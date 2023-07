Fieac 35 anos: a contribuição da indústria ao desenvolvimento

Cumprindo sua missão de representar e fortalecer a indústria acreana promovendo a sua competitividade, a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) comemora, nesta sexta-feira, 7 de julho, 35 anos de fundação. E há, de fato, diversos motivos para celebrar essa data especial.

Desde que foi fundada, em 1988, a FIEAC acompanha de perto os maiores desafios do estado e as transformações da indústria no Brasil e no mundo. Ao longo desses anos, com sua visão estratégica, a instituição tem protagonizado e sido parceira em iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável, buscando melhorias na infraestrutura do Acre, incentivando e proporcionando qualificação da mão de obra, estimulando o comércio exterior e defendendo fortemente os interesses de todo o setor produtivo.

Para o presidente da FIEAC, José Adriano, é importante destacar que a instituição alcançou tamanha relevância graças à atuação de empresários visionários que colocaram interesses coletivos à frente até mesmo do sucesso de seus próprios empreendimentos.

“Desde Naildo de Assis, Jorge Tomás, João Albuquerque, Francisco Salomão, o nosso saudoso amigo Carlos Sasai, todos eles, apoiados por suas diretorias e por competentes colaboradores e gestores do Sistema Indústria no Acre, tiveram papel essencial para que a FIEAC obtivesse o devido reconhecimento como a referência que é hoje não só para a indústria, mas também para outros setores e para toda a sociedade acreana”, ressalta José Adriano.

O empresário exalta também o apoio que o Sistema FIEAC tem recebido da Confederação Nacional da Indústria (CNI), sobretudo nos últimos oito anos. “Foi por meio dessa parceria e do compromisso do presidente Robson Braga de Andrade, em impulsionar a indústria em toda a Amazônia, que realizamos investimentos significativos na modernização da gestão do SESI/AC, SENAI/AC, IEL/AC, FIEAC, bem como na Unidade Integrada em Cruzeiro do Sul. É dessa forma que avançaremos ainda mais”, afirma.

DESAFIOS – Os diversos avanços consolidados em 35 anos, embora mereçam ser celebrados, trazem também uma responsabilidade ainda maior para que a FIEAC busque, continuamente, a excelência em sua atuação. “Temos muito a realizar para a melhoria do ambiente de negócios no nosso estado. Nos últimos dez anos, a indústria local vive um momento de retração e um dos nossos grandes desafios é criar condições para que voltemos a ter dias melhores. Para isso, precisamos manter um diálogo constante com os governos, parlamentares e com a sociedade para que todos entendam a importância da indústria no contexto do desenvolvimento e da geração de emprego e renda”, acentua José Adriano.