116-3; 76,5; 45 ; – ; – /Erick Tubamoto; 571635927-9; 78,5; 22 ; – ; – /Erik Kaito Matsubayashi; 570006129-4; 90,0; 1 ; – ; – /Erika Roberta Benassuly Miranda; 571462425-0; 75,5; 52 ; – ; – /Felipe Cezario Dias; 571260111-0; 77,0; 34 ; – ; 4 /Felipe Marques; 570072849-4; 80,0; 16 ; – ; – /Fernando Mario Reis Santana e Santos; 570975462-0; 69,0; 199 ; – ; 22 /Francisco Nadson Carvalho; 570239122-2; 86,0; 4 ; – ; – /Gabriel Bandeira de Melo Silva; 571324274-0; 86,0; 3 ; – ; – /Gabriel Monteiro de Oliveira; 570177844-7; 76,5; 44 ; – ; – /Gabriela Pereira da Silva; 570024714-0; 76,5; 43 ; – ; – /Geovana Aparecida Lopes Santana; 570927617-1; 75,5; 56 ; – ; – /Guilherme Henrique da Silva Lazaro; 570899956-2; 78,0; 28 ; – ; 3 /Gustavo Goncalves Souza; 571603126-8; 77,0; 41 ; – ; – /Gustavo Martins da Costa; 571380296-2; 75,5; 53 ; – ; – /Gustavo Soares Vieira Silva; 571195237-1; 73,5; 85 ; – ; 11 /Heloisa Costa Idalino da Silva; 571457067-7; 82,5; 9 ; 1 ; – /Isaque Santos Rocha; 571177199-4; 79,0; 19 ; – ; – /Jacksander Zeferino de Almeida; 571276686-3; 70,5; 151 ; – ; 18 /Jeferson Ricardo Resende da Silva; 570312990-1; 77,0; 40 ; – ; – /Joao Pedro Santos; 571413375-8; 77,0; 38 ; – ; – /Julio Cesar Bacarini; 571093352-4; 82,5; 7 ; – ; – /Kaio Cardoso da Silva; 571714794-4; 77,0; 31 ; – ; – /Kevin Reis Torhacs; 571422207-0; 78,5; 23 ; – ; – /Larissa Oliveira; 570529154-6; 80,5; 14 ; – ; – /Leandro Alves Santiago; 570277596-0; 76,0; 48 ; – ; 5 /Leandro Calmon de Jesus; 572166557-0; 72,5; 104 ; – ; 13 /Leandro Sanfelice Liebentritt; 571623802-0; 75,5; 57 ; – ; – /Leonardo Chaves Noronha da Silva; 571134158-0; 74,0; 78 ; – ; 10 /Leonardo Rodrigues da Costa; 571062701-0; 72,0; 108 ; – ; 15 /Leticia Silva Valente; 571752409-1; 65,0; 225 ; 4 ; – /Luiz Antonio da Silva Rego; 571867755-4; 78,5; 24 ; – ; – /Marcelo Koba; 571064825-7; 62,0; 257 ; 10 ; – /Marcelo Souza Almeida; 571992792-8; 75,0; 59 ; – ; – /Marco Vinicius Uchida Melo; 570901343-5; 76,0; 46 ; – ; – /Marcus Vinicius Vieira Silva; 571107761-8; 71,5; 122 ; – ; 17 /Mateus Jilton da Silva Santos; 571908141-5; 78,0; 26 ; – ; – /Matheus Cardoso Paschoal; 571394882-3; 70,0; 162 ; 3 ; – /Maycon Willians Ramos da Silva; 570371776-5; 77,0; 33 ; – ; – /Mayreh Louise Souza Campos; 571457721-0; 84,0; 5 ; – ; – /Murilo Ribeiro Felix de Oliveira; 570273059-9; 77,5; 30 ; – ; – /Onemar Moura da Silva; 571117062-1; 87,0; 2 ; – ; 1 /Paulo Fernando Moreira Pinheiro Junior; 571358264-6; 75,5; 50 ; – ; – /Pedro de Almeida Brito; 572034652-5; 80,5; 13 ; – ; – /Rafael Cezar de Miranda Melo; 570661817-7; 75,0; 61 ; 2 ; – /Rodolfo Ferreira da Silva; 572043403-0; 69,0; 196 ; – ; 21 /Rosecler Evaristo Goncalves; 570231198-5; 65,0; 228 ; 5 ; – /Samuel Ferreira do Prado; 570981627-9; 69,0; 184 ; – ; 19 /Tatiana da Silva Santos; 571137130-1; 69,0; 186 ; – ; 20 /Victor Brossi de Figueiredo; 570188684-7; 77,0; 37 ; – ; – /Victor Marques da Silva; 571434439-9; 77,0; 35 ; – ; – /Vinicius Alves Rocha; 570107207-6; 82,5; 8 ; – ; – /Vitor Cafasso Cavalcante Barsch; 570515964-0; 78,0; 27 ; – ; – /Vitor Monteiro Ribeiro; 571200026-2; 63,0; 252 ; 9 ; – /Vitoria Santos Silva Bohlhalter; 571214620-9; 79,5; 17 ; – ; 2.

276 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 138 / CADASTRO-RESERVA:

Francisco Aguicie Barros; 571930249-8; 60,5; 270 ; 12 ; – /Gabriella Rosa Cipolla; 572066595-5; 61,0; 269 ; 11 ; – /Guilherme Oliveira Barbosa; 571089046-4; 75,0; 66 ; – ; – /Juliana Andrade Pereira; 570115117-2; 68,0; 209 ; – ; 25 /Leonardo de Andrade e Silva; 571208917-2; 74,5; 68 ; – ; – /Thalita Tavares da Silva; 570647500-2; 75,0; 65 ; – ; – /Thalles Henrique Santos Motta; 570979006-5; 75,0; 64 ; – ; – /Victor Costa Santos; 571342451-9; 74,5; 67 ; – ; – /Victor Hugo Rocha de Farias; 571783703-8; 75,0; 63 ; – ; – /Wagner de Jesus Miranda; 570459327-9; 68,0; 208 ; – ; 24.

277 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 139 / CLASSIFICADOS:

Airton Pansarin Junior; 570554750-5; 73,5; 84 ; – ; 6 /Alan Fontenele da Silva Brito; 571335605-4; 78,0; 28 ; – ; – /Alex Matandos; 570130182-5; 82,5; 9 ; – ; – /Alex Oliver Schmidt; 571325245-6; 80,5; 14 ; – ; – /Alice de Sales Mota; 570427696-0; 71,5; 120 ; – ; 9 /Aline de Cassia Silva; 571847991-5; 79,0; 24 ; – ; – /Anderson Barbosa de Macedo; 570005520-8; 83,0; 8 ; – ; – /Andre Minami Pollini; 571230732-4; 77,0; 33 ; – ; – /Andressa Almeida Fassarella; 571478031-5; 61,0; 222 ; 7 ; – /Barbara Lopes Oliveira Torres; 571252339-7; 80,5; 13 ; – ; – /Beatriz Pereira Ungari; 571946820-3; 70,5; 156 ; 2 ; – /Carlos Alberto Dias Pinheiro; 570246366-1; 79,0; 25 ; – ; – /Carlos Gustavo Pereira Robles; 570803389-3; 79,5; 22 ; – ; – /Clara Assuncao Casas Mackeldey; 571192395-8; 75,5; 39 ; – ; – /Cleyton Barbosa Rita; 571574637-1; 75,0; 57 ; – ; 2 /Daisy Cristina Costa Goncalves; 570987093-4; 81,0; 12 ; – ; – /Daniela Braga Borges; 570599316-2; 65,5; 195 ; 3 ; – /Edson Luiz Goncalves; 571165308-3; 71,0; 137 ; – ; 11 /Elias Francisco de Aguiar Junior; 570707546-6; 85,0; 6 ; – ; – /Fabio Seiti Yamada Wakai; 571553461-0; 76,0; 36 ; – ; – /Felipe Benfatti Ferreira; 570692735-9; 79,5; 19 ; – ; – /Felipe Kae Martins Prado; 570361691-0; 76,0; 37 ; – ; – /Felipe Kenji de Santa Izabel Mituzaki; 570524853-9; 79,5; 18 ; – ; – /Felipe Luciano Lourenco Gomes; 570390921-6; 71,0; 131 ; – ; 10 /Fernando Rondelli dos Reis; 571295136-6; 79,5; 23 ; – ; – /Gabriela Macedo Ferreira; 570506451-0; 75,0; 50 ; – ; 1 /Gabriela Neufeld Cardoso Barros; 571480530-6; 65,0; 199 ; 4 ; – /Gustavo Cezar Fernandes; 570378700-9; 83,5; 7 ; – ; – /Gustavo Salarthiel Nobre de Freitas; 570726557-1; 74,0; 75 ; – ; 4 /Joao Carlos Reis; 570560358-0; 74,5; 64 ; – ; 3 /Joao Paulo Moreira Cavalcante da Silva; 572132779-7; 78,0; 30 ; – ; – /Jorge Baeder Lazarini; 571444151-3; 91,5; 1 ; – ; – /Juliany Michelle Braga da Silva; 571554249-0; 80,5; 15 ; – ; – /Lucas Ferracini Sampaio Gandara; 571568968-3; 78,0; 32 ; – ; – /Luciana Moreira Levi; 571568558-0; 63,5; 219 ; 6 ; – /Luiz Gustavo Vieira de Barros; 571303910-2; 79,5; 16 ; – ; – /Maira Neves do Vale; 571434932-5; 82,0; 11 ; – ; – /Marcelo Akio Takakura; 570247744-6; 79,5; 21 ; – ; – /Marjorye Ferreira Duarte; 571392455-4; 86,0; 5 ; – ; – /Mateus Alexander Gomes Mendes; 571570154-2; 76,5; 35 ; – ; – /Matheus Porto Guimaraes; 571139264-0; 72,0; 106 ; – ; 8 /Pablo Marcondes Silveira Luz; 571495743-0; 87,0; 3 ; – ; – /Pedro Acacio Bergamasco; 571761359-9; 79,5; 17 ; – ; – /Rafaela Pastoura Santos; 571199423-7; 86,0; 4 ; – ; – /Raissa Rosario Pecci; 571792220-4; 73,0; 97 ; – ; 7 /Rodrigo Gomes de Almeida; 572048414-8; 63,5; 216 ; 5 ; – /Rodrigo Luz e Silva; 571477211-3; 70,5; 144 ; 1 ; – /Rodrigo Magalhaes Marques; 571352865-9; 78,0; 27 ; – ; – /Rogerio Frandsen; 571089921-4; 78,0; 31 ; – ; – /Rogerio Novais Rodrigues; 571725472-4; 73,5; 83 ; – ; 5 /Samuel Ferreira Correa; 570825871-6; 75,5; 40 ; – ; – /Samuel Rolim Rodrigues; 571347913-0; 90,0; 2 ; – ; – /Simon Alberto Pereira da Silva; 571516425-8; 79,5; 20 ; – ; – /Stephani Negri dos Santos; 571657770-1; 76,5; 34 ; – ; – /Thiago Buoro Takahashi; 571620474-7; 82,5; 10 ; – ; – /Valdete Ochs; 571092941-7; 78,0; 29 ; – ; – /Vinicius Saavedra Rodrigues de Moraes; 570689533-8; 76,0; 38 ; – ; – /Vyctor Cassettari Cayetano; 571524876-3; 78,5; 26 ; – ; -.

278 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 139 / CADASTRO-RESERVA:

Beatriz Vianna Pestana; 571248468-4; 69,5; 173 ; – ; 13 /Cicera Teixeira Melo; 571296747-6; 60,5; 225 ; 10 ; – /Danilo Mimi dos Santos; 571499500-8; 75,0; 48 ; – ; – /Diego Edmilson Peralta; 570271994-2; 75,5; 43 ; – ; – /Gabriel Silva de Almeida; 571546442-0; 75,5; 44 ; – ; – /Gabriela Vianna Pestana; 571248325-0; 69,5; 174 ; – ; 14 /Gilberto da Fonseca Junior; 570765353-8; 75,0; 51 ; – ; – /Gustavo Augusto Ozello Gutierrez; 571555868-5; 75,0; 49 ; – ; – /Jose Levi Filho; 571409381-4; 75,0; 47 ; – ; – /Julio Cesar Pereira de Almeida; 572124563-3; 71,0; 140 ; – ; 12 /Karina Silveira Nolasco de Souza; 571553567-1; 75,5; 42 ; – ; – /Lucas Henrique Viana da Silva; 571867163-3; 69,0; 175 ; – ; 15 /Marcos de Andrade Lemeszenski; 571535146-7; 75,0; 53 ; – ; – /Marina Chiara Hallak; 571476662-8; 75,5; 45 ; – ; – /Michel Franca Almeida; 571067590-1; 75,5; 41 ; – ; – /Patrick Hideo Iritani Klausener; 570847751-6; 61,0; 224 ; 9 ; – /Raul Dias da Cruz; 571222303-9; 75,0; 55 ; – ; – /Roberta Costa Reis; 570647392-0; 75,0; 56 ; – ; – /Rogerio Fornazier da Silva; 571685827-9; 75,5; 46 ; – ; – /Sueli Conceicao de Andrade Frankel; 571613235-9; 75,0; 54 ; – ; – /Tiago Jose Conrado Luz; 570010963-7; 61,0; 223 ; 8 ; – /Yuri Fontoura do Rosario; 571726813-6; 75,0; 52 ; – ; -.

279 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 140 / CLASSIFICADOS:

Guilherme Lima Barros; 570359434-3; 75,5; 12 ; – ; 2 /Igor Henrique dos Santos Matheus; 571262516-9; 74,0; 19 ; – ; 3 /Leandro Silvino Morais Santos; 571316628-7; 85,0; 4 ; – ; – /Leonardo Velardi Malheiro; 570807557-1; 81,5; 5 ; – ; – /Luis Afonso Barberio; 571275966-4; 68,0; 28 ; 1 ; – /Moacir Ribeiro Cordeiro; 570037398-1; 90,0; 1 ; – ; 1 /Rafael Ferreira Raimundo; 570288390-3; 85,0; 3 ; – ; – /Vitorantonio Nilzon da Silva; 571200645-4; 87,0; 2 ; – ; -.

280 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 52 – MICRORREGIÃO 140 / CADASTRO-RESERVA:

Julio Francisco Nagy Toito; 571090351-5; 67,0; 30 ; 2 ; – /Raphael Vieira da Silva; 570437097-7; 80,0; 6 ; – ; -.

281 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 53 – MICRORREGIÃO 141 / CLASSIFICADOS:

Alexandre Mendes de Queiroz; 571231645-1; 83,5; 3 ; – ; – /Ana Carolina Ferreira Guerreiro; 571226824-9; 83,5; 2 ; – ; – /Ana Violeta Freire Tobaja; 571708618-0; 79,0; 8 ; – ; – /Gustavo Matheus de Mani Oliveira; 571464940-4; 79,5; 6 ; – ; – /Henrique Augusto Brilhante; 571378567-8; 74,0; 28 ; – ; 1 /Larissa Suellen de Cassia Camargo; 570077380-2; 67,0; 33 ; 1 ; – /Marcelo Luis Soares Simoneti; 571825467-9; 86,5; 1 ; – ; – /Matheus Daumichen da Cunha Torres; 571027148-9; 82,5; 4 ; – ; – /Natalia Coelho da Silva; 570157028-5; 82,0; 5 ; – ; – /Natan Vieira de Melo; 570891533-4; 73,0; 29 ; – ; 2 /Patricio Holtz; 571357773-0; 61,5; 39 ; 2 ; – /Pedro Henrique Gouvea de Camargo; 571652196-0; 79,5; 7 ; – ; -.

282 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 53 – MICRORREGIÃO 141 / CADASTRO-RESERVA:

Edmar Rodrigues Beloni de Souza; 572036459-4; 60,0; 40 ; 3 ; – /Juliana Aparecida Viana Dejane; 571570520-5; 78,0; 9 ; – ; -.

283 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 53 – MICRORREGIÃO 142 / CLASSIFICADOS:

Andre Buzatto Correa Bueno; 571151349-0; 83,0; 12 ; 1 ; – /Andre Luiz de Castilho Fonseca; 572050395-3; 77,5; 36 ; 2 ; – /Arthur Victor Longo Ferreira; 570388594-7; 84,0; 9 ; – ; – /Breno de Sousa Luz; 571098237-7; 81,0; 18 ; – ; 1 /Caio Cezar Correia; 571478033-1; 81,5; 16 ; – ; – /Crislaine Rodrigues Martins; 571313008-6; 77,5; 38 ; – ; 2 /Ederson Bueno Martins Junior; 571430265-1; 87,5; 2 ; – ; – /Edmar Adriano Ferrari; 571349430-2; 77,5; 39 ; – ; 3 /Fillipe Campos Ragassi; 571685186-2; 84,5; 8 ; – ; – /Giovanna Coimbra Porto; 571262083-3; 84,0; 10 ; – ; – /Joao Pedro Borges Gomes Ferreira; 570997070-0; 84,5; 7 ; – ; – /Jorge Eduardo Fermino Oliveira Silva; 571233221-1; 82,0; 14 ; – ; – /Julia Menegotto Frick Pavoni; 570079692-6; 87,0; 3 ; – ; – /Juliano Conter Damiani; 571377896-0; 85,0; 6 ; – ; – /Marcelo Oliveira Goncalves; 570871015-4; 87,5; 1 ; – ; – /Marcos Antonio de Souza Junior; 571153083-7; 82,5; 13 ; – ; – /Maximiano Nogueira dos Santos; 571849668-6; 77,0; 42 ; – ; 4 /Munique Tostes Ferreira Miranda; 571998196-6; 76,5; 50 ; 3 ; – /Pedro Henrique Valentino da Cruz de Almeida; 572063703-7; 83,5; 11 ; – ; – /Valdinei Fagnani Junior; 571496280-3; 85,5; 5 ; – ; – /Vitor Costa; 570457499-3; 87,0; 4 ; – ; – /Vitor Sciarretta Ferreira; 571088568-4; 81,5; 15 ; – ; -.

284 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 53 – MICRORREGIÃO 142 / CADASTRO-RESERVA:

Adriano Ramos Fonseca Peternella; 571357563-2; 70,5; 53 ; 4 ; – /Tais Thesolin Passoni Danziger; 571531849-6; 81,0; 17 ; – ; -.

285 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 53 – MICRORREGIÃO 143 / CLASSIFICADOS:

Cleber Marcos de Oliveira Filho; 571484046-8; 88,5; 1 ; – ; – /Cristina Medeiros Telles; 570328722-6; 83,5; 2 ; – ; – /Jeferson Rodrigo Lampert; 572093892-1; 72,5; 19 ; 1 ; – /Larissa Henrique Nunes; 571231048-0; 81,5; 5 ; – ; – /Leandro Andre dos Santos; 571539259-0; 81,5; 4 ; – ; – /Thales Everton dos Santos; 570357997-5; 78,5; 16 ; – ; 1 /Vitor Franca Florestam da Silva; 571139000-0; 81,5; 3 ; – ; -.

286 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 53 – MICRORREGIÃO 143 / CADASTRO-RESERVA:

Dayse Conte de Oliveira; 571874964-7; 66,0; 25 ; 2 ; – /Marcos Aurelio de Campos Soares; 570684285-7; 81,5; 6 ; – ; -.

287 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 53 – MICRORREGIÃO 144 / CLASSIFICADOS:

Gilberto Jose Soares; 571855307-9; 78,5; 1 ; – ; – /Leonardo Ramos Nunes Pereira; 571606670-2; 72,5; 7 ; 1 ; -.

288 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 53 – MICRORREGIÃO 144 / CADASTRO-RESERVA:

Felipe Bueno Neves; 571924539-4; 78,5; 2 ; – ; – /Marcel Pontim Pissaia; 571998453-2; 67,5; 8 ; 2 ; -.

289 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 145 / CLASSIFICADOS:

Abner Amilsson Santos; 571466389-6; 88,0; 2 ; – ; 1 /Adevair de Paula Junior; 571319979-3; 75,5; 30 ; 1 ; – /Andre Belmiro Faria Monti; 571523367-2; 81,0; 10 ; – ; – /Arthur Henrique Goes; 571346543-0; 80,0; 12 ; – ; – /Bruno Vaz de Oliveira Paulino; 570240006-0; 81,0; 8 ; – ; – /Erik Henrique Navarro Pereira; 571775689-1; 91,5; 1 ; – ; – /Fernando Aparecido Lopes; 571158403-1; 86,5; 3 ; – ; – /Gabriel Liberato Ferrari; 571452023-9; 81,0; 7 ; – ; – /Geovana Duelis Torres; 571583490-0; 84,0; 5 ; – ; – /Gustavo Caride; 571826978-6; 84,5; 4 ; – ; – /Jacqueline Coelho Marin; 570131698-3; 80,5; 11 ; – ; – /Joao Victor da Silva Campos; 571456027-6; 78,5; 18 ; – ; 2 /Laio Fernando Gordiano Pense; 570056835-5; 79,0; 15 ; – ; – /Lucas Eduardo Sugi Afonso; 571948758-9; 79,5; 13 ; – ; – /Lucas Torres de Oliveira Dias; 571575075-0; 72,0; 64 ; 2 ; – /Luiz Guilherme Barbin Scapolio; 571549405-9; 83,0; 6 ; – ; – /Miriam da Silva Custodio; 571278682-8; 67,0; 68 ; – ; 4 /Nicollas Kanpoy Fogaca dos Reis; 571063723-4; 81,0; 9 ; – ; – /Paulo Timoteo da Silva; 570597538-0; 66,5; 70 ; – ; 5 /Raphael Serafim Macedo; 570954381-0; 72,0; 65 ; – ; 3 /Thiago Murilo Grossi; 571056012-1; 79,5; 14 ; – ; – /Vicente Carneiro Aferri; 570473971-2; 71,5; 66 ; 3 ; -.

290 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 145 / CADASTRO-RESERVA:

Adolfo Aparecido Benedito; 570648986-0; 65,5; 72 ; – ; 6 /Allan Felipe Peterline; 571349280-6; 79,0; 17 ; – ; – /Douglas Pontes Dias; 571436123-7; 78,0; 20 ; – ; – /Iasmin Penariol; 570772863-7; 78,0; 21 ; – ; – /Jaqueline Stefany Diniz; 570968868-6; 69,0; 67 ; 4 ; – /Jiddu Santos Caniello; 572166669-0; 66,5; 69 ; 5 ; – /Marcelo Pollini; 571089458-3; 79,0; 16 ; – ; – /Mayara dos Santos; 571261198-5; 65,5; 73 ; – ; 7 /Victor Campos Brito; 571667065-6; 78,0; 19 ; – ; – /Vinicius Lopes Rebordoes; 571499512-6; 78,0; 22 ; – ; -.

291 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 146 / CLASSIFICADOS:

Ana Clara Bonacina Padilha de Oliveira; 571380875-7; 76,5; 7 ; – ; – /Gabriel dos Santos Oliveira; 571010054-5; 84,0; 1 ; – ; – /Guilherme Cenachi Pires; 570388050-3; 75,5; 9 ; – ; – /Joao Gabriel Castro Luz; 570581794-8; 78,5; 5 ; – ; – /Joao Pedro Sussel Bertogna; 571766746-1; 80,0; 4 ; – ; – /Jose Vitor Coca Gouvea; 571897498-1; 71,0; 33 ; 1 ; – /Magali Alves da Rocha Bonzanini; 570216977-4; 72,5; 21 ; – ; 2 /Maira Conte Chaves Silva; 571128994-6; 78,0; 6 ; – ; – /Matheus Felipe da Silva e Souza; 571339705-1; 81,0; 3 ; – ; – /Maxwell Silva Lapa; 571195633-0; 75,5; 8 ; – ; – /Maysa Leandro dos Santos; 571227331-6; 68,0; 34 ; – ; 3 /Rodrigo Shoiti Simoes; 571340099-3; 83,0; 2 ; – ; – /Tamiris Neves Gomes Yamane; 570341191-8; 66,0; 38 ; 2 ; – /Victor Pierre da Silva Pinto; 570153999-6; 73,0; 19 ; – ; 1.

292 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 146 / CADASTRO-RESERVA:

Andre Oliveira Mendes; 570137358-0; 59,5; 45 ; 3 ; – /Jose Luiz Ferreira Cinman; 570703645-6; 75,5; 10 ; – ; -.

293 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 147 / CLASSIFICADOS:

Claudia Narumi Takayama Mori; 571908576-2; 84,0; 3 ; – ; – /Diego Massao Mizugai; 571368448-5; 62,5; 38 ; 2 ; – /Jediael Morais de Souza; 571660012-7; 70,5; 33 ; – ; 2 /Leandro Yuji Koga; 571853482-8; 84,0; 2 ; – ; – /Leonardo Kenji Kashimoto; 571558658-9; 83,0; 4 ; – ; – /Mariana da Silva Carvalho; 570371395-0; 75,0; 18 ; – ; 1 /Matheus Barbaresco da Silva; 571361947-5; 78,0; 8 ; – ; – /Matheus Marques de Sa Ciabattari; 571950350-8; 84,5; 1 ; – ; – /Matheus Vinicius de Oliveira Herrero; 570868489-1; 72,5; 26 ; 1 ; – /Natalia Gervasoni Alves; 570823247-6; 82,5; 5 ; – ; – /Patrick Silva Blasechi; 570815828-0; 81,0; 6 ; – ; – /Paulo Henrique Martins de Oliveira; 570550153-9; 78,0; 9 ; – ; – /Vitor Lopes Utiyama; 570458061-5; 78,0; 7 ; – ; -.

294 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 147 / CADASTRO-RESERVA:

Diogo Yoshio Maekawa; 570685585-9; 77,0; 10 ; – ; – /Luiz Roberto Botelho Tedesco; 571940282-2; 61,0; 43 ; 3 ; -.

295 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 148 / CLASSIFICADOS:

Gabriel Lopes Soares; 571917937-5; 56,0; 12 ; 1 ; – /Vanessa Sanches Franco; 570207408-5; 82,0; 1 ; – ; -.

296 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 148 / CADASTRO-RESERVA:

Luan Henrique da Silva; 571709995-1; 73,0; 3 ; – ; – /Marcos Vinicius de Freitas Louzado; 571593166-0; 78,0; 2 ; – ; -.

297 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 149 / CLASSIFICADOS:

Camila Zuin Ferreira; 572112325-5; 61,0; 12 ; 1 ; – /Higor Seragusse; 571676313-0; 77,0; 1 ; – ; -.

298 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 54 – MICRORREGIÃO 149 / CADASTRO-RESERVA:

Bruno Borges Noguerol Barros; 571367341-1; 73,5; 3 ; – ; – /Marcelo Henrique de Souza Braga; 571502189-4; 76,5; 2 ; – ; -.

299 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 150 / CLASSIFICADOS:

Alisson Parra de Aleluia; 572172576-5; 68,5; 47 ; – ; 3 /Cesar Bernardini de Franco; 571192671-0; 82,5; 8 ; – ; – /Davi Maia; 571384579-6; 78,5; 19 ; 1 ; – /Eduardo Peres Figueiredo; 570850984-0; 81,0; 10 ; – ; – /Eduardo Piton Firmino Carlos; 570990464-7; 80,0; 11 ; – ; – /Filipe Geraldo da Silva; 571130662-1; 72,0; 45 ; – ; 1 /Gabriel Henrique Machado Gandini; 571484825-8; 83,0; 6 ; – ; – /Gabriel Moreira Migliore; 571666270-9; 86,0; 2 ; – ; – /Gustavo Dias Torres; 571531539-6; 85,5; 4 ; – ; – /Hiram Leva Pereira; 571429641-4; 83,5; 5 ; – ; – /Joao Luiz Barbosa Neto; 571695985-0; 80,0; 12 ; – ; – /Luiz Sergio de Bortoli Junior; 571481030-6; 85,5; 3 ; – ; – /Luiza Ayako Aoki Thosi; 571453134-5; 82,5; 7 ; – ; – /Marcos Vinicius Hilario Batista; 571016875-0; 81,5; 9 ; – ; – /Pedro Henrique Rocha Melo; 571579155-3; 69,5; 46 ; – ; 2 /Reginaldo de Almeida Filho; 572161804-6; 67,0; 51 ; 2 ; 6 /Rodrigo Zanqueta Dias Rondini; 571298368-4; 87,0; 1 ; – ; -.

300 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 150 / CADASTRO-RESERVA:

Aline Yukari Tanioka Shigaki; 570560330-0; 80,0; 14 ; – ; – /Danilo Manfrin; 570598975-8; 80,0; 13 ; – ; – /Mariana Rufino Rocha; 571173698-5; 66,5; 52 ; 3 ; – /Samuel Antonio dos Santos; 570700942-9; 67,5; 49 ; – ; 4.

301 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 151 / CLASSIFICADOS:

Alexandre dos Santos; 571991040-0; 72,0; 124 ; – ; 1 /Allan Petris Angeli; 570855146-6; 87,5; 3 ; – ; – /Arister Rodrigues Netto; 571746272-1; 57,5; 157 ; 4 ; – /Bernardo Cabrera Batista; 571377239-7; 85,5; 5 ; – ; – /Daniel Augusto Moore da Silva; 570989070-3; 83,5; 15 ; – ; – /Daniel Lucas Andrade de Souza; 571582997-8; 85,0; 10 ; – ; – /Elen Cristina da Silva; 570599442-8; 71,5; 126 ; – ; 3 /Francisco Carlos Leal de Freitas; 572125199-0; 63,5; 155 ; 2 ; – /Frederico Humberto de Oliveira; 571851023-7; 84,0; 12 ; – ; – /Guilherme Henrique Pereira de Sa; 570888964-0; 85,0; 9 ; – ; – /Guilherme Silva Valim; 571550175-5; 83,0; 18 ; – ; – /Joao Manoel Heliotropio Garcia; 571211048-0; 84,0; 13 ; – ; – /Liniker Fernandes Rocha; 570857990-5; 85,0; 8 ; – ; – /Lucas Stabile Magron; 570038574-4; 83,0; 17 ; – ; – /Luciana Quireza Jacob Lima Machado; 571325273-5; 67,5; 139 ; 1 ; – /Luiz Fernando Poggiali Silva; 571847296-7; 85,5; 4 ; – ; – /Marcelo Mazocco Santos; 571229031-5; 88,0; 2 ; – ; – /Matheus Cunha Fernandes; 570298673-7; 85,5; 6 ; – ; – /Rodrigo da Silva Fagundes; 570993144-6; 85,5; 7 ; – ; – /Rodrigo Soares de Lima Pereira; 570009848-0; 70,5; 127 ; – ; 4 /Talita Maria Alonso Pelozzi; 571659706-5; 83,5; 16 ; – ; – /Thiago Santana de Jesus; 571441544-6; 70,5; 128 ; – ; 5 /Tiago Casagrande de Paula; 571340415-7; 84,0; 14 ; – ; – /Uesley Cesar Santos de Oliveira; 572051702-7; 72,0; 125 ; – ; 2 /Victor Luiz Viana Ruiz; 571087131-7; 88,5; 1 ; – ; – /Vitor Bonk Mesquita; 571409216-0; 84,5; 11 ; – ; – /Wilian Luiz Lourenco; 570100449-0; 63,5; 156 ; 3 ; 25.

302 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 151 / CADASTRO-RESERVA:

Andre Luis Corte Brochi; 571331288-8; 79,5; 36 ; – ; – /Andre Luis de Souza Junior; 571316559-8; 80,0; 30 ; – ; – /Breno Medeiros Borges; 571894898-1; 82,5; 22 ; – ; – /Bruno Cano Mascarenhas; 571225272-1; 80,0; 32 ; – ; – /Carlos Eduardo Alves da Cruz; 571933064-6; 70,0; 130 ; – ; 7 /Eduardo Donaire da Silva; 570086605-8; 70,5; 129 ; – ; 6 /Eric Buba; 571370143-1; 57,5; 160 ; 7 ; – /Felipe Marzola Bresciani; 571422732-8; 80,0; 33 ; – ; – /Fernando Gayotto Neto; 572062907-1; 82,0; 25 ; – ; – /Fernando Magalhaes Pergher; 570857945-7; 79,5; 37 ; – ; – /Fernando Ortolani; 570812938-3; 80,5; 28 ; – ; – /Gabriel de Oliveira Christiano; 570795592-6; 81,0; 26 ; – ; – /Gabriel Penteado de Andrade Carvalho; 571414783-8; 83,0; 19 ; – ; – /Heberte Mateus Tavares da Silva; 571957560-0; 57,5; 158 ; 5 ; – /Heloisa dos Santos Moris; 570387083-0; 57,5; 159 ; 6 ; – /Henrique Eduardo Mateus Moises; 570122181-0; 79,5; 35 ; – ; – /Jose Flavio Monteiro Vieira de Souza; 572000072-4; 82,5; 23 ; – ; – /Jose Roberto Sardelari Junior; 570853405-1; 79,5; 38 ; – ; – /Lucas Colletti Alves; 571111981-0; 81,0; 27 ; – ; – /Lucas Eduardo Pezzim; 571481035-7; 69,0; 132 ; – ; 8 /Lucas Silva dos Santos; 570699546-9; 80,5; 29 ; – ; – /Luis Paulo Tomasini; 571239334-2; 80,0; 31 ; – ; – /Marco Aurelio Silva Moreira; 570428371-1; 82,0; 24 ; – ; – /Marcus Vinicius Souza Silva; 572153853-0; 69,0; 134 ; – ; 10 /Paula Horta Lemos; 570959735-2; 80,0; 34 ; – ; – /Pedro Henrique Fonseca de Oliveira; 570925409-3; 57,0; 161 ; 8 ; – /Victor Eduardo Soares Godinho; 571151017-0; 69,0; 133 ; – ; 9 /Vinicius Dotoli Medina; 571136717-8; 83,0; 21 ; – ; – /William Edney Nascimento; 571263191-5; 83,0; 20 ; – ; -.

303 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 152 / CLASSIFICADOS:

Carolinne Stefane de Souza; 571352155-8; 86,5; 2 ; – ; – /Diego Correia da Silva; 571739054-5; 72,0; 20 ; 1 ; – /Gabriel Dantas de Menezes; 570564835-0; 84,0; 5 ; – ; – /Guilherme de Carvalho Soares; 571433881-0; 87,5; 1 ; – ; – /Lucas Henrique Vieira Cortes; 570184355-7; 84,0; 4 ; – ; – /Matheus Rafael Ribeiro; 571462450-5; 78,5; 14 ; – ; 1 /Pedro Vinicius Rossi; 571295671-6; 85,5; 3 ; – ; -.

304 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 152 / CADASTRO-RESERVA:

Denis Salmaso; 571512798-9; 82,5; 6 ; – ; – /Paula Virginia Goncalves Monzane Poppi; 571659481-0; 71,0; 22 ; 2 ; -.

305 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 153 / CLASSIFICADOS:

Leonardo Francisco Siqueira; 571273025-7; 76,5; 2 ; – ; – /Marcelo Manfrin; 570832222-2; 83,0; 1 ; – ; -.

306 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 153 / CADASTRO-RESERVA:

Julio Gorio Neto; 571151971-6; 71,0; 4 ; – ; – /Mariele de Freitas Osti; 571209588-6; 73,0; 3 ; – ; -.

307 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 154 / CLASSIFICADOS:

Edney Paulo Carrijo; 571767059-2; 67,5; 3 ; 1 ; – /Fabio Pinheiro da Silva; 570685590-0; 76,5; 1 ; – ; – /Pedro Adriano Figueiredo da Silva; 571582638-7; 66,5; 6 ; – ; 1.

308 AGENTE COMERCIAL / SP / MACRORREGIÃO 55 – MICRORREGIÃO 154 / CADASTRO-RESERVA:

Beatriz Russo Moretti; 572051459-5; 68,0; 2 ; – ; – /Matheus Monassi Domingos; 571218210-0; 67,0; 4 ; – ; -.

309 AGENTE COMERCIAL / TO / MACRORREGIÃO 56 – MICRORREGIÃO 155 / CLASSIFICADOS:

Caio Goncalves Baliza; 570057740-7; 71,0; 20 ; – ; 1 /Luiz Cezar Souza Amaral; 570529996-1; 78,0; 4 ; – ; – /Matheus Goncalves de Melo; 570772995-1; 77,0; 5 ; – ; – /Paulo Jonas Silva Naves; 570819245-7; 81,5; 2 ; – ; – /Pedro Igor Almeida Miranda Reis; 571742194-4; 78,0; 3 ; – ; – /Vitor Hugo Lemos de Andrade; 571401680-5; 76,5; 6 ; 1 ; – /Wesley Ferreira Gama; 570832620-7; 81,5; 1 ; – ; -.

310 AGENTE COMERCIAL / TO / MACRORREGIÃO 56 – MICRORREGIÃO 155 / CADASTRO-RESERVA:

Antonio Ricardo Ferreira Franca Amorim; 570445700-0; 70,5; 21 ; – ; 2 /Luiz Felipe Ramos Varrone; 571459073-3; 76,0; 7 ; – ; – /Sandra Santos Hilario; 571015068-8; 62,0; 31 ; 2 ; -.

311 AGENTE COMERCIAL / TO / MACRORREGIÃO 56 – MICRORREGIÃO 156 / CLASSIFICADOS:

Amadeus de Sousa Lima Neto; 570017803-9; 73,0; 8 ; – ; 2 /Anderson Vieira de Souza; 571932690-1; 60,0; 31 ; 1 ; – /Carlos Andre Arrais Moura; 571308432-7; 77,0; 3 ; – ; – /Hiago Quaresma Silva; 570864740-4; 79,0; 2 ; – ; – /Jakelyne Lima de Freitas; 570760842-3; 74,5; 5 ; – ; 1 /Joao Pedro Coutinho Esmerio Barros; 570887498-0; 75,0; 4 ; – ; – /Natanael Quixaba de Carvalho Silva; 570076181-1; 82,0; 1 ; – ; -.

312 AGENTE COMERCIAL / TO / MACRORREGIÃO 56 – MICRORREGIÃO 156 / CADASTRO-RESERVA:

Eduardo Veloso Ferreira; 571421457-0; 73,5; 7 ; – ; – /Pedro Henrique Cavalcante Noleto; 571325564-0; 74,5; 6 ; – ; -.

313 AGENTE COMERCIAL / TO / MACRORREGIÃO 56 – MICRORREGIÃO 157 / CLASSIFICADOS:

Andre Mendes Rocha; 571161737-7; 60,0; 34 ; 1 ; – /Bruno Coimbra da Cruz; 571318671-6; 80,5; 2 ; – ; – /Daniela Bezerra dos Santos; 570833294-5; 59,0; 35 ; 2 ; – /Edson Cardoso Teixeira; 570156607-6; 72,5; 7 ; – ; 1 /Marco Antonio de Carvalho Rezende; 570341382-0; 80,0; 3 ; – ; – /Mayane Reis Pereira; 571251440-4; 81,0; 1 ; – ; – /Ramon Barrozo de Jesus; 571825965-6; 74,5; 6 ; – ; – /Tagori Santiago; 570010311-5; 76,5; 4 ; – ; – /Tulio Barros Ornelas; 570200011-3; 68,5; 10 ; – ; 2 /Wanessa Miranda Borges Pinto; 571092113-6; 75,0; 5 ; – ; -.

314 AGENTE COMERCIAL / TO / MACRORREGIÃO 56 – MICRORREGIÃO 157 / CADASTRO-RESERVA:

Claudio Vitor da Silva Leao; 570081857-0; 72,0; 8 ; – ; – /Vanessa Candido Nascimento Rodrigues; 571982063-7; 55,0; 39 ; 3 ; -.

315 AGENTE DE TECNOLOGIA / BR / MACRORREGIÃO 57 – MICRORREGIÃO 158 / CLASSIFICADOS:

Aarao Aata Leal Guimaraes; 571190589-7; 74,5; 905 ; – ; – /Abel Barbosa Neto Souto; 571022340-0; 75,0; 850 ; – ; – /Abimael de Queiroz Lima; 570068440-7; 66,0; 3367 ; – ; 241 /Abner Filipe Cunha Ribeiro; 572090305-5; 72,5; 1279 ; – ; – /Abner Silveira de Freitas; 571925980-4; 73,5; 1055 ; – ; – /Abraao Freitas Medeiros; 571460406-8; 76,0; 679 ; – ; – /Aciria Borges Alves Rufino; 570525714-0; 73,0; 1177 ; – ; – /Adalberto Luis Navarrete Filho; 570925900-3; 88,0; 15 ; – ; – /Adam Basilio; 570498450-4; 74,5; 947 ; – ; – /Ademir Carlesso Ogliari; 571247450-3; 72,0; 1410 ; – ; – /Ademir Costa Figueredo Neto; 571837418-0; 73,5; 1101 ; – ; – /Adller Simas; 571391400-0; 73,0; 1225 ; – ; – /Adriana Lucia Tsukino; 570544405-4; 79,5; 299 ; – ; – /Adriano Almeida Goncalves; 571306330-0; 78,5; 396 ; – ; – /Adriano Aragao dos Santos; 571535623-2; 78,0; 430 ; – ; – /Adriano Cesar Gotardo; 571920576-2; 72,5; 1277 ; – ; – /Adriano Elisiario Barros; 571198974-4; 63,5; 4710 ; – ; 357 /Adriano Lopes Carvalhaes; 571604278-0; 72,5; 1267 ; – ; – /Adrielle da Silva Almeida; 570389532-3; 62,5; 5117 ; – ; 393 /Agleyson Michell Rezendes Chaves da Silva; 570552468-7; 74,0; 1007 ; – ; – /Agnes Ferreira de Souza; 571566804-0; 72,5; 1285 ; – ; – /Ailton Ferreira de Medeiros Junior; 570331226-4; 81,0; 176 ; – ; – /Alan Bo Long Chu; 571181842-0; 80,5; 237 ; – ; – /Alan de Oliveira Franca; 570895742-8; 71,5; 1536 ; – ; – /Alan Felipe Nogueira de Melo; 571230214-3; 77,5; 490 ; – ; – /Alan Ferreira da Silva; 570366516-2; 70,5; 1780 ; – ; 97 /Alan Galvao Martini; 571792894-6; 71,5; 1511 ; – ; – /Alan Michel Franco; 572099985-9; 75,0; 782 ; – ; – /Alan Rabelo Martins; 571763979-6; 80,0; 248 ; – ; – /Alan Silva Portela; 571341176-1; 73,0; 1202 ; – ; – /Alandouglas Godinho Mendes; 571736457-0; 73,0; 1167 ; – ; – /Alax Cantao Arruda; 571531074-9; 72,0; 1427 ; – ; – /Albert Franklin Boni; 571798568-7; 75,0; 812 ; – ; – /Aldo Victor Aranha Menezes; 572118904-1; 68,0; 2630 ; – ; 174 /Aleksander Gabriel Costa Lemes Ribeiro; 571769386-9; 61,0; 6156 ; 105 ; – /Alex Dias Aleluia; 570733695-9; 72,0; 1389 ; – ; – /Alex Franco Oliveira; 571259300-3; 65,0; 3852 ; – ; 290 /Alex Jose Sousa da Rocha; 570574907-8; 75,0; 868 ; – ; – /Alex Ramos Ribeiro; 570726558-0; 71,5; 1566 ; – ; – /Alex Santos de Oliveira; 571627905-1; 76,5; 573 ; – ; 28 /Alex Siqueira Lacerda; 571485092-8; 94,5; 2 ; – ; – /Alexandre Aparecido Mota; 572000723-2; 72,5; 1282 ; – ; 51 /Alexandre Augusto Piza Pereira; 570787436-8; 76,0; 690 ; – ; – /Alexandre Babilone Fonseca; 571995645-1; 76,0; 661 ; – ; – /Alexandre Baquero Lima; 570734363-2; 72,5; 1302 ; – ; – /Alexandre Cafe Rodrigues; 570933484-4; 61,5; 5674 ; – ; 458 /Alexandre Cesar da Silva Ribeiro; 571887340-0; 73,0; 1260 ; – ; 49 /Alexandre Daniel Tavares de Moraes; 571042805-7; 73,0; 1252 ; – ; – /Alexandre de Quadros Moreno Filho; 570552108-8; 74,5; 914 ; – ; – /Alexandre de Rosso Crestani; 571919684-9; 75,5; 771 ; – ; – /Alexandre Falchi Pusaudse; 571644755-3; 66,0; 3409 ; 57 ; – /Alexandre Gomes de Franca; 570526831-6; 64,0; 4317 ; – ; 323 /Alexandre Lima Meuren; 570050194-7; 76,5; 643 ; – ; – /Alexandre Patriota de Lima; 571967958-0; 71,5; 1541 ; – ; – /Alexandre Serra Franchini; 570684512-8; 76,5; 609 ; – ; – /Alexandrino Rodrigues da Costa; 570367875-7; 51,5; 9068 ; 168 ; 796 /Alexsander Correa de Oliveira; 571106272-0; 78,5; 377 ; – ; – /Alexsandre Emanuel Guimaraes Serejo; 571199275-7; 74,5; 952 ; – ; – /Alice Maria Bela Beserra Campos; 570349041-5; 75,0; 800 ; – ; – /Aline Abrahao Hafner Domingos; 571896896-2; 72,5; 1288 ; – ; – /Aline Alvarenga Sanches; 571708475-0; 76,5; 588 ; – ; – /Aline Luisa Mansur; 570383376-6; 74,5; 954 ; – ; – /Alison Viana Campos; 571674514-6; 74,0; 990 ; – ; – /Alison Yoshiharu Koyano; 572131266-3; 78,0; 401 ; – ; – /Alisson Batista de Oliveira Barbosa; 571217635-2; 68,5; 2345 ; – ; 141 /Alisson Mascarenhas Ornelas Oliveira; 570455151-5; 75,5; 733 ; – ; – /Alisson Massami Nojima; 571884117-5; 71,5; 1475 ; – ; – /Alisson Rodrigo Freire Santos; 571664038-4; 75,0; 786 ; – ; – /Allan Andrew da Cruz; 570642818-0; 76,0; 717 ; – ; – /Allan Djones Costa Hladki; 571389116-8; 81,0; 193 ; – ; – /Almir Moyses Filho; 571755272-2; 80,0; 240 ; – ; – /Aloisio Kleyner da Silva Lima Junior; 570501829-2; 69,5; 2058 ; – ; 115 /Aloizio Borges Santos Coelho; 570958349-2; 73,5; 1069 ; – ; – /Alther Jaime da Silva Lago; 571361318-1; 74,5; 918 ; – ; – /Alvaro Amorim de Albuquerque; 571756764-4; 78,0; 450 ; – ; – /Alvaro Caio Roque de Souza; 571125107-1; 66,5; 3240 ; – ; 234 /Alvaro Campos Ferreira; 571702348-5; 78,5; 372 ; – ; – /Amadeu Vito Marzari; 570429455-7; 73,0; 1198 ; – ; – /Amanda Aleixo Carvalho; 570684255-1; 59,5; 6965 ; 121 ; – /Amanda Alina da Cruz Silva; 571438449-5; 72,0; 1439 ; – ; – /Amanda Borges Matos Santana Magalhaes; 570877776-4; 75,5; 745 ; – ; 35 /Amanda Correia Batista; 571402984-0; 73,5; 1112 ; – ; – /Amanda de Azevedo Nespoli; 571342503-9; 73,5; 1127 ; – ; – /Amanda de Lima Santana; 571244142-9; 77,5; 468 ; – ; – /Amanda Fantuzze Rodrigues de Almeida; 571109817-8; 78,5; 382 ; – ; – /Ana Beatriz Kaffka Carvalho; 570009250-0; 80,5; 205 ; – ; – /Ana Beatriz Ribeiro Ferreira; 571380334-8; 64,5; 4184 ; – ; 317 /Ana Carolina Galindo da Costa; 570619059-5; 74,5; 921 ; – ; – /Ana Carolina Martins Braga; 571287188-4; 76,5; 570 ; – ; – /Ana Carolina Souto Valente Motta; 570589408-5; 75,5; 763 ; – ; – /Ana Clara Arrais Haidar; 571219837-1; 73,5; 1118 ; – ; – /Ana Clara Cunha Santos; 571418639-0; 72,0; 1398 ; – ; – /Ana Clara Vieira Rocha Trogo; 571316860-4; 73,0; 1199 ; – ; – /Ana Cristina Rocha Oliveira Valverde; 571465629-0; 74,5; 961 ; – ; – /Ana Cristina Silva Gomes; 571133456-8; 75,0; 809 ; – ; – /Ana Luisa Sousa de Oliveira; 570282063-2; 76,0; 710 ; – ; – /Ana Paula Brandao do Amaral; 570772323-6; 61,0; 6129 ; 104 ; – /Ana Paula Cassiano Alves da Silva; 571709348-0; 66,5; 3177 ; 50 ; – /Ana Paula Irineu; 571307016-1; 67,0; 2994 ; – ; 211 /Ana Paula Mendonca de Oliveira; 570298231-2; 73,0; 1227 ; – ; – /Ana Raquel Bezerra; 570768890-5; 72,0; 1456 ; – ; – /Anderson Bolivar Nascimento; 571395399-2; 77,5; 485 ; – ; – /Anderson Carvalho de Alencar; 571798355-5; 73,5; 1065 ; – ; – /Anderson dos Santos Ferreira; 571405234-2; 68,0; 2646 ; – ; 175 /Anderson Gabriel Peixoto de Lima Calasans; 571402387-8; 74,0; 994 ; – ; – /Anderson Hideki Yamamura; 571634435-7; 73,0; 1244 ; – ; – /Anderson Ribeiro Reis; 571172340-9; 74,0; 1010 ; – ; – /Anderson Rodrigues Ramos; 570555344-9; 75,0; 854 ; – ; 39 /Andre Abrantes de Melo; 571399611-5; 57,0; 7998 ; 142 ; – /Andre Abreu Rodrigues de Almeida; 570116579-4; 74,0; 1023 ; – ; – /Andre Antunes Marques; 570593139-3; 72,5; 1324 ; – ; – /Andre Barros Togawa; 570852153-2; 76,5; 580 ; – ; – /Andre Caetano Ferreira Nunes; 570573300-0; 75,0; 835 ; – ; – /Andre Carvalho de Roure; 570343469-3; 80,5; 208 ; – ; – /Andre Carvalho Marques; 570638128-0; 74,5; 910 ; – ; – /Andre Cavalcante Machado Newton; 571103540-6; 72,5; 1313 ; – ; – /Andre Correa da Silva; 571798800-9; 72,0; 1347 ; – ; – /Andre da Silva Pereira; 571334583-6; 71,5; 1533 ; – ; 68 /Andre Dantas Ferreira da Silva; 571450808-0; 72,0; 1401 ; – ; – /Andre de Paula Martins de Melo; 570961710-3; 71,0; 1571 ; – ; – /Andre Dias Menegazzo Pereira; 571641141-1; 65,5; 3583 ; 61 ; – /Andre Felipe da Silva Mello; 571519577-7; 71,5; 1501 ; – ; – /Andre Felipe Magalhaes Lima; 571694310-7; 56,0; 8272 ; 147 ; – /Andre Felipe Pinheiro Custodio; 571085810-7; 71,5; 1553 ; – ; – /Andre Filipe da Conceicao; 570818169-7; 74,5; 928 ; – ; – /Andre Henrique de Barros Gomes; 571293933-6; 71,5; 1557 ; – ; – /Andre Igor Almeida Valman; 570077736-3; 81,0; 192 ; – ; – /Andre Leal Hoffman; 570536753-8; 85,5; 51 ; – ; – /Andre Leonardo Soleo Miranda; 570350952-1; 76,5; 610 ; 12 ; – /Andre Luis Dias Santana; 571579057-7; 85,0; 64 ; – ; – /Andre Luis Fernandes Nascimento; 570895391-8; 84,0; 83 ; – ; – /Andre Luis Keocheguerians; 572064090-3; 71,5; 1463 ; – ; – /Andre Luiz Paulino de Sousa; 571631815-3; 70,5; 1717 ; – ; 89 /Andre Luiz Souza Andrade; 571200266-5; 72,0; 1443 ; – ; 63 /Andre Nuncio de Oliveira Sol; 571136425-5; 79,5; 271 ; – ; – /Andre Oliveira Macedo; 571754594-7; 75,0; 802 ; – ; – /Andre Rabello Gravina; 570949125-0; 82,0; 134 ; – ; – /Andre Ribeiro Miranda; 571635992-0; 72,0; 1422 ; – ; – /Andre Ricardo Accioly Pinto; 571401106-6; 88,5; 13 ; – ; – /Andre Rodrigues Modesto; 571441416-4; 73,0; 1172 ; – ; – /Andre Rosa Couto; 570690302-0; 73,5; 1060 ; – ; – /Andre Santana Mattos; 571501762-6; 78,5; 398 ; – ; – /Andre Scalet Marangone; 571790186-4; 74,5; 935 ; – ; – /Andre Simon Teixeira da Silva; 571398335-0; 65,5; 3638 ; – ; 265 /Andre Soares das Neves; 571524408-6; 76,5; 590 ; – ; – /Andre Vicente Torres Martins; 570248652-2; 77,5; 470 ; – ; – /Andrea Mizuno Matsunaga; 572086539-6; 74,0; 998 ; – ; – /Andreas Grase; 570674712-9; 75,0; 831 ; 17 ; – /Andrei Alexei Levy Buslik; 570851170-8; 74,0; 1018 ; – ; – /Andressa Olimpia Borges Machado; 570990397-4; 77,5; 473 ; – ; – /Andrew Feliphe Nobrega Wanderley; 571669776-2; 72,5; 1296 ; – ; – /Andreza Bona de Oliveira; 571247353-5; 76,5; 629 ; – ; – /Anielle Fernanda dos Anjos Silva; 571455091-6; 77,0; 558 ; – ; – /Anna Caroline Soares Lopes; 571166871-6; 72,5; 1321 ; – ; – /Antonio Agiz de Souza; 572032331-8; 62,0; 5392 ; – ; 422 /Antonio Carlos Oliveira Ferreira; 572012226-5; 82,0; 151 ; – ; – /Antonio Claudiner Facetto Filho; 570950145-5; 57,0; 8000 ; 143 ; – /Antonio Erlandes de Lima Junior; 571637851-0; 60,5; 6259 ; 108 ; – /Antonio Marcos de Castro Mota; 570308447-3; 63,0; 5077 ; – ; 388 /Antonio Matheus da Silva Pontes; 571943698-5; 78,5; 385 ; – ; – /Antonio Tadeu Campos Mesquita; 570046214-2; 75,5; 776 ; – ; – /Antonio Vinicius Fonseca de Siqueira; 572123792-2; 65,5; 3726 ; – ; 276 /Antonio Vinicius Nunes de Alencar; 570885858-7; 64,5; 4171 ; – ; 316 /Antony Gabriel Melo de Bastos; 571803606-9; 62,5; 5239 ; – ; 407 /Aquila Oliveira; 572054587-8; 71,5; 1460 ; – ; – /Ariel Lucas de Araujo; 571069862-8; 70,0; 1928 ; – ; 106 /Ariel Menezes de Almeida Junior; 571428120-5; 75,0; 785 ; – ; – /Arlindo Junior Pereira Soares; 572144803-0; 66,0; 3314 ; – ; 238 /Aroldo Yuji Yai; 570969578-3; 71,5; 1458 ; – ; – /Arquimedes Aquides da Rocha Rodrigues Ferreira; 571990220-8; 65,0; 3830 ; – ; 287 /Arthur Barroso de Sa Oliveira; 570946478-0; 73,5; 1135 ; – ; – /Arthur Caldas de Oliveira; 571387950-0; 75,0; 781 ; – ; – /Arthur Canotilho Machado; 570817746-1; 72,5; 1306 ; – ; – /Arthur Chain; 571679486-0; 72,0; 1352 ; – ; – /Arthur Correia Gomes; 571476536-2; 76,5; 634 ; – ; – /Arthur de Brito Dias; 570620907-6; 79,0; 329 ; – ; – /Arthur de Sousa Costa; 571857182-4; 74,0; 1021 ; – ; – /Arthur Debiasi; 571923580-6; 72,0; 1434 ; – ; – /Arthur Emmanuel Demetrio Mamede; 570842648-0; 72,0; 1375 ; – ; – /Arthur Frederico Mello Neto; 571108617-9; 63,0; 4953 ; 82 ; – /Arthur Gabriel de Oliveira Guimaraes; 571264110-6; 78,0; 413 ; – ; – /Arthur Guilherme Souza; 571219624-0; 81,0; 201 ; 3 ; – /Arthur Henrique Amaral Santana; 570743597-7; 62,0; 5412 ; – ; 425 /Arthur Henrique de Oliveira Nocetti; 571595813-3; 74,0; 1038 ; – ; – /Arthur Juan de Lima Ramalho; 571454309-0; 75,5; 760 ; – ; – /Arthur Murilo Borrego Louzada; 571379608-1; 76,0; 709 ; – ; – /Arthur Pendragon de Simone; 570334717-5; 79,5; 286 ; 4 ; – /Arthur Petito do Rio Verdee; 571916267-8; 74,5; 933 ; – ; – /Arthur Rocha Caldeira; 570235790-0; 82,0; 136 ; – ; – /Arthur Santana da Silva; 571538989-1; 78,5; 386 ; – ; – /Arthur Santos de Oliveira; 572051564-9; 68,0; 2523 ; – ; 160 /Arthur Santos Lima; 571363392-4; 71,5; 1562 ; – ; – /Arthur Silvestre Bezerra Dantas; 570341357-5; 86,0; 45 ; – ; – /Arthur Souza Cordeiro; 570298432-6; 79,0; 345 ; – ; – /Artur Filgueiras Scheiba Zorron; 571893422-5; 72,0; 1425 ; – ; – /Artur Freitas Bonfim Alves; 570880453-7; 71,5; 1502 ; – ; – /Artur Hugo Cunha Pereira; 571878005-4; 78,5; 359 ; – ; – /Asaph Coutinho Pevidor dos Santos; 570747780-8; 72,0; 1426 ; – ; – /Atila Gomes Pinheiro; 570411875-8; 75,0; 778 ; – ; – /Augusto Cezar Mendes Maciel; 571467837-8; 76,0; 716 ; – ; – /Augusto Gabriel da Silva Moraes; 571942513-3; 68,5; 2353 ; – ; 142 /Augusto Rozendo Mendes; 572078898-0; 84,0; 74 ; – ; – /Augusto Souza Cavalcante; 571169062-1; 71,5; 1522 ; – ; – /Barbara Cicuto Goncalves Pereira; 571305238-0; 78,0; 403 ; – ; – /Barbara Lima Vasconcelos; 571335258-7; 62,0; 5501 ; – ; 438 /Barbara Rayra de Sousa Matos; 570398019-4; 61,5; 5688 ; – ; 461 /Beatriz Pinatti Brun; 570872034-3; 77,5; 475 ; – ; – /Bernardo Aguiar Dib; 571136768-5; 72,5; 1319 ; 22 ; – /Bernardo Almeida Turela; 571691172-8; 75,0; 819 ; – ; – /Bernardo Portela de Medeiros Brunale; 571422032-9; 75,5; 739 ; – ; – /Bernardo Ramalho Rabello; 571903085-4; 72,5; 1329 ; – ; – /Billy Joy Vargas; 570095659-0; 77,0; 547 ; – ; – /Blanck Hugney Gomes Carolino Andrade; 571325128-4; 75,0; 878 ; – ; – /Bom Dju Dourado Alves de Souza; 571155440-3; 71,5; 1461 ; – ; – /Brendon Henrique Santos Dias de Sousa; 570858144-0; 73,0; 1208 ; – ; 46 /Breno Antunes de Carvalho; 570752446-8; 71,5; 1544 ; – ; – /Breno Costa Mancini; 571864000-4; 76,5; 622 ; – ; – /Breno da Silva Castro; 571484559-8; 74,0; 1011 ; – ; – /Breno Eduardo Liberato Araujo Azevedo; 571461266-7; 82,0; 133 ; – ; – /Breno Luiz da Silva Alves; 571269746-5; 62,0; 5600 ; – ; 448 /Breno Machado dos Santos; 570756258-5; 67,5; 2823 ; – ; 194 /Breno Medeiros da Costa; 571220689-3; 76,5; 591 ; – ; – /Breno Neves Barbosa; 571010063-9; 51,5; 9058 ; 166 ; – /Breno Sirufo Peixoto; 571995830-4; 77,5; 492 ; – ; – /Bruna Akemi Barron Toyama; 570697998-8; 78,5; 392 ; – ; – /Bruna Euzane Sobral Meireles; 570500054-1; 71,0; 1603 ; – ; – /Bruna Pereira Serrano da Mata; 571358447-2; 73,5; 1133 ; – ; – /Bruna Sarah de Franca Santos; 570017564-0; 66,0; 3401 ; – ; 244 /Bruno Alberto Ribeiro; 571464202-4; 82,0; 157 ; – ; – /Bruno Aparecida da Silva; 571859157-7; 71,0; 1596 ; – ; – /Bruno Barbosa Rocha; 571985223-6; 62,5; 5309 ; – ; 417 /Bruno Barros Xavier; 571004449-5; 71,5; 1464 ; – ; – /Bruno Carara; 571892729-7; 88,0; 16 ; – ; – /Bruno Cassio Teixeira da Silva; 571480455-8; 80,5; 207 ; – ; – /Bruno Cesar Justino de Lima; 570985592-2; 79,0; 350 ; – ; – /Bruno da Silva Magalhaes; 570744184-3; 70,5; 1690 ; – ; 86 /Bruno da Silva Rodrigues; 571700538-1; 71,5; 1508 ; – ; – /Bruno Dal Pontte; 571811535-0; 71,5; 1543 ; – ; – /Bruno de Assis Rolim; 571747186-7; 76,5; 607 ; – ; – /Bruno de Sousa Knischewski; 571212333-0; 75,0; 794 ; – ; – /Bruno Dias Pereira; 571869117-4; 73,0; 1216 ; – ; – /Bruno do Amarante Augusto; 571928947-5; 72,0; 1396 ; – ; – /Bruno dos Reis Mendonca; 570439846-9; 77,5; 519 ; – ; – /Bruno Felipe Candido da Silva; 571992574-5; 63,0; 4957 ; – ; 379 /Bruno Fernandes Pessoa; 571965987-0; 74,5; 922 ; – ; – /Bruno Ferreira Anastacio; 571682384-0; 70,0; 1909 ; – ; 103 /Bruno Ferreira Miranda; 570884293-3; 64,5; 4052 ; – ; 305 /Bruno Franca Cardoso; 571623760-1; 63,5; 4716 ; – ; 358 /Bruno Goncalves Teixeira; 570564392-2; 69,5; 2042 ; – ; 114 /Bruno Henrique Miguel Gomes dos Santos; 571371494-0; 66,5; 3235 ; – ; 232 /Bruno Henrique Sousa Duarte; 571472224-1; 66,5; 3166 ; – ; 228 /Bruno Kanashiro; 571526000-7; 75,0; 797 ; – ; – /Bruno Lima de Araujo; 570385481-7; 74,0; 1016 ; – ; – /Bruno Lima de Freitas; 571447215-2; 81,5; 170 ; – ; – /Bruno Lirio Alves; 571863920-9; 53,5; 8837 ; 161 ; – /Bruno Marcal Schaefer; 570814729-1; 77,5; 511 ; – ; – /Bruno Murta Oliveira de Castro; 571295147-6; 82,5; 120 ; – ; – /Bruno Oliveira Freitas; 570930339-2; 71,5; 1530 ; – ; – /Bruno Petito Martins Teixeira; 570300066-9; 75,5; 753 ; – ; – /Bruno Ribeiro Camargo; 571694527-1; 66,5; 3252 ; 53 ; – /Bruno Rocha Ribeiro; 570573419-9; 71,0; 1621 ; – ; – /Bruno Santos Alves da Silva; 570133485-9; 73,5; 1075 ; – ; – /Bruno Sayago Sathler Gripp; 571862770-9; 76,5; 625 ; – ; – /Bruno Soares dos Santos; 571026485-6; 79,0; 346 ; – ; – /Bruno Varanda Cardoso; 570086929-2; 74,5; 924 ; – ; – /Caetano Santos Lucio; 572174638-4; 54,5; 8703 ; 156 ; – /Caio Alexandre Abreu Faria; 570401431-2; 75,0; 790 ; – ; – /Caio Alves Rios; 571366689-9; 74,5; 937 ; – ; – /Caio Augusto Costa; 571863434-0; 80,5; 236 ; – ; – /Caio Brandao Santos; 571321293-4; 73,5; 1106 ; – ; – /Caio Carvalho de Moura Martins; 570679827-2; 75,0; 845 ; – ; – /Caio Cesar Cavalcante Amorim; 572137698-8; 73,0; 1195 ; – ; – /Caio Costa Santos Magalhaes; 572025011-2; 73,5; 1081 ; – ; – /Caio Eduardo Moraes da Silva; 570214873-1; 79,0; 347 ; – ; – /Caio Fabio Ferreira de Oliveira; 571329121-1; 78,5; 387 ; – ; – /Caio Fernando de Sousa; 570946797-4; 73,0; 1160 ; – ; – /Caio Fernando Reis Doiche; 571762685-3; 84,0; 71 ; – ; – /Caio Galiaco Iack; 571914181-2; 71,5; 1540 ; – ; – /Caio Henrique Sens; 571883229-2; 73,5; 1126 ; – ; – /Caio Silveira de Santana; 570246312-0; 73,0; 1150 ; – ; – /Caio Vinicius Constante da Silva; 570310122-6; 72,5; 1301 ; – ; – /Caique de Camargo; 571918047-6; 75,5; 744 ; – ; – /Caique Figueiredo Freitas; 571591006-0; 80,0; 250 ; – ; – /Caique Martins de Carvalho; 571298056-8; 87,0; 34 ; – ; – /Calebe de Oliveira Ferreira; 570409891-3; 70,5; 1772 ; – ; 96 /Calebe Holanda Amaral; 570892635-7; 76,5; 631 ; – ; – /Caliel Castello Branco Orestes; 571967815-5; 55,0; 8535 ; 150 ; – /Camila Carneiro Ferrer Santos; 571546727-6; 71,5; 1546 ; – ; – /Camila Dantas de Melo; 570740431-3; 79,5; 282 ; – ; – /Camila Maestrelli Leobons; 570311225-7; 82,0; 156 ; – ; – /Camila Rosa da Silva; 570131250-0; 81,0; 197 ; – ; – /Camilo Lemos Pimentel; 571657224-1; 72,0; 1368 ; – ; – /Candida Rosa Paraizo; 570204898-1; 62,5; 5244 ; – ; 408 /Carlos Alberto de Oliveira Alvarenga Junior; 571203846-9; 69,0; 2268 ; – ; 135 /Carlos Alberto Souza Lima Junior; 572159438-8; 76,0; 663 ; – ; – /Carlos Augusto Mendanha Junior; 570389951-0; 61,5; 5645 ; – ; 452 /Carlos Augusto Souza Carvalho; 571851396-2; 59,5; 6977 ; 122 ; – /Carlos Cruz dos Santos; 570177802-3; 62,5; 5246 ; – ; 410 /Carlos Daniel Pinheiro dos Santos; 571635263-4; 63,0; 4967 ; – ; 381 /Carlos Eduardo Alves da Silva; 571283318-2; 54,5; 8656 ; 154 ; – /Carlos Eduardo da Silva Andrade; 572003118-6; 71,0; 1574 ; – ; – /Carlos Eduardo de Carvalho Veras; 570850618-2; 78,5; 373 ; – ; – /Carlos Eduardo de Sousa Avila; 572024056-7; 71,5; 1479 ; – ; – /Carlos Eduardo Martins de Oliveira; 571856600-3; 72,0; 1378 ; – ; – /Carlos Eduardo Miranda Roriz; 571103487-8; 65,0; 3845 ; – ; 289 /Carlos Eduardo Neves de Oliveira; 571493184-2; 71,0; 1573 ; – ; – /Carlos Eduardo Souza; 571178271-1; 75,5; 757 ; – ; – /Carlos Emi de Carvalho Neto; 571493601-7; 73,0; 1179 ; – ; – /Carlos Ferreira dos Santos Neto; 572020568-4; 82,0; 153 ; – ; – /Carlos Frederico de Souza Barcellos; 570896881-3; 74,0; 1012 ; – ; – /Carlos Gabriel Vilas Novas Soares; 571799281-9; 73,0; 1210 ; – ; – /Carlos Henrique Bracarense Foerstnow; 570029458-0; 73,5; 1142 ; – ; – /Carlos Henrique Silva dos Santos; 570259822-0; 72,0; 1440 ; – ; 62 /Carlos Magnum Ribeiro Benevides; 571077730-0; 78,5; 384 ; – ; – /Carlos Rafael Carvalhal Silva Nascimento; 572018544-2; 71,0; 1606 ; – ; – /Carlos Renato Silva de Azevedo; 570090582-8; 73,5; 1045 ; – ; – /Carlos Rodrigues Pinto Junior; 570263228-6; 64,5; 4020 ; 65 ; 302 /Carlos Ronner de Macedo Feitosa; 572173059-6; 76,0; 725 ; – ; – /Carlos Vinicius da Silva Neris; 571485366-3; 63,5; 4520 ; – ; 342 /Carlos Yujiro Hagio; 570830981-7; 79,0; 335 ; – ; – /Carolina Helena Ambrosio Giorno; 571559855-3; 66,5; 3175 ; 49 ; – /Carolina Midory Teles Saito; 570653922-3; 73,0; 1164 ; – ; – /Carolina Musso; 571100367-0; 72,5; 1335 ; – ; – /Caroline dos Santos Barbara; 570281990-4; 73,0; 1183 ; – ; – /Caroline Drawanz Dias; 570377203-6; 72,0; 1406 ; – ; – /Caroline Vitoria Valerio dos Santos; 571685519-5; 67,0; 3009 ; – ; 214 /Cassio Antonio Soares dos Santos; 570375622-5; 62,5; 5130 ; – ; 396 /Cassio Lamarck Silva Freitas; 571321323-4; 80,5; 213 ; – ; – /Catarina de Souza Wilhelms; 570692616-0; 70,5; 1822 ; 31 ; – /Cauana Dias Costa; 570463052-8; 73,0; 1162 ; – ; – /Cayo de Carvalho Costa; 570936277-2; 75,0; 839 ; – ; – /Celso Jacinto de Siqueira Neto; 571534363-8; 77,5; 505 ; – ; – /Celso Oliva Aparecido; 571761915-5; 71,0; 1620 ; – ; – /Cesar Andre Costa Vaz; 571720999-0; 74,5; 939 ; – ; – /Cesar Augusto Martins Vaz Filho; 571386285-4; 74,0; 1037 ; – ; – /Cesar Leonardo da Silva Ribeiro; 571405536-7; 77,5; 523 ; – ; – /Charles de Figueredo Ferreira Junior; 571938622-7; 66,0; 3534 ; – ; 256 /Christiano Bernini Peres; 571346583-8; 72,5; 1333 ; – ; – /Christiano Deslandes Ribeiro; 570698155-8; 84,0; 77 ; – ; – /Cicero Leonardo Pereira de Souza; 570397117-7; 77,0; 559 ; – ; – /Cintia Maria Saldanha Fernandes; 571432313-6; 74,5; 931 ; – ; – /Clair de Andrade Penido; 571066481-1; 61,0; 5917 ; 99 ; – /Clara Valenca Ferreira de Aragao; 570130663-3; 75,0; 853 ; – ; – /Claudecino Carneiro Leao; 571500054-8; 61,0; 5978 ; 101 ; – /Claudio Lucas de Oliveira Franco; 571366192-0; 72,0; 1377 ; – ; – /Claudio Teixeira Motta; 571120090-0; 77,0; 539 ; – ; – /Clayton Anderson Bernardino Gomes; 571761690-0; 61,5; 5642 ; – ; 450 /Cleber dos Santos Vieira Junior; 572159844-8; 71,0; 1598 ; – ; – /Cleivison Souza de Jesus; 571319302-7; 75,0; 818 ; 16 ; – /Cleverton Bueno dos Santos Junior; 571982559-8; 79,5; 278 ; – ; – /Crislei Meier de Rezende Andrade; 571605816-2; 75,5; 775 ; – ; – /Cristhian Magalhaes Padilha; 572005605-0; 79,0; 308 ; – ; – /Cristiane Del Barco Nunes; 571520376-5; 83,0; 109 ; – ; – /Cristiano Cardoso; 571222582-0; 74,5; 907 ; – ; 41 /Cristiano Ciro Ferreira Gomes; 570338208-2; 58,0; 7586 ; 133 ; – /Cristiano Dias Goncalves; 571758159-4; 76,0; 672 ; – ; – /Cristiano Gabriel Correa Rezende; 570219714-4; 74,5; 940 ; – ; – /Cristiano Godoy; 570560874-4; 62,0; 5463 ; 92 ; – /Cristiano Lima Sobrinho; 570677716-2; 71,5; 1466 ; – ; 65 /Cristiano Mitchel Geraldo Amadeu dos Santos; 572054768-8; 63,5; 4690 ; – ; 355 /Cynthia Mayumi Oka da Silva; 571547194-1; 76,5; 579 ; – ; – /Damares Bortolucci de Sousa; 571583674-5; 72,0; 1353 ; – ; – /Daniel Andrade; 571161119-3; 71,5; 1494 ; – ; – /Daniel Andrade Israel; 570386176-1; 69,0; 2247 ; – ; 133 /Daniel Barbosa Furrer; 571376890-7; 75,0; 851 ; – ; – /Daniel Bezerra; 571911793-6; 72,0; 1343 ; – ; – /Daniel Cabral da Costa; 572006416-9; 81,0; 200 ; – ; – /Daniel Costa de Oliveira; 571378122-9; 76,5; 603 ; – ; – /Daniel da Silva Correa; 571367270-6; 72,0; 1358 ; – ; – /Daniel da Silva Lima; 570552873-9; 73,0; 1213 ; – ; – /Daniel de Almeida Duque; 571147327-7; 75,0; 820 ; – ; – /Daniel de Oliveira Rasch; 571857550-3; 76,0; 701 ; – ; – /Daniel de Sa Menezes Teixeira; 572015962-0; 69,5; 2123 ; – ; 120 /Daniel Dias Santos; 570302556-8; 72,5; 1322 ; 23 ; – /Daniel dos Santos Bozza; 572090631-6; 73,0; 1217 ; – ; – /Daniel Fernando Calobrizi; 571475727-0; 71,5; 1537 ; – ; – /Daniel Gazzoli Nunes; 570817497-0; 92,5; 4 ; – ; – /Daniel Guedes dos Santos; 570029836-0; 80,0; 242 ; – ; – /Daniel Guimaraes Melo; 570133224-4; 75,0; 825 ; – ; – /Daniel Henrique Lopes Fraga; 571976659-0; 68,5; 2338 ; – ; 139 /Daniel Jardim Braz; 571402173-8; 83,5; 95 ; – ; – /Daniel Linhares Santana; 570310096-9; 75,5; 772 ; – ; – /Daniel Lucas de Souza Andrade; 571384672-1; 78,0; 406 ; – ; – /Daniel Maia de Azeredo Junior; 570341341-4; 73,5; 1091 ; – ; – /Daniel Montalvao Bomfim; 571254185-5; 83,5; 90 ; – ; – /Daniel Moreira de Oliveira Colaco de Souza; 571788246-4; 77,5; 480 ; – ; – /Daniel Ribeiro Montalvao; 570336575-1; 68,0; 2539 ; – ; 163 /Daniel Romualdo Batista da Silva; 570795027-0; 71,5; 1513 ; – ; – /Daniel Santos de Oliveira; 571810827-0; 72,5; 1339 ; – ; – /Daniel Soares Carvalho; 570429081-9; 72,5; 1331 ; – ; – /Daniel Soares de Castro; 570224687-5; 79,0; 318 ; – ; – /Daniel Teles Brito; 570841678-2; 71,0; 1617 ; – ; – /Daniel Thomas Arcanjo Dourado; 571336373-6; 76,5; 605 ; – ; – /Daniel Torkomian Joaquim; 571558850-9; 79,0; 351 ; – ; – /Daniel Vercillo Carneiro Garcia; 571878080-8; 76,5; 627 ; – ; – /Daniel Vinicius Carvalho Santos; 571569031-0; 71,5; 1471 ; – ; – /Daniel Yoshie Kondo; 571509386-0; 84,0; 81 ; – ; – /Daniela de Sousa Costa; 570090407-1; 78,5; 363 ; – ; – /Daniele Saluti Nunes de Barros; 571370484-5; 71,5; 1551 ; – ; – /Danielle Sayuri Kuratani; 571047235-4; 80,5; 218 ; – ; – /Danilo Caetano Martins de Souza; 570332244-5; 76,5; 604 ; – ; – /Danilo Cantanhede Ferreira; 571114903-2; 75,0; 805 ; – ; – /Danilo Castro Soares; 570686157-2; 67,5; 2860 ; – ; 196 /Danilo da Silva Rocha; 570712979-3; 63,0; 4870 ; – ; 370 /Danilo Dias Pinto; 570736557-6; 74,5; 951 ; – ; – /Danilo Felix Torres; 571097677-1; 86,5; 35 ; – ; 3 /Danilo Guirra dos Santos; 570014238-8; 68,0; 2553 ; – ; 167 /Danilo Mendes Vieira; 571434166-1; 76,5; 652 ; – ; – /Danilo Ribeiro de Souza; 571631700-8; 65,0; 3922 ; – ; 297 /Danilo Rodrigues Reis; 571166155-6; 79,0; 320 ; – ; – /Danthy Anderson Macedo Vasconcelos; 571688929-9; 64,5; 4167 ; – ; 315 /Darwin de Oliveira Pinheiro; 571548851-2; 72,5; 1263 ; – ; – /Davi Antonio da Silva Santos; 570884596-6; 78,0; 419 ; – ; – /Davi Coelho da Paz Duarte; 570485416-0; 76,5; 576 ; – ; – /Davi Ferreira Bandeira; 570520073-6; 77,5; 476 ; – ; – /Davi Gomes Antunes; 571481440-9; 71,5; 1489 ; – ; – /Davi Hugo Sateles Felinto; 571172932-0; 76,0; 676 ; – ; – /Davi Irineu Holanda; 570417450-4; 68,5; 2388 ; 39 ; – /Davi Lima Cardoch Valdez; 570927917-0; 78,0; 427 ; – ; – /Davi Miguel de Sousa Machado; 571595903-4; 78,5; 380 ; – ; 16 /Davi Monteiro Fiquer Correa; 571453829-3; 74,0; 983 ; – ; – /Davi Nascimento de Azevedo; 571912806-0; 75,5; 766 ; – ; – /Davi Ricardo Maltez Cavalcante; 570398255-4; 72,0; 1418 ; – ; 61 /Davi Secomandi; 571670205-0; 72,5; 1327 ; – ; – /Davi Valadares Rodrigues Feliciano; 570862450-0; 73,5; 1054 ; – ; – /David de Souza Scussel; 572149027-2; 71,5; 1483 ; – ; – /David Elias de Souza Lopes; 570348713-1; 75,0; 806 ; – ; – /David Fernandes Rocha Pitta; 570303060-0; 71,0; 1619 ; – ; – /David Galeno; 570785765-6; 81,0; 187 ; – ; – /David Pinheiro da Silva; 570753913-5; 72,0; 1365 ; – ; – /David Reis Cavalcante; 571122835-9; 83,0; 111 ; – ; – /David Salles Neto; 571493044-2; 65,0; 3802 ; – ; 284 /David Silva Marques de Souza; 571455276-9; 80,5; 209 ; – ; – /David Soares do Monte; 570695211-0; 71,5; 1504 ; – ; – /Daysa de Campos da Silva; 571198461-4; 77,0; 562 ; – ; 25 /Debora Couto Costa; 571606257-5; 74,0; 1015 ; – ; – /Deborah Polini Andrade de Oliveira Costa; 572170835-0; 66,5; 3266 ; – ; 236 /Decio de Abreu e Silva Junior; 572047283-3; 78,0; 462 ; – ; – /Dejair Alves da Silva; 570082745-3; 70,5; 1761 ; – ; 94 /Delquen de Araujo Reis; 572081155-8; 70,5; 1751 ; – ; 93 /Dener Reis Gomes; 571038285-2; 73,0; 1170 ; – ; – /Denilson Donolato; 571992805-9; 83,0; 107 ; – ; – /Denis Alves Cardoso; 572067353-0; 65,0; 3973 ; – ; 300 /Denis Dayvison de Freitas; 571737546-6; 77,5; 471 ; – ; – /Diego Araujo Cabral; 571614227-7; 73,5; 1108 ; – ; – /Diego Choinski Wegner; 570291801-8; 75,5; 749 ; – ; – /Diego do Nascimento Ferreira; 571468903-6; 75,0; 849 ; – ; – /Diego Ferreira da Silva; 571409112-4; 77,0; 534 ; – ; – /Diego Ferreira da Silva Lima; 571342905-6; 63,5; 4628 ; – ; 352 /Diego Fuzinatto Amaral; 571179982-4; 74,5; 898 ; – ; – /Diego Hideki Shibata Obregon; 571938014-5; 82,0; 148 ; – ; – /Diego Hideki Suzuki; 571092490-4; 73,0; 1153 ; – ; – /Diego Jesus Talarico Ferreira; 571570546-8; 66,5; 3094 ; 47 ; – /Diego Leitao de Barros Falcao; 570355973-1; 73,5; 1125 ; – ; – /Diego Medeiros dos Santos de Melo; 571292284-0; 77,5; 469 ; – ; – /Diego Nunes de Carvalho; 571428133-1; 63,5; 4630 ; – ; 353 /Diego Rodrigo Bellangero; 571349657-9; 73,0; 1248 ; – ; – /Diego Rodrigues Azevedo; 571894708-2; 81,0; 191 ; 2 ; – /Diego Yudi Uwagoya; 571988795-0; 73,5; 1116 ; – ; – /Dimitri Santana Marinho; 570021209-4; 73,0; 1253 ; – ; – /Dimitri Sean Ribeiro Carneiro; 571333575-7; 81,0; 194 ; – ; – /Diogenes da Silva Oliveira; 571569035-2; 87,0; 23 ; – ; – /Diogo Alpino Costa; 571857443-3; 74,0; 1027 ; – ; – /Diogo Bruno Fernandes Negreiros; 572154518-9; 75,5; 762 ; – ; 36 /Diogo Ferreira Arakawa; 570826741-1; 73,5; 1107 ; – ; – /Diogo Henrique Dantas Moraes; 570802122-6; 76,5; 567 ; – ; – /Diogo Jorge Avila Montenegro Santos; 572159907-8; 64,0; 4394 ; – ; 331 /Diogo Kaike Coelho Pereira; 570721424-0; 77,0; 533 ; – ; 21 /Diogo Moraes Linhares Abreu; 570198782-8; 73,5; 1084 ; – ; – /Diogo Xavier de Noronha; 570764009-6; 81,0; 199 ; – ; – /Diones Gouvea da Silva; 571774977-8; 62,5; 5116 ; – ; 392 /Dionilton Oliveira Silva; 570400702-0; 70,5; 1713 ; – ; 88 /Divino Marcio Cassimiro; 571308355-2; 51,5; 9048 ; 164 ; – /Djorkaeff Alexandre Vilela Pereira; 570045377-7; 76,5; 575 ; – ; – /Domingos Antonio Garrido Maruxo; 571649173-2; 72,0; 1340 ; – ; – /Douglas Afonso Xavier de Rezende; 571542069-6; 73,0; 1181 ; – ; – /Douglas Camargo do Carmo; 570503047-5; 65,0; 3787 ; – ; 281 /Douglas Campos Pedroza de Souza; 571735271-5; 77,5; 504 ; – ; – /Douglas de Castro Santos; 571659203-7; 67,5; 2898 ; – ; 197 /Douglas de Jesus; 571123257-6; 80,5; 229 ; – ; – /Douglas de Oliveira Ribeiro; 572179298-2; 72,5; 1262 ; – ; – /Douglas Emanoel de Sousa; 570837683-0; 70,5; 1698 ; – ; 87 /Douglas Ferreira de Jesus; 571842424-5; 73,5; 1048 ; – ; – /Douglas Mateus da Silva; 570249426-8; 73,5; 1143 ; – ; – /Douglas Matheus de Avellar Ribeiro; 571428583-1; 74,5; 960 ; – ; – /Douglas Ricardo Esteves; 570938738-4; 71,5; 1473 ; – ; – /Ederson Franco de Lima; 571121414-2; 78,0; 414 ; – ; – /Edgar Lavor; 571655245-6; 80,5; 220 ; – ; – /Edilson Fernandes Pereira; 571759502-2; 76,5; 569 ; – ; 27 /Edmilson Viriato da Silva; 571203517-3; 79,0; 333 ; – ; – /Edson de Souza Sales; 570524992-0; 76,5; 593 ; – ; – /Edson Gervasio dos Santos Junior; 571931335-0; 64,0; 4395 ; – ; 332 /Edson Jose de Freitas Neto; 571334309-5; 55,0; 8554 ; 151 ; – /Edson Luis de Miranda Chada; 571635214-3; 58,0; 7685 ; 137 ; – /Edson Rodrigues da Silva; 570304655-0; 63,5; 4518 ; – ; 341 /Edson Silvio de Souza Feio; 571122244-6; 75,5; 758 ; – ; – /Edson Simoes Boldrini; 571866084-9; 68,5; 2407 ; 40 ; – /Eduardo Accacio Spedine Toledo; 571013418-2; 71,5; 1565 ; – ; – /Eduardo Augusto Dalmolin Rosa; 570031826-4; 78,0; 429 ; – ; – /Eduardo Carneiro de Assis Silva; 571925245-9; 84,0; 76 ; – ; – /Eduardo Cruz de Mello Franco; 571550501-0; 73,5; 1121 ; – ; – /Eduardo de Souza Felix de Almeida; 570674013-8; 77,0; 552 ; – ; – /Eduardo Dionisio Gamarra; 571786029-2; 69,0; 2171 ; – ; 124 /Eduardo Fernandes do Carmo; 570240328-9; 65,0; 3809 ; – ; 285 /Eduardo Graebin de Farias; 571596950-2; 78,0; 420 ; – ; – /Eduardo Guimaraes Medeiros; 570721575-0; 74,0; 1017 ; – ; 42 /Eduardo Henrique Farias Silva; 571527087-2; 79,5; 267 ; – ; – /Eduardo John Diehl; 571175007-1; 80,5; 224 ; – ; – /Eduardo Jose Tome de Macedo; 570970611-0; 79,5; 260 ; – ; – /Eduardo Kei Nagano; 570057088-0; 82,5; 116 ; – ; – /Eduardo Leite Ribeiro; 571025097-0; 74,0; 1031 ; – ; – /Eduardo Marocco de Siqueira; 571126768-0; 73,0; 1219 ; – ; – /Eduardo Martins; 571764051-6; 56,5; 8099 ; 144 ; 691 /Eduardo Mattos Barboza; 570839905-8; 74,0; 1000 ; – ; – /Eduardo Moraes do Nascimento; 571342013-7; 67,0; 2963 ; – ; 208 /Eduardo Prado Leite Souza; 572082691-0; 76,0; 678 ; – ; – /Eduardo Roessler; 571695670-0; 74,5; 911 ; – ; – /Eduardo Silveira Rodrigues; 571569260-2; 74,5; 913 ; – ; – /Eduardo Simoes de Carvalho Casuccio; 572002713-8; 74,5; 966 ; – ; – /Eduardo Sousa da Silva; 570068945-1; 92,5; 3 ; – ; – /Eduardo Waechter Dias; 571176585-7; 72,0; 1393 ; – ; – /Eduardo Yudi Arata; 570753767-1; 67,0; 3026 ; 45 ; – /Eduardo Yuji Yamagata; 570551061-5; 73,0; 1182 ; – ; – /Edvaldo Carvalho Rodrigues de Souza; 571965195-3; 76,0; 684 ; – ; – /Eider de Carvalho Pinheiro; 571623927-7; 71,0; 1599 ; – ; – /Einstein Ramos de Almeida; 571192489-1; 76,0; 656 ; – ; – /Elen Cristina Rego Gomes; 571567577-2; 66,5; 3176 ; – ; 229 /Elen Patricia Garcia da Fontoura; 571011252-8; 67,5; 2670 ; – ; 179 /Elia Melfior; 572017138-9; 83,5; 96 ; – ; – /Eliander Viana Campos; 571267606-8; 78,0; 435 ; – ; – /Eliane Gniech Karasawa; 571451526-3; 75,5; 770 ; – ; – /Elias Braz Junior; 571212711-0; 62,0; 5485 ; – ; 435 /Elias Brito Oliveira; 571473233-9; 76,5; 633 ; – ; – /Elisa Camillo; 571469243-8; 73,5; 1098 ; – ; – /Elison Rodrigo Maciel Trindade; 571795585-5; 71,0; 1572 ; – ; – /Elisson Pedrosa Torres Pires; 572098180-2; 64,5; 4124 ; 68 ; – /Elizangela Souza Lima; 570749510-7; 74,0; 988 ; – ; – /Ellen Teixeira Domingos dos Santos; 571908654-5; 63,0; 5018 ; – ; 386 /Ellisse Elen Oliveira Albertin; 570629747-0; 64,5; 4110 ; – ; 314 /Elton Oliver Campello Matias da Silva; 571913294-8; 63,5; 4689 ; – ; 354 /Elton Rodrigues Homem; 571164967-9; 73,5; 1140 ; – ; – /Emanuel Lindoso Ferreira; 570718976-0; 76,5; 644 ; – ; – /Emerson Breno Martins Carvalho; 570231769-4; 71,0; 1579 ; – ; – /Emily Souza Rodrigues; 571159010-1; 73,5; 1064 ; – ; – /Emmanuel Victor Miranda de Oliveira; 570613112-1; 67,0; 3016 ; – ; 215 /Enrico Nunes Pellegrino; 572012929-9; 79,5; 295 ; – ; – /Enzo Henrique Ferreira Campos; 570907215-5; 72,0; 1415 ; – ; – /Erasto Villa Branco Neto; 570829688-4; 76,0; 706 ; – ; – /Eric da Silva Santos; 571915840-0; 67,0; 2955 ; – ; 207 /Eric Luiz Rodrigues de Franca; 571343441-0; 67,0; 2920 ; – ; 201 /Eric Moreira dos Santos; 571264400-2; 68,0; 2541 ; – ; 164 /Erica dos Santos Rios; 571986516-0; 79,0; 343 ; – ; – /Erick Luis Pardal Pinho; 571157967-5; 69,0; 2163 ; 36 ; – /Erik da Rosa Rodriguez; 570335862-0; 78,5; 376 ; – ; – /Erika Janine Lira dos Santos; 571525140-3; 69,0; 2272 ; – ; 136 /Erike de Oliveira Barbosa; 571316725-5; 72,5; 1325 ; – ; – /Eruz Vinicius Huffner Lourenco; 571554275-2; 82,5; 125 ; – ; – /Estela Candido Tenorio; 570147830-9; 64,0; 4392 ; – ; 330 /Estevao de Almeida Higino; 571392833-5; 62,0; 5387 ; – ; 421 /Evandro Sousa de Abreu; 570471933-4; 75,0; 779 ; – ; – /Everson Costa Dantas; 572088974-0; 74,0; 1028 ; – ; – /Everton Augusto de Oliveira; 570593349-0; 86,5; 37 ; – ; – /Everton de Oliveira; 571625647-0; 54,0; 8787 ; 159 ; – /Everton Rodrigo Carvalho Silva; 570952989-4; 64,0; 4438 ; – ; 336 /Evilin Vieira Dantas; 570580709-9; 74,0; 1019 ; – ; – /Ewerton Akio Sato Antonio; 571739268-5; 73,0; 1188 ; 21 ; – /Ewerton Juan Cunha da Silva; 571916412-3; 77,5; 518 ; – ; – /Ezequias Vaz dos Santos; 570048988-4; 68,0; 2538 ; – ; 162 /Ezequiel da Silva Mota; 571902573-6; 78,0; 439 ; – ; – /Fabiano Manetti da Cruz; 571127849-1; 75,0; 859 ; – ; – /Fabio Almeida de Santana Filho; 571155055-5; 62,0; 5516 ; – ; 440 /Fabio Borges Dias; 571590213-9; 63,0; 4846 ; 80 ; – /Fabio Dalla Valle; 571942105-7; 72,0; 1446 ; – ; – /Fabio Ferreira de Aquino; 570475879-2; 72,5; 1281 ; – ; – /Fabio Ferreira Tepedino Martins; 570623237-3; 78,0; 432 ; – ; – /Fabio Gunkel; 572148710-9; 73,5; 1123 ; – ; – /Fabio Heiderich; 570631644-9; 71,5; 1525 ; – ; – /Fabio Junior Miranda dos Santos; 570066592-8; 68,5; 2469 ; – ; 156 /Fabio Schitini Alves de Oliveira; 570008974-1; 73,5; 1131 ; – ; – /Fabio Springer de Freitas Pereira; 570880365-2; 76,5; 599 ; – ; 31 /Fabricio Augusto Giese; 571982805-4; 76,5; 574 ; – ; 29 /Fabricio Ferreira Cintra; 570941848-8; 74,0; 996 ; – ; – /Fagner do Espirito Santo Sa; 570621604-7; 62,0; 5502 ; – ; 439 /Faical Borges Kizahy Baracat; 571115472-7; 73,5; 1141 ; – ; – /Fannilson Oliveira Martins; 570822950-6; 52,0; 9035 ; 163 ; – /Felipe Aguiar Costa; 571589942-3; 75,5; 755 ; – ; – /Felipe Alves Cunha Dantas; 570010205-3; 76,0; 664 ; – ; – /Felipe Cavalcante Mattos Carvalho; 570521832-6; 76,5; 577 ; – ; – /Felipe Cometti de Souza; 571710532-7; 77,5; 515 ; – ; – /Felipe Costa da Silva; 570551811-8; 73,5; 1128 ; – ; – /Felipe Damiani Goncales Marques; 571626989-5; 77,0; 536 ; – ; – /Felipe de Andrade Esser; 570663168-2; 78,0; 425 ; – ; – /Felipe de Carvalho Raindo Fortuna; 571863252-1; 74,0; 1036 ; – ; – /Felipe de Siqueira Gomes; 571617695-5; 83,5; 91 ; – ; – /Felipe de Sousa Castro; 570320232-5; 88,0; 18 ; – ; – /Felipe Ferreira Meyer; 571165457-7; 51,5; 9056 ; 165 ; – /Felipe Gomes dos Santos; 571947699-8; 66,0; 3467 ; – ; 251 /Felipe Gomes Ribeiro; 571829953-2; 76,5; 565 ; – ; – /Felipe Lemos de Souza Pinto; 570175709-0; 76,5; 592 ; – ; – /Felipe Louzada Guedes Carneiro da Fontoura; 570266518-3; 73,5; 1097 ; – ; – /Felipe Lucio da Silva; 570095766-0; 72,0; 1349 ; – ; – /Felipe Luis Pereira Teixeira Quenca; 571801750-4; 60,5; 6368 ; 111 ; – /Felipe Luz Carvalho; 571214398-9; 71,5; 1484 ; – ; – /Felipe Mancim Maziero; 571978626-8; 82,0; 159 ; – ; – /Felipe Mateus Anjos dos Santos; 571325134-3; 64,0; 4449 ; – ; 337 /Felipe Mayr dos Santos Ornellas; 570662963-0; 72,5; 1334 ; – ; – /Felipe Mendes Aguiar Vasconcelos; 570285902-9; 63,0; 4978 ; – ; 383 /Felipe Monteiro Jacome; 570080060-0; 73,0; 1180 ; – ; – /Felipe Navarro Terra Ferreira; 571673571-9; 75,0; 832 ; – ; – /Felipe Oliveira Castro; 571971031-7; 74,5; 967 ; – ; – /Felipe Raimundo dos Santos; 571183399-0; 74,5; 970 ; – ; – /Felipe Ribeiro de Souza; 571578783-5; 76,5; 597 ; – ; – /Felipe Rodrigues de Sousa; 571438136-0; 77,5; 493 ; – ; – /Felipe Rosa; 571525556-5; 73,0; 1234 ; – ; – /Felipe Rosa Machado; 571389793-4; 75,0; 864 ; – ; – /Felipe Saldanha de Araujo Junior; 570304925-2; 74,5; 946 ; – ; – /Felipe Schreiber Fernandes; 571488059-9; 73,5; 1085 ; – ; – /Felipe Teixeira Genta Maragni; 571961542-6; 76,5; 650 ; – ; – /Felipe Tessarollo Ramos; 571827857-5; 73,0; 1173 ; – ; – /Fellipe Estevao de Lucca; 571558952-8; 62,5; 5224 ; 88 ; – /Fellipe Vidal Ferreira Damasceno; 570439527-5; 76,5; 641 ; – ; – /Fernanda Carvalho de Macedo; 571933768-8; 78,5; 368 ; – ; – /Fernando Antonio Fernandes Garcia Pinto; 570152729-4; 71,5; 1487 ; – ; – /Fernando Augusto de Morais; 570964447-9; 87,0; 21 ; – ; – /Fernando Azevedo Peres; 571864996-4; 70,0; 1860 ; – ; 100 /Fernando Bednarski Ramos; 572177769-1; 72,0; 1387 ; – ; – /Fernando Brum Aguiar da Costa; 571238090-9; 62,0; 5566 ; – ; 445 /Fernando Castilho Vargas; 570205484-0; 65,5; 3627 ; – ; 263 /Fernando Castro Lyra da Silva; 571614695-4; 71,5; 1515 ; – ; – /Fernando Gasques Teixeira; 571868060-0; 80,5; 221 ; – ; – /Fernando Ghinzelli; 570464408-2; 77,5; 507 ; – ; – /Fernando Henrique Santos Moreira Silva; 570142806-4; 68,5; 2463 ; – ; 154 /Fernando Lucas da Silva; 572090247-6; 80,0; 254 ; – ; – /Fernando Lucas dos Santos Araujo; 570029353-6; 65,0; 3796 ; – ; 283 /Fernando Murilo Silva da Costa; 570623000-5; 67,5; 2804 ; – ; 189 /Fernando Xavier; 571168152-9; 79,5; 265 ; – ; – /Filipe dos Anjos Sousa; 571451935-8; 72,0; 1417 ; – ; – /Filipe Goncalves Ferreira; 570636629-4; 68,0; 2585 ; – ; 170 /Filipe Lima de Melo; 571307729-7; 80,5; 238 ; – ; – /Filipe Moreira; 571327111-2; 86,5; 38 ; – ; – /Filipe Nogueira Marinho de Andrade; 570699563-8; 87,0; 29 ; – ; – /Filipe Tavares Liska; 571782129-0; 76,0; 681 ; – ; – /Flavio Alves Reis; 570002938-5; 62,0; 5375 ; 90 ; – /Flavio Bezerra Pereira; 571412519-1; 76,5; 583 ; – ; – /Flavio Bonini Campos; 571208463-5; 79,5; 291 ; – ; – /Flavio de Oliveira Silva; 571628138-3; 69,0; 2148 ; – ; 123 /Flavio Hamilton Brandao Dorta; 571308771-4; 77,5; 506 ; – ; – /Flavio Marcilio de Oliveira; 570322236-5; 74,0; 993 ; – ; – /Franciele Aguiar Neves; 570940041-5; 73,0; 1233 ; – ; – /Francisco da Silva Alves; 571226683-6; 68,5; 2362 ; – ; 144 /Francisco de Souza Costa; 571167196-5; 66,0; 3369 ; – ; 242 /Francisco Edilvo Nunes Lima Filho; 571526831-2; 72,5; 1265 ; – ; – /Francisco Pena Cunha; 571147573-9; 73,0; 1166 ; – ; – /Francisco Romario dos Santos; 570494990-0; 64,0; 4493 ; – ; 340 /Francisco Segundo Veras Galvao Junior; 571352400-6; 71,0; 1590 ; – ; – /Franklin de Jesus Santos; 571485534-7; 75,0; 817 ; – ; 37 /Frederico Lage Ferreira; 571919426-9; 75,0; 882 ; – ; – /Frederico Mendonca Franca; 571037001-6; 63,0; 5012 ; – ; 385 /Gabriel Alvaro Martuscelli Munhoz; 571698577-5; 75,0; 885 ; – ; – /Gabriel Alves Evangelista; 571150385-0; 75,0; 807 ; – ; – /Gabriel Alves Vasconcelos; 571290366-9; 68,5; 2355 ; – ; 143 /Gabriel Amorim Costa; 571429651-6; 78,0; 447 ; – ; – /Gabriel Andre Leomil Bertochi; 570051540-0; 82,0; 155 ; – ; – /Gabriel Araujo de Souza; 571998828-9; 75,0; 788 ; – ; – /Gabriel Barbosa Dantas; 570678464-0; 70,0; 1923 ; – ; 105 /Gabriel Benvindo Begnami; 571004415-7; 78,5; 361 ; – ; – /Gabriel Berlese Oliveira Gindri Martins; 571779715-3; 73,0; 1169 ; – ; – /Gabriel Bezerra Pratini; 571861738-3; 77,5; 520 ; – ; – /Gabriel Bizerril Pinto de Souza; 571159129-0; 76,0; 680 ; – ; – /Gabriel Boaventura Scholl; 572179472-5; 69,5; 2079 ; – ; 116 /Gabriel Bueno Lemes da Silva; 571719813-2; 71,5; 1512 ; – ; – /Gabriel Cadenassi Aguado; 570759313-0; 73,0; 1250 ; – ; – /Gabriel Camargo Rocha; 570716285-8; 64,0; 4309 ; – ; 322 /Gabriel Cardoso de Oliveira; 570853226-8; 65,5; 3572 ; – ; 260 /Gabriel Carlos Pereira da Silva; 572047351-4; 62,5; 5178 ; – ; 401 /Gabriel Cerqueira Barbosa; 571803409-8; 73,0; 1231 ; – ; – /Gabriel Costa Batista; 571751266-9; 65,5; 3581 ; 60 ; – /Gabriel Costa Campos; 570979809-1; 75,5; 764 ; – ; – /Gabriel da Costa Galvao; 570208033-2; 74,5; 904 ; – ; – /Gabriel da Cunha Cruz Meireles; 571087301-7; 79,0; 313 ; – ; – /Gabriel de Barros Silverio; 571349018-3; 76,5; 638 ; – ; – /Gabriel de Lima Carvalho; 570556761-2; 74,0; 1034 ; – ; – /Gabriel de Sena Guerra; 571413540-7; 76,0; 683 ; – ; – /Gabriel de Sousa Martins Barbosa; 571509750-7; 72,5; 1270 ; – ; – /Gabriel de Souza Barreto; 571780892-8; 72,0; 1407 ; – ; – /Gabriel de Souza Nunes; 571346962-7; 71,5; 1467 ; – ; – /Gabriel de Souza Tamiozzo; 572004159-5; 74,5; 893 ; 19 ; – /Gabriel Del Cesare Barros; 571456787-6; 72,0; 1454 ; – ; – /Gabriel Diamond Lemos de Santana; 570305724-2; 68,0; 2627 ; – ; 173 /Gabriel do Amaral Trevelin; 570583091-1; 71,5; 1563 ; – ; – /Gabriel dos Anjos Greger; 570812668-0; 76,0; 721 ; – ; – /Gabriel dos Santos Almeida; 570883423-2; 61,5; 5750 ; – ; 467 /Gabriel Dutra Kalayeli; 571631585-8; 76,0; 674 ; – ; – /Gabriel Dylan Leite de Sousa; 571450259-1; 63,0; 4899 ; – ; 375 /Gabriel Evaristo de Sousa; 570438508-6; 63,5; 4704 ; 77 ; – /Gabriel Faria de Oliveira; 570268910-6; 74,0; 1004 ; – ; – /Gabriel Ferreira da Silva; 572078727-6; 72,5; 1298 ; – ; – /Gabriel Francisco da Silva; 571342286-0; 76,5; 632 ; – ; – /Gabriel Galperin; 571523952-6; 72,5; 1292 ; – ; – /Gabriel Germano de Oliveira; 571339665-0; 63,0; 4882 ; – ; 373 /Gabriel Guimaraes de Araujo; 571909416-2; 72,0; 1346 ; – ; – /Gabriel Henrique Cruz da Silva; 570822879-0; 71,5; 1523 ; – ; – /Gabriel Henrique Martins; 571326509-3; 72,0; 1419 ; – ; – /Gabriel Ivo Figueiredo; 571153104-3; 76,0; 668 ; – ; – /Gabriel Junio Castro de Lima; 571316732-2; 76,5; 602 ; – ; – /Gabriel Kazuyuki Isomura; 571587915-5; 79,0; 354 ; – ; – /Gabriel Kelvin Freitas; 571934122-9; 72,0; 1364 ; – ; – /Gabriel Lavareda Campos; 570278065-6; 73,0; 1230 ; – ; – /Gabriel Leite Bessa; 570317829-8; 77,0; 529 ; – ; – /Gabriel Lelis Brito; 571327885-7; 79,5; 298 ; – ; – /Gabriel Lemes Silva Luciano de Oliveira; 571247567-5; 76,0; 711 ; – ; – /Gabriel Lima Machado; 571669982-7; 75,0; 840 ; – ; – /Gabriel Lima Sertao; 570113835-1; 71,5; 1506 ; – ; – /Gabriel Lopes Cortes; 570900316-0; 69,0; 2238 ; – ; 131 /Gabriel Marques Dalla Costa; 571379307-5; 75,0; 841 ; – ; – /Gabriel Mello Gomes; 570938486-9; 79,5; 279 ; – ; – /Gabriel Mendonca da Silva; 570250961-0; 63,0; 4972 ; – ; 382 /Gabriel Nama Lopes do Nascimento; 571840668-3; 62,0; 5381 ; – ; 419 /Gabriel Nogueira Ribeiro; 571472958-9; 62,5; 5230 ; – ; 405 /Gabriel Oliveira Borges; 571977161-7; 76,0; 673 ; – ; – /Gabriel Passos Moreira Pinheiro; 571612771-3; 78,0; 433 ; – ; – /Gabriel Pereira Camelo; 571045901-8; 63,5; 4691 ; 76 ; – /Gabriel Pereira de Araujo Rodrigues; 570793460-4; 56,0; 8252 ; 146 ; – /Gabriel Pinheiro da Conceicao; 570150164-7; 80,5; 217 ; – ; 7 /Gabriel Pinto; 570151414-0; 81,0; 188 ; – ; – /Gabriel Porto Oliveira; 571519176-8; 77,0; 528 ; – ; – /Gabriel Queiroz Gongora; 571447342-6; 71,0; 1614 ; – ; – /Gabriel Ramos Gomes; 570920228-5; 76,5; 582 ; – ; – /Gabriel Roberto de Queiroz; 570472192-9; 73,0; 1228 ; – ; – /Gabriel Rodrigues da Cunha; 571443129-0; 71,0; 1655 ; – ; 81 /Gabriel Rodrigues de Araujo; 570246266-9; 69,5; 2031 ; – ; 113 /Gabriel Rodrigues Gomes dos Anjos; 570100537-4; 67,0; 2932 ; – ; 203 /Gabriel Sant’ana Murari; 571226000-0; 73,5; 1146 ; – ; – /Gabriel Santos de Lima; 571902341-9; 73,0; 1246 ; – ; – /Gabriel Santos Menezes; 570185763-7; 76,5; 615 ; – ; – /Gabriel Santos Menezes; 570103459-2; 71,0; 1611 ; – ; 78 /Gabriel Scotton Roriz Macedo; 570868070-5; 78,0; 464 ; 10 ; – /Gabriel Silva da Costa; 570172905-2; 72,0; 1436 ; – ; – /Gabriel Silva Mariano; 571182107-8; 75,0; 799 ; – ; – /Gabriel Souza Braga; 572121718-0; 65,0; 3785 ; – ; 280 /Gabriel Veras Monteiro Carneiro; 570996773-0; 72,5; 1336 ; – ; – /Gabriel Vinicius Ribeiro dos Santos Alves Sebastiao; 571388467-0; 78,5; 397 ; – ; – /Gabriel Zortea Camara; 571598218-9; 78,0; 463 ; – ; – /Gabriela Bohana Ferreira Lima; 571035805-3; 71,5; 1518 ; – ; – /Gabriela Gomes Nogueira Sales; 570721996-3; 81,0; 183 ; – ; – /Gabriela Kaori Diogenes; 570723907-2; 73,0; 1251 ; – ; – /Gabriela Medeiros da Silva; 570646060-6; 73,5; 1051 ; – ; – /Gabriela Pizzaia Andrade; 570567261-7; 73,0; 1239 ; – ; – /Gabriela Veneziani de Souza Santos; 571349500-0; 77,0; 549 ; – ; – /Gabrielle Goncalves Gutierres; 570030377-4; 77,0; 556 ; – ; – /Gabrielle Rodrigues Costa; 571234789-5; 77,5; 497 ; – ; – /Gean Fernandes da Silva; 571779480-7; 74,0; 987 ; – ; – /Gean Lucas Mello Farias; 570686370-4; 79,0; 324 ; – ; 13 /Gedalias Ferreira dos Santos Filho; 571675581-8; 71,5; 1558 ; – ; – /Genilson Schunck de Lima; 571452081-3; 83,0; 110 ; – ; – /George Luciano de Barros Asevedo; 571248264-6; 73,5; 1066 ; – ; – /George Paulino de Souza Filho; 570606860-0; 79,0; 323 ; – ; 12 /Geovana de Almeida Rocha; 571102559-8; 64,5; 4035 ; – ; 303 /Geovana Gloria Barreto Espanhol; 571655660-0; 77,5; 488 ; – ;

– /Geovana Ramos Sousa Silva; 570814483-5; 80,5; 203 ; – ; – /Geovani Sousa Silva; 571893967-7; 79,0; 306 ; – ; – /Geovanna Karina de Assis Otoni; 571998811-0; 73,0; 1245 ; – ; – /Geovanna Santos Nobre de Oliveira; 571608463-7; 86,5; 41 ; – ; – /Geovanni Henrique Rosa do Carmo; 570793906-6; 72,5; 1264 ; – ; – /Gerson Silva Costa; 571928340-1; 71,5; 1470 ; – ; – /Gianluca Sousa Rodrigues; 571368870-6; 77,5; 517 ; – ; – /Gianlucca Assuncao Leoncini; 571982189-2; 74,0; 995 ; – ; – /Gilberto de Souza Costa Filho; 570449102-4; 75,0; 824 ; – ; – /Gileno Dias dos Santos; 571370511-0; 76,0; 700 ; – ; – /Giovana dos Santos Calafiori; 571406282-9; 73,0; 1197 ; – ; – /Giovana Schaffer Moreira; 571119736-5; 71,5; 1545 ; – ; – /Giovana Souza Batista; 571677832-2; 63,5; 4747 ; – ; 361 /Giovane Kochhann; 570820115-0; 73,0; 1185 ; – ; – /Giovanna de Sousa Rodrigues; 571056617-9; 72,0; 1448 ; – ; – /Giovanna Gomes Souza Leite; 570317267-2; 62,5; 5153 ; – ; 399 /Giovanni Ramos Pedrozo; 570357278-0; 76,5; 636 ; – ; – /Gisele Canedo; 571097899-7; 63,5; 4685 ; 75 ; – /Giuliana de Sousa Cardoso; 570009790-0; 71,0; 1577 ; – ; – /Giulles da Silva Santos; 571256958-3; 73,5; 1139 ; – ; – /Giuseppe Poluboiarinov Orlandi; 570885942-9; 73,0; 1157 ; – ; – /Glauber Jesus Loiola; 571394113-0; 78,5; 375 ; – ; – /Glauco Silva de Assis Machado; 571208792-0; 61,5; 5668 ; – ; 457 /Gletson Marcos Barreto Girao Junior; 570601137-4; 89,5; 10 ; – ; – /Gleyser Bomfim Guimaraes; 571291063-0; 71,0; 1570 ; – ; – /Graziela Pereira Santana; 571364125-4; 83,5; 100 ; – ; – /Gregorio de Faro; 570363808-4; 73,5; 1145 ; – ; – /Guilherme Albuquerque Barbosa Silva; 570383168-5; 74,5; 895 ; – ; – /Guilherme Almeida Silva; 571291320-6; 79,5; 264 ; – ; – /Guilherme Antonio Silva dos Santos; 571920974-7; 62,0; 5443 ; – ; 429 /Guilherme Araujo da Costa; 571936590-3; 75,0; 811 ; – ; – /Guilherme Barbosa Guimaraes da Silva; 571454974-8; 73,5; 1104 ; – ; – /Guilherme Braga Pinto; 570667085-3; 82,0; 143 ; – ; – /Guilherme Campos Bayerl Coelho; 571670307-9; 78,5; 362 ; – ; – /Guilherme Campos Dell Orto de Faria; 571719897-0; 70,0; 1911 ; 34 ; – /Guilherme Carneiro de Oliveira Martins; 571726432-0; 76,5; 589 ; – ; – /Guilherme Chagas Suzuki; 570974908-8; 78,5; 388 ; – ; – /Guilherme Conte Mendes Batista; 570696628-3; 72,5; 1291 ; – ; – /Guilherme da Silva Oliveira; 570931257-0; 64,0; 4332 ; – ; 327 /Guilherme de Almeida Moreira; 570022466-0; 89,5; 9 ; – ; – /Guilherme de Araujo Pereira; 571331025-7; 62,0; 5574 ; – ; 446 /Guilherme de Melo Pinheiro; 571746780-0; 89,5; 11 ; – ; – /Guilherme de Oliveira Aguiar; 570194138-7; 74,5; 941 ; – ; – /Guilherme de Oliveira Faust; 571624109-1; 74,5; 909 ; – ; – /Guilherme de Sousa Vaz; 571559413-9; 72,0; 1370 ; – ; – /Guilherme Figueiredo Galindo; 572046169-2; 63,0; 4880 ; – ; 372 /Guilherme Freitas da Silva; 570025112-0; 58,5; 7446 ; 129 ; – /Guilherme Galvao Muller; 571326849-9; 63,0; 5051 ; 85 ; – /Guilherme George Amorim Wiesner; 571562336-3; 79,0; 355 ; – ; – /Guilherme Goncalves Pereira da Silva Ferreira; 571915487-3; 75,5; 731 ; 13 ; – /Guilherme Gonzaga de Andrade; 570948551-0; 78,5; 356 ; – ; – /Guilherme Goulart Kowalczuk; 571432727-1; 87,5; 20 ; – ; – /Guilherme Henrique da Silva; 571982988-6; 76,5; 566 ; – ; – /Guilherme Henrique Gimenes de Deus; 571700995-9; 72,5; 1280 ; – ; – /Guilherme Henrique Guerino de Almeida; 571523640-0; 63,5; 4610 ; – ; 349 /Guilherme Henrique Ramos; 571569392-7; 57,0; 7927 ; 141 ; – /Guilherme Icaro Franca Real; 571971913-4; 73,5; 1136 ; – ; – /Guilherme Kenji Tavares; 572136529-7; 72,5; 1337 ; – ; – /Guilherme Lara Russo; 571605039-9; 76,0; 714 ; – ; – /Guilherme Lawrence Reboucas Oliveira; 572017691-6; 73,0; 1243 ; – ; – /Guilherme Macedo Gara Tavares; 570392140-7; 83,5; 84 ; – ; – /Guilherme Mendes do Nascimento; 571610922-0; 73,0; 1220 ; – ; – /Guilherme Mesquita Correa; 571415139-5; 68,5; 2482 ; – ; 157 /Guilherme Minoru Hotta; 572170168-1; 76,0; 669 ; – ; – /Guilherme Monteiro de Castro Becker; 571646640-5; 85,0; 66 ; – ; – /Guilherme Moreira Azevedo; 571342204-9; 80,5; 234 ; – ; – /Guilherme Moret Pereira da Silva; 570102105-9; 80,5; 232 ; – ; – /Guilherme Nunes de Moraes; 570164877-1; 83,0; 112 ; – ; – /Guilherme Pacheco e Silva; 571998217-2; 74,0; 1026 ; – ; – /Guilherme Segolin Selmi; 570782124-3; 74,5; 963 ; – ; – /Guilherme Silva Antunes; 570172464-1; 71,0; 1593 ; – ; – /Guilherme Vieira Almeida; 571486860-1; 79,5; 302 ; – ; – /Guilherme Virgilio Picinin Oliveira Simoes; 571710527-6; 83,5; 103 ; – ; – /Gustavo Aragao Galvao de Almeida; 571880738-9; 62,5; 5245 ; – ; 409 /Gustavo Arantes Hugo; 571098743-0; 79,0; 316 ; – ; – /Gustavo Bender Raffi; 571181980-3; 71,5; 1462 ; – ; – /Gustavo Brito de Almeida Mendonca; 572103623-6; 77,5; 508 ; – ; – /Gustavo David Leite Bastos; 571664657-6; 76,0; 708 ; – ; – /Gustavo dos Santos Rosa; 571443614-0; 83,5; 87 ; – ; 4 /Gustavo Furstenau dos Santos; 571115722-6; 71,5; 1561 ; – ; – /Gustavo Gurjao Camargo Campos; 572066332-4; 78,0; 455 ; – ; – /Gustavo Henrique Sousa Moreira; 571224916-9; 71,5; 1477 ; – ; 66 /Gustavo Henrique Stahl Muller; 570558521-7; 82,5; 126 ; – ; – /Gustavo Joshua de Faria Costa de Azevedo; 571207855-7; 73,5; 1122 ; – ; – /Gustavo Kooiti Silva Takahashi; 571388577-4; 72,0; 1423 ; – ; – /Gustavo Leal dos Santos; 570282417-7; 64,5; 4188 ; 69 ; – /Gustavo Lopes Ferraz; 571979217-7; 78,0; 421 ; – ; – /Gustavo Monteiro de Castro Becker; 571440101-0; 84,5; 69 ; – ; – /Gustavo Mulford de Faria Brandao; 570064856-4; 77,5; 513 ; – ; – /Gustavo Pereira Andrade; 570665883-1; 67,0; 2993 ; – ; 210 /Gustavo Pereira Chaves; 571415896-0; 88,0; 17 ; – ; 1 /Gustavo Pereira Cunha; 571109364-9; 78,0; 465 ; – ; – /Gustavo Pereira Magalhaes; 571441436-8; 73,0; 1237 ; – ; – /Gustavo Pinheiro e Sousa; 571512022-8; 68,5; 2371 ; 38 ; – /Gustavo Rezende Reis; 570239090-6; 79,5; 285 ; – ; – /Gustavo Rodrigues da Costa; 571062369-6; 61,5; 5653 ; – ; 455 /Gustavo Rodrigues dos Santos; 571298373-5; 72,5; 1274 ; – ; 50 /Gustavo Roque Franca; 571419619-0; 73,0; 1171 ; – ; – /Gustavo Sanchik Tulio da Silva; 570953499-6; 75,0; 808 ; – ; – /Gustavo Santana Lima; 571476711-3; 72,0; 1408 ; – ; – /Gustavo Soares de Moura; 571274196-4; 73,0; 1163 ; – ; – /Gustavo Teixeira Freitas de Castro; 570665872-1; 78,5; 364 ; – ; – /Gustavo Valentin Goncalves; 570819965-0; 72,0; 1384 ; – ; 60 /Gustavo Viana Santana; 571018470-6; 67,0; 3060 ; – ; 217 /Hagi Jakobson Dantas da Costa; 571078644-6; 76,5; 624 ; – ; – /Hamilton Jose Silva Coelho; 571196290-9; 74,5; 938 ; – ; – /Heber Oswaldo Marques Mizuno; 571708564-3; 74,0; 992 ; – ; – /Hebert Silva dos Santos; 571139694-6; 64,5; 4103 ; – ; 313 /Hector Munhoz Cavalcante; 571961499-0; 72,5; 1330 ; – ; – /Heitor Adao Junior; 571700583-0; 80,0; 241 ; – ; – /Helano Medina de Oliveira; 570659286-0; 82,5; 129 ; – ; – /Helcio Augusto de Souza Cavalhero; 571618872-6; 64,0; 4455 ; – ; 338 /Helder Afonso Dias de Souza; 570668523-3; 65,5; 3584 ; – ; 261 /Helio Henrique Barbosa Rocha; 570093943-0; 78,5; 360 ; – ; – /Helize Soares Curcino; 570318571-7; 60,5; 6475 ; 113 ; – /Helton Lemes Morais; 571142019-5; 66,5; 3088 ; 46 ; – /Helton Lucas Pereira Furtado; 570748350-5; 62,0; 5482 ; – ; 434 /Henrique Augusto Gomes Togo; 572145781-9; 85,0; 63 ; – ; – /Henrique Cassiano Souza Barros; 572015719-2; 79,5; 272 ; – ; – /Henrique de Lima Alvim; 571632714-6; 76,0; 686 ; – ; – /Henrique de Sousa Costa; 571350211-3; 72,5; 1261 ; – ; – /Henrique do Nascimento Coutinho; 571261747-4; 74,5; 977 ; – ; – /Henrique Dutra Vilela; 571571588-5; 72,0; 1438 ; – ; – /Henrique Franco; 570526813-9; 77,0; 537 ; – ; – /Henrique Guarnieri de Souza Guilherme; 570921568-4; 84,0; 73 ; – ; – /Henrique Iemini; 570799750-2; 65,0; 3873 ; 64 ; – /Henrique Lopes de Mello; 571714746-1; 74,5; 964 ; – ; – /Henrique Moreira de Albuquerque; 570366834-8; 75,5; 741 ; – ; – /Henrique Sarges Marruaz de Araujo; 571205762-4; 61,5; 5790 ; 97 ; – /Henrique Stenico Correr; 571472348-0; 67,5; 2692 ; 42 ; – /Henrique Torres de Lima; 570977278-2; 75,0; 884 ; – ; – /Heraldo Rodrigo Ornelas Gomes; 570823611-2; 73,0; 1222 ; – ; – /Herbert Hipolito de Araujo Filho; 571099063-8; 79,0; 305 ; – ; – /Hermano Souza Portes; 571259850-6; 76,0; 715 ; – ; – /Heron Emanuel Silva dos Santos; 571674144-0; 75,0; 847 ; – ; – /Hiago Marcilis Henrique Candido Rosa; 570475741-9; 64,5; 4204 ; 70 ; – /Hiago Natan Fernandes de Sousa; 570688274-1; 66,5; 3098 ; 48 ; – /Hildebrando Campos Neto; 570080647-0; 75,0; 789 ; – ; – /Hugo Ataides Gomes; 570007838-0; 74,5; 974 ; – ; – /Hugo Brito Dias Santos; 571546221-3; 67,0; 2991 ; – ; 209 /Hugo Felix Marques; 571814401-0; 71,5; 1474 ; – ; – /Hugo Leonardo Penha de Sousa; 571927176-7; 71,0; 1582 ; – ; 74 /Hugo Leonardo Prioto; 572141975-0; 75,0; 836 ; 18 ; – /Hugo Leonardo Siqueira; 571636059-0; 74,0; 1020 ; – ; – /Hugo Maciel Loiola; 571221406-2; 60,5; 6224 ; 107 ; – /Hugo Nascimento Borges; 571322664-1; 63,5; 4594 ; – ; 348 /Hugo Renato de Medeiros Santos; 570074382-8; 73,5; 1042 ; – ; – /Hugo Roberto Lima Ramirez; 571286771-8; 77,5; 526 ; – ; – /Hugo Sena Matos; 572115966-8; 69,5; 2131 ; – ; 121 /Hugo Silva de Vasconcelos; 570004068-3; 76,0; 655 ; – ; – /Hugo Sobral de Lima Salomao; 570418607-1; 79,5; 290 ; – ; – /Hugo Sousa da Silva; 570848971-9; 88,5; 14 ; – ; – /Hugo Thiago de Holanda Oliveira; 571725608-6; 79,0; 331 ; – ; – /Hugo Vitorino Cortez de Lira; 571912187-4; 75,0; 865 ; – ; – /Iago Henrique de Oliveira; 571467276-0; 70,0; 1853 ; 32 ; – /Iahgo Souza Barros; 571827381-8; 77,0; 540 ; – ; – /Iale Botelho Almeida; 570625854-6; 73,0; 1247 ; – ; – /Ian Alves de Paula e Silva; 571879063-2; 61,5; 5791 ; 98 ; – /Ian Porto e Mello; 571313265-8; 75,0; 855 ; – ; – /Ian Yuske Haranaka; 570371950-8; 72,0; 1350 ; – ; – /Iann Pedroza Torres Trajano; 571455415-5; 83,0; 108 ; – ; – /Ibere Po Garcia; 571117831-0; 60,5; 6168 ; 106 ; – /Idney Resplandes Brandao Leite; 570088228-2; 72,0; 1405 ; – ; – /Igor Campos Justino; 571580380-5; 73,0; 1240 ; – ; – /Igor Correa Nunes; 571315199-0; 62,0; 5576 ; – ; 447 /Igor de Souza Goncalves; 571718653-0; 78,0; 441 ; – ; – /Igor Ferreira de Andrade; 570114946-8; 74,0; 999 ; – ; – /Igor Henrique Rufino Alves; 571375310-5; 62,0; 5428 ; – ; 427 /Igor Kleito Santos; 571225264-6; 69,5; 2095 ; – ; 118 /Igor Laranja Borges Taquary; 571449400-2; 78,0; 458 ; – ; – /Igor Maciel Andrade; 571342771-0; 76,5; 586 ; – ; – /Igor Nogueira Miranda; 571532135-6; 74,0; 1024 ; – ; – /Igor Stavale Schimicoscki; 571393938-2; 69,0; 2293 ; 37 ; – /Igor Teodoro Guiginski; 571198772-2; 77,5; 527 ; – ; – /Igor Vicente Lourenco Silva; 571943851-6; 86,5; 40 ; – ; – /Ikaro Jose Urei Basso; 572149761-0; 80,0; 243 ; – ; – /Ila Mascarenhas Muniz; 571674356-4; 63,5; 4736 ; – ; 359 /Ingrid Carvalho Bezerra; 571516492-6; 73,0; 1254 ; – ; – /Isa Carolina Novaes Fagundes; 571014984-0; 64,5; 4260 ; – ; 321 /Isaac da Silva Carvalho Junior; 571346232-2; 83,5; 104 ; – ; – /Isaac Pinheiro; 570326577-3; 72,5; 1284 ; – ; – /Isabel Caroline Gomes Giannecchini; 570416546-0; 80,0; 253 ; – ; – /Isabel Cristina de Almeida Brum; 571596064-2; 72,5; 1314 ; – ; 55 /Isabela Mendes Aguiar Vasconcelos; 571348390-7; 77,0; 554 ; – ; – /Isac Afonso dos Santos Neto; 571618918-7; 65,0; 3870 ; – ; 292 /Isello Vinicius Amaro da Silva; 571685771-6; 77,5; 509 ; – ; – /Ismael Nascimento Almeida; 570177055-5; 72,0; 1359 ; – ; – /Israel Gamboa; 571453609-4; 71,0; 1589 ; – ; – /Israel Silvino Melo Batista; 570849382-6; 83,5; 94 ; – ; – /Israel Vaz Amaro; 571393288-2; 64,0; 4329 ; 71 ; – /Italo Campos Vasconcelos; 571438154-8; 75,0; 875 ; – ; 40 /Italo de Souza Moraes; 571445988-1; 65,5; 3695 ; – ; 274 /Italo Queiroga da Silva; 571576944-4; 73,5; 1049 ; – ; – /Iuri Carvalho Bezerra; 570409505-1; 77,0; 535 ; – ; 22 /Iury Soprani Toledo Moreira; 570135957-0; 72,0; 1432 ; – ; – /Ivan Bastos Lancellotti; 571026322-8; 71,5; 1497 ; – ; – /Ivan Beretta Peres; 570724002-0; 72,5; 1269 ; – ; – /Ivan Rosa Soares Junior; 571409680-4; 98,5; 1 ; – ; – /Ivanei Ferreira Araujo; 571333859-4; 65,0; 3990 ; – ; 301 /Ivo Martins Araujo; 571415552-2; 83,5; 93 ; – ; – /Jackes Tiago Ferreira da Fonseca; 571241361-9; 62,5; 5249 ; – ; 411 /Jackson Maike Veiga de Assis; 571217036-4; 76,5; 572 ; – ; – /Jade Rodrigues do Lago Saba; 571588884-0; 62,0; 5616 ; – ; 449 /Jader Gimenez; 571024988-7; 74,5; 968 ; – ; – /Jakson Rodrigo Barbosa; 570941365-3; 65,5; 3636 ; – ; 264 /Jamille Maria Souto Mourao Slva; 571817225-2; 61,5; 5730 ; 96 ; – /Janio Lucas Pereira Carrilho; 571771623-7; 71,0; 1615 ; – ; – /Jannie de Sousa Serodio; 570149795-5; 61,5; 5647 ; 95 ; – /Jaqueline da Silva Leite; 570021982-0; 82,5; 122 ; – ; – /Jardel de Souza Nogueira; 571246857-8; 74,5; 906 ; – ; – /Jasiel Henrique Alves Geniino Santos; 570512666-8; 67,0; 2935 ; – ; 204 /Jean Carlos Silva de Souza; 571896559-1; 70,5; 1668 ; – ; 83 /Jean Rodrigues Magalhaes; 570876742-2; 71,5; 1528 ; – ; – /Jean Soares Fontenele Junior; 570777756-5; 76,5; 587 ; – ; – /Jeferson Gomes de Souza; 571568632-0; 61,0; 5933 ; 100 ; 482 /Jefferson dos Santos Alves; 571453428-4; 61,5; 5678 ; – ; 459 /Jefferson Melo Fernandes; 570409293-3; 64,0; 4397 ; – ; 333 /Jersiton Tiago Pereira Matos; 571972058-1; 64,0; 4322 ; – ; 324 /Jesse Barbosa Rocha; 571599184-0; 78,0; 399 ; – ; – /Jessica dos Santos Oliveira; 570558646-4; 66,0; 3320 ; – ; 239 /Jessica Felix Franca de Oliveira; 572065662-4; 63,5; 4764 ; – ; 364 /Jessica Freire Lima Moreno; 570268896-7; 74,5; 949 ; – ; – /Jessica Massumi Takara; 571318415-2; 75,0; 780 ; – ; – /Jessica Oliveira Brito; 571562457-8; 75,0; 784 ; – ; – /Jessica Proenca; 571924206-6; 75,5; 773 ; – ; – /Jhon Wilker da Silva Sousa; 570145532-0; 71,0; 1568 ; – ; 72 /Jhonatan da Silva Cruz; 570127706-0; 75,0; 883 ; – ; – /Jhonatan Guilherme Oliveira Pereira; 571700024-3; 73,5; 1078 ; – ; – /Jhonatas Antonelli; 570847486-4; 73,0; 1152 ; – ; – /Jhony Oliveira Nunes; 570961476-5; 68,5; 2414 ; – ; 150 /Joao Antonio Alem; 571664345-0; 59,0; 7104 ; 126 ; – /Joao Antonio de Lima Passone; 571915468-8; 76,0; 712 ; – ; – /Joao Augusto Miranda Vieira; 571791477-2; 74,5; 902 ; – ; – /Joao Baptista Dias Moreira; 570064970-1; 87,0; 27 ; – ; – /Joao Carlos Alves Borges; 571557503-2; 67,0; 2905 ; – ; 198 /Joao Carlos Barboza Alves dos Santos; 571061077-0; 67,0; 3007 ; – ; 213 /Joao Carlos Daniel Barros; 571444205-0; 82,5; 128 ; – ; – /Joao Carlos Oliveira e Silva; 570588153-1; 66,0; 3429 ; – ; 248 /Joao Carlos Saran; 572137650-5; 75,0; 842 ; – ; – /Joao da Mata de Souza Candido; 571753320-2; 84,0; 75 ; – ; – /Joao Eduardo de Paiva Carvalho; 570910286-5; 66,0; 3452 ; – ; 249 /Joao Emanoel Rodrigues Mota; 571264233-7; 73,5; 1083 ; – ; – /Joao Felipe Knoller Marques; 571459426-0; 71,5; 1493 ; – ; – /Joao Flavio Cardoso Pinheiro; 570099495-4; 65,5; 3566 ; – ; 258 /Joao Gabriel Danelon Vieira de Almeida; 572100735-6; 75,0; 869 ; – ; – /Joao Gabriel Ferreira Costa de Jesus; 570192367-2; 72,0; 1341 ; – ; 57 /Joao Gabriel Figueiredo Macedo; 570070673-8; 82,0; 150 ; – ; – /Joao Gabriel Gangorra dos Santos; 571856130-5; 65,5; 3742 ; – ; 277 /Joao Gabriel Silva Guimaraes; 570975113-0; 75,5; 756 ; – ; – /Joao Giorgini Escobar; 570973109-0; 75,0; 876 ; – ; – /Joao Guilherme Gomide Junta; 571688084-4; 79,5; 296 ; – ; – /Joao Lucas Araujo Franca; 571872773-8; 75,0; 846 ; – ; 38 /Joao Lucas Gomes Amaro; 571265769-9; 66,0; 3422 ; – ; 247 /Joao Marcos da Silva; 571444980-2; 64,5; 4064 ; – ; 307 /Joao Marcos Rocha Ferreira; 570789063-5; 63,5; 4810 ; – ; 367 /Joao Marcos Schmaltz Duda; 570832054-9; 80,0; 245 ; – ; – /Joao Matheus de Sousa Rodrigues; 572088170-6; 78,5; 374 ; – ; – /Joao Otavio da Rin Sodre Junior; 570456949-4; 73,5; 1041 ; – ; – /Joao Paulo Avelar de Araujo Pontes; 570026064-7; 74,5; 956 ; – ; – /Joao Paulo Bezerra de Medeiros; 571034723-4; 74,5; 916 ; – ; – /Joao Paulo Elpidio Rodrigues do Nascimento; 571759596-1; 62,0; 5409 ; – ; 424 /Joao Paulo Gomes Ricotta; 571328414-9; 76,0; 658 ; – ; – /Joao Paulo Pereira da Silva; 570979819-3; 67,5; 2760 ; – ; 187 /Joao Paulo Pinheiro Melo; 571076437-6; 85,5; 49 ; – ; – /Joao Paulo Santos Rodrigues; 571223868-8; 74,5; 919 ; – ; – /Joao Paulo Sotero Silva; 571422927-2; 82,0; 147 ; – ; – /Joao Pedro Alves da Silva Galvao; 572104615-4; 66,5; 3293 ; 54 ; – /Joao Pedro Aragao Felicio; 572130260-0; 66,5; 3250 ; – ; 235 /Joao Pedro Assuncao Coutinho; 571638182-8; 75,0; 856 ; – ; – /Joao Pedro Boubee Santesso; 570942037-0; 75,0; 826 ; – ; – /Joao Pedro Brigido Dias; 571545353-4; 66,0; 3449 ; 58 ; – /Joao Pedro Cavalcante de Farias; 570037392-2; 59,0; 7005 ; 123 ; – /Joao Pedro da Silva Lima; 571639513-8; 78,5; 365 ; – ; – /Joao Pedro da Silva Rodrigues; 571104303-1; 73,5; 1044 ; – ; – /Joao Pedro Daher Aranha; 571624190-4; 77,5; 524 ; – ; – /Joao Pedro de Araujo Chocron Maia; 571624006-4; 81,5; 167 ; – ; – /Joao Pedro de Carvalho Souza; 571413399-4; 72,0; 1449 ; – ; – /Joao Pedro de Souza e Silva; 571976970-9; 73,5; 1082 ; – ; – /Joao Pedro Felix de Almeida; 570862793-0; 79,5; 263 ; – ; – /Joao Pedro Lourenco Affonso; 570639679-4; 80,5; 239 ; – ; – /Joao Pedro Orvelin Soares; 571301639-4; 58,0; 7593 ; 134 ; – /Joao Pedro Scheidemantel Conceicao Silva; 571168047-5; 71,5; 1527 ; – ; – /Joao Pedro Sirqueira Costa; 571569556-8; 62,5; 5137 ; – ; 397 /Joao Rafael de Albuquerque Braga; 571167882-0; 77,5; 479 ; – ; – /Joao Ricardo Mazer; 571940019-1; 78,0; 428 ; – ; – /Joao Victor Cancela Sousa; 570992691-0; 77,0; 548 ; – ; – /Joao Victor Cavalcanti de Melo; 570957315-0; 72,5; 1318 ; – ; – /Joao Victor Lopes Leal; 570030712-3; 75,0; 863 ; – ; – /Joao Victor Marcal Braganca; 570912193-7; 74,5; 973 ; – ; – /Joao Victor Moura Silva e Souza; 570088621-6; 73,0; 1209 ; – ; – /Joao Victor Nobile da Silva; 571228182-1; 71,5; 1534 ; – ; – /Joao Viktor de Carvalho Mota; 571022635-8; 80,0; 251 ; – ; – /Joao Vitor Aguiar Silva; 571323849-8; 64,5; 4040 ; – ; 304 /Joao Vitor Arantes Cabral; 571012040-8; 74,5; 926 ; – ; – /Joao Vitor Dias Ferraz; 570925250-3; 76,5; 595 ; – ; – /Joao Vitor Fernandes de Azevedo Silva; 571726833-0; 78,5; 390 ; – ; – /Joao Vitor Moutinho Rocha; 570981162-1; 76,0; 675 ; – ; – /Joao Vitor Nunes do Amaral; 571304118-0; 67,5; 2785 ; – ; 188 /Joao Vitor Rodrigues de Freitas; 570645983-5; 73,5; 1105 ; – ; – /Joao Vitor Souza Passos; 571025949-1; 63,5; 4797 ; – ; 366 /Jociel Alves de Jesus; 570987549-8; 68,0; 2510 ; – ; 159 /Joel Antonio Godoy de Moraes; 571610526-2; 76,0; 691 ; – ; – /Joelington Marques Silva de Sousa; 571676627-2; 63,0; 4875 ; – ; 371 /Jogean Matheus Carvalho Ferreira; 571326250-0; 72,0; 1345 ; – ; 58 /Johanes Severo dos Santos Venancio; 570076374-0; 76,5; 568 ; – ; – /Johannes Peter Schulte; 571641328-0; 74,0; 1005 ; – ; – /Jonas Almeida Xavier Neto; 571907829-2; 77,5; 477 ; – ; – /Jonas Cerqueira da Silva Junior; 571435277-8; 75,5; 740 ; – ; – /Jonas Lima Salomao; 571131781-3; 73,0; 1184 ; – ; – /Jonatas Barbosa Teixeira; 571771632-0; 67,0; 3062 ; – ; 218 /Jonatas Ribeiro Senna Pires; 571164768-1; 71,5; 1510 ; – ; – /Jonathan Couto Kishima; 571378094-5; 73,5; 1059 ; – ; – /Jonathan Galdino da Silva; 570254139-2; 68,0; 2564 ; – ; 169 /Jonathan Kelvin de Jesus Santos; 571832580-1; 73,0; 1236 ; – ; 48 /Jonathan Lima dos Santos Franca; 571925721-6; 65,0; 3822 ; – ; 286 /Jonathan Magalhaes Raposo de Souza; 571269370-0; 74,0; 1003 ; – ; – /Jonathan Marques de Oliveira Silva; 571572124-4; 71,0; 1613 ; – ; – /Jonathas Henrique Nascimento Rodrigues; 571831062-7; 75,5; 729 ; – ; – /Jonathas Reuel Araujo Rezende; 571575241-7; 64,0; 4330 ; – ; 326 /Jonnathas Henrique Ludovico Carvalho; 571405760-9; 71,5; 1535 ; – ; – /Jorcelino Raphael Fidelis Franklin Pereira; 571669835-0; 65,0; 3901 ; – ; 296 /Jorge Luiz de Faria Oliveira; 571755339-5; 72,0; 1404 ; – ; – /Jorge Luiz Vergilio da Silva; 570679362-5; 68,5; 2401 ; – ; 148 /Josafa Braga Marengo; 570924904-2; 76,0; 667 ; – ; – /Jose Adalberto Garcia Rodero; 571564882-0; 67,5; 2873 ; 44 ; – /Jose Antonio Costa Neto; 571958375-1; 75,5; 737 ; – ; – /Jose Antonio Fiorote Santos; 571274939-0; 75,0; 838 ; – ; – /Jose Augusto Scalea; 572090892-0; 72,5; 1283 ; – ; – /Jose Carlos Soares da Cruz Junior; 570469588-8; 81,0; 195 ; – ; – /Jose Fernando dos Santos Goncalves; 571223641-1; 73,5; 1073 ; – ; 43 /Jose Gabriel Bertolino de Castro; 572056305-9; 73,5; 1096 ; – ; – /Jose Gomes de Paula Neto; 571557805-7; 72,0; 1386 ; – ; – /Jose Henrique Ronchi; 570406947-5; 72,0; 1413 ; – ; – /Jose Lenival Gomes de Franca; 571918960-7; 87,0; 26 ; – ; – /Jose Leonardo Gomes de Araujo; 571677147-6; 81,0; 196 ; – ; – /Jose Lucas de Figueiredo; 571365196-9; 74,0; 985 ; – ; – /Jose Lucas Rodrigues Santos; 571889688-8; 73,0; 1168 ; – ; 45 /Jose Luccas Gabriel Francisco de Andrade Santos; 571861933-8; 71,5; 1532 ; 26 ; – /Jose Mailson da Silveira Soares; 571237991-8; 61,5; 5705 ; – ; 462 /Jose Maria dos Reis Lisboa; 571659204-5; 70,5; 1674 ; – ; 84 /Jose Matheus Andrade dos Anjos; 570869370-7; 62,5; 5202 ; – ; 403 /Jose Moreira da Silva Junior; 571918527-6; 81,0; 177 ; – ; – /Jose Moscardi da Silva Junior; 571782521-6; 77,0; 531 ; – ; – /Jose Paulo de Jesus; 571997474-0; 71,0; 1605 ; – ; – /Jose Robson dos Santos Braga; 571550699-5; 62,0; 5364 ; – ; 418 /Jose Sergio de Souza; 571002130-4; 63,0; 4887 ; – ; 374 /Jose Vitor Barreto Porfirio; 570486103-0; 78,5; 393 ; – ; – /Jose Wilian de Albuquerque Silva; 571177440-0; 67,5; 2858 ; – ; 195 /Joselito Lima Reis Junior; 570927566-0; 71,5; 1542 ; – ; 69 /Josiel Lopes dos Santos; 571317750-3; 85,0; 65 ; – ; – /Josue Vargas dos Santos; 571051506-8; 73,0; 1165 ; – ; – /Josue Vieira de Melo; 571101454-0; 63,5; 4526 ; 73 ; – /Josuelito Balbino da Silva; 571742708-7; 64,5; 4075 ; 67 ; – /Joyce Andronico; 571785222-7; 69,0; 2246 ; – ; 132 /Juadley Novais Carvalho; 571386979-4; 78,0; 418 ; – ; – /Juan Carlos Lima dos Santos; 570892720-7; 78,0; 402 ; – ; – /Juan Carlos Vieira de Queiroz; 570385984-5; 76,0; 671 ; – ; – /Juan Yuri Souza da Silva; 571908351-2; 61,5; 5781 ; – ; 468 /Julia de Souza Sales; 570979707-2; 76,0; 695 ; – ; – /Julia Fernanda da Silva; 570115593-5; 73,0; 1258 ; – ; – /Juliana Gabriele Goncalves Moreira de Lima; 571783431-9; 58,5; 7306 ; 128 ; – /Juliana Yamamoto Sato; 571786837-0; 75,0; 822 ; – ; – /Juliano Bellinazzi Nequirito; 571010485-0; 72,5; 1271 ; – ; – /Juliano Camargo da Silva; 571476982-0; 74,5; 953 ; – ; – /Juliano Carlos Mantovani Batista; 570346588-2; 81,0; 181 ; – ; – /Juliano de Freitas Mota; 571688375-9; 66,5; 3237 ; – ; 233 /Juliano Volkers Barbosa; 570092693-8; 66,5; 3245 ; 52 ; – /Julio Cesar da Costa; 571923491-3; 75,0; 777 ; 14 ; – /Julio Cesar Furquim Silva; 571035547-9; 74,5; 945 ; – ; – /Julio Cesar Leripio Viana; 571969092-0; 63,0; 4952 ; 81 ; – /Julio Cesar Passos de Carvalho; 571618774-0; 76,5; 647 ; – ; – /Julio Cesar Perroni; 572097267-5; 77,5; 494 ; – ; – /Juscelino Barbosa da Silva Neto; 570877574-2; 65,5; 3655 ; – ; 270 /Kaio Pablo Carvalho Mendes; 571465102-5; 74,5; 950 ; – ; – /Kaline Beatriz Goncalves Barbosa; 571516068-9; 75,0; 844 ; – ; – /Karen Taniguchi; 572070953-5; 68,0; 2527 ; 41 ; – /Karine Alves de Freitas Leite; 571014091-2; 71,5; 1526 ; – ; – /Kauan Basile Perrone Rodrigues; 571024215-0; 77,5; 484 ; – ; – /Kaue Faria Lopes de Medeiros; 571408436-5; 71,5; 1555 ; – ; – /Kayo Matheus Santiago Carneiro; 571362233-5; 74,5; 958 ; – ; – /Kdson David Alves de Sousa; 571421265-0; 80,5; 235 ; – ; – /Kelvin Holanda Leao Otilio; 570979992-3; 68,5; 2382 ; – ; 146 /Kenad Wanderson Araujo Silva; 570031163-8; 80,5; 227 ; – ; – /Kenji Magliocca Tanizaki; 571943067-5; 73,5; 1109 ; – ; – /Kennedy Edmilson Cunha Melo; 571463986-7; 81,0; 190 ; – ; – /Kenny Wesley Silva Barros; 571490232-9; 82,0; 140 ; – ; – /Kevin Caley Lauar Ferreira Quimatzoyaro; 571474702-2; 66,0; 3351 ; 55 ; – /Kevin Ramos dos Santos de Oliveira; 570956430-2; 84,0; 70 ; – ; – /Kleber Silva Tavares; 571770232-6; 72,5; 1275 ; – ; – /Kleyton da Costa Lopes; 571473621-1; 71,0; 1569 ; – ; – /Konstantinos Polemis Junior; 570069814-9; 73,0; 1229 ; – ; – /Lais Gomide Gandini; 571044532-7; 80,5; 225 ; – ; – /Lais Mendes Goncalves; 571960454-8; 62,5; 5138 ; 87 ; – /Laisa Martins dos Santos; 571324510-4; 73,5; 1114 ; – ; – /Laise Xavier dos Santos; 571929221-7; 63,5; 4781 ; – ; 365 /Lameque Fernandes Azevedo; 570460789-9; 62,5; 5186 ; – ; 402 /Larissa Menezes Santos; 571630501-7; 77,0; 560 ; – ; – /Larissa Pereira Rocha; 570104642-2; 73,0; 1223 ; – ; – /Laura de Lima Mendes; 572093447-2; 61,0; 6019 ; 103 ; – /Laura Riberto Bandini; 571431940-0; 71,5; 1519 ; – ; – /Laura Seixas de Lacerda; 571309444-9; 71,5; 1516 ; – ; – /Laura Simonassi Raso de Paiva; 570705778-6; 74,5; 969 ; – ; – /Lauro Emanuel Silva Coelho; 570718291-4; 70,0; 1917 ; – ; 104 /Lazaro Villela Neto; 571689076-2; 79,0; 314 ; – ; – /Leandra Inacio de Paula; 570186858-2; 62,0; 5402 ; – ; 423 /Leandro Augusto Freire Boralli; 571906463-6; 59,0; 7016 ; 124 ; – /Leandro Contreiras Tavares; 571841193-8; 76,5; 620 ; – ; – /Leandro Grehs Leite; 571662888-8; 76,0; 654 ; – ; – /Leandro Jose Duarte; 571349873-5; 78,0; 452 ; – ; – /Leandro Miguel Almeida da Silva; 571917666-4; 60,5; 6314 ; 110 ; – /Leandro Pereira de Almeida Junior; 571450536-1; 80,5; 230 ; – ; – /Leandro Petito Martins da Silva; 570211184-1; 72,0; 1444 ; – ; – /Leandro Sousa Costa; 570069630-4; 73,5; 1068 ; – ; – /Leandro Souza Silva; 571031082-7; 64,5; 4092 ; – ; 312 /Leandro Sztelzer; 570167785-5; 75,0; 858 ; – ; – /Leo Rodrigues Felix de Sousa; 571687711-2; 75,0; 889 ; – ; – /Leonam Knupp; 570743825-6; 82,0; 158 ; – ; – /Leonard Lemos Galvao; 571603336-5; 72,0; 1383 ; – ; – /Leonardo Alves Pegorari; 570745507-8; 74,5; 934 ; – ; – /Leonardo Alves Pereira; 571480985-7; 81,0; 180 ; – ; – /Leonardo Ancrin de Oliveira; 570721054-5; 79,0; 330 ; – ; – /Leonardo Arend Leao; 571784621-6; 73,5; 1124 ; – ; – /Leonardo Bento Henrique Silva e Reis; 571770812-9; 66,5; 3136 ; – ; 223 /Leonardo Brito da Silva; 571358583-0; 67,0; 3042 ; – ; 216 /Leonardo Brunelli do Nascimento; 571460934-0; 78,0; 412 ; – ; – /Leonardo Campos Santos Carvalho; 571195378-0; 73,5; 1039 ; – ; – /Leonardo Cardoso Fialho; 571140508-1; 72,0; 1397 ; – ; – /Leonardo Costa Passos; 571839640-2; 78,0; 453 ; – ; – /Leonardo da Silva Montefusco; 572033184-0; 72,5; 1320 ; – ; – /Leonardo da Silveira; 571454792-0; 79,0; 338 ; – ; – /Leonardo de Freitas Bernardo; 571409747-7; 74,5; 959 ; – ; – /Leonardo de Mauro Ultramari; 570937282-7; 79,5; 268 ; – ; – /Leonardo de Souza Salino; 570716146-6; 75,0; 872 ; – ; – /Leonardo Farias Saraiva; 571318418-7; 73,5; 1120 ; – ; – /Leonardo Gomes de Queiros; 571796141-8; 71,5; 1509 ; – ; – /Leonardo Gomes Duart; 571465420-0; 75,5; 748 ; – ; – /Leonardo Jose Ramos Freitas Filho; 571883864-5; 80,0; 252 ; – ; – /Leonardo Leopoldino Goncalves; 572159609-6; 80,5; 219 ; – ; – /Leonardo Machado Leite; 571672528-3; 82,5; 119 ; – ; – /Leonardo Maffei da Silva; 570805591-2; 82,0; 141 ; – ; – /Leonardo Manoel Paredes; 571486193-2; 76,5; 623 ; – ; – /Leonardo Meireles Ferreira; 571844458-0; 76,5; 646 ; – ; – /Leonardo Moreira Braga; 571801222-1; 65,0; 3792 ; – ; 282 /Leonardo Morimoto; 570203088-4; 78,5; 389 ; – ; – /Leonardo Muller Marroque; 571877726-1; 76,0; 696 ; – ; – /Leonardo Navikas Pocas; 571529062-5; 74,0; 1030 ; – ; – /Leonardo Pereira Soares da Cruz; 570084591-1; 80,5; 212 ; – ; – /Leonardo Portela Elmiro; 571097198-0; 55,5; 8488 ; 149 ; – /Leonardo Rezio de Santana; 570383974-6; 75,0; 862 ; – ; – /Leonardo Rodrigues Santos; 571309277-3; 68,5; 2343 ; – ; 140 /Leonardo Silva de Freitas; 571294525-3; 76,0; 693 ; – ; – /Leonardo Vinicios Bueno dos Santos; 571328893-6; 71,5; 1547 ; – ; 70 /Leticia Fernandes Viana Morais; 570881228-0; 66,0; 3461 ; – ; 250 /Leticia Porto Martins; 570450861-8; 76,0; 694 ; – ; – /Levi Lunique Izidio da Silva; 570773018-0; 63,5; 4532 ; – ; 343 /Levi Ricardo Goncalves Silva; 572095096-0; 72,5; 1338 ; – ; – /Lincoln Alves da Silva Chaves; 570239829-9; 72,0; 1450 ; – ; – /Lincoln Silveira dos Santos; 570068112-0; 69,5; 2091 ; – ; 117 /Lincoln Vinicius Taparosky; 571636610-5; 73,5; 1129 ; – ; – /Lisiee Manzoli Goncalves Pereira; 571076713-8; 76,0; 682 ; – ; – /Liubliana de Araujo Stolz; 571484686-1; 77,0; 546 ; – ; – /Livia Gomes Costa Fonseca; 570714529-0; 75,0; 886 ; – ; – /Lohran Fellipe Mendes de Souza; 571325473-0; 65,5; 3639 ; – ; 266 /Lorenzzo Benedito Luppi; 571771186-9; 75,0; 815 ; – ; – /Lourival de Oliveira Mendes Gouveia; 570877052-9; 66,5; 3139 ; – ; 224 /Lua Tadeu Machado; 570112185-8; 80,0; 249 ; – ; – /Luan Fernandes Costa; 571588713-7; 72,0; 1392 ; – ; – /Luan Luna Coelho Gomes; 571780005-4; 73,0; 1192 ; – ; – /Luan Negroni Sibinel; 571750602-2; 74,5; 897 ; – ; – /Luan Nunes Espindola; 571543321-5; 59,5; 6804 ; 116 ; – /Luan Vasco Cavalcante; 570026795-0; 70,0; 1896 ; – ; 102 /Luann Oliveira Barbosa; 571174882-3; 71,0; 1588 ; – ; – /Luca Magalhaes Martins; 570947189-6; 75,5; 754 ; – ; – /Lucas Aguiar Vita; 571598113-5; 76,0; 703 ; – ; – /Lucas Akayama Vilhagra; 572080597-9; 76,0; 692 ; – ; – /Lucas Albuquerque Lisboa; 571362843-3; 77,5; 498 ; – ; – /Lucas Almeida de Carvalho; 572100938-6; 58,5; 7470 ; 130 ; – /Lucas Almeida dos Santos; 571140299-8; 66,5; 3151 ; – ; 227 /Lucas Amadeu Keil Marinelli; 570116718-0; 81,5; 173 ; – ; – /Lucas Amorim Falcao; 571465009-0; 72,0; 1421 ; – ; – /Lucas Assis Cavalcante; 571627714-0; 75,0; 792 ; – ; – /Lucas Augusto Silva; 571741196-7; 68,5; 2491 ; – ; 158 /Lucas Barbosa Leite Silva; 571920563-6; 72,5; 1317 ; – ; – /Lucas Bitencourt Silveira; 572088031-4; 74,0; 1022 ; – ; – /Lucas Cardoso Loureiro Souto; 571832769-7; 74,5; 930 ; – ; – /Lucas Carlucci Sato; 571154080-6; 78,0; 408 ; – ; – /Lucas Chagas de Brito Guimaraes; 571175860-7; 75,0; 804 ; – ; – /Lucas Coelho Franca; 571482319-8; 71,5; 1529 ; – ; – /Lucas Curty de Brito; 571542499-2; 76,0; 687 ; – ; – /Lucas da Costa Roriz; 571506964-6; 67,0; 2921 ; – ; 202 /Lucas da Silva Antunes de Almeida; 571311694-9; 72,0; 1357 ; – ; – /Lucas da Silva Lemes; 571679033-6; 78,0; 405 ; – ; – /Lucas da Silva Passos; 571480669-8; 79,0; 311 ; – ; 11 /Lucas Damasceno Pinto; 571711730-0; 70,5; 1728 ; – ; 91 /Lucas de Almeida Bandeira Macedo; 570765976-2; 75,0; 834 ; – ; – /Lucas de Brito Benatti Santos; 571229349-0; 73,5; 1099 ; – ; – /Lucas de Carvalho Medeiros; 571393594-0; 68,0; 2659 ; – ; 176 /Lucas de Jesus Moreira dos Santos; 571931959-2; 72,0; 1360 ; – ; – /Lucas de Lyra Monteiro; 571377366-0; 79,0; 327 ; – ; – /Lucas de Oliveira Zuquetto; 571691839-7; 75,5; 752 ; – ; – /Lucas de Queiroz Silva e Silva; 571974874-1; 77,0; 543 ; – ; – /Lucas dos Santos Miranda; 571441561-5; 78,0; 437 ; – ; – /Lucas Duarte Melo; 572016372-9; 72,5; 1305 ; – ; – /Lucas Felipe Santos; 570548224-9; 78,0; 461 ; – ; 20 /Lucas Fernandes Dantas; 571855349-2; 71,0; 1597 ; – ; – /Lucas Fernando Macedo Pereira; 571914435-4; 74,5; 972 ; – ; – /Lucas Ferreira Lima; 571368589-3; 73,5; 1132 ; – ; – /Lucas Francisco Barbosa; 570550755-1; 71,5; 1507 ; – ; – /Lucas Gabriel da Silva Batista; 571705459-9; 76,0; 699 ; – ; 33 /Lucas Gabriel Melo Nunes; 571912442-4; 66,5; 3131 ; – ; 222 /Lucas Galvao Janot; 571598433-7; 85,0; 61 ; – ; – /Lucas Giani Furniel; 570591355-2; 75,0; 871 ; – ; – /Lucas Gomes Mello; 571992833-8; 78,0; 448 ; 9 ; 18 /Lucas Gribel dos Reis; 571519977-8; 88,5; 12 ; – ; – /Lucas Guimaraes Fortes; 572116239-1; 73,0; 1149 ; – ; – /Lucas Henrique Alves Lorenzutti; 571407200-1; 63,0; 5034 ; 84 ; – /Lucas Henrique Ferreira Bonfim; 571439521-2; 56,0; 8307 ; 148 ; – /Lucas Hideo Ueno; 571482169-1; 71,5; 1505 ; – ; – /Lucas Kelvin Andrade Fonseca; 570755512-3; 74,5; 900 ; – ; – /Lucas Lamar da Silva Carneiro; 570553936-2; 60,0; 6500 ; 114 ; – /Lucas Lima de Oliveira Santos; 571419322-6; 69,0; 2183 ; – ; 128 /Lucas Loureiro; 571315107-8; 73,5; 1063 ; – ; – /Lucas Macedo Lima; 570240488-2; 79,0; 328 ; – ; – /Lucas Mariani Paiva Caldeira Brant; 572116988-1; 79,5; 293 ; – ; – /Lucas Martins Ferreira Lima; 570849676-5; 78,0; 459 ; – ; – /Lucas Mendes Moreira; 570577478-6; 64,5; 4089 ; – ; 311 /Lucas Menezes Rocha; 571301550-1; 63,5; 4752 ; – ; 363 /Lucas Neto Oliveira; 571499402-1; 62,5; 5123 ; – ; 394 /Lucas Noleto de Arruda; 570987382-2; 73,0; 1155 ; – ; – /Lucas Oliveira Barbosa; 571832402-0; 75,0; 881 ; – ; – /Lucas Pereira Pires; 571445719-1; 75,0; 870 ; – ; – /Lucas Pessoa de Souza; 571366878-4; 73,5; 1043 ; – ; – /Lucas Roberto Lopes da Silva; 571178833-7; 63,0; 4919 ; – ; 377 /Lucas Rocha Camargo; 571569061-5; 72,0; 1437 ; – ; – /Lucas Rodrigo Ferreira Fraga; 570283850-1; 82,0; 146 ; – ; – /Lucas Rodrigues Correa de Sa; 570863213-6; 72,5; 1300 ; – ; – /Lucas Rodrigues da Silva Faria; 571462461-5; 67,5; 2808 ; – ; 190 /Lucas Rodrigues Gomes; 571518320-1; 76,0; 670 ; – ; – /Lucas Rodrigues Porto; 571537236-5; 67,5; 2671 ; – ; 180 /Lucas Santos Arruda; 570851296-3; 76,0; 719 ; – ; – /Lucas Seiti Yamazaki; 571456889-5; 75,5; 767 ; – ; – /Lucas Sena de Almeida; 571226323-7; 64,5; 4225 ; – ; 319 /Lucas Silva de Morais; 570696996-8; 69,5; 2105 ; – ; 119 /Lucas Silva Lopes; 571172159-9; 76,5; 614 ; – ; – /Lucas Silva Pinto; 571915485-7; 76,5; 642 ; – ; – /Lucas Suave Zanetti; 571386366-1; 78,0; 434 ; – ; – /Lucas Tavares Vasconcelos; 571916834-4; 71,0; 1576 ; – ; – /Lucas Teixeira de Souza; 571906710-0; 72,0; 1355 ; – ; – /Lucas Torquato Carvalho Alves Goiana; 571098463-5; 79,0; 342 ; – ; – /Lucas Tostes Wanzeler; 571781106-9; 58,0; 7644 ; 136 ; – /Lucas Ursulino Boaventura; 570659117-2; 72,0; 1400 ; – ; – /Lucas Vanine Linhares; 570573618-6; 69,0; 2221 ; – ; 130 /Lucas Vinicios Oliveira Filgueiras; 571223047-4; 78,5; 383 ; – ; – /Lucas Vinicius de Siqueira Santos; 571932698-7; 73,0; 1256 ; – ; – /Lucas Vitor de Paula; 571324982-4; 73,5; 1111 ; – ; – /Lucca Peleja Natali Oliveira; 571380903-0; 73,5; 1119 ; – ; – /Lucca Pietro Camillo dos Santos; 570613445-0; 85,0; 54 ; – ; – /Luciana da Silva Costa; 570041841-1; 87,0; 24 ; – ; – /Luciano Alexandre Damasceno de Jesus; 571339770-3; 71,5; 1491 ; – ; – /Luciano Augusto Campagnoli da Silva; 570789824-8; 79,5; 301 ; – ; – /Luciano Cordeiro Lessa; 571265080-0; 80,5; 216 ; – ; – /Luciano Ferreira Vieira; 570802920-1; 73,0; 1187 ; – ; – /Luciano Renato Neves Rocha; 571771862-1; 69,5; 2138 ; – ; 122 /Luciano Schaffer Romero; 570368435-2; 71,5; 1552 ; – ; – /Luciano Vieira Ribeiro Ferreira; 571393639-2; 78,0; 454 ; – ; – /Luciano Walenty Xavier Cejnog; 572020981-1; 78,0; 423 ; – ; – /Lucio Sergio de Paula Gurgel do Amaral Filho; 570791091-0; 80,0; 247 ; – ; – /Luigi Minardi Ferreira Maia; 571462426-9; 73,5; 1094 ; – ; – /Luis Eduardo Braga Santos; 571898933-7; 63,0; 4949 ; – ; 378 /Luis Eduardo Curi Serra; 570534819-5; 76,5; 621 ; – ; – /Luis Eduardo Fabricio de Figueiredo; 571193116-0; 62,0; 5447 ; – ; 431 /Luis Eduardo Sales Xavier; 570741802-0; 73,5; 1089 ; – ; – /Luis Felipe Bortolatto da Cunha; 570700444-1; 75,0; 795 ; – ; – /Luis Felipe de Figueiredo Siade de Azevedo; 570813303-4; 79,0; 344 ; – ; – /Luis Felipe de Oliveira Carvalho; 570905655-6; 75,5; 759 ; – ; – /Luis Felipe Santos Soares; 571533624-3; 70,0; 1989 ; – ; 111 /Luis Felippe Tomazini Fernandes; 570756081-8; 65,0; 3853 ; 63 ; – /Luis Fernando Barreto dos Santos; 571495673-3; 81,0; 175 ; – ; – /Luis Fernando Mascarenhas Carneiro de Almeida; 570926000-2; 72,5; 1289 ; – ; – /Luis Filipe Siqueira Ribeiro; 570690632-4; 78,5; 369 ; – ; – /Luis Gusstavo Fe Varella; 570689281-2; 72,0; 1371 ; – ; – /Luis Gustavo da Silva Braz; 571968280-4; 62,5; 5111 ; – ; 391 /Luis Gustavo Goncalves Lopes Borges de Oliveira; 570742357-0; 74,5; 962 ; – ; – /Luis Henrique Araujo Martins; 572022543-7; 82,5; 127 ; – ; – /Luis Henrique Pereira Taira; 571394128-2; 76,0; 723 ; – ; – /Luis Henrique Vieira Amaral; 570594304-6; 78,0; 409 ; – ; – /Luis Manuel Madeira Costa; 572125186-4; 74,0; 1033 ; – ; – /Luis Otavio Lima Rochel; 571757244-0; 72,0; 1420 ; – ; – /Luiz Alexandre Barba Alvarenga; 571644962-6; 81,5; 174 ; – ; – /Luiz Andre Carvalho Tavares; 570578856-0; 73,0; 1154 ; – ; – /Luiz Antonio Urtiga e Silva; 571429982-8; 69,0; 2279 ; – ; 137 /Luiz Augusto Araujo da Silva; 571746085-2; 62,5; 5234 ; – ; 406 /Luiz Carlos Amorim de Figueiredo; 571462399-3; 72,0; 1412 ; – ; – /Luiz Carlos Freire Lima Junior; 570332707-6; 91,0; 6 ; – ; – /Luiz Carlos Garrido de Souza; 570131806-6; 77,5; 521 ; – ; – /Luiz Eduardo Araujo Martins; 570282049-8; 71,0; 1609 ; – ; 77 /Luiz Felipe de Jesus Santos; 571219224-9; 65,0; 3831 ; – ; 288 /Luiz Felipe Folha Tavares; 570145004-7; 73,0; 1190 ; – ; – /Luiz Felipe Pereira Leite; 571160848-6; 79,5; 274 ; – ; – /Luiz Felipe Simoes Ribeiro; 571905442-0; 79,5; 300 ; – ; – /Luiz Filipe de Sousa Batista; 570871086-5; 62,0; 5526 ; – ; 442 /Luiz Gabriel D Oliveira Estevez; 571291267-8; 73,5; 1087 ; – ; 44 /Luiz Guilherme Leroy e Vieira; 571942589-5; 78,0; 443 ; – ; – /Luiz Gustavo de Almeida Sandoval; 571933130-0; 73,5; 1053 ; – ; – /Luiz Miguel dos Santos; 571111991-1; 59,0; 7113 ; 127 ; – /Luiz Motta da Silva; 571342549-5; 78,0; 449 ; – ; – /Luiza Bezerra da Silva Licariao; 572100101-1; 77,5; 487 ; – ; – /Luiza Mendes Fonseca Ferreira Neta; 570523795-6; 74,0; 1032 ; – ; – /Luna Ariela Trindade Araujo; 571149197-1; 74,5; 929 ; – ; – /Luthiery Costa Cavalcante; 571570201-1; 77,5; 502 ; – ; – /Luy Zeidan Duarte; 572010984-1; 71,5; 1559 ; – ; – /Lyssandra Meneses de Oliveira Lucas; 571676687-3; 78,0; 457 ; – ; – /Maciel Ferreira Custodio Junior; 571512923-0; 76,0; 702 ; – ; – /Maira Cunha Costa; 571621213-6; 74,5; 948 ; – ; – /Manuel Barao Rodrigues Soldado; 570326980-9; 82,0; 160 ; – ; – /Marcel Julio Leal Martinho; 571992281-4; 77,5; 482 ; – ; – /Marcella Queiroz de Castro; 571005845-7; 79,0; 353 ; – ; – /Marcello Jose Crivelli; 570538970-0; 73,0; 1238 ; – ; – /Marcelo Alves de Oliveira Filho; 570198673-1; 70,5; 1718 ; – ; 90 /Marcelo Antonio da Silva Junior; 571641468-0; 73,0; 1200 ; – ; – /Marcelo Araujo dos Santos; 570661403-1; 73,5; 1070 ; – ; – /Marcelo Augusto Barletta; 571236547-3; 73,0; 1224 ; – ; – /Marcelo Augusto dos Santos Silva; 571716660-0; 61,5; 5727 ; – ; 464 /Marcelo Baliu Fiamenghi; 572043175-0; 71,5; 1472 ; – ; – /Marcelo Bruno Leite; 571733810-5; 65,5; 3643 ; – ; 267 /Marcelo Carvalho do Amaral; 571607681-6; 72,0; 1367 ; – ; – /Marcelo dos Santos; 570481917-8; 62,0; 5537 ; – ; 443 /Marcelo Fernando Felix de Oliveira; 571353019-4; 77,0; 545 ; – ; – /Marcelo Ferreira Rodrigues; 572030246-0; 68,0; 2560 ; – ; 168 /Marcelo Guimaraes Martins; 571597879-0; 64,0; 4370 ; – ; 329 /Marcelo Henrique Pera; 570572675-9; 81,5; 171 ; – ; – /Marcelo Junior Castro Rodrigues; 571724337-1; 73,0; 1148 ; – ; – /Marcelo Junqueira Ferreira; 571296338-1; 76,5; 608 ; – ; – /Marcelo Lima da Mota; 571483860-0; 66,5; 3103 ; – ; 219 /Marcelo Lima Gomes; 572012325-0; 77,0; 530 ; – ; – /Marcelo Mendes de Santanna; 570194172-5; 73,5; 1079 ; – ; – /Marcelo Neto dos Santos; 571702928-8; 63,5; 4751 ; – ; 362 /Marcelo Pereira Nakamura; 571363665-1; 80,5; 223 ; – ; – /Marcelo Renato Santos Alves; 570706052-8; 83,5; 105 ; – ; – /Marcelo Sadao Kise; 571283949-2; 71,5; 1517 ; – ; – /Marcelo Simim Santos; 571464180-0; 79,5; 297 ; – ; – /Marcelo Spedine Moreno Filho; 571956525-0; 78,5; 378 ; – ; – /Marcelo Tenorio Macedo; 571205892-2; 75,5; 726 ; – ; – /Marcelo Vale Asari; 570288009-2; 80,5; 214 ; – ; – /Marcia Araujo Gameleira de Souza Leao; 571592588-8; 68,5; 2329 ; – ; 138 /Marcia Luiza do Prado Gava; 570366223-1; 75,5; 746 ; – ; – /Marcia Togashi Takara Leite; 572099988-3; 78,0; 404 ; – ; – /Marcio Aleson de Araujo; 570984169-0; 73,5; 1071 ; – ; – /Marcio Alves de Oliveira Junior; 571310766-9; 67,0; 2944 ; – ; 206 /Marcio Brener Jesuino da Costa; 571088584-5; 79,0; 319 ; – ; – /Marcio Henning Feliciano de Carvalho; 570037744-0; 62,0; 5539 ; – ; 444 /Marcio Ricardo Alves Gadelha de Araujo; 571357802-1; 87,0; 33 ; – ; 2 /Marco Antonio Araujo Roman; 571500604-5; 74,5; 944 ; – ; – /Marco Antonio Machado Junior; 570429141-4; 70,0; 1969 ; – ; 110 /Marco Aurelio Brito Gaspar Filho; 572161491-7; 62,0; 5500 ; 93 ; – /Marco Aurelio de Oliveira; 571316157-0; 82,0; 137 ; – ; – /Marco Aurelio de Oliveira Martins; 571121251-0; 71,5; 1478 ; – ; – /Marco Aurelio Izidro Machado; 570371435-1; 74,0; 1006 ; – ; – /Marco Eduardo Barros Chucata; 570942112-8; 78,5; 379 ; – ; – /Marco Giunta; 571225574-6; 79,5; 294 ; – ; – /Marco Tulio Villela Ribeiro Faria; 570362984-5; 72,0; 1411 ; – ; – /Marcos Alberto Martins Torres Junior; 571572950-9; 79,5; 284 ; – ; – /Marcos Carvalho de Assis; 572161931-0; 81,5; 165 ; – ; – /Marcos de Paula Costa; 571954958-4; 53,5; 8872 ; 162 ; – /Marcos Freitas Mourao dos Santos; 571474829-6; 81,5; 164 ; – ; – /Marcos Henrique Castello; 570836869-8; 87,0; 32 ; – ; – /Marcos Henrique Pereira; 572009984-0; 75,5; 738 ; – ; – /Marcos Padrao Dias Ferreira; 571196252-8; 67,5; 2816 ; – ; 193 /Marcos Pinheiro Moura; 570978486-7; 75,5; 728 ; – ; – /Marcos Ribeiro Costa; 571787585-8; 72,0; 1382 ; – ; – /Marcos Roberto Milan; 571737236-6; 64,5; 4067 ; 66 ; – /Marcos Takeuchi; 572024114-6; 79,5; 287 ; – ; – /Marcos Valente Carvalho da Silva; 571884504-0; 76,5; 651 ; – ; – /Marcos Vinicius Costa Silva; 571963801-6; 67,5; 2740 ; 43 ; – /Marcos Vinicius Dias Fernandes; 572014476-7; 73,0; 1215 ; – ; – /Marcos Vinicius Martins Andrade; 571765847-9; 73,0; 1159 ; – ; – /Marcos Vinicius Teixeira Francisco; 571255431-5; 78,5; 395 ; – ; – /Marcus Vinicius Carvalho de Aguiar; 571245794-4; 77,0; 538 ; – ; 23 /Marcus Vinicius de Melo; 571970432-2; 85,0; 58 ; – ; – /Marcus Vinicius Ferreira; 570117763-2; 78,0; 436 ; – ; – /Marcus Vinicius Ferreira Pinto; 571827792-9; 72,5; 1303 ; – ; – /Marcus Vinicius Ono de Carvalho; 572021748-0; 76,0; 704 ; – ; – /Marcus Vinicius Teixeira Loes; 571641390-8; 81,0; 178 ; – ; – /Maria Claudia Campos Martins; 570097112-0; 73,0; 1194 ; – ; – /Maria Eduarda Freitas Hermogenes; 571987496-6; 68,0; 2661 ; – ; 178 /Maria Gabriela Ramos Neves; 571229584-2; 70,0; 1951 ; – ; 107 /Maria Kauffmann; 571190671-2; 79,5; 270 ; – ; – /Mariana de Moura Mendonca; 571620208-1; 75,0; 821 ; – ; – /Mariana Fernanda Sousa de Paula; 571913392-4; 71,0; 1612 ; – ; 79 /Mariana Lemes Fernandes; 571926160-2; 71,0; 1601 ; – ; – /Mariana Mello Lombardi; 570661686-6; 76,5; 571 ; – ; – /Mariana Oliveira do Rosario; 570917411-2; 85,0; 56 ; – ; – /Mariana Werneck Roque Lopes; 571742985-2; 77,5; 510 ; – ; – /Marina Silva da Silva; 571521269-9; 78,0; 411 ; – ; – /Mario Augusto Requejo Junior; 571215744-1; 73,5; 1050 ; – ; – /Marlon de Menezes Oliveira; 570094491-3; 59,5; 6870 ; 119 ; – /Marlon Douglas Araujo Batista; 571903959-6; 82,5; 114 ; – ; – /Mateus Barbosa da Silva; 571698037-4; 74,0; 1013 ; – ; – /Mateus Barrense dos Santos; 571319207-5; 70,0; 1953 ; – ; 108 /Mateus Benites Dias; 572008926-1; 76,0; 705 ; – ; – /Mateus de Medeiros Miguel; 571024896-0; 81,0; 189 ; – ; – /Mateus de Moura Melo; 571445966-1; 79,0; 352 ; – ; – /Mateus de Moura Ramos Bittencourt; 570613895-0; 79,5; 261 ; – ; – /Mateus de Sousa Martins; 570303262-2; 82,0; 152 ; – ; – /Mateus Fujita Silveira; 572152261-5; 78,0; 466 ; – ; – /Mateus Manuel Rodrigues Bezerra; 571372899-6; 75,5; 732 ; – ; – /Mateus Medeiros da Silva Tavares de Melo; 572074677-8; 80,5; 211 ; – ; – /Mateus Melo e Silva Albuquerque de Figueiredo; 571862506-0; 73,5; 1052 ; – ; – /Mateus Mendonca Dias Rezende; 570354318-1; 80,5; 228 ; – ; – /Mateus Pacheco Uchoa; 570655024-2; 75,0; 833 ; – ; – /Mateus Passos Soares Cardoso; 571340094-2; 72,5; 1290 ; – ; – /Mateus Perrut de Souza; 571390333-4; 78,5; 371 ; – ; – /Mateus Recouso Cardoso; 572001019-4; 82,5; 118 ; – ; – /Mateus Ribeiro de Jesus Rodrigues; 571181233-0; 62,5; 5306 ; – ; 416 /Mateus Roberto Algayer; 571677887-2; 72,0; 1361 ; – ; – /Matheus Abreu da Costa Correa; 571956006-1; 87,0; 22 ; – ; – /Matheus Alves dos Santos; 571673955-9; 55,0; 8555 ; 152 ; – /Matheus Alves Simao; 571364383-4; 71,5; 1498 ; – ; – /Matheus Andrade Ribeiro de Moura Horacio; 570150256-4; 79,0; 341 ; – ; – /Matheus Augusto Silva Pinho; 570925571-3; 67,5; 2815 ; – ; 192 /Matheus Benedito Mendes; 572119869-4; 72,0; 1451 ; – ; – /Matheus Benjamim de Souza Bosco; 570526294-5; 73,0; 1235 ; – ; – /Matheus Breder Branquinho Nogueira; 570069911-7; 85,0; 62 ; – ; – /Matheus Breno Batista dos Santos; 571673871-7; 74,5; 901 ; – ; – /Matheus Chiaradia Barbosa Marques; 572168563-6; 73,5; 1093 ; – ; – /Matheus Costa Maia Perrut; 572120878-0; 71,0; 1587 ; – ; – /Matheus Cunha Motta; 571299479-0; 74,5; 917 ; – ; – /Matheus da Silva Jahnke; 571578952-7; 85,5; 50 ; – ; – /Matheus de Matos Lana Yankous; 571565503-0; 73,5; 1130 ; – ; – /Matheus de Morais; 571082803-9; 77,5; 483 ; – ; – /Matheus de Souza Bartolomeu; 571586282-0; 66,0; 3322 ; – ; 240 /Matheus do Nascimento Araujo; 571599160-3; 68,5; 2464 ; – ; 155 /Matheus Eiji Endo; 571287033-1; 82,0; 149 ; – ; – /Matheus Fernandes; 571950311-9; 62,5; 5148 ; – ; 398 /Matheus Ferreira de Almeida; 570549708-5; 75,5; 743 ; – ; – /Matheus Ferreira Diogo; 571207525-3; 72,0; 1445 ; – ; – /Matheus Franca dos Reis; 571462188-8; 71,0; 1659 ; – ; 82 /Matheus Gabriel Franca de Jesus; 570643552-3; 72,5; 1294 ; – ; 54 /Matheus Gomes dos Santos; 570049146-2; 80,0; 256 ; – ; 8 /Matheus Gustavo Wagner; 570344087-3; 72,5; 1328 ; – ; – /Matheus Henrique de Souza da Fonseca Oliva; 570456576-4; 82,5; 123 ; – ; – /Matheus Jacobina de Jesus; 571325682-0; 73,5; 1040 ; – ; – /Matheus Leme de Souza; 571170636-7; 71,0; 1600 ; – ; – /Matheus Lisboa Cardoch Valdes; 571220574-8; 73,5; 1061 ; 20 ; – /Matheus Lopes Amado; 570033512-9; 71,0; 1594 ; – ; – /Matheus Lopes de Souza; 571131938-7; 65,5; 3694 ; – ; 273 /Matheus Luis Webber; 571807936-7; 74,0; 997 ; – ; – /Matheus Marcondes Neto; 571563402-1; 63,0; 4816 ; – ; 368 /Matheus Maresso Alves Lima; 571419514-6; 74,0; 984 ; – ; – /Matheus Monteiro Rodrigues Alencar; 571218470-7; 77,5; 474 ; – ; – /Matheus Morais do Prado; 570330493-4; 75,5; 750 ; – ; – /Matheus Muniz Martinez Lazaro; 571775075-0; 76,5; 648 ; – ; – /Matheus Nilo Santiago; 570826532-2; 82,0; 135 ; – ; – /Matheus Oliveira de Freitas; 571979320-4; 77,5; 503 ; – ; – /Matheus Oliveira Dias; 570148637-4; 77,5; 522 ; – ; – /Matheus Ovidio Siqueira; 571568975-0; 75,0; 879 ; – ; – /Matheus Pereira Braga; 570969300-0; 71,5; 1554 ; – ; – /Matheus Pismel de Jeronymo; 570780499-8; 73,0; 1193 ; – ; – /Matheus Ramos Cardoso Tinoco Cortez; 571722215-1; 76,0; 720 ; – ; – /Matheus Rezende Porto; 570585086-8; 79,0; 310 ; – ; – /Matheus Ribeiro Fernandes; 571457009-2; 73,5; 1080 ; – ; – /Matheus Rocha dos Santos Rangel; 571413248-4; 79,5; 262 ; – ; – /Matheus Rubi Schreiner; 571540918-6; 72,5; 1304 ; – ; – /Matheus Santiago Silva Carvalho; 571968614-5; 66,5; 3232 ; – ; 231 /Matheus Santos de Oliveira; 570022826-3; 65,0; 3949 ; – ; 299 /Matheus Santos Vezzu; 572077264-1; 70,5; 1782 ; 29 ; – /Matheus Thiago Marques Barbosa; 571245003-0; 63,5; 4548 ; – ; 344 /Matheus Vianna Matos; 571853472-6; 73,5; 1076 ; – ; – /Matheus Willian Machado Silva; 571954115-0; 79,5; 273 ; – ; 9 /Mathias Coelho Batista; 570421711-6; 71,5; 1531 ; – ; – /Matias Correa Franco de Faria; 571243423-8; 85,5; 47 ; – ; – /Mattheus Medina Ayala; 571110173-9; 80,5; 202 ; – ; – /Mattheus Stefan Soares da Costa; 571487502-2; 72,0; 1452 ; – ; – /Mauricio Atsushi Ito Ishikawa; 571442690-9; 74,0; 991 ; – ; – /Mauricio Fernando Munhoz; 571983356-1; 73,5; 1077 ; – ; – /Mauricio Ferreira Fagundes; 571497734-4; 75,0; 793 ; 15 ; – /Mauricio Haruo Matsumura; 571601740-1; 76,0; 659 ; – ; – /Mauricio Silva Toledo; 571396936-7; 59,5; 6820 ; 117 ; – /Mauro Cezar Pereira Paz Filho; 571935185-8; 75,0; 891 ; – ; – /Mauro Emilio Spanazzi de Oliveira; 570236147-6; 74,0; 981 ; – ; – /Mauro Ikeda Vialich; 572004467-9; 74,5; 971 ; – ; – /Maxwell Moura Fernandes; 571615881-9; 76,5; 585 ; – ; – /Mayara Fernandes de Sousa; 570345455-6; 67,5; 2721 ; – ; 185 /Mayara Merlin dos Santos Cardoso Freire; 571490293-8; 62,0; 5426 ; – ; 426 /Mayke Guedes da Silva; 570077825-6; 71,0; 1578 ; – ; 73 /Micael Vander Bastos Juliao; 571698966-6; 70,0; 1862 ; – ; 101 /Michael Lopes de Almeida; 571504405-2; 62,0; 5519 ; – ; 441 /Michael Renan Kiiller; 571495980-9; 62,0; 5436 ; 91 ; – /Michel Arantes Barbosa; 571958845-0; 72,0; 1366 ; – ; – /Michel de Jesus Silva Souza; 571148158-9; 65,0; 3926 ; – ; 298 /Mickael Martins da Cunha; 570035771-4; 75,0; 796 ; – ; – /Miguel Angelo Bahia do Carmo; 571589311-3; 75,0; 829 ; – ; – /Miguel Archanjo Benevides Menezes; 570145296-5; 58,0; 7566 ; 131 ; – /Miguel Felipe da Gama Melo; 571633102-5; 69,0; 2181 ; – ; 127 /Miguel Mendes Luna; 571216797-9; 82,5; 121 ; – ; – /Mikael Nilton de Araujo; 571705400-6; 76,0; 666 ; – ; – /Millena Coelho Guida; 570890581-3; 72,5; 1310 ; – ; – /Millena Fernandes Chaves Araujo; 570343815-2; 62,5; 5269 ; – ; 412 /Milton Minoru Morishita; 571067885-9; 79,5; 292 ; – ; – /Misael Junio Gomes de Oliveira; 571931422-6; 75,0; 873 ; – ; – /Misael Pereira de Oliveira; 570240123-2; 65,5; 3660 ; – ; 271 /Moises Bandeira Silva; 571454942-6; 72,0; 1409 ; – ; – /Monica Miranda Rodrigues; 571323592-1; 63,0; 4853 ; – ; 369 /Monica Vanessa Macedo Rodrigues Novellino; 571338341-1; 72,0; 1342 ; – ; – /Mormon Lima dos Santos; 572118064-8; 90,0; 8 ; – ; – /Murilo Amaral Porto Resende; 571850891-1; 75,0; 843 ; – ; – /Murilo Gomes Santos; 570826715-9; 61,5; 5651 ; – ; 453 /Murilo Martins; 571167057-3; 91,0; 5 ; – ; – /Murilo Monteiro de Jesus; 571615741-9; 71,5; 1514 ; – ; 67 /Murilo Reis Lins; 572032481-0; 76,5; 601 ; – ; – /Murilo Vieira Santa Barbara; 571207026-8; 76,5; 649 ; – ; – /Naira Andrea de Lima Furuse Barbosa; 571213842-0; 78,0; 400 ; – ; – /Natalia Hitomi Koza; 570090077-3; 84,5; 67 ; – ; – /Natalia Yumie Novalo; 570080663-0; 75,0; 787 ; – ; – /Natan Alves Lins; 570340793-7; 77,5; 525 ; – ; – /Natan Mario Souza Nery de Lima; 571501765-0; 70,5; 1821 ; – ; 98 /Nataniel Benet Diniz Silva; 571171674-1; 72,0; 1433 ; – ; – /Natasha Teresa Pereira da Silva; 570089035-8; 70,5; 1763 ; – ; 95 /Natelson Oliveira de Souza; 571352490-2; 71,5; 1490 ; – ; – /Nathalia Germano de Oliveira; 571182637-7; 75,0; 814 ; – ; – /Nathan Lubawski; 571447633-0; 80,5; 231 ; – ; – /Nathan Luiz Maciel Silva; 571317705-5; 85,5; 52 ; – ; – /Neiva Martins Bernardes; 570377972-0; 80,5; 206 ; – ; – /Nelson Pereira Filho; 571950702-6; 71,5; 1459 ; – ; 64 /Newton de Lima Carlini; 570155800-0; 79,5; 269 ; – ; – /Neyllor Cardoso Barbosa; 571148044-1; 61,5; 5655 ; – ; 456 /Nicolas Batista Lima; 572149744-0; 62,5; 5126 ; – ; 395 /Nicolas dos Santos Siqueira; 571564202-0; 82,0; 139 ; – ; – /Nicolas Georgeos Mantzos; 570327558-1; 74,5; 942 ; – ; – /Nicolas Passeri Moraes; 571063376-7; 73,0; 1226 ; – ; – /Nicollas Clayton Rosendo Vilas Boas; 571062124-2; 72,5; 1326 ; – ; 56 /Nicolle Santana Amorim Ramos; 570069290-4; 60,5; 6299 ; 109 ; – /Nicoly de Souza Prado; 571504202-2; 71,5; 1500 ; – ; – /Niedson Fernando Dantas Fernandes; 571030288-8; 71,0; 1580 ; – ; – /Nubia Rodrigues da Silva; 570329059-3; 71,0; 1585 ; – ; – /Olivia Candolo Cipolari; 570880211-8; 78,0; 444 ; – ; – /Oscar Etcheaverry Barbosa Madureira da Silva; 570064745-1; 78,5; 366 ; – ; – /Osni Filipo Silva dos Santos; 571459787-7; 54,0; 8718 ; 157 ; 756 /Otavio Augusto Cacador Dioscanio; 571615421-7; 78,0; 445 ; – ; – /Otavio Augusto de Oliveira Mendes; 571473579-3; 79,5; 277 ; – ; – /Otavio Augusto Souza Silva; 571428288-4; 63,5; 4697 ; – ; 356 /Otavio Goncalves dos Santos; 571652502-1; 69,0; 2264 ; – ; 134 /Otavio Guilherme Xavier da Silva; 571405722-8; 74,5; 925 ; – ; – /Otavio Oliveira de Maya Viana; 571249134-1; 72,5; 1308 ; – ; – /Oziel Lopes Costa; 571919136-2; 68,0; 2550 ; – ; 166 /Pablo Duz; 571832597-0; 76,5; 564 ; – ; – /Pablo Jaber de Magalhaes; 571330643-7; 60,5; 6435 ; 112 ; – /Pablo Luis Araujo Leite; 571543561-8; 64,5; 4061 ; – ; 306 /Pablo Shineydr Luiz de Moura Brito; 571125047-6; 75,0; 828 ; – ; – /Pablo Souza Peixoto; 571916296-5; 72,0; 1351 ; 24 ; – /Patricia Mendes Marinho; 571567767-6; 75,0; 810 ; – ; – /Patrick Emanuel S Ferreira; 570258999-0; 71,5; 1521 ; – ; – /Patrick Vasconcellos do Nascimento; 571619246-0; 74,0; 1008 ; – ; – /Paula Geovana Gomes da Silva; 570884005-8; 73,0; 1218 ; – ; 47 /Paula Souza de Macedo; 571817984-4; 55,0; 8580 ; 153 ; – /Paulo Castellan Medeiros; 570592618-1; 76,5; 596 ; – ; – /Paulo Cesar de Oliveira Junior; 570477839-2; 65,5; 3651 ; – ; 269 /Paulo Cesar Viana Vieira; 570271361-6; 71,5; 1488 ; – ; – /Paulo Eduardo de Sousa Fernandes; 571569849-9; 71,0; 1610 ; – ; – /Paulo Emilio Simon de Miranda; 571570688-4; 79,0; 303 ; – ; – /Paulo Ferreira de Olivera; 571486084-6; 62,5; 5106 ; 86 ; – /Paulo Guilherme Bacelar Andrade; 572148196-6; 77,5; 496 ; – ; – /Paulo Henrique Costa Santos; 571577297-2; 82,0; 138 ; – ; – /Paulo Henrique da Silva Neto; 571758260-5; 78,0; 440 ; 8 ; 17 /Paulo Henrique e Silva; 571533250-5; 72,0; 1363 ; – ; – /Paulo Henrique Marques Madeira; 571568108-0; 66,5; 3121 ; – ; 221 /Paulo Henrique Martins Netto; 571863395-6; 73,5; 1117 ; – ; – /Paulo Henrique Moreira Melo; 571814184-1; 74,5; 978 ; – ; – /Paulo Henrique Raiol da Silva; 570502350-4; 72,0; 1348 ; – ; – /Paulo Maciel Torres Filho; 571970082-0; 70,5; 1734 ; 28 ; – /Paulo Marcelo Magalhaes de Lima Silva; 571490115-7; 82,0; 161 ; – ; – /Paulo Mcmiller Crisostomo de Oliveira; 571314523-6; 72,5; 1286 ; – ; 52 /Paulo Palmuti Sigiani Neto; 572035091-1; 81,5; 169 ; – ; – /Paulo Rafael da Silva Araujo; 571240899-0; 65,0; 3898 ; – ; 295 /Paulo Ricardo Zambelli Taveira; 572010248-8; 75,5; 747 ; – ; – /Paulo Roberto Mota; 571404357-0; 78,5; 358 ; – ; – /Paulo Santos de Almeida; 571912195-0; 73,5; 1047 ; – ; – /Paulo Victor Monteiro Amador da Silva; 571256721-5; 74,5; 932 ; – ; – /Paulo Victor Souza de Azevedo; 571417937-8; 65,0; 3866 ; – ; 291 /Paulo Vieira de Lima; 570179478-1; 83,5; 86 ; – ; – /Paulo Vinicius de Souza Martins; 571741154-3; 74,0; 989 ; – ; – /Paulo Vitor Cavalcanti Ferreira; 571914049-8; 83,5; 106 ; – ; – /Pedro Alessandro Mendes Doliveira; 570703581-8; 56,5; 8184 ; 145 ; – /Pedro Alves de Amorim Neto; 571037856-8; 71,5; 1496 ; – ; – /Pedro Alysson Sousa Rodrigues; 570442389-6; 66,0; 3531 ; – ; 255 /Pedro Antonio Fonseca Xavier; 570417713-0; 71,5; 1476 ; – ; – /Pedro Augusto Ferreira Rodrigues; 571605618-3; 73,5; 1144 ; – ; – /Pedro Augusto Oliveira da Silva; 570665507-1; 71,5; 1492 ; – ; – /Pedro Aurelio Coelho de Almeida; 570206779-0; 85,5; 48 ; – ; – /Pedro Cardoso da Silva; 571083819-3; 71,0; 1644 ; 27 ; – /Pedro Chacon Bibiano Jacoud; 570134255-1; 65,5; 3682 ; – ; 272 /Pedro Chaves Coelho Dias; 571969901-0; 62,5; 5280 ; – ; 414 /Pedro Cunha Rego Celestin; 570003153-0; 82,5; 130 ; – ; – /Pedro de Faria Correia; 571962507-3; 76,5; 578 ; – ; – /Pedro de Lucena Campos; 570086662-4; 74,0; 1009 ; – ; – /Pedro de Paula Franca; 571764694-4; 82,0; 145 ; – ; – /Pedro de Torres Maschio; 570714376-0; 79,5; 275 ; – ; – /Pedro dos Santos Silva; 571514137-0; 76,5; 584 ; – ; – /Pedro Duarte Freires; 572138667-8; 79,5; 276 ; – ; – /Pedro Fagundes Vieira; 571447686-4; 78,0; 426 ; 7 ; – /Pedro Farias de Oliveira; 572103014-6; 71,0; 1608 ; – ; – /Pedro Francisco Darela Neto; 572016188-4; 73,0; 1161 ; – ; – /Pedro Gabriel Calixto Mendonca; 572006514-5; 85,0; 59 ; – ; – /Pedro Gabriel Sena Cardoso; 570664309-9; 79,0; 321 ; – ; – /Pedro Gomes Nogueira; 571988895-2; 75,5; 774 ; – ; – /Pedro Henrique Benigno Rodrigues; 570850033-9; 71,5; 1560 ; – ; – /Pedro Henrique Botterr Vasconcelos Fernandes; 571734296-6; 59,0; 7096 ; 125 ; – /Pedro Henrique da Costa Almeida; 570222310-0; 62,0; 5489 ; – ; 436 /Pedro Henrique Dalla Costa de Vergueiro; 571351697-1; 80,5; 226 ; – ; – /Pedro Henrique de Carli Martins; 571149720-8; 74,5; 923 ; – ; – /Pedro Henrique de Oliveira Abad; 570827170-6; 72,0; 1442 ; – ; – /Pedro Henrique Dias Avelar; 571284044-0; 79,0; 332 ; – ; – /Pedro Henrique Dornelas Almeida; 570154840-4; 73,0; 1211 ; – ; – /Pedro Henrique Ferreira Donda; 571792382-4; 72,0; 1381 ; – ; – /Pedro Henrique Ferreira dos Santos; 571574288-8; 81,0; 186 ; – ; – /Pedro Henrique Frias Pinheiro; 571676466-6; 79,5; 288 ; – ; – /Pedro Henrique Garcez dos Santos Florencio; 571871116-1; 61,5; 5739 ; – ; 465 /Pedro Henrique Granzotto Soares; 571344386-0; 81,0; 185 ; 1 ; – /Pedro Henrique Jesus de Lima; 572010249-6; 72,0; 1424 ; – ; – /Pedro Henrique Katsumata Cruz; 571718960-6; 76,0; 724 ; – ; – /Pedro Henrique Mendes Ferreira; 571372526-0; 71,5; 1480 ; – ; – /Pedro Henrique Muniz de Matos; 571313491-6; 63,5; 4786 ; 79 ; – /Pedro Henrique Pinto Silveira; 571333619-1; 62,0; 5602 ; 94 ; – /Pedro Henrique Ribeiro dos Santos; 572139230-8; 63,5; 4559 ; – ; 345 /Pedro Henrique Santos Oliveira; 572135136-0; 68,0; 2594 ; – ; 171 /Pedro Henrique Vasconcelos Magalhaes; 570859115-7; 74,5; 957 ; – ; – /Pedro Hortencio Moreira Rosa; 571225554-2; 78,0; 438 ; – ; – /Pedro Jose Caliman Vieira; 571231392-8; 76,5; 639 ; – ; – /Pedro Junio Oliveira Souza; 571548694-9; 64,0; 4406 ; – ; 334 /Pedro Lucas Cassiano Martins; 570758411-3; 67,0; 2937 ; – ; 205 /Pedro Lucas de Sousa Maia; 571554541-2; 62,5; 5216 ; – ; 404 /Pedro Lucas Pinto Andrade; 570739746-2; 83,5; 101 ; – ; – /Pedro Monteiro Vieira Bayma Azevedo; 571852626-1; 78,0; 410 ; – ; – /Pedro Paiva Ladeira; 571849052-9; 73,5; 1088 ; – ; – /Pedro Papini de Araujo; 571783700-3; 83,5; 98 ; – ; – /Pedro Paulo Ferreira Pinto; 570249395-0; 74,5; 955 ; – ; – /Pedro Pereira Nunes; 571663037-2; 86,5; 42 ; – ; – /Pedro Rafael Ximenes do Carmo; 571928461-6; 72,5; 1299 ; – ; – /Pedro Rodrigues Diogenes Macedo; 571520587-0; 75,0; 803 ; – ; – /Pedro Rogerio Pinheiro Bernardino; 570277624-3; 72,5; 1278 ; – ; – /Pedro Santos Cartaxo Barbosa; 571051058-0; 61,0; 5993 ; 102 ; – /Pedro Sena Barbosa Holtz Yen; 571830788-5; 83,5; 102 ; – ; – /Pedro Silva dos Santos; 572151610-5; 73,5; 1102 ; – ; – /Pedro Telles de Souza Pimenta Raposo; 570701906-8; 76,5; 618 ; – ; – /Pedro Trilles Machado; 571914988-1; 72,0; 1447 ; – ; – /Pedro Urbano Alves Pedroni; 571295797-1; 77,0; 532 ; – ; – /Pedro Venzi Lima Monteiro de Oliveira; 571867870-0; 73,0; 1255 ; – ; – /Pedro Vianna Alves da Silva; 571092077-7; 76,5; 637 ; – ; – /Pedro Victor Oliveira Pereira; 571251726-8; 68,5; 2402 ; – ; 149 /Pedro Vitor Augusto de Jesus; 571474848-1; 61,5; 5683 ; – ; 460 /Pedro Vitor dos Santos Silva; 570199629-5; 70,0; 1847 ; – ; 99 /Pedro Zambrozi Brunhara; 571352734-2; 77,5; 486 ; – ; – /Pericles Izumi Yoshigae Moritani; 571410671-2; 76,0; 689 ; – ; – /Pietro Goncalves Antunes; 571411925-8; 79,5; 280 ; – ; – /Pietro Potiens Polido; 570925938-4; 85,0; 57 ; – ; – /Plinio Candide Rios Mayer; 571722040-0; 81,0; 184 ; – ; – /Poliana de Souza; 571977650-0; 72,0; 1402 ; – ; – /Priscila Angel Rodrigues Silva; 570195878-7; 70,5; 1685 ; – ; 85 /Quintiliano da Silva Neiva Junior; 571486317-6; 75,0; 888 ; – ; – /Rafael Alarcon Della Pacce; 570952809-7; 82,5; 124 ; – ; – /Rafael Almeida de Oliveira; 570268609-0; 54,5; 8657 ; 155 ; – /Rafael Amaral Soares; 571075874-6; 82,0; 131 ; – ; – /Rafael Antunes Correa Resende; 570236212-2; 75,0; 857 ; – ; – /Rafael Augusto de Almeida Mohedano; 571855829-2; 79,5; 259 ; – ; – /Rafael Bays Weiler; 571072256-1; 86,5; 43 ; – ; – /Rafael Carvalho Guimaraes; 571681598-7; 79,0; 312 ; – ; – /Rafael Correa Cardoso; 570919377-7; 71,0; 1618 ; – ; – /Rafael Custodio Cejas; 571500403-1; 81,5; 168 ; – ; – /Rafael Davi Bueno Oliveira; 571453748-6; 76,5; 635 ; – ; – /Rafael de Paula Filgueiras; 570299486-1; 71,0; 1575 ; – ; – /Rafael de Sousa Damasceno; 571153549-2; 71,0; 1586 ; – ; – /Rafael dos Santos Silva; 571339731-4; 76,5; 611 ; – ; – /Rafael Farias Lima; 571453948-1; 71,5; 1520 ; – ; – /Rafael Felipe Santos Cardoso; 571118381-9; 84,0; 82 ; – ; – /Rafael Fernandes Barbosa; 570158701-7; 77,5; 499 ; – ; – /Rafael Henrique Nogalha de Lima; 570103515-5; 76,5; 594 ; – ; 30 /Rafael Libanio de Souza Pereira; 571062353-5; 64,5; 4069 ; – ; 308 /Rafael Lima de Morais; 571566924-6; 76,5; 598 ; – ; – /Rafael Lins da Silva; 570022157-8; 66,0; 3519 ; – ; 254 /Rafael Lobo de Sousa; 571517855-8; 71,5; 1550 ; – ; – /Rafael Luiz Pereira; 570708986-8; 76,0; 660 ; – ; – /Rafael Mendes de Carvalho; 570957388-8; 82,0; 144 ; – ; – /Rafael Moraes Rocha; 571925508-4; 75,5; 761 ; – ; – /Rafael Motta Pansera; 571609838-7; 71,5; 1503 ; – ; – /Rafael Nonato Franca Tosto; 570852331-8; 78,0; 456 ; – ; – /Rafael Nunes do Espirito Santo; 571209836-9; 79,0; 309 ; – ; – /Rafael Nutti Maldonado; 571530313-4; 78,0; 417 ; – ; – /Rafael Pereira de Abreu; 571804163-5; 74,5; 975 ; – ; – /Rafael Pitsch Pinheiro; 571588967-4; 72,5; 1307 ; – ; – /Rafael Poveron Ferreira; 571963538-0; 85,0; 60 ; – ; – /Rafael Ribeiro Bento e Silva; 570158642-0; 76,0; 713 ; – ; – /Rafael Silveira Santos; 571705714-9; 74,5; 936 ; – ; – /Rafael Simoes de Paula; 571133035-5; 74,5; 976 ; – ; – /Rafael Vinicius dos Santos; 571791870-6; 75,0; 852 ; – ; – /Rafaela de Almeida Freitas; 570819242-2; 63,0; 4904 ; – ; 376 /Rafel Damaceno Alves Lopes; 571620385-4; 72,5; 1287 ; – ; – /Raiana Rocha Oliveira; 572050448-1; 73,0; 1151 ; – ; – /Raimundo de Sousa Lima Filho; 570272583-5; 74,5; 903 ; – ; – /Raimundo Goncalves Ribeiro Neto; 571234973-0; 77,0; 561 ; – ; – /Ramon Moreira Goncalves; 571562548-7; 81,5; 172 ; – ; – /Ramon Oliveira de Azevedo; 572173820-9; 76,5; 612 ; – ; – /Ramon Silva de Freitas; 570764499-3; 66,0; 3396 ; – ; 243 /Ramon Souza Caroba; 570762144-8; 78,0; 415 ; – ; – /Raoni Costa Oliveira; 571897198-3; 64,5; 4237 ; – ; 320 /Raphael Almeida Martins de Oliveira; 572054857-0; 77,5; 467 ; – ; – /Raphael Fernandes Emidio Alves; 572000943-1; 66,0; 3495 ; – ; 253 /Raphael Hendrigo de Souza Goncalves; 570463545-4; 72,0; 1379 ; – ; – /Raphael Luis Souza de Queiroz; 571330955-3; 71,5; 1499 ; – ; – /Raphael Matheus da Silva; 570328887-0; 68,5; 2367 ; – ; 145 /Raphael Mendes da Silva; 570922042-1; 80,0; 255 ; – ; – /Raphael Ribeiro Sales; 571579075-4; 62,5; 5096 ; – ; 389 /Raquel Folz Cavalcante; 571826840-2; 78,5; 394 ; – ; – /Raquel Vilas Boas Dias; 570918793-5; 80,5; 210 ; – ; – /Raul Lima Vieira; 570460271-8; 80,5; 222 ; – ; – /Raul Souza Muniz; 572038596-7; 79,0; 326 ; 5 ; – /Rebeca Lie Yatsuzuka Silva; 571473012-1; 79,0; 349 ; – ; – /Reginaldo Barbosa de Lima Filho; 571455229-4; 77,5; 516 ; – ; – /Reginaldo de Freitas; 571874430-5; 72,0; 1403 ; – ; – /Renan Aranda Campos; 571159697-0; 75,5; 736 ; – ; – /Renan Correa Silva; 571579755-0; 59,5; 6919 ; 120 ; – /Renan Correia de Sousa; 571110254-6; 78,5; 357 ; – ; 15 /Renan Costa Anibolete; 572035336-0; 67,0; 2913 ; – ; 200 /Renan Gallucci Pimentel; 570100740-4; 77,5; 478 ; – ; – /Renan Gonzales; 571606678-8; 72,5; 1315 ; – ; – /Renan Hideki Teshima Sato; 571339202-3; 78,0; 416 ; – ; – /Renan Jose de Souza Linhares; 570347364-4; 72,0; 1362 ; – ; – /Renan Kenzo Nakase Shinohara; 570926168-1; 75,5; 734 ; – ; – /Renan Ribeiro Moreno Dias; 571249920-9; 78,0; 431 ; – ; – /Renan Samuel Braga; 570260396-4; 73,0; 1212 ; – ; – /Renan Soares Madeira Pereira; 571235924-2; 67,5; 2685 ; – ; 183 /Renan Yoshihiro Ramos Takara; 572066607-8; 77,5; 481 ; – ; – /Renato Durigan Kuser; 571945513-4; 73,5; 1090 ; – ; – /Renato Estevam Nogueira; 571133414-4; 79,0; 325 ; – ; – /Renato Fogaca Farinha; 570153119-0; 79,0; 337 ; – ; – /Renato Galvao da Silva; 571027823-3; 76,5; 600 ; 11 ; – /Renato Lima Silva Feitosa; 571047824-0; 72,5; 1316 ; – ; – /Renato Marcos Goncalves Ferreira; 571708444-7; 72,0; 1354 ; – ; – /Renato Martins Gomes; 571492657-1; 65,5; 3700 ; – ; 275 /Renato Moraes Rocha; 572023697-5; 76,0; 657 ; – ; – /Renato Nunes Bernardo; 570350834-1; 62,5; 5300 ; 89 ; 415 /Renivaldo Lopes da Silva; 571336115-6; 86,5; 39 ; – ; – /Rhenan Sousa da Cunha; 571000067-7; 70,5; 1743 ; – ; 92 /Rhuan Carlos Pereira de Queiroz; 571385457-7; 79,0; 304 ; – ; 10 /Rhuan Moreira Maciel; 570952985-1; 77,0; 557 ; – ; – /Rian Araujo dos Santos; 570006839-5; 75,0; 837 ; – ; – /Ricardo Alves Rodrigues; 570846556-8; 73,0; 1207 ; – ; – /Ricardo Augusto Delphino; 570552236-0; 72,0; 1430 ; – ; – /Ricardo Augusto Trindade Carvalho; 570337671-5; 82,5; 117 ; – ; 5 /Ricardo Luiz de Oliveira da Rosa; 571088265-1; 76,5; 626 ; – ; – /Ricardo Marra de Almeida Valladares; 570997566-1; 78,5; 367 ; – ; – /Ricardo Neves da Silva; 571880110-3; 72,0; 1429 ; – ; – /Ricardo Nogueira Servino; 571841737-6; 87,0; 25 ; – ; – /Ricardo Santana Camacho; 571333362-5; 76,0; 707 ; – ; – /Ricardo Seiti Kise; 571970578-1; 77,5; 512 ; – ; – /Ricardo Silva de Almeida; 571122040-8; 73,0; 1196 ; – ; – /Ricardo Tomas Andrade Cunha; 571449134-2; 79,0; 317 ; – ; – /Ricardo Valerio Teixeira de Medeiros Silva; 571630946-6; 73,0; 1201 ; – ; – /Ricardo Vieira Marques; 572081666-1; 78,0; 460 ; – ; – /Ricardo Vizzotto Stange; 571812653-4; 83,5; 97 ; – ; – /Richard Deluca Escorcio e Silva; 571449604-0; 81,0; 179 ; – ; 6 /Richard Willer do Espirito Santo; 571355598-1; 72,5; 1309 ; – ; – /Ricson Luiz Oliveira Vilaca; 572045834-1; 74,5; 920 ; – ; – /Riedel Linhares Lima; 572077120-9; 76,5; 630 ; – ; – /Rivaldo Vieira Xavier Junior; 571648820-4; 75,5; 768 ; – ; – /Roberta Rasoviti Marques Costa Moco; 572086218-6; 76,0; 698 ; – ; – /Roberta Sousa Pires; 571376917-2; 76,5; 613 ; – ; – /Roberto Borger; 571468714-0; 74,5; 965 ; – ; – /Roberto Carlos dos Santos; 570666121-9; 67,5; 2687 ; – ; 184 /Roberto Rodrigues Renovato; 571521348-0; 73,0; 1156 ; – ; – /Roberto Takeo Kageyama; 570887328-5; 77,0; 550 ; – ; – /Roberto Yuri Moreira da Silva; 571861217-8; 65,5; 3646 ; – ; 268 /Robson da Silva Borges; 571228014-2; 64,0; 4324 ; – ; 325 /Rodemarck Melo dos Santos Junior; 570183088-5; 71,0; 1607 ; – ; 76 /Rodolfo de Figueiredo Dalvi; 572020493-6; 73,5; 1103 ; – ; – /Rodolfo Hauret Spolador; 572030800-0; 71,0; 1595 ; – ; – /Rodolfo Henrique Goncalo Conceicao; 571991220-1; 71,0; 1602 ; – ; – /Rodolpho Ribeiro Gomes; 572046108-3; 68,0; 2547 ; – ; 165 /Rodrigo Amorim de Sousa; 571170743-7; 72,0; 1388 ; – ; – /Rodrigo Antunes Araujo; 570199072-0; 76,0; 677 ; – ; – /Rodrigo Azevedo Martins; 572085827-2; 71,0; 1581 ; – ; – /Rodrigo Benfica Leite; 571447549-9; 73,5; 1113 ; – ; – /Rodrigo Cavalcante Oliveira; 571246379-4; 64,0; 4491 ; – ; 339 /Rodrigo da Silva Bastos; 570009979-6; 71,5; 1549 ; – ; 71 /Rodrigo de Moura Pova; 571782899-2; 83,5; 99 ; – ; – /Rodrigo Delpreti de Siqueira; 571291133-7; 79,0; 307 ; – ; – /Rodrigo Edmar Wright dos Santos; 570807678-6; 71,5; 1524 ; – ; – /Rodrigo Fagundes Eggea; 570910180-3; 73,0; 1147 ; – ; – /Rodrigo Ferreira Santana; 571447348-5; 66,5; 3144 ; – ; 225 /Rodrigo Fumihiro de Azevedo Kanehisa; 572033734-7; 75,0; 867 ; – ; – /Rodrigo Goncalves Rebelo; 571342825-7; 66,0; 3379 ; 56 ; – /Rodrigo Guimaraes Queiroz; 571592979-5; 73,5; 1074 ; – ; – /Rodrigo Lazani; 571350560-2; 73,0; 1221 ; – ; – /Rodrigo Livio dos Santos Ruas; 570084307-9; 84,0; 78 ; – ; – /Rodrigo Mendes Garces; 571696841-1; 72,0; 1428 ; – ; – /Rodrigo Naves Rios; 571267827-5; 90,0; 7 ; – ; – /Rodrigo Nunes Cavalcanti; 571985511-6; 73,5; 1137 ; – ; – /Rodrigo Ortega Tierno; 570087461-4; 72,0; 1385 ; – ; – /Rodrigo Parzianello Portelinha; 571921503-9; 82,0; 162 ; – ; – /Rodrigo Peixoto Falcao; 571514064-9; 73,0; 1204 ; – ; – /Rodrigo Ribeiro Correa; 572012186-3; 73,5; 1110 ; – ; – /Rodrigo Takashi Imafuko; 570845876-6; 70,0; 1978 ; 35 ; – /Rodrigo Tavares Coimbra; 570761553-9; 72,0; 1344 ; – ; – /Rodrigo Teixeira de Frades; 570068690-1; 73,5; 1072 ; – ; – /Rodrigo Tourino Machado de Oliveira Lima; 571330872-0; 80,5; 215 ; – ; – /Rodrigo Vieira Rufino; 571988255-9; 51,0; 9074 ; 169 ; – /Rodrigo Vilela Magalhaes; 571012235-2; 72,0; 1453 ; – ; – /Roger da Silva Lenke; 571933454-5; 74,5; 894 ; – ; – /Roger Dumas Romaniczen; 571480543-2; 72,0; 1455 ; – ; – /Rogerio Bautz; 571224479-0; 82,0; 142 ; – ; – /Rogerio Ferraz Garcia de Andrade; 571280986-4; 71,5; 1482 ; – ; – /Rogerio Henriques Silva; 571739030-9; 72,0; 1374 ; 25 ; – /Rogerio Luis Pompeu do Amaral; 571124847-4; 72,5; 1276 ; – ; – /Rogerio Moreira Neves; 570063805-3; 72,5; 1273 ; – ; – /Rogerio Tadim; 572020265-1; 72,5; 1293 ; – ; 53 /Rogerio Vaz Pereira; 572080285-2; 73,5; 1046 ; – ; – /Roland dos Santos Goncalves Sobrinho; 571338236-8; 71,5; 1485 ; – ; – /Romero Gaia Santana; 571981564-5; 70,0; 1858 ; 33 ; – /Romeu Leite de Araujo Filho; 571229631-1; 72,5; 1323 ; – ; – /Rommel da Matta Agostini Cavalher; 571317446-2; 73,5; 1100 ; – ; – /Romulo Alves Cerqueira; 571531289-7; 68,5; 2449 ; – ; 153 /Romulo Carrico dos Santos Lopes; 571632663-4; 76,0; 688 ; – ; – /Romulo Magalhaes Martins; 571878076-5; 58,0; 7579 ; 132 ; – /Ronaldo Bertolucci Junior; 571719261-9; 77,5; 491 ; – ; – /Ronaldo Borges de Andrade; 572147589-6; 70,0; 1958 ; – ; 109 /Roque Luis Goncalves de Azevedo; 572047281-7; 74,0; 980 ; – ; – /Ruan Domaria Santana; 571208112-0; 72,5; 1272 ; – ; – /Ruan Vinicius Cunha; 571829419-0; 74,5; 912 ; – ; – /Ruan Vitor Lopes; 571519342-5; 73,0; 1257 ; – ; – /Ruben Barbosa da Paz; 571211724-3; 73,5; 1062 ; – ; – /Ruivaldo Azevedo Lobao Neto; 571469078-9; 82,5; 113 ; – ; – /Ruy George Otoni Vieira Sobrinho; 570454225-1; 82,5; 115 ; – ; – /Ryan Tavares Farias da Silva Monteiro; 572116300-5; 73,0; 1191 ; – ; – /Rychard Nunes Guedes; 571949463-5; 75,5; 765 ; – ; – /Salatyel Fellipe da Silva; 571822891-5; 66,0; 3535 ; – ; 257 /Salvio Aragao Almeida Junior; 572032524-6; 80,0; 258 ; – ; – /Samir Assad Salim; 570924796-0; 79,0; 315 ; – ; – /Samoel Renan Mello da Silva; 572095032-6; 76,0; 697 ; – ; – /Samuel Abreu Correa; 571489446-7; 64,0; 4355 ; – ; 328 /Samuel Dias da Silva Dantas; 572106206-7; 66,0; 3416 ; – ; 246 /Samuel Henrique Gomes Silva; 571210913-5; 65,5; 3568 ; – ; 259 /Samuel Lucas Irene Dionisio de Moraes; 570030347-9; 78,5; 381 ; – ; – /Samuel Rodrigues Gomes; 571705007-2; 79,5; 266 ; – ; – /Samuel Rodrigues Unias; 571351528-4; 87,0; 30 ; – ; – /Samuel Ronas Mendes; 570441686-6; 63,0; 4995 ; – ; 384 /Samuel Valmir da Silva Tavares; 571392895-2; 72,0; 1391 ; – ; – /Samuele Machado Grossi; 571860473-8; 77,0; 541 ; – ; – /Sandro Muniz Cavalcanti; 570019545-1; 79,5; 281 ; – ; – /Sara Bandeira Coutinho; 571353394-6; 72,0; 1380 ; – ; – /Sarah de Campos Oliveira; 570794874-3; 80,5; 233 ; – ; – /Saulo Coutinho de Faria; 571416063-2; 83,5; 92 ; – ; – /Sebastian Jonhsson Almeida de Matos; 570216261-4; 67,5; 2677 ; – ; 181 /Sebastiao de Lima Pimenta; 571517220-5; 79,0; 334 ; – ; 14 /Sergio Augusto de Araujo Silva; 570088270-6; 75,0; 892 ; – ; – /Sergio Augusto do Espirito Santo; 571362141-8; 75,0; 887 ; – ; – /Sergio Francisco Garcia de Oliveira; 571902760-5; 81,5; 166 ; – ; – /Sergio Marcos Sanches Junior; 571358168-6; 76,5; 617 ; – ; – /Sergio Tito de Araujo; 570522157-5; 64,5; 4187 ; – ; 318 /Silas Martins de Sales; 570621728-6; 76,0; 685 ; – ; – /Silvio Alessander Rigueira; 571723796-1; 63,0; 5042 ; – ; 387 /Silvio Cesar Dias de Araujo; 571546907-8; 65,0; 3780 ; – ; 279 /Silvio Dayube Carige; 570694205-7; 76,5; 628 ; – ; – /Silvio Pereira dos Santos; 571263240-0; 62,5; 5173 ; – ; 400 /Silvio Souza Camargo; 571388724-6; 54,0; 8812 ; 160 ; – /Sofia Alonso Venturini; 570708531-7; 79,0; 322 ; – ; – /Sosthenes Italo Rodrigues Fragoso; 570090370-4; 86,0; 46 ; – ; – /Stalin Fernando Santos Oliveira Miranda; 571763901-8; 67,5; 2813 ; – ; 191 /Stefan Rotenberg; 571488171-0; 78,0; 442 ; – ; – /Stefano Leite Enes Lobao; 570884660-4; 78,0; 422 ; – ; – /Stenio Augusto Martins Santos; 571971997-1; 70,0; 2002 ; – ; 112 /Stephanie Alves Santos; 571083643-4; 76,5; 563 ; – ; 26 /Suellen Lopes Zeferino; 570661786-9; 68,0; 2597 ; – ; 172 /Suzana Yamauchi; 571678926-0; 77,5; 500 ; – ; – /Suzyanne Xavier Maciel; 571654079-5; 75,0; 866 ; – ; – /Tadeu Barria Barroso Tavares; 571022906-9; 74,5; 927 ; – ; – /Tainan Medeiros Brandao; 570220828-3; 85,0; 53 ; – ; – /Tallys Augusto Goncalves Cordeiro; 571506392-9; 64,5; 4082 ; – ; 310 /Tatiane Nunes Balbino; 571998049-9; 79,0; 339 ; – ; – /Tatiani Ferrarini Maciejewski; 570862433-1; 73,0; 1241 ; – ; – /Tayson Lincon de Laposte; 571635663-5; 75,0; 823 ; – ; – /Tcharles Eduardo Vicente Souza; 571998148-3; 72,5; 1297 ; – ; – /Thaigo Moreira de Freitas; 570334697-7; 64,5; 4076 ; – ; 309 /Thais de Assis Angeloni; 571068925-4; 74,0; 1014 ; – ; – /Thales Goncalves Primo; 571271724-0; 75,5; 769 ; – ; – /Thales Henrique Nogueira; 571893461-4; 69,0; 2198 ; – ; 129 /Thales Maciel Santos da Mata; 571914210-4; 75,0; 798 ; – ; – /Thales Otavio Souza Duarte; 571562245-4; 57,5; 7873 ; 140 ; – /Thales Ruberth Aguiar dos Santos; 571371469-6; 62,5; 5273 ; – ; 413 /Thalis de Melo Soares Espindola Mendes; 571906593-4; 76,5; 640 ; – ; – /Thalles Araujo Lopes Ferreira; 570533391-7; 75,0; 877 ; – ; – /Thatyara Alves Gomes; 570888113-0; 74,0; 1002 ; – ; – /Thayler Oliveira Velasquez; 571710298-9; 63,0; 5004 ; 83 ; – /Thaynara Rodrigues Fontenele; 570375336-1; 62,0; 5462 ; – ; 432 /Theo Henrique Gallo; 570007768-3; 78,0; 407 ; – ; – /Thiago Barbosa de Miranda; 570990401-1; 80,0; 244 ; – ; – /Thiago Batista Moreira; 571189777-2; 83,5; 85 ; – ; – /Thiago Cardoso Pinheiro Dias Pais; 571896305-4; 72,0; 1435 ; – ; – /Thiago Conceicao de Oliveira; 571306153-3; 62,0; 5383 ; – ; 420 /Thiago Costa Seraphini; 571958074-5; 75,5; 735 ; – ; – /Thiago da Silva Costa Santos; 571364056-5; 81,0; 198 ; – ; – /Thiago da Silva Morais; 572040681-2; 63,5; 4627 ; – ; 351 /Thiago de Lemos de Oliveira; 571193931-4; 71,5; 1495 ; – ; – /Thiago de Matos Mangini; 571615009-8; 72,5; 1311 ; – ; – /Thiago dos Santos Silva; 570733644-1; 67,0; 2906 ; – ; 199 /Thiago Elias Chianca; 571573438-0; 65,5; 3663 ; 62 ; – /Thiago Fonseca de Freitas; 570629675-7; 73,0; 1176 ; – ; – /Thiago Henrique Fernandes Valle; 570998638-9; 61,5; 5644 ; – ; 451 /Thiago Martins dos Santos; 571271543-0; 73,5; 1095 ; – ; – /Thiago Masera Tokarski; 570058851-3; 80,0; 246 ; – ; – /Thiago Mauricio Leite; 570355486-4; 76,5; 619 ; – ; – /Thiago Perim; 571917299-3; 76,5; 653 ; – ; – /Thiago Vidal Ricardo; 570569949-5; 62,0; 5445 ; – ; 430 /Thieres Caldeira Luduvico; 570251568-0; 72,0; 1373 ; – ; – /Thomas Leonardo Ribeiro de Paiva Martin; 571290814-7; 78,5; 370 ; 6 ; – /Thomaz Henrique Viaro Bridi; 570859346-6; 75,5; 727 ; – ; – /Thomaz Oliveira Dunningham; 571463647-0; 60,0; 6665 ; 115 ; – /Tiago Batista da Silva; 571490952-1; 73,5; 1056 ; – ; – /Tiago Camara de Oliveira Lima; 570418052-3; 87,0; 31 ; – ; – /Tiago Correa Guedes; 571321157-7; 72,5; 1332 ; – ; – /Tiago de Almeida Silva; 571292712-5; 66,0; 3402 ; – ; 245 /Tiago de Carvalho Silva; 570138530-0; 58,0; 7637 ; 135 ; – /Tiago do Amaral Alves; 570997148-3; 68,0; 2525 ; – ; 161 /Tiago Goncalves Borsato de Moraes; 570952210-9; 73,5; 1138 ; – ; – /Tiago Goncalves de Sampaio Alves; 570245391-2; 78,5; 391 ; – ; – /Tiago Jose de Menezes Cardoso; 570950247-4; 73,0; 1242 ; – ; – /Tiago Marcelino Brito dos Santos; 571649821-6; 57,5; 7836 ; 139 ; 665 /Tiago Moura de Faria; 571142994-3; 68,5; 2430 ; – ; 151 /Tiago Oliveira da Silva; 571090086-3; 67,5; 2682 ; – ; 182 /Tiago Ramos da Fonseca; 572156479-2; 74,0; 1025 ; – ; – /Tiago Santos Colliri; 571497943-3; 77,0; 551 ; – ; – /Tobias Argenton Gehlen; 570598673-3; 66,5; 3218 ; 51 ; – /Tobias Nazar Neiva; 571345654-0; 73,0; 1206 ; – ; – /Tomaz Magalhaes Seincman; 571386195-3; 84,5; 68 ; – ; – /Tulio Campos de Araujo; 571624053-9; 74,0; 1035 ; – ; – /Tulio Chrstian Goncalves Soares; 571473998-0; 73,5; 1134 ; – ; – /Tulio Emanuel Clemens Maria Fonseca Rippberger; 570877073-0; 73,0; 1178 ; – ; – /Tulio Freire; 571826495-1; 77,0; 542 ; – ; – /Tulio Henrique de Oliveira Alves; 571718106-2; 68,5; 2437 ; – ; 152 /Uarles Santana Fogaca; 570038255-0; 73,0; 1158 ; – ; – /Ulisses de Alvarenga Morais Neto; 571838057-1; 86,0; 44 ; – ; – /Ulisses Diego Almeida Santos Machado; 571589241-6; 87,0; 28 ; – ; – /Ulisses Gomes de Souza Junior; 571532729-3; 63,5; 4741 ; – ; 360 /Valdeir Ferreira Camargo; 571663747-3; 58,0; 7688 ; 138 ; – /Valquiria Pianheri Souza dos Santos; 571529365-8; 77,0; 553 ; – ; – /Valter Massaro; 571293228-6; 73,0; 1174 ; – ; – /Vanessa Dovial da Silva Mengali; 571907665-1; 62,0; 5481 ; – ; 433 /Vicente Geraldo de Oliveira Junior; 571047335-7; 71,5; 1538 ; – ; – /Victor Alexandre Santos de Carvalho; 570814263-6; 73,5; 1058 ; – ; – /Victor Andre Carneiro Magalhaes; 570126534-0; 64,0; 4383 ; 72 ; – /Victor Camara Lessa; 570316544-9; 77,5; 472 ; – ; – /Victor da Silva Pereira; 570735390-7; 72,0; 1399 ; – ; – /Victor de Lima Alves; 571731296-5; 72,5; 1268 ; – ; – /Victor Duarte Goncalves; 571021251-4; 84,0; 79 ; – ; – /Victor Emannuel de Souza Teixeira; 572056781-1; 65,5; 3576 ; 59 ; – /Victor Emanuel Martins da Silva; 571560683-9; 76,0; 665 ; – ; – /Victor Francisco Ferreira; 571894621-6; 71,0; 1583 ; – ; – /Victor Gabriel Barros de Oliveira; 571170929-8; 67,5; 2759 ; – ; 186 /Victor Gabriell Ribeiro da Silva; 571666302-5; 67,0; 2995 ; – ; 212 /Victor Gueresi de Mello Braga; 570089631-1; 75,0; 816 ; – ; – /Victor Henrique Hisao Taira; 570916696-0; 75,0; 861 ; – ; – /Victor Hugo Aguiar Alves; 572172727-0; 63,5; 4617 ; 74 ; – /Victor Hugo Franca Lisboa; 571824444-7; 75,5; 742 ; – ; 34 /Victor Hugo Nobuo Higashi; 571713752-7; 83,5; 88 ; – ; – /Victor Hugo Oliveira Leao; 571417816-3; 79,5; 283 ; – ; – /Victor Hugo Sabino dos Santos Araujo; 570116869-0; 73,0; 1259 ; – ; – /Victor Hugo Soares Pereira; 571397697-1; 79,0; 348 ; – ; – /Victor Hugo Vieira de Oliveira; 572165375-8; 72,0; 1395 ; – ; – /Victor Ikeda; 570561776-1; 71,5; 1567 ; – ; – /Victor Lima de Araujo; 571562755-0; 66,5; 3107 ; – ; 220 /Victor Marques Andrade Jorge; 571639341-1; 63,5; 4705 ; 78 ; – /Victor Miguel Marinelli Vicente; 570050700-4; 63,0; 4961 ; – ; 380 /Victor Monteiro Arnoni; 572083037-5; 72,0; 1416 ; – ; – /Victor Moreira Santos; 571704987-8; 72,0; 1372 ; – ; 59 /Victor Pereira Moura; 571788143-7; 77,5; 489 ; – ; – /Victor Queiroga Crescencio da Costa; 571571612-6; 72,5; 1266 ; – ; – /Victor Rafael Breves Santos Ferreira; 571843425-7; 86,5; 36 ; – ; – /Victor Roesner; 571917831-3; 71,5; 1468 ; – ; – /Victor Senoguchi Borges; 571462917-9; 69,0; 2175 ; – ; 125 /Victor Silicani Cotrim; 571613034-5; 72,0; 1390 ; – ; – /Victor Souza Ramos; 570118748-3; 71,5; 1564 ; – ; – /Victor Yukio Yamanaka; 570646185-3; 73,0; 1175 ; – ; – /Vinicius Albuquerque Malafaya; 571556722-0; 74,0; 1029 ; – ; – /Vinicius Altieri Keocheguerian; 572102446-5; 71,5; 1481 ; – ;

– /Vinicius Antunes da Cunha Lamberti; 572006883-8; 73,0; 1203 ; – ; – /Vinicius Bastos Moreira Principe; 571674655-4; 73,0; 1232 ; – ; – /Vinicius Becker de Souza; 571322063-7; 75,0; 880 ; – ; – /Vinicius Bruno Tanaka Fernandes; 571081502-9; 82,0; 132 ; – ; – /Vinicius Carvalho Gomes; 571339040-9; 75,0; 890 ; – ; – /Vinicius Castro de Sousa; 570661574-5; 66,5; 3207 ; – ; 230 /Vinicius da Silva Carvalho; 571732962-0; 74,5; 896 ; – ; – /Vinicius da Silva Costa; 571732820-3; 68,0; 2660 ; – ; 177 /Vinicius de Almeida Chiconato; 570978965-9; 73,0; 1186 ; – ; – /Vinicius de Carvalho Furtado; 571322600-8; 71,0; 1616 ; – ; 80 /Vinicius de Melo Santos; 571457675-9; 71,0; 1591 ; – ; – /Vinicius de Oliveira Silva; 571437465-2; 75,5; 751 ; – ; – /Vinicius de Sousa Brito; 571707408-9; 76,0; 718 ; – ; – /Vinicius de Souza Miralhas; 572098138-9; 74,5; 979 ; – ; – /Vinicius dos Reis; 570438055-7; 75,0; 783 ; – ; – /Vinicius Euzebio de Assis Pereira; 571196555-0; 79,0; 336 ; – ; – /Vinicius Faria Ramos; 572074808-9; 82,0; 163 ; – ; – /Vinicius Fernandes Brito; 570027218-0; 66,0; 3303 ; – ; 237 /Vinicius Ferreira Nunes; 571067828-2; 79,5; 289 ; – ; – /Vinicius Galvao Carvalho; 570067515-1; 75,0; 874 ; – ; – /Vinicius Goncalves da Luz Gomes; 570835125-5; 70,5; 1802 ; 30 ; – /Vinicius Gurgel Serrao; 570059813-6; 63,5; 4572 ; – ; 346 /Vinicius Henrique de Mendonca; 570451663-2; 80,5; 204 ; – ; – /Vinicius Lima Passos; 570904778-3; 82,0; 154 ; – ; – /Vinicius Martins da Costa; 571903322-7; 71,5; 1465 ; – ; – /Vinicius Melise de Menezes; 570221990-7; 59,5; 6840 ; 118 ; – /Vinicius Moraes de Assis; 570887746-3; 75,0; 827 ; – ; – /Vinicius Nunes Zorzetti; 571185433-0; 76,5; 606 ; – ; – /Vinicius Oliveira Litran Andrade; 571177075-5; 74,0; 1001 ; – ; – /Vinicius Samy Santana Souza; 570674305-0; 75,5; 730 ; – ; – /Vinicius Santos Anjos da Silva; 571452869-7; 75,0; 830 ; – ; – /Vinicius Santos Cecilio de Freitas Junior; 571904036-7; 65,0; 3883 ; – ; 294 /Vinicius Santos de Araujo; 571920119-5; 72,0; 1369 ; – ; – /Vinicius Tadeu Russo; 571463281-7; 73,5; 1086 ; – ; – /Vinicius Ventura de Oliveira; 570197769-8; 72,0; 1394 ; – ; – /Vinicius Viana Werneck; 570004090-3; 78,0; 446 ; – ; – /Vinicius Vilas Boas; 571987643-8; 73,0; 1205 ; – ; – /Vinicius Yukio Vatanabi; 572000645-0; 74,5; 908 ; – ; – /Vitor Alves de Souza; 571306960-2; 65,0; 3881 ; – ; 293 /Vitor Araujo Freitas; 571336462-9; 76,5; 645 ; – ; – /Vitor Augusto da Silva Vasconcellos; 571694683-2; 74,5; 915 ; – ; – /Vitor Augusto Pereira Rebello Costa; 571978530-8; 72,0; 1441 ; – ; – /Vitor Carvalho Sampaio Sanches; 570390524-0; 75,0; 801 ; – ; – /Vitor Di Lucente Vieira Goncalves; 571431660-5; 76,5; 616 ; – ; – /Vitor Gabriel Peixoto Pessoa; 572158166-5; 71,5; 1548 ; – ; – /Vitor Gladstone Alves Paravidine; 571333899-1; 78,0; 451 ; – ; 19 /Vitor Hugo Brito de Souza; 570809709-1; 63,5; 4578 ; – ; 347 /Vitor Hugo Prado Gomes; 570681087-7; 74,5; 943 ; – ; – /Vitor Jara Ramalho da Silva; 571080043-7; 73,5; 1092 ; – ; – /Vitor Kei Taira Tamada; 571398704-7; 84,0; 80 ; – ; – /Vitor Maia Affonso de Carvalho; 571470879-0; 77,5; 495 ; – ; – /Vitor Manoel Pereira dos Santos; 571961877-0; 74,0; 986 ; – ; – /Vitor Mendonca Mendes; 570353940-4; 73,5; 1115 ; – ; – /Vitor Patrick Silva Chaves; 570245150-1; 62,0; 5440 ; – ; 428 /Vitor Ribeiro dos Santos; 572073398-8; 75,0; 848 ; – ; – /Vitor Rodrigues Leonardi; 570227345-4; 80,0; 257 ; – ; – /Vitor Sillos Alonso; 570262806-9; 75,0; 860 ; – ; – /Vitor Vasconcelos de Oliveira; 571171718-6; 84,0; 72 ; – ; – /Vitor Versoza da Mata Quintella; 570422920-9; 85,0; 55 ; – ; – /Vitor Vieira Monteiro; 570976272-0; 72,0; 1356 ; – ; – /Wagner Ferreira Junior; 572018863-6; 66,5; 3148 ; – ; 226 /Walace Leal Bastos Pereira; 571563778-1; 75,0; 813 ; – ; – /Waldemir Santos Silva Paixao; 570845866-4; 65,0; 3773 ; – ; 278 /Wallace Moura Machado de Oliveira; 572059415-4; 72,0; 1376 ; – ; – /Wallace Ronfini Braga Marques; 570161892-3; 75,0; 791 ; – ; – /Wallison Matos da Cruz Santos; 571159371-9; 69,0; 2176 ; – ; 126 /Wallisson Eduardo Lima Duarte; 570115570-7; 71,5; 1469 ; – ; – /Walmir Bispo da Silva Junior; 570084646-6; 71,5; 1486 ; – ; – /Walysson Luis Teles dos Santos; 571653762-1; 62,0; 5495 ; – ; 437 /Wandemberg Silva dos Santos; 570598301-6; 76,0; 662 ; – ; 32 /Wanderson Faustino Patricio; 570237319-6; 76,0; 722 ; – ; – /Wanderson Ferreira da Paixao; 571708308-0; 61,5; 5719 ; – ; 463 /Washington Queiroz dos Santos; 571313233-6; 63,5; 4622 ; – ; 350 /Welison Lucas Almeida Regis; 571690471-4; 81,0; 182 ; – ; – /Wellington Delatorre Borges; 571471568-6; 71,5; 1556 ; – ; – /Wellington Ferreira Lopes; 570278663-6; 73,5; 1057 ; – ; – /Wellington Santos Ferreira; 570658594-0; 68,5; 2392 ; – ; 147 /Wendel Daniel Cardoso Barbosa; 571781898-0; 62,5; 5103 ; – ; 390 /Wender Benedito Sigarini; 571654802-7; 51,5; 9062 ; 167 ; – /Wenderson Alexandre de Sousa Silva; 571710373-7; 77,0; 544 ; – ; 24 /Wenderson Patrick de Souza Costa; 571582598-5; 61,5; 5744 ; – ; 466 /Wesley Alexandre de Almeida Gomes; 571449771-1; 72,0; 1414 ; – ; – /Wesley Azevedo Souza; 570450596-6; 74,5; 899 ; – ; – /Wesley Martins Alves da Costa; 570000928-6; 65,5; 3588 ; – ; 262 /Wesllei Moreira de Sousa Sabino; 571000101-0; 71,0; 1604 ; – ; 75 /Weslley Moreira Soares; 571518844-1; 77,5; 514 ; – ; – /Wilder Shindi Kimura Leme; 572162066-5; 54,0; 8741 ; 158 ; – /Wiliam Gomes Conceicao; 570249165-9; 79,0; 340 ; – ; – /Wilian Albuquerque Pio; 571978897-4; 72,5; 1295 ; – ; – /William Andrade Colosalle Lima; 571586946-5; 73,0; 1214 ; – ; – /William Carlos Giovanetti Gomes; 570918502-5; 71,0; 1584 ; – ; – /William Felipe Tsubota; 571711065-7; 73,5; 1067 ; – ; – /William Noronha Mattede; 570457575-0; 71,0; 1592 ; – ; – /William Simoes Barbosa; 572000669-6; 78,0; 424 ; – ; – /Willian Santana; 571518749-0; 74,0; 982 ; – ; – /Wilson Roberto Nogueira Marciano; 571220316-8; 64,0; 4432 ; – ; 335 /Wires do Nascimento Moura; 570004379-1; 61,5; 5652 ; – ; 454 /Yero Tavora Vieira; 571775330-0; 73,0; 1189 ; – ; – /Ygor Freitas Gomes; 571778540-9; 73,0; 1249 ; – ; – /Yuri Buenos Aires Santana; 570348014-0; 71,5; 1539 ; – ; – /Yuri Calbente Czech; 570554856-7; 72,0; 1431 ; – ; – /Yuri de Sales Ferreira; 571937304-8; 77,0; 555 ; – ; – /Yuri Dimitriramos Costa; 570724598-0; 76,5; 581 ; – ; – /Yuri Luis Faria Silva; 571704927-7; 83,5; 89 ; – ; – /Yuri Mendes Marcico; 571726045-6; 72,0; 1457 ; – ; – /Yuri Mendes Moreira; 571976145-2; 66,0; 3483 ; – ; 252 /Yuri Perim; 571925016-6; 87,5; 19 ; – ; – /Yvson de Araujo Moura; 570111242-5; 77,5; 501 ; – ; – /Zenilda Pedrosa Vieira; 571479554-0; 72,5; 1312 ; – ; -.

316 AGENTE DE TECNOLOGIA / BR / MACRORREGIÃO 57 – MICRORREGIÃO 158 / CADASTRO-RESERVA:

Acsa Laiane Arcanjo Augusto; 572139700-6; 69,0; 2220 ; – ; – /Adan Campos Diniz; 570111516-0; 69,0; 2200 ; – ; – /Adeilson da Silva Lima; 571327437-3; 69,5; 2109 ; – ; – /Adriano Patrick Monteiro da Silva; 571000784-5; 59,0; 7136 ; – ; 598 /Adryeeli Aragao dos Santos; 571441227-9; 59,0; 7209 ; – ; 607 /Alain Francois Leroux; 571785092-4; 69,5; 2088 ; – ; – /Alain Kirk Freire Silva; 571454319-1; 58,0; 7519 ; – ; 645 /Alan da Mota Nascimento; 570326828-0; 70,5; 1773 ; – ; – /Alan Riedi Oliveira; 571466906-3; 68,0; 2552 ; – ; – /Alana Caroline de Bacco; 571412225-2; 68,5; 2412 ; – ; – /Alana Cristina de Carvalho Araujo; 570499288-3; 68,5; 2468 ; – ; – /Alanna Sarah Esteves Rodrigues; 570220026-5; 59,5; 6932 ; – ; 583 /Alberto Alves Goncalves Martins; 571381921-1; 70,0; 1991 ; – ; – /Alberto Benvindo Leao; 571613128-9; 68,0; 2521 ; – ; – /Alberto da Silva Candido; 571642982-2; 68,5; 2442 ; – ; – /Alberto Miliorini Roko; 571686455-0; 70,0; 2000 ; – ; – /Alberto Sabatier Florence; 572039677-8; 69,0; 2215 ; – ; – /Alecio Chagas Maia; 571473844-5; 60,0; 6488 ; – ; 544 /Alex Ferreira Brito; 570520710-0; 68,0; 2526 ; – ; – /Alex Junior Amarilha Valerio; 571460689-2; 69,5; 2049 ; – ; – /Alex Rezende; 571225653-7; 71,0; 1624 ; – ; – /Alexander Henrique Watanabe de Souza; 571918341-5; 69,0; 2312 ; – ; – /Alexander Moreira de Morais; 571318604-8; 68,0; 2534 ; – ; – /Alexandre Anami Hubner de Oliveira; 570287711-4; 69,5; 2121 ; – ; – /Alexandre Borges Santos Coelho; 571671839-8; 70,0; 1901 ; – ; – /Alexandre Caldellas Barbosa; 570533944-9; 70,5; 1771 ; – ; – /Alexandre Felippe Rosalba Filho; 570610776-0; 69,5; 2093 ; – ; – /Alexandre Ivan Miranda Arino; 571504308-4; 68,5; 2417 ; – ; – /Alexandre Lasthaus; 571778617-3; 69,0; 2250 ; – ; – /Alexandre Magno Pinho Correia de Oliveira; 572065107-0; 69,0; 2203 ; – ; – /Alexandre Ribeiro de Godoy; 572038921-4; 69,5; 2136 ; – ; – /Alice Fontes; 571856497-1; 70,5; 1832 ; – ; – /Alice Micheloni de Souza; 570482253-7; 69,0; 2162 ; – ; – /Aline Melo Oliveira; 571475214-0; 71,0; 1652 ; – ; – /Alisson de Souza Louly; 571652214-1; 59,5; 6766 ; – ; 565 /Allan Mota e Silva; 570232861-5; 68,0; 2543 ; – ; – /Alline Alves Pedreira; 572042968-1; 70,0; 1913 ; – ; – /Alvaro Antonio de Carvalho Junior; 571095740-4; 69,0; 2206 ; – ; – /Alvaro da Costa Dias dos Santos; 571984438-0; 68,0; 2569 ; – ; – /Alvaro dos Santos Fonseca Junior; 570481141-2; 68,0; 2583 ; – ; – /Alvaro Oliveira de Salles; 570850125-6; 60,0; 6619 ; – ; 557 /Amanda Alves de Almeida; 570844232-6; 71,0; 1638 ; – ; – /Amanda Balbina de Brito; 571547904-7; 70,0; 1871 ; – ; – /Amanda Lopes Dantas; 570833391-3; 70,5; 1777 ; – ; – /Amanda Regina de Oliveira Mazurok; 571259642-5; 70,5; 1759 ; – ; – /Amauri da Costa Junior; 571608289-4; 68,5; 2443 ; – ; – /Amauri de Freitas Aquino; 571616231-7; 68,5; 2349 ; – ; – /Ana Beatriz Girao Rodrigues; 571480279-9; 70,5; 1779 ; – ; – /Ana Caroline Manso de Carvalho; 570283483-0; 70,0; 1938 ; – ; – /Ana Laura Aguilar de Oliveira; 571969107-8; 60,5; 6240 ; – ; 520 /Ana Luiza Saraiva Vaccarezza Guedes; 570707063-1; 59,0; 7145 ; – ; 599 /Ana Sofia Schweizer Silvestre; 570800994-0; 70,5; 1738 ; – ; – /Anderson Costa de Lima; 570339231-4; 69,0; 2258 ; – ; – /Anderson da Silva Goncalves; 572007469-6; 69,0; 2151 ; – ; – /Anderson de Assis Tiago; 572088127-4; 60,5; 6419 ; – ; 537 /Anderson Ferreira Santos; 571280818-5; 70,5; 1665 ; – ; – /Anderson Pitoli Breve; 571814543-7; 70,5; 1837 ; – ; – /Anderson Rodrigues Moro; 570158897-5; 69,5; 2101 ; – ; – /Anderson Soares de Souza; 570036962-0; 58,5; 7405 ; – ; 632 /Andre Costa Mattos; 571244854-6; 69,5; 2082 ; – ; – /Andre de Souza Ferreira; 570155596-8; 68,5; 2391 ; – ; – /Andre Henrique de Freitas Bandeira; 571265998-1; 69,5; 2061 ; – ; – /Andre Larrosa Chimpliganond; 571475733-0; 68,0; 2545 ; – ; – /Andre Luan Hofferber; 570566059-1; 68,0; 2570 ; – ; – /Andre Luigi Falcao Freire; 570936144-0; 70,0; 1863 ; – ; – /Andre Luiz Barbieri; 571889982-7; 70,5; 1793 ; – ; – /Andre Luiz Maues Dias Nascimento; 570080700-8; 70,5; 1769 ; – ; – /Andrei Crioruska Tarasiuk; 571596674-0; 68,5; 2490 ; – ; – /Andres Fontenla Gil Neto; 571923889-8; 69,0; 2288 ; – ; – /Andrew Barleto Jungles; 570971882-0; 68,5; 2474 ; – ; – /Andrey Moritz; 571434437-2; 69,0; 2321 ; – ; – /Andy Liao; 571900972-1; 69,0; 2297 ; – ; – /Angelo de Miranda Campos; 570125225-5; 68,5; 2361 ; – ; – /Angelo Francisco de Almeida Azevedo; 571317387-5; 68,0; 2511 ; – ; – /Anna Carolina de Souza Aires; 571312220-6; 70,0; 1881 ; – ; – /Anna Julia de Jesus Teodolino; 571339373-7; 60,5; 6232 ; – ; 518 /Antonio Augusto Menezes de Oliveira; 570068672-4; 60,5; 6473 ; – ; 542 /Antonio Claudio Ferreira Filho; 570035728-2; 69,5; 2076 ; – ; – /Antonio Martino Neto; 571666584-1; 69,0; 2316 ; – ; – /Arivaldo Ribeiro dos Passos Filho; 570920025-5; 68,5; 2346 ; – ; – /Aroldo Arcanjo da Silva Junior; 571443949-5; 69,0; 2166 ; – ; – /Aroldo de Moura Santos Junior; 571598500-0; 69,0; 2154 ; – ; – /Arthur Bowen Costa; 571424116-8; 68,0; 2590 ; – ; – /Arthur Dias Boucas; 571005551-8; 69,0; 2197 ; – ; – /Arthur Nunes Torres; 571952582-2; 69,0; 2282 ; – ; – /Arthur Silva Cavalcante Ferreira; 571759942-0; 70,0; 1844 ; – ; – /Arthur Sorrentino Ferreira; 571529343-8; 69,5; 2135 ; – ; – /Arthur Vale Terezo; 570026220-2; 69,0; 2248 ; – ; – /Artur Costa Leite; 571652817-2; 70,0; 1922 ; – ; – /Atena Pinheiro Mendonca Cardoso; 571972026-0; 70,0; 1919 ; – ; – /Audrin da Conceicao Pereira; 571707335-7; 60,5; 6252 ; – ; 521 /Axsell Luis Eker de Souza; 571771540-3; 59,5; 6837 ; – ; 574 /Beatriz Aleixo Bezerra de Sales; 571995523-9; 69,0; 2295 ; – ; – /Beatriz Martins Bassi; 570793490-0; 69,5; 2106 ; – ; – /Beatriz Mateus da Rosa; 570118644-8; 68,0; 2515 ; – ; – /Braian Felipe Ferreira dos Passos; 571744613-2; 58,5; 7400 ; – ; 629 /Braian Nunes Ribeiro; 571028017-6; 59,5; 6770 ; – ; 567 /Braien Machado de Paula; 571636847-3; 70,0; 1990 ; – ; – /Brando Wilhan Galdino da Silva; 572102084-5; 69,5; 2045 ; – ; – /Breno Brasil Matos dos Santos; 572080005-2; 70,5; 1808 ; – ; – /Breno Caldeira dos Reis; 572020328-1; 68,5; 2366 ; – ; – /Breno de Souza Silva; 572120215-8; 61,0; 6023 ; – ; 494 /Breno Jose Bueno Otsuka; 571941916-5; 70,5; 1696 ; – ; – /Breno Lopes Morais; 571328430-0; 70,0; 1891 ; – ; – /Breno Palma Miele Aniceto; 571582649-7; 70,5; 1813 ; – ; – /Bruce Campos; 571802864-5; 69,0; 2173 ; – ; – /Bruna Lekich Louro; 571538462-7; 68,5; 2359 ; – ; – /Bruna Michelly Oliveira Silva; 572098889-5; 57,5; 7722 ; – ; 657 /Bruna Yasmim dos Santos Dias; 570202935-1; 57,5; 7889 ; – ; 669 /Brunno Fellipe dos Santos Costa; 570021177-8; 61,0; 6018 ; – ; 492 /Brunno Lo Sciuto; 570145010-6; 70,5; 1799 ; – ; – /Bruno Apolonio de Aguiar Mazoni; 571715604-9; 69,5; 2040 ; – ; – /Bruno Carvalho do Sacramento; 570880562-3; 59,0; 7157 ; – ; 600 /Bruno Costa Cabral; 571557442-9; 68,5; 2458 ; – ; – /Bruno da Silva Campos; 571998737-0; 69,5; 2043 ; – ; – /Bruno Diego Goncalves Vieira; 571107194-1; 71,0; 1641 ; – ; – /Bruno Eduardo Pires dos Santos; 571603977-7; 70,0; 1889 ; – ; – /Bruno Ferreira Barros; 571269826-4; 69,0; 2143 ; – ; – /Bruno Goncalves Costa; 570264850-6; 69,0; 2292 ; – ; – /Bruno Helder Rodrigues Guedes; 572006744-6; 69,0; 2167 ; – ; – /Bruno Henrique Madeira de Araujo; 570644000-8; 70,0; 1941 ; – ; – /Bruno Juwer; 571881512-4; 68,5; 2337 ; – ; – /Bruno Marcelo Bastos Nunes Rodrigues; 571616776-9; 70,0; 1910 ; – ; – /Bruno Pereira Cruz; 570058756-1; 70,5; 1834 ; – ; – /Bruno Ribeiro Barbosa; 571507329-7; 69,5; 2020 ; – ; – /Bruno Ricardo Asato; 572011859-8; 69,0; 2172 ; – ; – /Bruno Sant Ana de Rosa; 570867045-7; 68,0; 2551 ; – ; – /Bruno Santos Roque de Oliveira; 570952705-1; 69,5; 2069 ; – ; – /Bruno Seiso Kian; 571920897-2; 70,0; 1866 ; – ; – /Bruno Silva Rocha; 571298006-9; 70,0; 1965 ; – ; – /Bruno Victor da Silva; 571402555-1; 68,5; 2341 ; – ; – /Cadimiel Vieira Sousa; 571666067-9; 58,0; 7684 ; – ; 655 /Caio da Gama Marques Ferreira; 570064529-5; 68,5; 2422 ; – ; – /Caio de Almeida Louzada; 570599680-4; 69,5; 2077 ; – ; – /Caio Miguel Gongora Darzi; 571319958-1; 70,0; 1868 ; – ; – /Caio Nascimento Brandao; 570466522-7; 59,0; 7044 ; – ; 591 /Caio Oliveira Nascimento; 570927480-1; 69,5; 2009 ; – ; – /Camila de Souza Ferreira; 571269016-0; 69,0; 2275 ; – ; – /Carla Berni de Marque; 570367739-0; 68,5; 2473 ; – ; – /Carlos Adriano Magalhaes da Silva Junior; 571359055-0; 59,5; 6774 ; – ; 568 /Carlos Alberto Araujo da Silva; 570280302-4; 69,5; 2111 ; – ; – /Carlos Alberto Coutinho Pais; 570825419-0; 71,0; 1640 ; – ; – /Carlos Alberto de Carvalho Antonio; 571936834-3; 68,5; 2440 ; – ; – /Carlos Daniel de Souza Lima; 571455272-6; 70,5; 1695 ; – ; – /Carlos Eduardo Jacinto Tavares; 571205392-9; 69,0; 2152 ; – ; – /Carlos Eduardo Lopes Ferreira de Aquino; 571619788-8; 70,0; 1939 ; – ; – /Carlos Eduardo Mariano Regis; 571274110-0; 70,0; 1930 ; – ; – /Carlos Francisco Werner Moreira; 571925970-2; 69,0; 2212 ; – ; – /Carlos Germano Ferreira Costa; 570022749-9; 58,0; 7664 ; – ; 653 /Carlos Henrique Rodrigues da Silva; 570667603-9; 70,5; 1677 ; – ; – /Carlos Henrique Santos dos Santos; 571753992-8; 61,0; 5980 ; – ; 491 /Carlos Queiroz de Medeiros; 570925894-0; 70,0; 1906 ; – ; – /Carolina Silva Lavigne de Souza; 571278414-6; 71,0; 1642 ; – ; – /Caroline Medeiros Araujo; 571642143-1; 69,5; 2130 ; – ; – /Cassia Grazielle Aveliz Rodrigues; 571719853-0; 61,5; 5900 ; – ; 479 /Cassio Silva Takarada; 571926058-3; 70,0; 1996 ; – ; – /Catharina Loubet Melo; 570962512-8; 71,0; 1658 ; – ; – /Caua Froes da Cruz Gomes; 571335285-8; 68,5; 2383 ; – ; – /Celson de Araujo Pereira; 572115642-3; 61,0; 6144 ; – ; 506 /Cesar Augusto da Costa Ferreira; 570141263-0; 68,5; 2436 ; – ; – /Cicero Calisto dos Santos; 570031694-5; 58,5; 7316 ; – ; 620 /Cintia Gomes Nogueira; 571659290-9; 59,0; 7174 ; – ; 606 /Ciro Cervellini Yajima; 570858399-6; 71,0; 1648 ; – ; – /Claudia Virginia Cavalcanti Medeiros; 570760235-0; 60,5; 6362 ; – ; 531 /Claudo Goreti Prando; 570730313-9; 70,0; 1877 ; – ; – /Clayton Lopes Fonseca; 571019373-1; 59,0; 7161 ; – ; 601 /Cleison Marques Alves; 570001782-6; 61,0; 5926 ; – ; 481 /Cleiver Alves Dutra; 571058304-1; 70,0; 1845 ; – ; – /Clerisvaldo Holanda dos Santos Junior; 571699015-8; 68,5; 2394 ; – ; – /Cleyton Vinicius Marques Barroca; 570601424-6; 68,5; 2342 ; – ; – /Conceicao Maria de Figueiredo Valerio; 571727665-0; 61,0; 6041 ; – ; 496 /Cristhiane Tamilly de Menezes Carvalho; 571048164-2; 58,5; 7438 ; – ; 637 /Cristiano Henrique de Oliveira Souza; 571712517-1; 60,5; 6170 ; – ; 509 /Daniel Belmiro Pereira; 571940434-5; 70,0; 1846 ; – ; – /Daniel Bento de Castro; 571300083-4; 70,0; 1872 ; – ; – /Daniel Carneiro Rosa; 571461755-0; 70,0; 1932 ; – ; – /Daniel Chielle; 570697645-6; 69,5; 2089 ; – ; – /Daniel de Souza Silva; 570843859-0; 58,0; 7582 ; – ; 649 /Daniel Felipe de Almeida Araujo; 571915298-8; 69,0; 2276 ; – ; – /Daniel Francisco da Silva; 570531236-7; 59,0; 7129 ; – ; 597 /Daniel Gomes Lavado; 571782163-9; 70,0; 1882 ; – ; – /Daniel Henrique Ribeiro Silva; 571297486-0; 57,5; 7852 ; – ; 667 /Daniel Lucas Cabral Beserra; 571905310-6; 69,5; 2108 ; – ; – /Daniel Mezalira; 570950664-4; 69,0; 2232 ; – ; – /Daniel Pasquini Santos; 571540351-0; 69,0; 2309 ; – ; – /Daniel Renan Gomes Montes; 571628858-6; 69,0; 2199 ; – ; – /Daniel Ribeiro Paiva; 571955215-7; 70,5; 1663 ; – ; – /Daniel Ruben Leite da Silva; 571475085-6; 61,5; 5912 ; – ; 480 /Daniel Silva do Prado; 571052133-1; 70,5; 1705 ; – ; – /Danielle Brito Marques; 571195729-0; 70,0; 1992 ; – ; – /Danillo Borges da Silva; 570089026-4; 59,5; 6776 ; – ; 569 /Danilo Araujo Silva; 570825795-0; 69,5; 2025 ; – ; – /Danilo Felipe Ferreira Venancio de Araujo; 570967650-0; 68,5; 2344 ; – ; – /Danilo Pereira da Silva; 571953534-3; 58,5; 7285 ; – ; 616 /Danilo Sanches de Sena; 571103130-3; 70,5; 1785 ; – ; – /Danilo Santos de Oliveira; 571513893-4; 69,5; 2099 ; – ; – /Danilo Soares da Silva; 572093593-1; 60,5; 6302 ; – ; 527 /Danyelle Estrella de Alcantara Krueger; 571886720-3; 68,5; 2477 ; – ; – /Davi Braz Araujo; 570277857-9; 70,0; 1974 ; – ; – /Davi Gabriel Bandeira Coutinho; 571465973-8; 69,5; 2132 ; – ; – /Davi Lima Nogueira; 570750816-6; 68,0; 2512 ; – ; – /Davi Silva Matias; 570681563-4; 69,0; 2228 ; – ; – /David Allison Santos da Silva; 571679211-1; 61,5; 5814 ; – ; 471 /David Mendes Viana; 570058218-7; 68,0; 2530 ; – ; – /David Ribeiro da Silva; 570673615-7; 61,5; 5782 ; – ; 469 /Debora Barbieri de Matos Frossard; 571350064-1; 69,5; 2133 ; – ; – /Decio Cruz do Carmo; 571719055-4; 61,0; 6116 ; – ; 503 /Denis Felix da Cruz; 570141418-8; 60,5; 6315 ; – ; 528 /Deoclecio Cesar Mendonca Menezes; 571367500-1; 59,5; 6878 ; – ; 578 /Deyvis Ruan do Vale Soares; 570343545-0; 68,5; 2405 ; – ; – /Diago Cesar Xavier de Freitas Barros; 571001888-4; 70,5; 1786 ; – ; – /Diego Matheus Prado Mendonca Santos; 570168735-0; 70,5; 1704 ; – ; – /Diego Santana Carlos; 572073329-3; 69,5; 2090 ; – ; – /Dilson Silva do Nascimento; 571187444-7; 70,0; 1852 ; – ; – /Dimitria Fernanda Michelacci Meirelles; 570011481-4; 69,5; 2085 ; – ; – /Diogenes Freire Beserra; 570734465-1; 69,5; 2063 ; – ; – /Diogenes Henrique dos Santos Costa; 572023686-5; 60,0; 6602 ; – ; 554 /Diogo Tadeu Prado Barbosa; 570610976-6; 70,0; 1931 ; – ; – /Djaiton Robertes; 571964406-0; 59,0; 7077 ; – ; 593 /Doriel Martins Silva; 570373119-0; 60,0; 6622 ; – ; 558 /Douglas Barros Brugger Cajueiro; 571470522-6; 68,5; 2426 ; – ; – /Douglas Kenzo Fujisawa Miyazaki; 571573484-7; 70,0; 2007 ; – ; – /Douglas Pasquali Pedroso; 570811288-0; 70,5; 1662 ; – ; – /Duarte Kenyu Murakami; 571449349-0; 68,5; 2492 ; – ; – /Edeivison da Silva Lima; 571680861-9; 61,5; 5883 ; – ; 476 /Eder Augusto Sakamoto de Souza; 570997035-4; 69,0; 2196 ; – ; – /Ederson Antonio Gomes Dorileo; 571114347-6; 68,5; 2424 ; – ; – /Edil Soares de Oliveira; 571551175-9; 70,0; 1918 ; – ; – /Edival Carvalho da Silva; 571536466-2; 60,0; 6682 ; – ; 560 /Edneia Ribeiro da Silva; 570613202-2; 61,0; 5967 ; – ; 489 /Edson dos Santos Junior; 572157062-6; 58,5; 7393 ; – ; 627 /Eduardo Brandao Longhi; 570700746-6; 68,5; 2494 ; – ; – /Eduardo de Oliveira Machado; 571819256-3; 70,5; 1744 ; – ; – /Eduardo Lima de Araujo; 571883447-5; 68,0; 2566 ; – ; – /Eduardo Machado Campos; 572005152-1; 69,0; 2267 ; – ; – /Eduardo Martins Faveri; 571594660-9; 69,5; 2059 ; – ; – /Eliane Silva de Oliveira; 572104302-0; 68,5; 2488 ; – ; – /Elimar de Abreu dos Santos; 570025237-8; 70,5; 1697 ; – ; – /Elisio Henrique Borges dos Santos Souto; 570083579-0; 70,5; 1838 ; – ; – /Elisson Luiz Santos da Silva; 570045563-8; 57,5; 7886 ; – ; 668 /Elizia Januario da Silva; 571915777-0; 60,5; 6219 ; – ; 516 /Emanuel Eduardo Rocha e Silva; 570990843-6; 70,5; 1719 ; – ; – /Emanuel Pessoa Lemos Silva; 572089885-1; 68,5; 2364 ; – ; – /Emanuel Santos Souza; 571495479-7; 70,0; 1935 ; – ; – /Emerson da Silva Carvalho; 571949364-0; 69,0; 2177 ; – ; – /Enzo Gabriel Guedes Queiroz Saraiva; 571779989-4; 69,5; 2073 ; – ; – /Enzo Lopes Danjour de Souza; 571589863-2; 60,5; 6205 ; – ; 514 /Enzo Romano; 572042172-2; 70,5; 1824 ; – ; – /Erick Douglas de Luna Santos; 571187530-5; 69,5; 2137 ; – ; – /Erick Filipe Treichel; 571981312-4; 70,0; 1904 ; – ; – /Erik Roque Ferreira; 571380178-2; 60,5; 6427 ; – ; 539 /Esther Kremer Xavier; 571951489-3; 68,5; 2499 ; – ; – /Euber Augustus Marinho Pereira; 570069787-3; 68,0; 2558 ; – ; – /Evanderson Mateus Santos Costa; 571483845-8; 71,0; 1630 ; – ; – /Evandro Jose da Silva; 571944364-2; 69,0; 2253 ; – ; – /Everton Bruno Gouveia da Silva; 572117986-9; 58,0; 7573 ; – ; 648 /Evila Maria de Souza Carneiro; 571517774-0; 68,5; 2447 ; – ; – /Evilacio Chaves Ribeiro Junior; 570020081-4; 68,0; 2561 ; – ; – /Ewerton Machado Angelo; 572041520-4; 58,5; 7325 ; – ; 622 /Fabiano da Silva Costa; 570477011-1; 70,5; 1753 ; – ; – /Fabio de Aragao Santos; 571450718-0; 71,0; 1647 ; – ; – /Fabio Jose Homann Cordeiro; 570105046-2; 69,5; 2100 ; – ; – /Fabio Luiz da Costa Carrir; 571525062-0; 68,5; 2340 ; – ; – /Fabio Maia dos Santos; 570084549-8; 69,0; 2301 ; – ; – /Fabio Shindi Uchidate; 571442392-7; 70,5; 1707 ; – ; – /Fabio Torres Vital; 571633023-4; 70,5; 1836 ; – ; – /Fabricio Gabriel Ramalheiro Benato; 570034158-8; 68,0; 2598 ; – ; – /Fabricio Levi de Almeida Maciel; 571248139-9; 71,0; 1623 ; – ; – /Fagner da Silva Barroso; 570653732-0; 71,0; 1628 ; – ; – /Felipe Alves Cardozo; 571388476-3; 59,0; 7052 ; – ; 592 /Felipe Alves Lutz Pinheiro; 572151162-7; 68,0; 2517 ; – ; – /Felipe Augusto Gama de Oliveira; 571311144-6; 69,0; 2153 ; – ; – /Felipe Conegundes Riba; 570584552-0; 70,0; 1927 ; – ; – /Felipe de Oliveira de Souza; 571834114-8; 60,5; 6210 ; – ; 515 /Felipe Elemar Scholl; 570657581-0; 69,5; 2126 ; – ; – /Felipe Machado da Cunha Lima; 571317593-0; 69,0; 2224 ; – ; – /Felipe Marques Carvalho dos Santos; 571334623-8; 69,5; 2057 ; – ; – /Felipe Martiniano de Oliveira Scotolo; 572005483-3; 71,0; 1650 ; – ; – /Felipe Mendes Varella Carneiro; 571199372-5; 69,0; 2214 ; – ; – /Felipe Nascimento Rocha; 571547363-3; 69,0; 2234 ; – ; – /Felipe Pinho e Godinho; 571470850-3; 70,5; 1708 ; – ; – /Felipe Pinto da Silva; 571751976-0; 69,0; 2235 ; – ; – /Felipe Ribeiro Pessoa; 570063637-0; 68,5; 2452 ; – ; – /Felipe Ricardo Guntensperger Sousa; 571445747-0; 69,0; 2252 ; – ; – /Felipe Rodrigues de Oliveira; 570785224-7; 69,0; 2289 ; – ; – /Felipe Souza Vieira; 571503902-8; 70,0; 1988 ; – ; – /Felipe Tiburcio de Araujo; 571739584-4; 70,5; 1701 ; – ; – /Felipe Toledo Neves; 570668225-1; 68,0; 2555 ; – ; – /Felipe Ventura dos Santos; 571503020-0; 69,0; 2305 ; – ; – /Felipi Euzebio Arena Boarim; 571891482-9; 68,5; 2446 ; – ; – /Felix Francisco de Lira Neto; 571887307-0; 69,0; 2303 ; – ; – /Fernanda Araa Ferreira Frutuoso; 570137183-9; 70,5; 1764 ; – ; – /Fernanda Ferreira Barro; 572029121-1; 68,5; 2333 ; – ; – /Fernanda Formiga da Silva; 571476758-8; 70,5; 1724 ; – ; – /Fernanda Santiago Gomes; 571748788-3; 69,5; 2011 ; – ; – /Fernando Alves Nogueira; 571721248-8; 70,0; 1963 ; – ; – /Fernando Andrade dos Santos; 571123608-6; 69,0; 2155 ; – ; – /Fernando de Jesus Bonfim; 571053976-9; 70,5; 1693 ; – ; – /Fernando Oliveira Barbosa; 570327008-9; 68,0; 2537 ; – ; – /Fernando Rodrigues Cardoso; 572117791-4; 70,0; 1886 ; – ; – /Filipe de Oliveira Souza; 571840608-2; 68,5; 2347 ; – ; – /Filipe Santos da Silva; 571374981-9; 68,5; 2330 ; – ; – /Fillipe Glauco de Sena Gomes; 571456530-4; 69,0; 2222 ; – ; – /Flavio Augusto Agueda Pinto; 570674835-0; 68,5; 2498 ; – ; – /Flavio Caldeira de Araujo; 571290760-0; 68,5; 2427 ; – ; – /Flavio Peres Leite Neto; 571414679-2; 70,5; 1791 ; – ; – /Francisco Fernandes de Oliveira Junior; 571996070-3; 68,5; 2415 ; – ; – /Francisco Gilson Vieira de Sousa; 570081947-1; 70,5; 1688 ; – ; – /Francisco Henrique Lemos Andrade; 571858045-2; 69,0; 2226 ; – ; – /Francisco Jose da Silva Sousa Junior; 570777290-0; 69,0; 2157 ; – ; – /Francisco Lucas Lima e Silva; 570013686-8; 69,0; 2184 ; – ; – /Franklin Ted Lelis Silva Souza; 572067752-2; 69,5; 2035 ; – ; – /Gabriel Afonso Mirandella Merhi; 572046413-2; 69,0; 2307 ; – ; – /Gabriel Aguiar Leao Veras Gomes; 570801481-3; 69,0; 2231 ; – ; – /Gabriel Alcantara de Paiva; 571315478-7; 70,5; 1700 ; – ; – /Gabriel Araujo Duarte Costa; 571513561-4; 69,0; 2243 ; – ; – /Gabriel Baliza Rocha; 571087191-8; 69,0; 2204 ; – ; – /Gabriel Barbosa Gomes; 571196716-7; 59,0; 7120 ; – ; 596 /Gabriel Batista Barbosa de Carvalho; 571427915-2; 59,5; 6768 ; – ; 566 /Gabriel Beckman Ferreira Brito; 571599498-2; 70,0; 1934 ; – ; – /Gabriel Bettio Bonacina; 570682913-0; 68,5; 2460 ; – ; – /Gabriel Cabaleiro Peixoto; 571544769-2; 69,5; 2013 ; – ; – /Gabriel Cardoso Zago; 570124536-0; 69,0; 2311 ; – ; – /Gabriel Carvalho Polido; 571731783-2; 68,5; 2481 ; – ; – /Gabriel Costa Lopes; 571122893-3; 59,0; 7164 ; – ; 602 /Gabriel da Silva Simas; 571537351-0; 70,0; 1946 ; – ; – /Gabriel da Silva Souza; 570270198-0; 70,5; 1757 ; – ; – /Gabriel Dante Martins Mendes; 571342852-8; 69,5; 2083 ; – ; – /Gabriel de Aragao Esteves; 570786463-5; 60,0; 6558 ; – ; 549 /Gabriel de Araujo Alves; 571931986-3; 69,5; 2110 ; – ; – /Gabriel de Sousa Dacol; 571322375-3; 70,0; 1914 ; – ; – /Gabriel Felipe Machado de Oliiveira; 572042926-8; 68,5; 2357 ; – ; – /Gabriel Fortuna Serafim; 571680119-6; 68,0; 2593 ; – ; – /Gabriel Franco Cavalcanti Ferreira; 572159650-1; 71,0; 1643 ; – ; – /Gabriel Giovani Arcoverde de Melo Silva; 571826345-0; 61,5; 5892 ; – ; 478 /Gabriel Gnatkowski; 570033969-6; 69,0; 2211 ; – ; – /Gabriel Gomes da Silva; 570098443-5; 60,0; 6515 ; – ; 546 /Gabriel Goncalves Gomes; 572088816-3; 69,0; 2210 ; – ; – /Gabriel Henrique Lange Dias; 570958742-6; 69,5; 2113 ; – ; – /Gabriel Lima de Oliveira; 570427496-5; 70,0; 1843 ; – ; – /Gabriel Lopes Vieira; 570210561-0; 60,0; 6568 ; – ; 551 /Gabriel Martins de Miranda; 571028837-1; 69,5; 2102 ; – ; – /Gabriel Matsuo Kawai; 571787653-9; 70,0; 1925 ; – ; – /Gabriel Natal Coutinho; 571694620-7; 70,0; 1887 ; – ; – /Gabriel Oliveira Silva de Sousa; 571363507-4; 59,0; 7103 ; – ; 594 /Gabriel Pereira Veras; 570475757-0; 69,0; 2140 ; – ; – /Gabriel Ribeiro Noronha; 570552142-6; 68,5; 2420 ; – ; – /Gabriel Rios de Carvalho; 571885150-9; 70,0; 1897 ; – ; – /Gabriel Saraiva Frizzera; 570908886-6; 68,5; 2450 ; – ; – /Gabriel Silva Malta; 570367666-8; 71,0; 1639 ; – ; – /Gabriel Siqueira Campos de Oliveira; 571250749-2; 70,0; 2005 ; – ; – /Gabriel Siqueira Castro; 571309386-0; 69,0; 2208 ; – ; – /Gabriel Soares Moreira; 571982740-8; 69,0; 2326 ; – ; – /Gabriel Valderlan da Silva Almeida; 571956035-9; 57,0; 7928 ; – ; 670 /Gabriel Vieira Cavalcante; 570401764-0; 70,0; 1842 ; – ; – /Gabriel Yoshimi Barron Toyama; 571689656-5; 70,5; 1839 ; – ; – /Gabriela Alcantara Libero; 571472044-0; 68,5; 2351 ; – ; – /Gabriela Luz da Silva; 572156817-6; 69,0; 2300 ; – ; – /Gabriela Mello dos Santos; 571329435-4; 68,5; 2478 ; – ; – /Gedaias Eloi Brandao; 571932520-6; 58,0; 7572 ; – ; 647 /Gedalias Hugo de Oliveira Valentim; 571855021-5; 70,0; 1907 ; – ; – /Germano Sakassegava Goncalves da Costa; 571460885-5; 70,5; 1673 ; – ; – /Geysa Santos Soares; 570567675-2; 69,5; 2027 ; – ; – /Giovani Moraes de Souza; 571188331-1; 58,5; 7380 ; – ; 625 /Giovanna Santos Fantacini; 571880602-1; 69,0; 2217 ; – ; – /Giovanna Torquato Moura; 571164160-0; 70,5; 1787 ; – ; – /Giselle de Sousa Andrade; 570502232-4; 58,5; 7432 ; – ; 635 /Guilherme Alves Lopes; 571358647-8; 69,5; 2010 ; – ; – /Guilherme Carvalho Torres; 570727369-8; 70,5; 1678 ; – ; – /Guilherme Coelho Cruz; 571321759-0; 68,5; 2381 ; – ; – /Guilherme de Lima de Menezes; 571553629-3; 68,5; 2385 ; – ; – /Guilherme de Moraes Vassallo; 571869524-2; 70,5; 1805 ; – ; – /Guilherme de Oliveira Cavalcanti; 572102826-2; 69,5; 2128 ; – ; – /Guilherme de Souza Gomes; 571249302-5; 69,0; 2236 ; – ; – /Guilherme Felipe Ribeiro; 571291286-3; 70,0; 2001 ; – ; – /Guilherme Ferraz Ronha; 570874639-8; 70,5; 1745 ; – ; – /Guilherme Fumagali Marques; 571545936-1; 69,0; 2146 ; – ; – /Guilherme Goncalves Soares; 570799786-7; 71,0; 1634 ; – ; – /Guilherme Henrique dos Santos; 570933368-0; 69,0; 2308 ; – ; – /Guilherme Henrique Martins de Oliveira; 571177823-1; 68,5; 2462 ; – ; – /Guilherme Lopes Farto Fernandes; 571807337-9; 68,0; 2563 ; – ; – /Guilherme Machado de Souza; 572028257-5; 60,0; 6559 ; – ; 550 /Guilherme Magalhaes Freire; 571692836-6; 71,0; 1622 ; – ; – /Guilherme Oliveira de Sousa; 570329613-3; 69,0; 2242 ; – ; – /Guilherme Pereira; 570833271-7; 70,5; 1833 ; – ; – /Guilherme Rodrigues Silva de Carvalho; 572089765-5; 69,0; 2201 ; – ; – /Guilherme Santos Campos; 570663304-4; 68,5; 2439 ; – ; – /Guilherme Siqueira Brandao; 570039811-0; 60,0; 6605 ; – ; 556 /Guilherme Veloso dos Santos; 570712424-0; 70,5; 1681 ; – ; – /Guilherme Wilson Vieira dos Santos; 571305397-5; 60,5; 6235 ; – ; 519 /Gustavo Araujo de Oliveira; 571128807-1; 69,5; 2087 ; – ; – /Gustavo Costa Holanda; 572002432-5; 70,0; 1947 ; – ; – /Gustavo de Araujo Costa; 570086369-3; 68,0; 2508 ; – ; – /Gustavo Dolmen Reche; 571348819-0; 69,5; 2048 ; – ; – /Gustavo Gorki Scandarolli; 571865468-5; 70,5; 1684 ; – ; – /Gustavo Marques Melo; 570988470-0; 69,0; 2325 ; – ; – /Gustavo Meireles Lessa; 571720240-9; 69,0; 2219 ; – ; – /Gustavo Neri de Lima; 571162414-4; 68,5; 2445 ; – ; – /Gustavo Ribeiro Testa; 571970542-7; 68,0; 2588 ; – ; – /Gustavo Rodrigues Gualberto; 570611810-7; 70,0; 1997 ; – ; – /Gustavo Vinicius da Silva; 570254242-0; 69,5; 2051 ; – ; – /Gusthavo Ramos Miguel; 570445209-0; 59,0; 7165 ; – ; 603 /Guy Neves Barreto; 571959081-6; 69,0; 2182 ; – ; – /Hanyel Brenner Camargos de Paula; 572088584-1; 70,5; 1810 ; – ; – /Harreson de Oliveira Lima; 571533378-7; 69,5; 2021 ; – ; – /Heitor Sergio Guilherme Assis da Silva; 570435606-1; 70,5; 1829 ; – ; – /Heitor Soares Fernandes; 571849030-9; 69,0; 2186 ; – ; – /Helio George Carmo Silva; 570238884-5; 60,5; 6181 ; – ; 512 /Helio Jose da Silva Junior; 572178200-7; 68,0; 2567 ; – ; – /Hene Stuchi Saud; 571499200-0; 68,5; 2454 ; – ; – /Henrique Amorim Costa Melo; 570879384-6; 70,0; 1979 ; – ; – /Henrique Carvalho Wolski; 571189356-0; 69,5; 2125 ; – ; – /Henrique de Lima Mascarenhas Santos; 571150971-2; 60,5; 6295 ; – ; 526 /Henrique Greco Santana; 571762371-0; 70,0; 1987 ; – ; – /Henrique Marvin Souza da Silva; 570352083-8; 70,5; 1806 ; – ; – /Henrique Schaan Fernandes; 571157190-1; 70,5; 1796 ; – ; – /Hermano Drummond Mariani; 571925342-7; 69,0; 2265 ; – ; – /Hermogenes Ferreira dos Santos Geminianno; 570314283-2; 70,0; 1851 ; – ; – /Hernande Monteiro Bezerra; 571337114-1; 58,0; 7591 ; – ; 650 /Higor Gabriel Araujo Alves de Souza; 571423078-9; 68,5; 2406 ; – ; – /Homero Luiz Drews Felix; 571443439-0; 68,5; 2331 ; – ; – /Hudson Harca Chambarelli; 570560351-2; 70,0; 1900 ; – ; – /Hugo Alexandre da Costa Rodrigues; 570262937-5; 71,0; 1629 ; – ; – /Hugo Pierre Mendes dos Santos; 571810433-8; 68,5; 2441 ; – ; – /Hugo Vaz Sampaio; 571721723-7; 70,0; 1936 ; – ; – /Hyago Mendonca Vale; 570120030-2; 70,5; 1679 ; – ; – /Ian Leitao Ferreira; 570597845-6; 70,5; 1789 ; – ; – /Iarley Porto Cruz Moraes; 571982194-3; 68,0; 2505 ; – ; – /Igor Ferreira Jofre; 570904570-2; 68,5; 2434 ; – ; – /Igor Medeiros de Paula; 570543637-8; 61,5; 5891 ; – ; 477 /Igor Melo Junqueira; 571684216-9; 68,5; 2480 ; – ; – /Igor Vladimir Cunha de Alencar; 572029736-0; 69,0; 2291 ; – ; – /Ike Gabriel Rodrigues de Kenard; 571187770-8; 58,0; 7493 ; – ; 641 /Ilan de Sousa Rocha de Araujo; 571455082-2; 69,0; 2319 ; – ; – /Ina Loena Mendoza Boff; 571230307-9; 70,5; 1670 ; – ; – /Irlan Henriques da Silva; 570428036-7; 69,0; 2160 ; – ; – /Isaac Adriano de Andrade Reis; 570912790-9; 59,5; 6868 ; – ; 576 /Isaac de Lyra Junior; 572134042-2; 69,0; 2142 ; – ; – /Isaac Oliveira Marques; 571855589-5; 70,0; 1949 ; – ; – /Isabella Kuo; 571111351-8; 69,0; 2158 ; – ; – /Isabella Machado Doutor; 571754695-8; 69,0; 2298 ; – ; – /Isabella Oliveira Ribeiro da Paz; 570741186-9; 70,0; 1921 ; – ; – /Isack Rangel Haddad; 572002479-0; 70,5; 1720 ; – ; – /Isis Oliveira Szlachetka; 570393215-9; 71,0; 1646 ; – ; – /Ismael Alves Lima; 571563707-0; 70,0; 1885 ; – ; – /Ismael Machado da Silva; 570606389-3; 68,0; 2506 ; – ; – /Ismael Ribeiro Martins; 571408763-4; 58,5; 7309 ; – ; 619 /Israel Barreto Felix dos Santos; 571078806-0; 58,5; 7389 ; – ; 626 /Israel Vinicius Pereira; 571396067-6; 70,5; 1675 ; – ; – /Italo Alves Guimaraes; 570986289-3; 68,0; 2602 ; – ; – /Italo Aquino dos Santos; 570661322-4; 70,5; 1748 ; – ; – /Italo Bento de Araujo; 571613675-7; 70,5; 1676 ; – ; – /Italo Engers Marques; 571748224-6; 68,5; 2432 ; – ; – /Ivan Tavares Oliveira; 570789596-9; 70,5; 1669 ; – ; – /Ivo Marcos Leite Pereira; 571164755-5; 59,0; 7260 ; – ; 615 /Jailson Barros da Silva Junior; 571221977-7; 70,0; 1855 ; – ; – /Jaina Braga Barreto; 570015528-8; 68,5; 2421 ; – ; – /Jakelyne Oliveira Santos Lyra; 570990913-3; 61,0; 6025 ; – ; 495 /James Liao; 571216351-1; 69,5; 2112 ; – ; – /James Maxwel Quadro Coelho; 571943377-5; 69,5; 2017 ; – ; – /Jean Felippe Ferreira de Lacerda; 571696812-4; 70,0; 1864 ; – ; – /Jean Pierre Cordeiro Aboumrad; 571314559-0; 70,5; 1774 ; – ; – /Jefferson Alves Afonso; 571225748-9; 68,0; 2501 ; – ; – /Jefferson Henrique Ferreira Amorim; 570161646-1; 60,0; 6580 ; – ; 553 /Jefferson Martins Matos; 570039238-5; 70,5; 1760 ; – ; – /Jefferson Pereira da Silva; 571572909-3; 61,5; 5785 ; – ; 470 /Jefferson Silva Felix; 571868451-7; 59,0; 7032 ; – ; 589 /Jefferson Sousa Ribeiro de Jesus; 571847452-2; 68,0; 2559 ; – ; – /Jefferson William Furtado Cordeiro; 571397329-7; 59,5; 6814 ; – ; 570 /Jhonatan Goncalves dos Santos; 571012192-6; 59,0; 7170 ; – ; 605 /Joao Carlos da Silva Brito; 570638273-0; 70,0; 1984 ; – ; – /Joao Carlos Martins de Almeida; 571674108-6; 68,5; 2416 ; – ; – /Joao Cesari Filho; 571389099-4; 70,5; 1811 ; – ; – /Joao Enrique da Silva Bernaldino; 570436535-0; 69,0; 2274 ; – ; – /Joao Felipe Salomao Leitao Gadelha; 571333768-5; 70,5; 1828 ; – ; – /Joao Gilberto Lima Rocha Moreira Fernandes; 571138416-9; 69,0; 2294 ; – ; – /Joao Goncalves Borsato de Moraes; 570948003-3; 70,0; 2006 ; – ; – /Joao Guilherme Silva Gomes; 571335209-6; 70,0; 1960 ; – ; – /Joao Gustavo Borges e Souza; 571701962-2; 69,0; 2161 ; – ; – /Joao Henrique da Cruz Carmo; 571522040-0; 70,0; 1890 ; – ; – /Joao Lucas Silva Mota; 570738161-5; 69,5; 2012 ; – ; – /Joao Luiz Miranda Meyer; 571510409-5; 71,0; 1645 ; – ; – /Joao Marcelo Cunha da Silva; 570968126-3; 57,5; 7731 ; – ; 658 /Joao Marcos Coelho Dantas do Nascimento; 571233182-8; 70,5; 1798 ; – ; – /Joao Marcos Rodrigues Cardoso; 571677931-7; 70,5; 1831 ; – ; – /Joao Otavio de Aro Rezo Cardoso; 570050094-4; 69,5; 2114 ; – ; – /Joao Otavio Dimas Rocha Vianna; 571453188-7; 69,5; 2068 ; – ; – /Joao Paulo Brasil de Araujo; 571601896-2; 70,5; 1823 ; – ; – /Joao Paulo Costa e Souza; 570660861-3; 69,0; 2323 ; – ; – /Joao Paulo Neri dos Santos Soares; 570894948-9; 69,0; 2139 ; – ; – /Joao Pedro Anacleto Ferreira Machado; 571447290-6; 57,5; 7768 ; – ; 660 /Joao Pedro de Faria Oliveira; 571760536-2; 69,5; 2060 ; – ; – /Joao Pedro Freire Tertuliano; 570707607-0; 58,5; 7336 ; – ; 623 /Joao Pedro Marques Boa Sorte Soares; 571640497-4; 60,5; 6425 ; – ; 538 /Joao Pedro Monteiro Ferreira; 572165580-4; 68,0; 2516 ; – ; – /Joao Pedro Neves Queiroz; 571633916-1; 68,5; 2500 ; – ; – /Joao Pedro Pereira Braz; 571489874-7; 70,0; 1973 ; – ; – /Joao Pedro Rodrigues Alves; 571568894-3; 68,0; 2528 ; – ; – /Joao Victor Cavalcante Miranda; 571457617-4; 71,0; 1631 ; – ; – /Joao Victor Correa; 571460899-0; 58,5; 7291 ; – ; 617 /Joao Victor da Silva; 571619236-9; 70,5; 1755 ; – ; – /Joao Victor Valadares Fernandes; 571870321-4; 59,0; 7225 ; – ; 610 /Joao Vitor Almeida Rodrigues Magalhaes; 570000378-9; 70,0; 1856 ; – ; – /Joao Vitor de Oliveira Souza Fernandes de Castro; 571394238-7; 70,5; 1815 ; – ; – /Joao Vitor Ferreira da Silva; 572166470-3; 71,0; 1649 ; – ; – /Joao Vitor Ribeiro Goncalves; 571455870-6; 60,5; 6293 ; – ; 525 /Joao Vitor Silva Garcia; 572109883-4; 69,0; 2256 ; – ; – /Joao Vitor Yoshio Fernandes Yokoyama; 570650549-2; 69,0; 2328 ; – ; – /Joaquim Jose da Trindade Junior; 571535686-8; 70,5; 1778 ; – ; – /Joas Ramos de Santana; 571200637-9; 70,0; 1884 ; – ; – /Joellen Aparecida Batista Silva; 570770940-4; 69,0; 2141 ; – ; – /John Correa Gerber; 571487389-9; 69,0; 2179 ; – ; – /Johnatas Sousa Nunes; 571870529-5; 58,0; 7542 ; – ; 646 /Joiscilene Ferreira de Oliveira; 571662851-5; 60,0; 6494 ; – ; 545 /Jonas Martins da Silva; 571473182-7; 61,0; 6085 ; – ; 501 /Jonas Santos Lima; 571211960-3; 69,5; 2120 ; – ; – /Jonathan da Silva Bandeira; 571183473-0; 69,5; 2032 ; – ; – /Jonathan Felipe Soares de Oliveira; 571315683-3; 68,0; 2502 ; – ; – /Jonathas Azevedo Silva; 571327639-5; 58,5; 7472 ; – ; 639 /Jorge Luiz Frasson dos Santos; 571171027-0; 68,0; 2568 ; – ; – /Jorge Massanori Guskuma; 572066199-7; 69,0; 2190 ; – ; – /Jose Afonso Lajas Sanches; 571529962-0; 70,0; 1903 ; – ; – /Jose Carlos Goncalves Souza Santos Antunes; 571917813-6; 69,5; 2041 ; – ; – /Jose Fortes Neto; 571219151-7; 59,5; 6824 ; – ; 572 /Jose Guilherme Chaves Menezes; 571940697-6; 69,0; 2266 ; – ; – /Jose Guilherme Nascimento Vieira da Silva; 571606101-4; 68,0; 2509 ; – ; – /Jose Guilherme Regis Santos Carvalho; 571554713-9; 68,0; 2519 ; – ; – /Jose Lucas Viana Morais; 570880976-9; 60,0; 6731 ; – ; 563 /Jose Manuguerra; 571359774-5; 70,5; 1825 ; – ; – /Jose Marcos Vinicius Andrade Gois; 570006312-0; 68,0; 2522 ; – ; – /Jose Mateus Cunha Marques; 570788329-1; 69,0; 2262 ; – ; – /Jose Nilton dos Santos Oliveira; 570052395-8; 68,5; 2470 ; – ; – /Jose Pedro Vaz da Silva dos Santos; 570560013-3; 70,5; 1776 ; – ; – /Jose Pires de Moura Neto; 570833248-9; 68,0; 2533 ; – ; – /Jose Ricardo Campos Brandao Silva; 571111684-6; 70,0; 1983 ; – ; – /Jose Roberto de Melo Filho; 571595596-4; 70,5; 1661 ; – ; – /Jose Robertty de Freitas Costa; 570243703-6; 68,5; 2334 ; – ; – /Jose Tavares de Araujo Filho; 571649316-1; 70,5; 1666 ; – ; – /Jose Vicente Lobo Moro; 571082976-9; 70,0; 1942 ; – ; – /Jose Vinicius de Lima Massarico; 571600151-1; 69,0; 2281 ; – ; – /Jose Wilker Faustino Gomes; 571675127-5; 59,5; 6903 ; – ; 580 /Joselino Pereira dos Santos; 571479972-9; 68,5; 2408 ; – ; – /Juan Hatzfeld dos Santos; 572103042-5; 70,5; 1711 ; – ; – /Julia Eduarda Miranda de Sousa; 571953700-0; 68,5; 2373 ; – ; – /Julian Geiger Nunes; 572029072-6; 69,0; 2233 ; – ; – /Juliana de Jesus Pereira; 571315221-5; 61,0; 5969 ; – ; 490 /Juliana Goncalves Borges; 571060135-5; 69,0; 2285 ; – ; – /Juliene da Silva Ferreira; 571949583-1; 58,5; 7403 ; – ; 631 /Julio Cesar da Silva Freitas; 572046391-8; 68,0; 2562 ; – ; – /Julio Cesar Martiniano Costa; 571017824-7; 68,5; 2483 ; – ; – /Julio Cezar Alves Gama; 572169729-7; 69,0; 2202 ; – ; – /Julio Cezar Marsilio; 571278250-5; 70,5; 1680 ; – ; – /Julio Manoel Timoteo Neto; 571201902-4; 68,5; 2389 ; – ; – /Juvenal Martins dos Santos Netto; 572008211-0; 68,5; 2411 ; – ; – /Kaio Marques Fonseca; 570911297-9; 60,5; 6389 ; – ; 534 /Kaio Natan Boasquives Mutz; 572046855-7; 70,0; 1915 ; – ; – /Kaio Raphael Zaniboni; 570218107-7; 61,0; 6151 ; – ; 508 /Kaique Mateus da Silva; 571059947-3; 59,5; 6874 ; – ; 577 /Kaue Patrick de Oliveira; 571268515-2; 70,5; 1803 ; – ; – /Kaynnan Aparecido Marques Felix; 571338569-6; 69,5; 2026 ; – ; – /Kelvin da Silva Cavalcanti; 571312197-3; 69,0; 2245 ; – ; – /Kelvyn dos Santos; 570188964-1; 69,5; 2081 ; – ; – /Kevin Moreira de Sousa; 570014239-6; 70,5; 1820 ; – ; – /Laerte Vidal Junior; 570666670-3; 68,5; 2370 ; – ; – /Lailson Milhomem Lima; 570764378-9; 60,0; 6604 ; – ; 555 /Lairton Souza Borja; 571897284-1; 68,5; 2431 ; – ; – /Lais Ramos Barbosa; 571328993-9; 61,5; 5859 ; – ; 475 /Lais Uchoa Rabelo Mendes; 571971185-1; 69,5; 2103 ; – ; – /Larissa Dalimar Lima Viana; 571567316-8; 70,5; 1737 ; – ; – /Larissa Geovana Nascimento dos Santos; 570553439-3; 59,0; 7254 ; – ; 613 /Larissa Pinheiro Constanti Marcante; 571015650-7; 69,5; 2115 ; – ; – /Larissa Ribeiro Lopes; 571994819-0; 70,0; 1867 ; – ; – /Laryssa Dias Vicente; 571727188-4; 59,5; 6815 ; – ; 571 /Lea Beatriz Ribas Mariz de Araujo; 571038040-9; 69,5; 2050 ; – ; – /Leandro Coelho Delgado; 572113004-9; 68,5; 2360 ; – ; – /Leandro Ferreira Machado; 571920811-9; 69,0; 2159 ; – ; – /Leandro Goncalves Lima; 570970276-0; 70,0; 1968 ; – ; – /Leandro Ramalho Motta Ferreira; 571846392-3; 68,0; 2596 ; – ; – /Leandro Vilela Matthias; 571143311-1; 68,5; 2368 ; – ; – /Leo Fabricio Cavalcante de Medeiros; 571193908-6; 70,0; 1874 ; – ; – /Leonardo Alexandre Ferreira Lins; 570033718-3; 70,5; 1747 ; – ; – /Leonardo Bicalho Vasconcelos; 570593007-9; 69,0; 2227 ; – ; – /Leonardo Bitencourt Pires Caldas; 571550875-4; 69,0; 2164 ; – ; – /Leonardo de Campos Vieira; 571011457-4; 69,5; 2078 ; – ; – /Leonardo de Freitas Vieira Santos; 571060638-3; 69,5; 2067 ; – ; – /Leonardo Gargitter; 571508624-8; 69,0; 2237 ; – ; – /Leonardo Katsuki Hiramatsu Rocha; 570076672-1; 68,0; 2556 ; – ; – /Leonardo Laurentino Martins Neto; 570334519-6; 59,0; 7222 ; – ; 609 /Leonardo Madeira Trajano; 571245216-2; 70,0; 1959 ; – ; – /Leonardo Marcel Felix Rocha; 571422291-7; 69,0; 2178 ; – ; – /Leonardo Mota da Silva Santos; 571247268-5; 69,5; 2086 ; – ; – /Leonardo Ribeiro Ledesma; 571565637-0; 68,0; 2518 ; – ; – /Leonardo Sousa Alves; 571636603-8; 68,5; 2393 ; – ; – /Leonardo Vedovate; 570026003-8; 69,0; 2229 ; – ; – /Leonardo Verbeno Pereira; 571274659-5; 69,5; 2055 ; – ; – /Leone Andrade Campos; 571570927-3; 69,0; 2322 ; – ; – /Leticia Albuquerque de Franca; 571903974-9; 70,5; 1752 ; – ; – /Leticia Pinho da Silva; 572160251-0; 70,5; 1715 ; – ; – /Lincoln Eduardo Santos de Souza; 572165038-7; 70,0; 1993 ; – ; – /Lincoln Gato Pacheco; 571369065-7; 70,0; 1850 ; – ; – /Lisandra Souza Cunha; 571568413-0; 61,0; 5949 ; – ; 485 /Livia Ribeiro Jales; 571982435-9; 58,5; 7415 ; – ; 633 /Liz Carolina Jaber Costato; 571662998-2; 68,5; 2485 ; – ; – /Lorenzo Turazzi Luchtemberg Bovi de Sa; 570052793-2; 70,0; 1976 ; – ; – /Lorenzo Windmoller Martins; 571520452-1; 69,0; 2156 ; – ; – /Lourenco Job Bonuma; 571450746-9; 70,5; 1775 ; – ; – /Lourival da Conceicao Pereira Junior; 572100187-5; 68,0; 2513 ; – ; – /Luan Alves Freitas; 571438166-6; 68,5; 2336 ; – ; – /Luan Ferreira de Almeida; 571979445-1; 59,5; 6887 ; – ; 579 /Luan Silva Barreto; 570119659-4; 69,0; 2317 ; – ; – /Luana de Freitas Feijao; 570897658-3; 69,5; 2084 ; – ; – /Luca Romero Merson; 571447030-0; 69,0; 2324 ; – ; – /Lucas Alves Afonso; 571079816-6; 70,0; 1933 ; – ; – /Lucas Atsuo Ito; 570935450-3; 70,5; 1703 ; – ; – /Lucas Correa Aranha; 571977601-0; 68,5; 2429 ; – ; – /Lucas Cosso Faria Queiroz Pacheco; 571371482-2; 70,5; 1784 ; – ; – /Lucas da Silva Dias; 572000486-0; 69,0; 2270 ; – ; – /Lucas David Canellas; 571770693-6; 60,5; 6291 ; – ; 524 /Lucas de Albuquerque Zotta Lopes; 570597723-3; 69,0; 2165 ; – ; – /Lucas de Moraes Lopes; 570243891-9; 69,0; 2230 ; – ; – /Lucas de Oliveira Torres Ribeiro; 570551063-1; 70,5; 1726 ; – ; – /Lucas dos Santos Pacheco; 570736723-3; 69,5; 2028 ; – ; – /Lucas Ferreira Veras Nunes; 571791570-8; 68,5; 2479 ; – ; – /Lucas Glanzmann Werneck; 571559065-3; 70,5; 1768 ; – ; – /Lucas Goncalves Campos; 571548336-6; 68,5; 2410 ; – ; – /Lucas Goncalves dos Santos; 570208724-8; 59,5; 6941 ; – ; 584 /Lucas Goncalves Randolli; 571562295-3; 68,5; 2496 ; – ; – /Lucas Henrique Correia da Rocha; 572117727-0; 70,5; 1797 ; – ; – /Lucas Lopes de Matos; 571768713-9; 69,5; 2075 ; – ; – /Lucas Montovani da Silva; 570930628-0; 69,0; 2302 ; – ; – /Lucas Oliveira dos Santos; 571452676-9; 58,5; 7346 ; – ; 624 /Lucas Oliveira Marques da Rocha; 570109015-3; 70,5; 1817 ; – ; – /Lucas Petit de Aragao; 570929477-4; 70,5; 1725 ; – ; – /Lucas Pilar Alves da Silva; 571162851-8; 68,0; 2576 ; – ; – /Lucas Renatho Gomes de Pontes; 571351077-1; 69,0; 2315 ; – ; – /Lucas Resende de Sousa Amaral; 571584736-0; 69,5; 2023 ; – ; – /Lucas Rodrigues Baldez; 571218227-0; 61,0; 5936 ; – ; 483 /Lucas Rodrigues Vasconcelos; 571222474-2; 70,5; 1723 ; – ; – /Lucas Romer Leao; 572016543-7; 70,5; 1671 ; – ; – /Lucas Tancredi de Matos; 571822568-9; 68,0; 2540 ; – ; – /Lucas Teles dos Santos; 571251618-0; 58,5; 7317 ; – ; 621 /Lucas Trindade Macedo; 571411403-4; 61,0; 5957 ; – ; 487 /Lucas Trindade Martinelli; 570405903-1; 70,0; 1916 ; – ; – /Lucas Yamaguti da Costa; 570405916-8; 69,5; 2066 ; – ; – /Lucca Fortes Toledo; 571426454-4; 70,0; 1964 ; – ; – /Lucca Zaghi de Oliveira; 571927336-5; 69,0; 2209 ; – ; – /Luccas Borges Guimaraes; 571676330-9; 69,5; 2039 ; – ; – /Luciano Saade Minervino; 571658302-8; 70,5; 1762 ; – ; – /Luis Antonio Benjamim Flexa; 571140076-4; 60,5; 6382 ; – ; 533 /Luis Augusto Toscano Guimaraes; 572035955-1; 69,0; 2145 ; – ; – /Luis de Sousa Ferreira Neto; 570809822-0; 68,5; 2433 ; – ; – /Luis Felipe de Farias Alves; 571945195-4; 70,0; 1940 ; – ; – /Luis Fernando Martins dos Santos; 571583770-5; 70,0; 1966 ; – ; – /Luis Guilherme Moraes Lutterbach Pereira; 570530237-1; 68,0; 2577 ; – ; – /Luis Henrique da Silva Paulo; 571224442-8; 60,5; 6171 ; – ; 510 /Luis Lourenco de Oliveira Filho; 570089773-8; 69,0; 2150 ; – ; – /Luis Roberto de Jesus Soares; 571459652-8; 61,0; 6078 ; – ; 500 /Luiz Alberto Barreto de Matos Filho; 571170138-0; 61,0; 5963 ; – ; 488 /Luiz Antonio Omena Cabral de Melo; 571708220-5; 68,5; 2365 ; – ; – /Luiz Carlos da Silva Araujo; 571921345-7; 57,5; 7781 ; – ; 661 /Luiz Carlos Mendes Souza; 571619895-8; 68,5; 2386 ; – ; – /Luiz Claudio Vicente de Farias; 571919719-0; 69,5; 2036 ; – ; – /Luiz Eduardo Trindade Mituiti; 571084569-8; 70,5; 1794 ; – ; – /Luiz Felipe Neves Tozato; 571309896-5; 68,5; 2398 ; – ; – /Luiz Fernando Coelho Passos; 571513475-6; 68,0; 2571 ; – ; – /Luiz Fernando da Costa Gontijo; 570585195-4; 70,5; 1795 ; – ; – /Luiz Fernando dos Santos Carvalho; 571844756-2; 70,0; 1875 ; – ; – /Luiz Fernando Fusco; 571452609-0; 68,0; 2586 ; – ; – /Luiz Francisco Almeida Plens de Quevedo; 571971087-5; 69,5; 2116 ; – ; – /Luiz Gustavo de Marchi Brito; 570906217-8; 68,5; 2489 ; – ; – /Luiz Gustavo Martins Leao da Cunha; 572165560-0; 68,5; 2425 ; – ; – /Luiz Gustavo Neves de Oliveira; 571709495-8; 70,5; 1721 ; – ; – /Luiz Henrique dos Anjos Santos; 571567317-6; 60,0; 6575 ; – ; 552 /Luiz Henrique Medeiros dos Santos; 570751435-4; 70,5; 1749 ; – ; – /Luiz Henrique Pereira Martins; 570307772-2; 70,5; 1766 ; – ; – /Luiz Henrique Torres Kuranaga; 571962681-1; 69,0; 2218 ; – ; – /Luiz Mateus Santana Corazolla; 571073665-0; 70,5; 1801 ; – ; – /Luiz Mauro Duarte Brandolt; 570386925-6; 68,5; 2418 ; – ; – /Lurdes Vitoria Rodrigues Duque; 571392365-3; 60,5; 6376 ; – ; 532 /Maicon Barbosa Inocencio; 571655059-5; 69,0; 2299 ; – ; – /Maique Pereira; 571112384-1; 59,0; 7040 ; – ; 590 /Maisa Vale Moreira; 572029428-7; 70,0; 1995 ; – ; – /Manoel Messias Andrade Lima Neto; 570961946-3; 70,0; 1955 ; – ; – /Manuel Cardoso Cruz Filho; 570870791-1; 70,5; 1740 ; – ; – /Marcel Henrique Trabuco; 570078581-0; 69,0; 2249 ; – ; – /Marcel Silveira de Jesus; 570930106-7; 71,0; 1653 ; – ; – /Marcello Adriano Porto de Moraes; 570906487-6; 69,5; 2134 ; – ; – /Marcelo Avelino de Medeiros; 571792344-3; 71,0; 1636 ; – ; – /Marcelo de Souza Estrela; 571438430-0; 69,0; 2188 ; – ; – /Marcelo Henrique Figueiredo de Menezes; 572012812-7; 70,0; 1998 ; – ; – /Marcelo Nunes Ferreira; 571588709-4; 69,5; 2022 ; – ; – /Marcio Batista Figueiredo; 571982965-8; 70,0; 1883 ; – ; – /Marcio Bruno Damasceno Miranda Nolasco; 571102320-3; 70,5; 1840 ; – ; – /Marcio Gabriel Roque Mendes; 572021962-0; 60,5; 6229 ; – ; 517 /Marcio Guilherme Cirqueira Ribeiro; 571452977-5; 70,5; 1664 ; – ; – /Marcio Moraes de Almeida; 570224838-0; 69,0; 2144 ; – ; – /Marcio Pedro Rodrigues Junior; 570513519-4; 57,5; 7753 ; – ; 659 /Marco Andre de Almeida Nogueira Schmidt; 571754718-0; 68,5; 2376 ; – ; – /Marco Antonio Goncalves da Silva Kaliki; 571594948-9; 60,5; 6283 ; – ; 523 /Marco Aurelio Moscato; 572081441-1; 68,5; 2484 ; – ; – /Marco Tulio Nascimento da Silva; 571669574-0; 61,0; 6071 ; – ; 499 /Marcos Abreu Bartolozzi; 570527726-6; 69,0; 2241 ; – ; – /Marcos Antonio Silva de Barros; 570026119-1; 68,5; 2457 ; – ; – /Marcos Assuero da Silva Cruz; 572031380-5; 70,0; 1985 ; – ; – /Marcos Davi Lima da Silva; 571031230-7; 69,0; 2290 ; – ; – /Marcos Filipe Ferreira Poleto; 571413952-6; 69,0; 2284 ; – ; – /Marcos Guilherme da Silva Filho; 570887568-8; 69,0; 2149 ; – ; – /Marcos Henrique Rodrigues Caus; 570900466-2; 70,5; 1754 ; – ; – /Marcos Jose Oliveira dos Santos Filho; 571453193-8; 68,5; 2396 ; – ; – /Marcos Paulo Dias Candido; 571247968-4; 68,5; 2377 ; – ; – /Marcos Paulo Guariento Bastida; 571521053-2; 69,0; 2213 ; – ; – /Marcos Tiago Viana Ferreira Henriques; 571744205-6; 70,5; 1809 ; – ; – /Marcus Vinicius Bravim Alves; 571170313-0; 68,0; 2535 ; – ; – /Marcus Vinicius Marinho Senise; 570067602-8; 71,0; 1633 ; – ; – /Maria Cecilia Maia Veiga; 572117327-0; 68,0; 2557 ; – ; – /Maria Eduarda Cardoso Russier; 570735937-0; 68,0; 2581 ; – ; – /Maria Eduarda Faversani Furtado; 571695732-1; 70,0; 2003 ; – ; – /Maria Eduarda Moreira dos Santos; 570738381-4; 69,5; 2018 ; – ; – /Maria Fernanda Baia Silva; 571549872-8; 70,0; 1849 ; – ; – /Maria Isabel Fernandes dos Santos; 571233565-0; 70,5; 1807 ; – ; – /Maria Luiza Barreto Escobar; 570423687-2; 68,5; 2409 ; – ; – /Maria Luiza Rosestolato Araujo; 571327613-2; 69,0; 2273 ; – ; – /Mariana de Paula Correa Silva; 571936255-9; 69,0; 2254 ; – ; – /Mariana Mendes Figueiredo Gomes; 571731615-3; 70,0; 1857 ; – ; – /Mariana Perdiz Uaquim da Silva; 570987156-4; 70,5; 1692 ; – ; – /Mariana Serafim Morais; 570669764-8; 69,5; 2062 ; – ; – /Marianna Ariel Soares Silva Vieira; 571387630-9; 69,5; 2038 ; – ; – /Mario Oliveira Bianez; 571960475-0; 70,5; 1687 ; – ; – /Mateus Adriano de Oliveira Pinheiro; 570263516-6; 68,5; 2354 ; – ; – /Mateus Damasceno Sodre Mendes; 571324078-7; 70,0; 1975 ; – ; – /Mateus Fellipe Alves Lopes; 571391282-6; 68,0; 2504 ; – ; – /Mateus Filipe Martins Cruz; 572006274-8; 70,5; 1781 ; – ; – /Mateus Freitas Cavalcanti; 570724777-3; 70,5; 1741 ; – ; – /Mateus Gomes da Silva Fonteles; 570640471-5; 68,5; 2459 ; – ; – /Mateus Noronha Lapadula; 570214004-5; 68,5; 2384 ; – ; – /Mateus Rodrigues Pereira; 570873869-5; 69,5; 2096 ; – ; – /Mateus Souza Falcao; 571917074-3; 70,5; 1783 ; – ; – /Matheus Andrade Monteiro; 571400453-5; 68,0; 2595 ; – ; – /Matheus Antonio Marques da Silva; 571919758-9; 69,0; 2168 ; – ; – /Matheus Barbosa Ferrari; 572061297-5; 69,5; 2044 ; – ; – /Matheus Barcelos de Carvalho; 570859661-7; 69,0; 2269 ; – ; – /Matheus Camargo Pellanda; 571750276-7; 68,5; 2372 ; – ; – /Matheus Carvalho Cardoso; 571065636-5; 69,5; 2054 ; – ; – /Matheus de Andrade Silva; 571412505-7; 70,5; 1790 ; – ; – /Matheus Felipe Calisto; 571975096-3; 61,0; 5945 ; – ; 484 /Matheus Felix da Silva; 570257284-4; 60,5; 6480 ; – ; 543 /Matheus Henrique de Souza Sales; 570779991-4; 70,5; 1767 ; – ; – /Matheus Henrique Rodrigues Magalhaes; 571504570-7; 60,5; 6413 ; – ; 535 /Matheus Jose Cruxen Marra Silveira; 571350000-8; 68,0; 2573 ; – ; – /Matheus Marins Damasceno do Carmo; 570580171-0; 68,5; 2423 ; – ; – /Matheus Martins de Carvalho; 570112922-4; 69,5; 2029 ; – ; – /Matheus Pereira Gomes Moraes; 570010051-4; 70,0; 1982 ; – ; – /Matheus Ribeiro Alencar; 572110614-6; 70,0; 1880 ; – ; – /Matheus Schappo Silva; 571200856-0; 68,5; 2438 ; – ; – /Matheus Souza Soares; 571987769-3; 58,5; 7397 ; – ; 628 /Matheus Vinicius Cirino e Silva; 571330673-2; 69,0; 2314 ; – ; – /Mauricio Alves Santos; 571958689-4; 57,5; 7845 ; – ; 666 /Mauricio da Mota Porelli Dolinski; 571320848-9; 70,5; 1683 ; – ; – /Mauricio de Moura dos Santos; 570414550-6; 68,5; 2350 ; – ; – /Mauricio Vieira Leal; 571914889-7; 70,5; 1730 ; – ; – /Maurilio Cavalcanti de Assis; 572110310-5; 70,0; 1841 ; – ; – /Mauro Alan Simoes Guedes; 570729641-4; 60,0; 6554 ; – ; 548 /Max David Ferreira de Souza; 571089466-9; 68,5; 2356 ; – ; – /Mayrom Guilherme Silva Oliveira; 571585581-7; 58,0; 7513 ; – ; 644 /Micael Jordy Lima Cruz; 570521766-1; 70,0; 1929 ; – ; – /Michael Jorge Mauad; 571500487-9; 68,0; 2574 ; – ; – /Michel Cruz do Nascimento; 571572650-0; 69,5; 2104 ; – ; – /Michel Rodrigo Nunes Arruda; 572140332-9; 69,0; 2310 ; – ; – /Michelangelo Jose de Mello Lima e Souza Lopes; 571987697-0; 71,0; 1654 ; – ; – /Michele de Jesus Holanda Melo; 570909737-6; 68,5; 2374 ; – ; – /Michele Kaiser Vieira Betiati; 571509261-3; 68,0; 2582 ; – ; – /Miguel Arcanjo Avila; 571321956-0; 68,5; 2358 ; – ; – /Miguel Bruning Filho; 571536827-4; 69,0; 2318 ; – ; – /Miguel Zaqueu Lourenco Araujo; 571309789-5; 70,5; 1758 ; – ; – /Miller Eduardo Barbosa; 571792815-0; 68,5; 2379 ; – ; – /Moises Pereira Nicolau Rodrigues; 571664804-8; 69,0; 2263 ; – ; – /Murilo Antonio da Silva Rocioli; 572003094-5; 70,0; 2004 ; – ; – /Murilo dos Santos Amaral; 571366048-7; 69,5; 2127 ; – ; – /Murilo Schreiner Ortiz; 570655965-2; 70,5; 1804 ; – ; – /Natalia Ganiku Dini; 571325658-3; 70,0; 1937 ; – ; – /Natalia Pereira Lavra; 570889752-0; 70,0; 1893 ; – ; – /Natan Santos de Araujo; 571686851-9; 70,5; 1739 ; – ; – /Nathan dos Santos Diniz; 570654198-7; 59,5; 6825 ; – ; 573 /Nathan Machado dos Santos; 571561800-9; 68,0; 2601 ; – ; – /Nathan Manera Magalhaes; 571749161-0; 68,0; 2524 ; – ; – /Naually Pereira Sejimo de Avila; 570789270-8; 57,5; 7816 ; – ; 663 /Nayara Lane de Souza; 571034751-3; 69,5; 2056 ; – ; – /Nelson Goncalves Cardoso Neto; 571884911-8; 68,0; 2514 ; – ; – /Nicholas Teodoro Dutra; 571993501-1; 69,0; 2239 ; – ; – /Nicolas Chagas Souza; 571850407-3; 69,5; 2098 ; – ; – /Nielson da Silva Pinho; 571724340-6; 70,5; 1699 ; – ; – /Nilson Takayuki Sasaki; 571913749-3; 70,0; 1986 ; – ; – /Octavio Gomes da Silveira Junior; 571561069-1; 70,5; 1710 ; – ; – /Otavio Henrique Samuel dos Santos Fina; 571011619-9; 59,0; 7242 ; – ; 611 /Otavio Henrique Santos de Lima Duarte; 571621382-3; 70,5; 1706 ; – ; – /Otavio Luiz Martin Santos; 571075106-0; 68,0; 2565 ; – ; – /Paloma Carolina Barron Sales; 571240540-9; 68,5; 2471 ; – ; – /Paola de Oliveira Abel; 571790715-0; 70,5; 1792 ; – ; – /Patrick Aquer Trajano; 571318539-1; 69,0; 2271 ; – ; – /Patrick Araujo de Almeida; 571712502-9; 59,0; 7253 ; – ; 612 /Patrick de Souza Freitas Silva; 571898999-7; 69,0; 2205 ; – ; – /Paulo Caue Kruger Costa; 570809044-9; 68,5; 2390 ; – ; – /Paulo Eduardo Munis Barbosa e Caires; 571367531-5; 68,5; 2466 ; – ; – /Paulo Henrique Lasmar Teles; 571345434-0; 68,5; 2335 ; – ; – /Paulo Ricardo de Figueiredo Ramos; 572037998-0; 69,5; 2107 ; – ; – /Paulo Ricardo Kenshun Nakaima; 571596876-2; 70,5; 1660 ; – ; – /Paulo Sena Ferreira Filho; 571404379-0; 68,0; 2542 ; – ; – /Paulo Victor de Menezes Lopes; 570511544-1; 70,0; 1869 ; – ; – /Paulo Victor Martins Xavier de Souza; 570977590-9; 70,0; 1878 ; – ; – /Paulo Vinicius Baleeiro Ferreira; 571599665-8; 70,0; 1981 ; – ; – /Paulo Vitor de Araujo Garcia; 571174738-0; 70,5; 1770 ; – ; – /Pedro Boari Santos; 570826060-8; 60,5; 6418 ; – ; 536 /Pedro Borges Pio; 571697770-0; 69,5; 2034 ; – ; – /Pedro Costa dos Santos; 570962731-9; 61,5; 5837 ; – ; 473 /Pedro Costa Resende Faleiros; 570448338-0; 70,5; 1714 ; – ; – /Pedro de Oliveira Fernandes Couto; 571686151-0; 69,5; 2080 ; – ; – /Pedro Duarte Alvim; 570490367-1; 68,0; 2580 ; – ; – /Pedro Henrique Almeida Oliveira; 571445888-9; 69,0; 2280 ; – ; – /Pedro Henrique Araujo Leite Antunes; 571543698-3; 69,0; 2287 ; – ; – /Pedro Henrique Barboza da Silva; 571513831-7; 57,5; 7825 ; – ; 664 /Pedro Henrique Borges da Silva; 572146294-5; 70,5; 1835 ; – ; – /Pedro Henrique Galeski; 571480789-4; 70,0; 1954 ; – ; – /Pedro Henrique Melo de Sousa; 571015931-0; 70,5; 1750 ; – ; – /Pedro Henrique Oliveira Belato; 571648360-8; 68,0; 2503 ; – ; – /Pedro Henrique Oliveira de Moura; 571862606-2; 68,0; 2579 ; – ; – /Pedro Icaro dos Santos Ferreira; 572172596-9; 70,5; 1765 ; – ; – /Pedro Leonel Teixeira Fernandes; 571287876-5; 68,0; 2520 ; – ; – /Pedro Lopes de Oliveira; 571903192-4; 69,5; 2047 ; – ; – /Pedro Luis Lopes de Moraes; 570399384-8; 69,0; 2259 ; – ; – /Pedro Luiz Goncalves Fuschino; 571692306-7; 68,5; 2395 ; – ; – /Pedro Magno Xavier e Braga; 571189254-0; 68,5; 2487 ; – ; – /Pedro Menezes Santos; 571392605-0; 69,5; 2064 ; – ; – /Pedro Moraes Soares; 571391536-8; 70,0; 1912 ; – ; – /Pedro Victor Lima Batista; 571366738-4; 70,0; 1876 ; – ; – /Pedro Vitor Pedroza Freitas; 572143041-5; 68,5; 2413 ; – ; – /Pedro Willyam Bomfim e Silva Calheiros; 570138076-2; 58,5; 7461 ; – ; 638 /Peterson Vasconcelos Teixeira de Freitas; 571178843-9; 68,5; 2467 ; – ; – /Philippe Silva Sotero; 571296026-5; 70,0; 1924 ; – ; – /Phillipe Del Corno Leite; 570979089-4; 71,0; 1627 ; – ; – /Plinio Soares Aredes; 570167642-0; 69,5; 2033 ; – ; – /Poliana Ribeiro Arcelino de Macedo; 570643259-2; 58,0; 7662 ; – ; 652 /Policarpo de Deus Caetano; 571795583-9; 69,5; 2074 ; – ; – /Rafael Afonso de Souza; 571578105-0; 60,0; 6691 ; – ; 561 /Rafael Cavalcante Dinardi; 571903285-0; 68,5; 2456 ; – ; – /Rafael da Costa Fonseca; 570767406-3; 69,0; 2225 ; – ; – /Rafael da Costa Roriz; 570296622-2; 68,0; 2599 ; – ; – /Rafael da Costa Rossi de Oliveira; 571659580-5; 69,5; 2119 ; – ; – /Rafael Felipe Pantoja Sales; 571579776-1; 68,0; 2589 ; – ; – /Rafael Fernandes Stopa; 572033517-2; 70,0; 1950 ; – ; – /Rafael Leandro de Camargo Couto; 570492794-0; 69,0; 2193 ; – ; – /Rafael Leone Inacio da Costa; 571882335-0; 69,0; 2296 ; – ; – /Rafael Moreira Abreu; 571951217-9; 68,5; 2497 ; – ; – /Rafael Moreton Baggio; 571217688-6; 70,0; 1957 ; – ; – /Rafael Olegario de Sousa; 572008240-7; 70,5; 1788 ; – ; – /Rafael Pasini Goncalves; 571541721-9; 69,0; 2306 ; – ; – /Rafael Peinado Praetzel Porto; 571321268-0; 70,0; 2008 ; – ; – /Rafael Ribeiro Santos de Carvalho; 571475320-2; 70,0; 1944 ; – ; – /Rafael Santos Freire Ferraz; 571669471-3; 68,5; 2451 ; – ; – /Rafael Saraiva Borges; 571913701-0; 70,0; 1859 ; – ; – /Rafael Stefano Holland Rondon; 571836570-4; 70,5; 1691 ; – ; – /Rafael Vieira dos Santos da Silva; 572002255-8; 69,0; 2313 ; – ; – /Rafael Vinicius da Silva Martins; 571228299-3; 70,0; 1861 ; – ; – /Raimundo Nonato Escoscio da Silva; 572013832-4; 60,5; 6330 ; – ; 530 /Ramon Alves Garcia de Oliveira; 571663952-0; 70,0; 1894 ; – ; – /Ramon Ramalho Campos; 571738224-1; 70,5; 1733 ; – ; – /Raniere Silva Neves; 571687655-0; 71,0; 1635 ; – ; – /Raone Victor da Cunha; 570165422-4; 69,5; 2037 ; – ; – /Raphael Arthur Pinheiro Gama; 571742632-0; 61,0; 6055 ; – ; 497 /Raphael Cavalcante Silva; 571592668-7; 68,0; 2544 ; – ; – /Raphael Tavares Callado; 571361305-5; 69,0; 2195 ; – ; – /Raul Bruno Santos Lima; 570327721-4; 59,0; 7027 ; – ; 588 /Raul Fernandes Ribeiro; 570262252-9; 69,0; 2187 ; – ; – /Rayan Barbosa Argolo Nunes; 571796570-6; 61,0; 6110 ; – ; 502 /Reginaldo Alves de Sousa Junior; 571049243-7; 59,5; 6922 ; – ; 581 /Remerson Abreu; 571186104-8; 70,5; 1812 ; – ; – /Renan de Souza Fernandes; 570432304-6; 57,5; 7786 ; – ; 662 /Renan Lucas da Silva; 570048796-4; 58,5; 7429 ; – ; 634 /Renan Maia Behr da Rocha; 570004881-1; 68,0; 2578 ; – ; – /Renan Moreira Pinto; 571477546-8; 70,0; 1956 ; – ; – /Renan Nascimento de Moraes Carneiro; 571995233-2; 68,5; 2472 ; – ; – /Renato Beckies Alves dos Santos; 571268271-2; 59,0; 7015 ; – ; 587 /Renato Rodrigues Dutra; 571099662-6; 71,0; 1637 ; – ; – /Renato Santos; 571915168-0; 59,0; 7166 ; – ; 604 /Renato Silva Maia; 572155616-9; 68,5; 2363 ; – ; – /Rendryki Felipe de Melo Silva; 571658558-1; 60,0; 6680 ; – ; 559 /Rennan Araujo Soares Costa; 571586409-9; 68,5; 2453 ; – ; – /Rhuan Costa Rizzi; 570558848-6; 68,5; 2465 ; – ; – /Rian Martins Fonseca; 571994041-9; 68,0; 2532 ; – ; – /Ricardo Dias Macedo; 571303640-0; 69,0; 2223 ; – ; – /Ricardo Fazoli da Silva; 570097678-3; 70,5; 1819 ; – ; – /Ricardo Fleury Roller; 570002020-3; 68,5; 2378 ; – ; – /Ricardo Luiz Cerqueira Junior; 571209643-0; 68,5; 2400 ; – ; – /Ricardo Matheus de Oliveira Amaral; 570664228-1; 69,0; 2189 ; – ; – /Ricardo Pinheiro Feitosa; 571401740-0; 68,0; 2575 ; – ; – /Ricardo Sanches Cambui; 571400057-7; 68,0; 2546 ; – ; – /Richard Matheus Balducci Novaes; 571055821-3; 68,5; 2455 ; – ; – /Rita Rafaella da Cunha Vasconcelos; 571194339-7; 59,5; 6847 ; – ; 575 /Roberto Augusto Martins Maciel; 571332623-0; 70,0; 1970 ; – ; – /Roberto Murilo Martins Cordeiro; 570884069-1; 68,0; 2529 ; – ; – /Robson Borges dos Santos; 571050098-3; 69,5; 2052 ; – ; – /Rodolfo Antonio Silva; 571949228-3; 70,5; 1816 ; – ; – /Rodolfo Nicolau Felix Dourado de Aragao; 571035664-0; 69,5; 2117 ; – ; – /Rodolfo Ribeiro Lindemute de Araujo; 571770278-2; 69,0; 2240 ; – ; – /Rodrigo Andrade da Silva; 570586570-4; 69,0; 2192 ; – ; – /Rodrigo Antonio Trindade da Silva; 571621002-0; 68,0; 2587 ; – ; – /Rodrigo Barros Gomes; 571705589-7; 69,0; 2257 ; – ; – /Rodrigo Cavalcanti Ferraz; 571217442-4; 69,0; 2216 ; – ; – /Rodrigo Cavalcanti Loreto; 571563432-7; 68,5; 2493 ; – ; – /Rodrigo Costa Camargos; 571667433-5; 69,5; 2014 ; – ; – /Rodrigo da Silva Navarro; 571661145-3; 68,5; 2399 ; – ; – /Rodrigo de Oliveira Farias; 570655406-6; 70,0; 1971 ; – ; – /Rodrigo Eufrasio Daniel; 571320243-1; 70,0; 1848 ; – ; – /Rodrigo Facury de Paula Moreira; 571916902-5; 68,5; 2448 ; – ; – /Rodrigo Komatsu Shinkado; 570946746-7; 70,0; 1972 ; – ; – /Rodrigo Machado dos Santos; 571953916-7; 69,0; 2147 ; – ; – /Rodrigo Moraes Miron; 571652759-3; 70,0; 1926 ; – ; – /Rodrigo Nose de Camargo; 571948428-5; 68,5; 2375 ; – ; – /Rodrigo Pedrassi Alves; 572082355-7; 69,0; 2191 ; – ; – /Rodrigo Vieira Fonseca; 570070664-4; 70,0; 1961 ; – ; – /Roger Oliveira Albuquerque; 570843366-3; 58,0; 7604 ; – ; 651 /Rogerio Aparecido da Silva; 571909997-9; 68,5; 2404 ; – ; – /Romulo da Fonseca Bezerra; 571348889-2; 69,0; 2327 ; – ; – /Romulo Jose Lyra Leite; 571597507-3; 70,0; 1945 ; – ; – /Romulo Piovezana Teixeira; 570914963-0; 68,5; 2339 ; – ; – /Romulo Pires Saraiva; 570410830-6; 68,0; 2548 ; – ; – /Ronaldo Costa de Castro Junior; 570371389-0; 69,5; 2070 ; – ; – /Rosival Pinto da Silva Filho; 570328942-5; 60,5; 6198 ; – ; 513 /Ruan de Souza Cardoso Brito; 571897749-9; 69,5; 2092 ; – ; – /Ruan Henrique Cardoso; 570277875-6; 60,0; 6704 ; – ; 562 /Ruan Teixeira Ferreira Rubem; 571394216-7; 59,0; 7115 ; – ; 595 /Ruben Israel de Melo; 571490507-2; 70,0; 1873 ; – ; – /Rubens Junio Humberto Barbosa Peres; 571220715-0; 58,5; 7433 ; – ; 636 /Samir Alcantara Belfort Santos; 570356695-7; 70,0; 1899 ; – ; – /Samuel Afonso da Camara Lemos; 571640526-6; 69,5; 2097 ; – ; – /Samuel Alves Gouvea; 571266759-0; 71,0; 1656 ; – ; – /Samuel do Amaral Pimentel; 571401183-6; 70,5; 1667 ; – ; – /Samuel Henrique Vieira Rodrigues; 571348502-2; 69,0; 2207 ; – ; – /Samuel Werneck de Moraes; 571905232-3; 69,0; 2320 ; – ; – /Sanderson Cezar Augusto Junior; 572033445-9; 58,5; 7307 ; – ; 618 /Sandro Alves da Silva Junior; 570190517-1; 69,0; 2283 ; – ; – /Sandro Bessa de Lima; 572059684-4; 70,5; 1746 ; – ; – /Sara Paula Lima Campos; 571907773-0; 71,0; 1625 ; – ; – /Sarah Xavier Nunes Mirailh; 571185609-9; 69,5; 2118 ; – ; – /Saul dos Anjos Oliveira; 570086034-9; 70,5; 1712 ; – ; – /Saulo Renan de Sousa e Silva; 570658663-9; 70,0; 1892 ; – ; – /Savio Andres Stwart Rocha de Araujo; 571525930-3; 70,0; 1854 ; – ; – /Savio Robert de Carvalho Pires; 572039979-2; 71,0; 1632 ; – ; – /Sergio Freitas Sena; 571420628-5; 69,0; 2251 ; – ; – /Sergio Leles Conceicao Filho; 571339810-5; 68,5; 2428 ; – ; – /Silas Farias de Souza; 571466189-0; 70,0; 1898 ; – ; – /Silas Maia Rios; 571023051-6; 69,0; 2278 ; – ; – /Silvio Eduardo Sales de Britto Ribeiro; 571395402-1; 68,0; 2600 ; – ; – /Silvio Luis Martins Eleuterio; 571277248-5; 70,5; 1729 ; – ; – /Sofia Lopes de Castro; 572041114-4; 70,5; 1830 ; – ; – /Susannah Gurgel Soares dos Santos; 571926692-8; 68,5; 2475 ; – ; – /Taiane Silva Barbosa; 571138021-9; 58,5; 7401 ; – ; 630 /Tais da Silveira Eng Sobral; 570359800-6; 69,0; 2169 ; – ; – /Tales Dan Taira Tamada; 571398108-3; 68,0; 2603 ; – ; – /Talisson Fernandes de Jesus; 571145210-8; 60,5; 6329 ; – ; 529 /Talyson Rodrigues de Mello; 570034905-6; 58,0; 7485 ; – ; 640 /Tamara Raquel da Silva; 571662270-4; 70,5; 1732 ; – ; – /Tamires Sousa Batista; 571763374-9; 70,0; 1870 ; – ; – /Tamiris Espinola da Silva; 570139104-0; 61,5; 5816 ; – ; 472 /Tamyres Caroline Santos Oliveira; 571306207-0; 68,5; 2444 ; – ; – /Tarcisio Rossi Rosa; 570193661-5; 58,0; 7705 ; – ; 656 /Tatiana Arasaki Casarotto; 571894800-0; 70,5; 1727 ; – ; – /Tatiene da Silva Rego Castro; 570670849-0; 70,0; 1905 ; – ; – /Teo Haeser Gallarza; 571434422-0; 69,5; 2065 ; – ; – /Thaina Oliveira Abrantes; 571848258-0; 59,0; 7220 ; – ; 608 /Thales Souza Chagas; 571914047-1; 69,5; 2024 ; – ; – /Thalis Cleiton dos Santos Costa Ribeiro; 571627433-7; 70,5; 1709 ; – ; – /Thalles de Souza Rodrigues; 571830481-0; 70,0; 1888 ; – ; – /Thalles Rocha Teixeira Loureiro; 571759438-4; 70,5; 1756 ; – ; – /Thalvaner Dolabella; 572044298-5; 70,5; 1827 ; – ; – /Thayse Sales Santos; 571771185-0; 61,0; 5950 ; – ; 486 /Theo Branco de Oliveira Wanderley; 571956179-1; 69,5; 2030 ; – ; – /Thiaggo Ferreira Bispo de Souza; 572067580-6; 68,5; 2476 ; – ; – /Thiago Alves Cena; 571470202-4; 61,0; 6145 ; – ; 507 /Thiago Campos Furquim; 570863976-0; 70,5; 1814 ; – ; – /Thiago Cristiano da Rocha Soares; 571661832-6; 59,0; 7001 ; – ; 586 /Thiago Fonseca Macena; 571203713-6; 69,0; 2286 ; – ; – /Thiago Lavarezi Pianissolla; 572129586-0; 69,5; 2053 ; – ; – /Thiago Mairink Cardoso de Almeida; 571096919-1; 60,0; 6744 ; – ; 564 /Thiago Moura Portela; 570338340-7; 70,0; 1977 ; – ; – /Thiago Paixao Velloso; 571806809-0; 69,5; 2046 ; – ; – /Thiago Pereira Correa; 570755108-0; 68,0; 2536 ; – ; – /Thiago Simoes Martins; 571393085-2; 70,5; 1742 ; – ; – /Thomas Angelos Amaro; 571955946-0; 61,5; 5848 ; – ; 474 /Thomas Edson Watanabe; 570245624-2; 70,5; 1818 ; – ; – /Tiago de Tarso Raggiotto Goncalves; 571612887-7; 69,0; 2194 ; – ; – /Tiago Goncalves Barreto; 571483481-1; 70,5; 1731 ; – ; – /Tiago Jose Martins dos Santos; 571544868-7; 58,0; 7494 ; – ; 642 /Tiago Machado de Alencar; 571368119-0; 69,0; 2261 ; – ; – /Tiago Mendonca Marinho; 571515996-9; 69,0; 2260 ; – ; – /Tiago Vinicius Volpato da Costa; 570338750-0; 68,0; 2507 ; – ; – /Tito Victor Brito Dultra; 571683476-1; 71,0; 1657 ; – ; – /Tomas Arantes Braulio; 571625588-2; 69,0; 2180 ; – ; – /Tricia Silveira Alves; 570621838-0; 68,0; 2591 ; – ; – /Uitalo Renan dos Santos Souza; 571600582-6; 68,5; 2348 ; – ; – /Ulisses Carvalho de Paula; 571440579-9; 59,0; 7255 ; – ; 614 /Ulisses Roque; 572042056-9; 68,0; 2592 ; – ; – /Vagno Xavier de Oliveira; 571664814-0; 70,0; 1952 ; – ; – /Valeria Meneses de Farias; 571884059-6; 68,5; 2403 ; – ; – /Vambert Nunes de Carvalho; 571841800-6; 69,5; 2015 ; – ; – /Vanessa Paixao Costa; 570331004-9; 59,5; 6927 ; – ; 582 /Vanessa Rocha; 571471908-6; 68,5; 2435 ; – ; – /Victor Alves Baptista; 571197305-0; 70,0; 1948 ; – ; – /Victor Araujo Sander Silva; 572044278-1; 70,0; 1962 ; – ; – /Victor Barbosa Jatoba; 571044159-7; 70,0; 1908 ; – ; – /Victor da Cruz de Jesus; 572100347-3; 61,0; 6021 ; – ; 493 /Victor Eduardo Ramos Camargo; 571737343-6; 68,5; 2380 ; – ; – /Victor Emanuel Fernandes Queiroz; 570891487-3; 70,5; 1722 ; – ; – /Victor Emanuel Marques de Sa; 572056132-4; 61,0; 6136 ; – ; 505 /Victor Ferraz Costa; 571416904-4; 68,5; 2461 ; – ; – /Victor Hugo de Franca de Pinho; 570769988-5; 70,5; 1716 ; – ; – /Victor Hugo Fernandes Sakurai; 570720262-2; 70,0; 1967 ; – ; – /Victor Hugo Garcia de Moura; 571778286-7; 68,0; 2584 ; – ; – /Victor Hugo Januario Cavalcante; 572082016-0; 61,0; 6126 ; – ; 504 /Victor Leonel de Almeida Mello; 572019901-5; 59,5; 6978 ; – ; 585 /Victor Luiz Alves da Silva; 570373479-9; 68,0; 2554 ; – ; – /Victor Luiz Waquim Coutinho; 571109042-0; 69,0; 2304 ; – ; – /Victor Marques Dracxler Ferreira; 572095472-4; 69,5; 2122 ; – ; – /Victor Sabato Rocha; 571999642-1; 69,5; 2071 ; – ; – /Vinicius Arantes Dovico; 570787275-1; 68,5; 2397 ; – ; – /Vinicius Carneiro Charleaux; 572065850-1; 69,5; 2016 ; – ; – /Vinicius Crestane Cantaruti; 571778581-4; 69,5; 2124 ; – ; – /Vinicius de Carvalho; 571121568-7; 68,5; 2369 ; – ; – /Vinicius de Carvalho Canuto; 570106893-2; 70,0; 1895 ; – ; – /Vinicius de Castro e Silva Cunha; 572024575-6; 70,5; 1694 ; – ; – /Vinicius de Melo Andrade; 571401796-9; 69,0; 2244 ; – ; – /Vinicius Dotto de Arruda Figueiredo; 571342564-8; 68,0; 2572 ; – ; – /Vinicius Ferreira Rodrigues; 572121882-6; 70,0; 1999 ; – ; – /Vinicius Gomes Nunes; 571427755-4; 70,0; 1879 ; – ; – /Vinicius Leal Martinez; 571306694-2; 69,0; 2255 ; – ; – /Vinicius Leles Feitosa; 571958108-8; 70,0; 1902 ; – ; – /Vinicius Lopes; 571673641-6; 68,5; 2486 ; – ; – /Vinicius Mendes da Silva; 571354896-0; 70,5; 1689 ; – ; – /Vinicius Moreira de Carvalho; 570008853-7; 70,0; 1865 ; – ; – /Vinicius Penna Poubel; 571995283-1; 70,5; 1686 ; – ; – /Vinicius Riter de Faria; 571329086-0; 68,5; 2495 ; – ; – /Vitor Andre Germano dos Santos; 570251676-8; 69,0; 2170 ; – ; – /Vitor Gomes Patricio; 572079106-1; 70,0; 1943 ; – ; – /Vitor Lacerda de Souza; 570432588-9; 71,0; 1651 ; – ; – /Vitor Mateus Costa do Rego; 571845612-3; 69,0; 2174 ; – ; – /Vitor Ricardo Moretti de Souza; 571222663-8; 70,0; 1980 ; – ; – /Vitor Santa Barbara Lira; 572038091-2; 70,5; 1672 ; – ; – /Vitor Valim dos Reis Osumi; 570274808-7; 70,5; 1826 ; – ; – /Vladimir Jesus Farias; 571684121-7; 61,0; 6057 ; – ; 498 /Waldeck Antonio de Melo Lindoso Junior; 571994490-0; 69,5; 2129 ; – ; – /Walter Rodrigo Araujo Gregoldo; 571612944-8; 68,5; 2419 ; – ; – /Wandre Nunes de Pinho Veloso; 572037571-9; 71,0; 1626 ; – ; – /Washington Lima Junior; 570880890-0; 60,5; 6432 ; – ; 540 /Webert de Souza Neto; 571415781-5; 60,5; 6271 ; – ; 522 /Wellington Jonathan de Souza Rodrigues; 571622016-9; 60,5; 6177 ; – ; 511 /Wercton Matheus Barbosa de Sousa Nunes; 572141297-1; 70,5; 1735 ; – ; – /Werllem Viana da Silva; 571199429-6; 69,0; 2185 ; – ; – /Wesley da Silva Vanderlei; 571633169-3; 69,5; 2094 ; – ; – /Wiliam da Silva Ribeiro; 571502776-4; 69,0; 2277 ; – ; – /William Cesar de Oliveira Ribeiro; 571798836-3; 70,5; 1800 ; – ; – /William Freire de Souza e Silva; 571117615-3; 70,5; 1736 ; – ; – /William Kennedy Gomes Wanderley; 571144264-6; 68,0; 2531 ; – ; – /Willian Bonetto Pires; 571237182-2; 69,5; 2072 ; – ; – /Willian Jussim Freitas; 570140994-0; 60,5; 6471 ; – ; 541 /Willian Ribeiro da Silva; 571609195-4; 60,0; 6549 ; – ; 547 /Yago Cunha Martins Rodrigues; 571957245-0; 70,5; 1702 ; – ; – /Yan Cardoso Santos; 571797108-1; 68,0; 2549 ; – ; – /Yara Giseli dos Santos da Cruz; 571233308-8; 58,0; 7665 ; – ; 654 /Yasmin Souza Tokunaga; 571946784-4; 70,0; 1920 ; – ; – /Ygor Chagas Camara; 571270106-3; 68,5; 2387 ; – ; – /Yuri Gama Teixeira; 570538799-1; 70,5; 1682 ; – ; – /Yuri Luis Pereira Knebel; 572059508-0; 70,0; 1994 ; – ; – /Yuri Noronha Peixoto; 571256477-5; 69,5; 2019 ; – ; – /Yuri Rodrigues de Souza Paiva dos Santos; 572086417-3; 58,0; 7507 ; – ; 643 /Yuri Roque Benvenutti; 571255962-2; 68,5; 2332 ; – ; – /Yuri Scolaro de Souza; 570797614-8; 68,5; 2352 ; – ; -.

