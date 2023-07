O Programa Recupera Rio Branco a cada dia que passa agrada um número maior de pessoas, afinal, já são 40 bairros e mais de 400 ruas recebendo as ações de melhorias após a cheia do Rio Acre. O programa está causando também significativo impacto na construção civil da capital, com geração de empregos e renda.

O Recupera Rio Branco está mudando a cara dos bairros que sofreram com a enchente. A qualidade do serviço tem recebido muitos elogios da população. Nessa quarta-feira (5), o prefeito Tião Bocalom visitou alguns bairros, para ver de perto se está tudo ficando da maneira que a população precisa e merece.

“Nós não fazemos obras para durar menos da garantia como fizeram com as Ruas do Povo, que no outro inverno já estava tudo estourado, não vou aceitar isso de jeito nenhum, nós estamos fazendo obras para durar mais que a garantia. Se a garantia for de cinco anos, vamos fazer obra para durar dez”, afirmou.

As ruas em recuperação estão recebendo galerias novas, realinhamento do meio-fio, sarjetas para escoamento da água, cobertura asfáltica e entijolamento.

“É um trabalho de qualidade, bem feito, está de parabéns mesmo, pois o prefeito tem olhado para o ser humano, é uma pessoa que não fica só no gabinete”, disse o autônomo Ernesto Franco.

O prefeito caminhou pelo bairro e visitou moradores, como o autônomo Raimundo Bonito.

“Meu filho tem 22 anos, a mesma idade da última benfeitoria na rua. Agora, 22 nos depois a prefeitura recupera novamente a nossa rua, obrigado”, disse.

Hamilton tem 30 anos de idade e é cadeirante, o prefeito também foi visitá-lo.

“No caso do Hamilton está faltando um fisioterapeuta, já estou pedindo a secretária que mande um fisioterapeuta cuidar dele pelo menos duas vezes por semana. É nessa linha que a gente vai trabalhar, cuidando de gente, cuidando das pessoas, quando a gente faz esse trabalho de pavimentação na rua dele é exatamente para ele poder se locomover” , finalizou o prefeito.