Ifac abre inscrições para incubação de novos empreendimentos

A Incubadora de Empreendimentos do Instituto Federal do Acre (Incubac/Ifac) está com inscrições abertas para a incubação de novos empreendimentos de base tecnológica e da economia dos setores populares e tradicionais do Acre. As inscrições seguem até o 05 de agosto e podem ser feitas pelo formulário eletrônico, disponível no link: https://forms.gle/Ms3tE39HBK2XZPvu9.

De acordo com edital, podem participar da seletiva empreendedores que queiram iniciar ou desenvolver suas ideias, processos, projetos e negócios nas áreas sociais, tradicionais, culturais e de base tecnológica, incluindo startups, spin-offs, MEI’s, associações, cooperativas, fundações, ONGs, trabalhadores informais, empreendimentos agropecuários, de negócios de impacto socioambiental e afins.

Acesse o edital e saiba mais informações

Para submeter as propostas é importante que os candidatos já contem com produtos, protótipos operacionais, processos ou serviços, preferencialmente, com potencial de propriedade intelectual, que apresentem um modelo de negócio, no qual demonstre a viabilidade e o caráter inovador da proposta, como também estejam regulares de jurídica, fiscal e trabalhista.

As vagas para incubação estão disponíveis para os municípios de Rio Branco, Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

O edital prevê a seleção de empreendimentos em fase de pré-incubação, que são projetos em estágio inicial, quanto para a incubação residente, voltada para negócios que já estão em desenvolvimento.

Para dúvidas e mais informações, os candidatos devem enviar e-mail para [email protected].

Confira abaixo o cronograma do edital para novos empreendimentos:

Inscrições on-line: 05/07 a 05/08/2023

Análise do plano de negócio: 07 a 18/08/2023

Resultado Preliminar dos selecionados: 21/08/2023

Período de Interposição de Recursos: 22/08/2023

Resultado dos recursos e Convocação para entrevistas: 23/08/2023

Realização das entrevistas: 24/08 a 29/08/2023

Período de Interposição de Recursos: 30/08/2023

Publicação do Resultado Final: 31/08/2023

Assinatura do contrato: Até 15 dias após o resultado final do edital.