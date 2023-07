O Fórum Indígena sobre a temática mudanças climáticas e regulação de serviços ambientais encerrou na noite desta sexta-feira, 7, com a entrega da carta de intenções com as propostas e reivindicações formuladas pelas lideranças de diversas terras indígenas e etnias do Acre. O evento teve início na terça-feira, 4, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O documento foi elaborado, a partir da escuta participativa junto às lideranças. Para conhecer as propostas listadas na carta, clique e baixe aqui o PDF.

Após a leitura da carta, a assessora especial indígena, Francisca Arara, acompanhada dos representantes indígenas, realizou a entrega do documento ao secretário de Estado de Governo (Segov), Alysson Bestene, que esteve também representando o governador Gladson Cameli.

Ao anunciar a publicação do Decreto nº 11.275, que cria a Secretaria de Povos Indígenas (Seapi), Alisson Bestene destacou o compromisso do governo pela valorização e fortalecimento dos povos originários e ressaltou a importância da união.

A publicação se deu, após o anuncio feito pelo governador do Acre, Gladson Cameli, na abertura do fórum, da criação da nova pasta que terá como titular a atual assessora Especial Indígena, Francisca Arara.

“São muitos os desafios, mas venho trazer uma mensagem do governador Gladson Cameli de união. Contem com o apoio de todos os secretários e servidores. Essa secretaria [Povos Indígenas] vem com autonomia orçamentária e financeira para cada vez mais aproximar as ações de governo da nossa população indígena. E, com esse propósito de unir, que vamos diminuir as diferenças e chegar as aldeias de nosso estado”, disse.

“Esse documento é um resumo das principais reivindicações. A partir da segunda-feira estarei com a mão na massa e conto com apoio do governador e dos nossos secretários. O próximo passo é trabalhar para que tenhamos condições de tirar do papel e colocar em prática um planejamento e execução para chegar lá na ponta, nas comunidades”, destacou Francisca Arara.

Francisca Arara aproveitou para agradecer a parceria da Universidade Federal do Acre (Ufac) e o apoio da Associação do Movimento Indígena dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC), Companhia de Desenvolvimento a Serviços Ambientais (CDSA), Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (Ipam), Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC), Programa REM Acre Fase II, Earth Innovation Institute (EII), GCF-Força Tarefa e Environmental Defense Fund (EDF).

A solenidade contou com a participação do secretário de Agricultura, José Luis Tchê; de Comunicação, Nayara Lessa; do presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Leonardo Carvalho; presidente da Companhia de Desenvolvimento a serviços Ambientais (CDSA), José Luiz Gondim; Rosangela Benjamin, diretora técnica da CDSA; Colleen Lyons, secretária Global do Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas – GCF; diretora Nedina Yawanawa, representando a secretaria de Meio Ambiente (Sema); diretora Sirlânia Venturin, representando a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

Sobre o fórum

O evento, organizado pela Secretaria de Estado da Casa Civil, Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) e Assessoria Especial Indígena, contou com a parceria e participação dos representantes do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Alto Purus, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima e da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud); Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins; Forest Trends, do Banco Alemão KfW e Reino Unido (financiadores do Programa REM Acre Fase II) e do Programa de Apoio aos Povos Indígenas da Embaixada Real da Noruega no Brasil.