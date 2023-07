Se você está em busca de uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho ou de trabalhar no sistema elétrico, esse é o momento. A Energisa está com 37 vagas abertas, distribuídas em seis municípios: Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Acrelândia, Tarauacá e Xapuri. Interessados devem realizar suas inscrições no portal de carreiras Gupy no endereço https://grupoenergisa.gupy.io/ até o dia 30 de julho.

As oportunidades são para o cargo de eletricista de distribuição. Os candidatos devem possuir CNH AB, cursos obrigatórios de segurança (NR 10, NR 10 SEP e NR 35), além de ensino médio completo. É desejável que o candidato possua experiência com distribuição de energia, mas não obrigatório.

O profissional contratado vai executar atividades comerciais-técnicas-operacionais, emergenciais e programadas nas redes e linhas de distribuição de energia.

A empresa ainda oferece plano de saúde e seguro de vida, plano odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição e auxílio creche, auxílio academia, entre outros. Além disso, os profissionais de todas as áreas têm oportunidades para especialização e crescimento.

A Energisa mantém um Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência no https://grupoenergisa.gupy.io/.