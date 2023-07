Parcela do 13o e prêmio de valorizam injetam mais de R$520 milhões na economia do Acre em julho

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou em coletiva à imprensa realizada nesta terça-feira, 11, no Palácio Rio Branco, na capital, o pagamento de 50% do 13º salário dos servidores ativos e inativos do Estado e do prêmio de valorização dos servidores da segurança, gestores de Políticas Públicas e especialistas.

A primeira parcela do 13º será paga na folha de julho, no dia 28. O valor de mais de R$ 121 milhões, somado aos R$ 399 milhões previstos no pagamento do mês, totaliza aproximadamente R$ 520 milhões, que serão injetados na economia do estado.

“Esses recursos cairão na conta dos servidores antecedendo a Expoacre e irão movimentar a economia do nosso estado”, declarou Cameli.

Gladson também anunciou o pagamento do prêmio anual de valorização dos gestores de políticas públicas e especialistas, do Instituto Socioeducativo (ISE), do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), da Polícia Militar do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), a ser efetuado no próximo dia 26 de agosto.

Serão 4.877 servidores que receberão os prêmios de valorização, previstos em lei, referentes ao ano de 2022 e que somam mais de R$ 10 milhões. O benefício financeiro é um compromisso assumido pela atual gestão, visando garantir a melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos.

“É mantendo esse compromisso que a nossa equipe vai conseguir cuidar das pessoas, cuidar de quem está na ponta, colaborar com quem faz a máquina do Estado andar”, ressaltou Gladson.

O pagamento dos benefícios só será possível graças ao trabalho integrado entre as secretarias de Estado de Administração (Sead), de Planejamento (Seplan) e da Fazenda (Sefaz).

Durante coletiva, o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, enfatizou que a atual gestão empossou mais de 3.300 servidores efetivos no Estado. “Isso demonstra a união de diversas secretarias e órgãos estaduais”, disse.

O comandante-geral da PMAC, Luciano Fonseca, agradeceu ao governador pelo pagamento do prêmio de valorização aos policiais militares e também pela realização do concurso de oficial em andamento. “Esta é o primeira vez que um governo que realiza concurso público para área de saúde na PMAC, e isso para nós é um avanço”, ressaltou.