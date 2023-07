PMRB faz observações sobre o concurso do Saerb; saiba mais

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb ) divulgou nesta terça-feira (4), o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais de nível fundamental, médio e superior para atender as necessidades de suporte administrativo e operacional da autarquia.

O Processo Seletivo se dá em algumas fases, como inscrição, avaliação e revisão por Comissão constituída, divulgação preliminar do resultado, apresentação de recurso por parte do candidato, avaliação do recurso e resultado final para, então, iniciar o processo de contratação.

O resultado divulgado foi o preliminar, com informações inseridas pelos próprios candidatos e sendo divulgado na íntegra para que se inicie a fase de recurso.

Portanto, não há contratação por parte do Saerb de pessoas, tampouco “de menor”, o que houve foi tão somente a divulgação dos dados intrínsecos ao cadastrado feito pelo usuário, inclusive alguns com nome em forma de e-mail ou sem o sobrenome.

O processo é plenamente transparente e foi amplamente divulgado, o que permitiu que inúmeros candidatos de fora do Estado se inscrevessem. Alguns, inclusive, configurando entre as vagas disponibilizadas.

Encerrado a fase de recurso e feita a análise desta, será divulgado o resultado com a superação de todas as incongruências encontrada na fase de inscrição.

Enoque Pereira de Lima

Diretor-Presidente do Saerb