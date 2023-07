Fóssil encontrado no Acre revela espécie inédita de primata

Um fóssil de dente encontrado no interior do Acre revelou espécie inédita de primata e apresentou novas informações históricas sobre a chegada dos macacos à América. Batizada de Ashaninkacebus simpsoni, essa espécie de pequenos primatas habitou a Amazônia há mais de 35 milhões de anos.

Os estudos sobre a descoberta foram publicados na revista Proceedings of the National Academy of Sciences USA, e revelaram que, a partir desse único dente encontrado, foram desvendadas diversas informações sobre o tamanho e a dieta dos primeiros macacos que colonizaram o continente americano — vindos da África.Uma equipe composta por paleontólogos e geólogos de países, como Brasil, França e Argentina, encontraram o fóssil durante expedições no oeste da Amazônia;

Além de revelar informações sobre as características desses primatas, essa descoberta também aumenta a compreensão sobre a chegada dos macacos na América do Sul;

Antes dessa descoberta, pesquisadores acreditavam que a colonização do continente havia sido realizada por dois grupos distintos de primatas antropoides de origem africana. Agora, o fóssil aponta que pelo menos mais uma espécie esteve nesse processo.

A descoberta do Ashaninkacebus simpsoni possui relevância mundial para o estudo da evolução dos primatas. Além de contar parte da história dos macacos que ainda habitam nosso continente, ele ajuda a compreender os eventos biogeográficos ocorridos durante o Paleógeno [66-23 milhões anos atrás]. Já sabíamos que dois grupos de primatas de origem africana haviam chegado à América do Sul há pelo menos 34 milhões de anos, e agora, o Ashaninkacebus revela que um terceiro grupo também chegou aqui.

Leonardo Kerber, paleontólogo da Universidade Federal de Santa Maria (RS)

Os pesquisadores descobriram que os dentes do Ashaninkacebus são morfologicamente mais parecidos com os dos primatas do sul da Ásia do que com primatas africanos — indicando conexão biogeográfica entre a África, a Ásia e a América do Sul durante esse período.

Com informações de g1