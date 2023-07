O vereador Cap.N.Lima (PP) fez uso da Tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de quarta-feira, 12, solicitando melhorias para bairros do município.

“Indico a Mesa Diretora e peço que seja encaminhando ao prefeito do Município de Rio Branco, para que seja providenciando junto ao setor competente a operação de tapa buracos, capina, iluminação e demais serviços necessários para as Ruas dois de Abril, Flamengo, Eucalipto no Bairro Alto Alegre, Travessa Fortaleza, Airton Senna, Rua Plácido de Castro, Uva, São Paulo e Jorge Amado bairro Tancredo Neves e para as Ruas Sampaio, Aroana, Maria Rita no bairro Jacarai”.

Em sua fala, o parlamentar destaca a função do vereador e o trabalho feito dentro da casa. “Nosso trabalho também é informar para administração o onde e o que está acontecendo, mostramos a realidade, nem mais e nem menos, esse é o nosso trabalho e a população nos cobra”, finalizou. (Por Emely Azevedo / Estagiário de Jornalismo na CMRB)