O governo do Estado participa de Intercâmbio de Experiências sobre capacitações em REDD+ para povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, por meio da Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi), nesta terça e quarta, 11 e 12, em Manaus.

O evento do Comitê Regional busca facilitar o diálogo entre governo, povos indígenas e comunidade local sobre as políticas de baixa emissão. Participaram do comitê organizações indígenas de nove estados, assim como representantes de governos estaduais e membros consultivos.

Segundo a presidente da Sepi, Francisca Arara, é importante a participação do Acre no evento, principalmente pelo pioneirismo do estado em programas e projetos de REDD+, além da ligação dos acreanos com os povos indígenas e tradicionais.

“Recentemente, tivemos a realização do fórum indígena, entre os dias 4 e 7 de julho. Agora estamos planejando essa formação e apresentando algumas experiências da governança do Acre, como os programas e projetos do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa)”, afirma a gestora.

Durante o evento foram debatidas pautas sobre a análise do regimento interno, a atualização da composição dos membros do comitê, o contexto global e nacional do financiamento climático, o relatório das atividades do comitê global, as perspectivas da COP 28 em Dubai e eventos de diálogo Global de interesse do povos indígenas e comunidades tradicionais.