A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), tornam público a prorrogação das inscrições do Concurso Público para provimento de 36 vagas de Aluno Oficial Combatente e 2º Tenente Estagiário de Saúde.

De acordo com o comunicado, os interessados podem se inscrever agora até às 16h do dia 24 de julho de 2023, no site da FGV. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 106,00.

Este Concurso disponibiliza oportunidades para: Aluno Oficial Combatente (27); Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião Dentista (1); Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial (1); Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Médico Obstetra e Ginecologista (2); Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Médico Pediatra (2); Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Médico Clínico Geral (2); Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Médico Ortopedista e Traumatologista (1).

Para concorrer, é necessário ser brasileiro; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, possuir nível em nível superior; estar em dia com as obrigações militares; possuir no mínimo 18 anos e, para o cargo de Aluno Oficial Combatente, no máximo 32 anos, e para o cargo de Segundo Tenente Estagiário de Saúde, no máximo 40 anos; possuir estatura mínima de 1.60m para pessoas do sexo masculino e 1.55m para pessoas do sexo feminino; além de outros requisitos.

Em caso de admissão, o profissional exercerá as atividades em tempo integral com dedicação exclusiva e será remunerado mensalmente com salários que variam de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73.

A seleção acontecerá por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 3 de setembro de 2023, redação, prova de títulos, teste de aptidão física, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico e investigação criminal e social.

Questões de Língua Portuguesa, História e Geografia do Acre, Atualidades, Raciocínio Lógico-matemático, Informática Básica, Direitos Humanos, Noções de Direito, Legislação da PMAC e Conhecimentos Específicos vão compor a primeira avaliação que está prevista para ser aplicada no dia 3 de setembro de 2023, das 14h às 18h.

A Prova Objetiva será composta por 60 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos, numeradas sequencialmente, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta.

Este Concurso Público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.