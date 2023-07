O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (5), o resultado final da segunda chamada do Mais Médicos. Essa etapa foi destinada ao preenchimento das vagas remanescentes do edital do 28º ciclo do programa, devido ao não comparecimento dos profissionais selecionados na primeira chamada. Ao todo, foram mais de 34 mil inscrições, sendo que mais de 70% dos médicos habilitados se apresentaram nos municípios ainda na primeira etapa do chamamento.

A nível nacional, o Ministério da Saúde disponibilizou 5.968 vagas, distribuídas em quase dois mil municípios brasileiros, com prioridade nas localidades de difícil fixação, alta vulnerabilidade e com maior percentual da população que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Agora, na segunda chamada, os médicos alocados devem acessar o Sistema de Gestão de Programas (SGP) por meio do site do programa e confirmar o interesse na vaga em que foi habilitado. O candidato também deverá informar no sistema os dados bancários e o número do Programa de Integração Social (PIS). Essa etapa é fundamental, pois o candidato que não confirma o interesse na vaga é automaticamente excluído da seleção.

Acesse o cronograma da segunda chamada

O próximo passo é a apresentação dos candidatos escolhidos de perfil 1 e 2, que já participaram do programa, nos municípios escolhidos com a documentação prevista em edital até o dia 14 deste mês:

Termo de Adesão e Compromisso assinado em duas vias;

Diploma de graduação em medicina;

Registro profissional emitido pelo Conselho Regional de Medicina (CRM);

Certidão de antecedentes criminais válida, da Justiça Estadual e Federal no Brasil, do local em que reside ou residiu nos últimos 6 meses;

Certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral, ressalvado o estrangeiro;

Certidão de regularidade com o serviço militar obrigatório, no caso de candidato do sexo masculino, ressalvado o estrangeiro e o brasileiro desobrigado do serviço militar nos termos legais; e

No caso de possuir residência médica ou titulação em Medicina da Família e Comunidade, apresentar os documentos comprobatórios respectivos.

Os demais médicos de perfil 2 terão entre esta quinta-feira (6) e segunda-feira (10) para enviar os documentos via sistema para análise da Assessoria Internacional do Ministério da Saúde. Após o processo de validação, os profissionais serão convocados para o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), com duração de três semanas.

Acesse o resultado final da segunda chamada

Retomada do Mais Médicos

O Governo Federal retomou o Mais Médicos para garantir atendimento médico principalmente em regiões de vazios assistenciais, além de trazer aos profissionais oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento em saúde da família e comunidade, com incentivos e benefícios para atuação em áreas mais vulneráveis. No primeiro edital, 1.994 municípios foram contemplados. Cerca de 45% das vagas estão em regiões de vulnerabilidade social e que historicamente enfrentam dificuldade de provimento de profissionais. A retomada trouxe ainda 1.000 vagas inéditas para a região da Amazônia Legal.

Além deste, outro edital para adesão dos municípios está aberto até o próximo dia 07 de julho. Neste, a expectativa do Ministério da Saúde é habilitar 10 mil novas vagas no modelo de coparticipação, em parceria com os gestores locais.

Além dos médicos brasileiros registrados no Brasil que terão prioridade na seleção, também participaram brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que poderão atuar no âmbito do programa por 4 anos, com Registro do Ministério da Saúde (RMS), em vagas não ocupadas por médicos com registro no país.

A expectativa do Governo Federal é que até o fim de 2023, 28 mil profissionais do Mais Médicos estejam atuando em todo o país, especialmente em áreas de extrema pobreza. Com isso, mais de 96 milhões de brasileiros terão acesso a atendimento médico na atenção primária, porta de entrada do SUS.

Ministério da Saúde