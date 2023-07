Dando continuidade à política de comércio exterior, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e a Assembleia Legislativa do Estado (Aleac) promoverão em Rondônia, dia 10, a Rota Interoceânica Amazônia Ocidental. O encontro foi aprovado na 3ª Reunião do Parlamento Amazônico com a proposta de conectar e integrar os países vizinhos (Peru e Bolívia) e diversificar a economia dos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

A programação foi apresentada para a Câmara Técnica do Comércio Exterior do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento na manhã desta sexta-feira, 7, no auditório da Aleac. O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, também abordou os resultados positivos da agenda com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Carlos Favaro, em Brasília, realizada no início da semana.

“Estamos dando continuidade à agenda iniciada na missão internacional que visitou o Porto de Chancay no Peru, realizou visitas técnicas nas alfândegas de Assis Brasil e Epitaciolândia e semana passada esteve com o governo federal em busca da desburocratização nos trâmites de exportação e importação nas fronteiras do Acre. A promoção do corredor interoceânico – via BR 317 – vai atrair novos negócios. Essa é uma das metas do governador Gladson Cameli para geração de mais emprego e renda”, explicou Mesquita.

Rondônia é o primeiro estado a receber a delegação acreana com apoio da Aleac e instituições ligadas aos setores da indústria e do comércio. Para Mesquita, a união política e empresarial é uma ação integrada de desenvolvimento.

“A parceria com a Assembleia Legislativa levou nossa proposta ao Parlamento Amazônico. Essa regionalização é determinante para os objetivos de inserção geoeconômica do Acre. Agradecemos toda a bancada em nome dos deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Junior”, acrescentou o titular da Seict.

Pelo estado de Rondônia, o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, apresentará para empresários acreanos – que vêem o corredor como oportunidade para expandir suas atividades – as potencialidades de investimentos regionais.

O encontro contará com debates focados na diversificação da base econômica, logística e melhoria da infraestrutura. Um grupo de trabalho (GT-AC/RO) será instituído para a continuidade da agenda de promoção do corredor interoceânico nos estados do Amazonas e Mato Grosso.

O deputado estadual Luiz Gonzaga defende a criação de uma frente parlamentar que possa integrar outras instituições em defesa do desenvolvimento da Amazônia. “Existem estudos que apontam possibilidades de fomentar a economia dos estados com instalação de novos empreendedores nos municípios cortados pelo corredor interoceânico. As rotas e os interesses econômicos podem ser integrados. Quem vai ganhar é a população”, observou o deputado Luiz Gonzaga.

Acesse aqui e conheça a agenda que acontecerá em Rondônia.